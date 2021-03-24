Anayasa'daki 'Andımız' bu yıl kaçıncı yaşını dolduracak

Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
Anayasa'daki 'Andımız' bu yıl kaçıncı yaşını dolduracak
Dün önüme Aksoy şirketinin yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçları geldi.
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
HDP seçmeninin yüzde 39.5’i...
“Evet okuturdum” cevabını vermiş.
Andımız’a itiraz edenler daha çok “Türküm” ifadesinin “şovenist” bir vurguyla dile getirilmesine ve bunun da “çocuklara papağan gibi ezberletilmesine” karşı çıkıyorlar.
Ama unutulmaması gereken bir şey var...
Andımız’daki Türklük vurgusu aslında anayasal bir ifadenin yansıması...
Anayasamızın vatandaşlığı tarif eden 66’ncı maddesi aynen şöyle:
“Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.”
*
Bu madde 1961 Anayasası’nda aynı cümleyle vardı.
Demek ki “Andımız” maddesine temel oluşturan “Türk” kavramı bugün 60 yaşında...
*
Bir başka gerçek daha var...
1982 Anayasası’nın üzerinden 39 yıl geçti.
O anayasada 80’den fazla maddede değişiklik yapıldı...
Son referandumla devletin yönetim şekli bile değişti...
Ama bunca yıl boyunca kimse o maddeye dokunmadı.
Hangi maddeye....
“Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür” ifadesine...
*
Dahası var..
1982 Anayasası, referandumda halkın yüzde 92 oyu ile kabul edildi....
O anayasada son büyük değişiklik 2017 Anayasası ile yapıldı, dediğim gibi rejim bile değişti.
O değişiklik yüzde 51 oyla kabul edildi.
Ama bakın 1982 yılında o anayasanın bu maddesine de evet diyen vatandaş oranı aşağı yukarı bugün de aynı duruyor....
Yani önümüzde böyle bir sosyolojik gerçek var.
Gelelim bugünkü soruya...
Ben olsam “Andımızın okutulması” konusunda ne yapardım?
İkinci yazıda cevabını vereyim.
BEN OLSAM BUGÜN BU ANDI OKUTUR MUYDUM
OKUTMAZDIM ve nedenini şöyle açıklardım.
*
Atatürk’e büyük minnet ve giderek büyüyen bir hayranlıkla bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
“Andımız”daki sözleri hiçbir zaman ırkçı veya şovenist bulmadım.
Tam aksine güzel idealleri barındıran bir metin bu.
*
Ama aldığım Cumhuriyet eğitimi, bende rasyonel bir yurtseverlik fikri ve tutkusu geliştirdi.
Evet “Varlığım Türk varlığına emanet olsun”...
Ama varlığımı emanet ettiğim ülkem ve devletim de bana karşı görevlerini yerine getirsin...
Mesela her sabah ben “Andımız” diye bu metni okurken...
Devlet adına birileri de bana hitap eden bir ant okusun.
“Adalet” desin... “Demokrasi” desin... “İnsan hakları” desin... “Şeffaflık” desin...
“Özgürlük” desin...
*
Kısaca...
Devlet ve ülkemiz bizden her sabah bu andı okumamızı istiyorsa...
O da bize, yani vatandaşına karşı bu andı her sabah okumalı, hissettirmeli, uygulamalı...
Yani tek taraflı niyet beyanı bana artık bir “ülkeye bağlılık” yemini olarak gelmiyor...
*
O nedenle “Danıştay’ın kararına katılıyorum... Okunmaması doğrudur” derdim.
29 YIL SONRA
MEĞER ‘TEMEL İÇGÜDÜ’ FİLMİ SADECE BU SAHNE DEĞİLMİŞ
GELECEK yıl “Temel İçgüdü” filminin 30’uncu yılı olacak.
Amerika Birleşik Devletleri bugünlerde yine bu filmi konuşmaya başladı.
Nedeni de şu.
Filmin baş kadın oyuncusu Sharon Stone hatıralarını yazdı ve bugünlerde yayınlanıyor.
Orada bu filmin çekilişi ile ilgili çok ilginç anekdotlar var.
Sharon Stone filmin yönetmeni Paul Verhoeven’in çekimler sırasında o meşhur sahneyi çekerken neler yaptığını anlatıyor.
*
Oturup filmi yeniden seyrettim.
Meğer filmi tamamen unutmuşum. Yeni bir film gibi yeniden, aynı merak ve heyecanla seyrettim.
Meğer senaryoyu yazan Joe Eszterhas müthiş bir senaristmiş.
Meğer Paul Verhoeven çağının çok ilerisinde bir yönetmenmiş ve yıllar geçse de hiç eskimeyecek bir film yapmış.
Meğer filmde MeToo tarzı müthiş feminist diyaloglar varmış.
Meğer filmde dönemi için çok cesur ve çarpıcı bir LGBT hava ve sahneler varmış.
Meğer film müthiş bir anti-establishment, yani müesses nizam karşıtı bir manifesto gibiymiş.
*
İnanın 29 yıl sonra bu filmi çok daha fazla sevdim ve çok daha iyi anladım.
Demek ki beklermiş bazı filmler bazı yaşları...
Ve meğer o film sadece o bacak arası sahnesi değilmiş.
CESUR BİR KADIN ERKEĞİN TAM NERESİNE TEKME ATAR
Joe Eszterhas’ın senaryosunda çok çarpıcı bir diyalog var. Dedektif Michael Douglas filmin ilk bölümündeki sahnede, cinayet şüphelisi Sharon Stone’la sevişiyor.
Onlar sevişirken Stone’un kadın partneri eve geliyor...
Michael Douglas bir ara mutfağa gittiğinde gelen kadını görüyor... Kıskançlıkla baktığını fark edince, “Bizi seyretmek mi istedin” diye soruyor. Kadın da “Ben değil, o seyretmemi istedi” diyor. Bunun üzerine Douglas da, kadını iyice gıcık etmek için, “Yüzyılın sevişmesiydi” diyerek böbürleniyor ve yatağa dönüp ona böyle dediğini Sharon Stone’a da anlatıyor.
*
Stone hiç tepki göstermiyor... Yani erkeğin istediği “Evet öyle” cevabını vermiyor.
Kadının cevabı, filmin ikinci yarısında kavga ettikleri bir sahnede geliyor ve Sharon Stone iki kadının rövanşını şu cümleyle alıyor: “Evet yüzyılın sevişmesiydi ama geçen yüzyılındı...”
*
Yani filmin hafızalardan silinmeyen efsane cinayet aleti, buz kıracağını, sanki bir erkeğin en öldürücü yerine vuruyor...
GÜNÜN KLİBİ
ERKEK PATAKLAMA VİDEOSU VE HARİKA BİR RUS ŞARKISI
TÜRKİYE bugünlerde acayip şekilde mizaha sardırdı...
Geçen gün birkaç yerden aynı video geldi.
Kendilerine sarkıntılık yapan erkekleri bir güzel pataklayan kadınların görüntülerinden oluşan bir video bu... Çok komik sahneler.
Seyrederken, bir yandan “Oh olsun” diye bağırırken, bir yandan da gülmekten yerlere yattım.
Videonun bir de müziği var ki, olağanüstü.
Bir Rus şarkısı...
Mikhail Krug söylüyor.
Şarkının İngilizce adı “Girl-Share”...
Spotify’da var.
Vals ritminde bir şarkı...
Dinleyin...
Dayak yedikten sonra, “Yandım aman” diye kaçışan o bıyıklı yaşam formlarına kahkaha ile gülerken şarkıyı da çok seveceksiniz.
ÇOK GEÇ KEŞFETTİĞİM BİR ‘VAROŞ ANTİ-FRİENDS’İ’
TORUNUM Sinan “Dede sen bu diziyi nasıl atlarsın” deyip tavsiye etti. “Trailer Park Boys” adlı bir Kanada dizisi...
“Mockumentary” denilen bir tür.
İlk sezonu 2001’de yayınlanmış.
Kanada’da Nova Scotia’da mahalle haline gelmiş bir karavan parkında geçiyor. Tam anlamıyla bir “varoş anti-Friends’i”.
Yirmişer dakikalık kısa bölümlerden oluşuyor.
Takılıp bir gecede bir sezonu bitirdim.
Çook farklı, çok eğlenceli bir dizi...
Zaman zaman romantikleşiyor, zaman zaman acayip bir yıkıcılığa dönüşüyor.
Bir de her bölümün girişi ve sonunda harika bir müzik var.
Brooklyn Boogaloo Blowout topluluğu çalıyor. Parçanın adı “Trailer Park Boys Theme Song”...
Diziye öyle bir karakter veriyor ki...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin