Anadolu waffle’a sizce kaç puan verir

Her hafta 5 gelin ve 5 kayınvalide masaya oturuyor.
Her akşam içlerinden birinin gelini yemek hazırlıyor...
Ötekiler de tadıp puan veriyor.
* * *
Pazartesi akşamı çok ilginç bir durumla karşılaştım.
Gelin Ağrılı bir ailenin kızı. Kayınvalide ve eşi Karslı ve Erzurumlu...
Muhafazakâr bir aile...
* * *
Gelinin yaptığı mönüye bakıyorum:
*Kremalı pancar çorbası...
Pancar, son yılların bütün dünyada yükselen yiyeceği.
*Arkasından mangolu levrek...
*Üçüncü olarak Asya usulü şişte karides...
*Ve tatlı olarak waffle...
* * *
“Waffle” da ne diyeceksiniz... Belçika asıllı hamur tatlısı...
Üzerine erimiş çikolata, krem şanti ve taze meyveler konuyor...
Belli ki televizyonlardaki uluslararası yemek programlarını da takip eden bir gelin.
* * *
Anlaşılıyor ki yemek gustosu artık milli sınırları, ulusal damak tatlarını aşıyor...
Ağrı’daki muhafazakâr bir aile, akşam masasına böyle bir mönü getirebiliyor.
KAYINVALİDELERİN VERDİĞİ PUANLAR
Program sonunda kayınvalidelerin verdikleri puanlara baktım...
- Sivaslı Zeynep Alkan 5 puan...
- Hataylı Meryem Koyuncu 6 puan
- Sivaslı Fatma Çipil 5 puan
- Sivaslı Şaduman Kösedağ 7 puan...
- Programın İstanbullu ve mimarlık eğitimi yapmış moderatörü Zuhal Topal ise 9 puan verdi.
Nereden bakarsanız bakın ilginç bir Anadolu fotoğrafı değil mi...
2033 KÜRESEL YURTSEVERİ SINIRLARI YENİDEN ÇİZECEK
DÜN sabah dünya haberlerini izlerken gördüğüm kısa bir video beni çok çarptı.
İspanya’da göreve başlamak için özel giysileri giyen ve dezenfekte olan sağlık personelini gösteriyordu. İspanya’da şu an görev yapan sağlık elemanlarının 5 bin 400’ü koronavirüs kapmış vaziyette.
Ve hiç yılmadan görevlerini yapmaya devam ediyorlar.
* * *
Giyinmekte olan insanlara baktım... Afrika kökenli olduğu anlaşılan genç bir kadın...
Kuzey Afrika kökenli olduğunu sandığım iki genç erkek...
Uzakdoğu kökenli bir başka kadın... Karşımda ırklar üstü bir sağlık ordusu duruyor.
Bütün riskleri göğüsleyerek omuz omuza savaşıyorlar bu virüsü kapan insanları kurtarmak için...
* * *
Bir yüz yıl boyunca ülke sınırlarını , “anavatan”, “anayurt”, “milli sınırlar” adı altında kutsallaştırdık.
Korunacak en kutsal şeyin o milli sınırlar olduğu düşüncesiyle yaşadık.
Şimdi görüyoruz ki...
Asıl anavatan, asıl yurt, asıl korunması, asıl kutsallaştırılması gereken sınır, üzerinde yaşadığımız bütün dünyaymış.
* * *
Artık şunu bilelim ki...
2033’te başlayacak olan karantina kuşağı artık anayurt sınırlarını, Misak-ı Milli’yi, yeniden çizecek...
GÜNÜN DİZİSİ:
19 YAŞINDAKİ TARİKAT GELİNİNİ KONUŞMAYA GELEN 4 BİN 600 KİŞİ
NEW York’un Manhattan bölgesindeki Beşinci Cadde’deki sinagog geçtiğimiz günlerde, bugüne kadar görmediği bir kalabalığı ağırladı.
İki gün boyunca 4 bin 600 kişi bilet alarak bu Yahudi mabedine geldi.
Hem de ne için biliyor musunuz?
En fanatik Yahudi cemaatini eleştiren bir dizi filmi tartışmak için.
Peki neydi bu film?
“Shtisel” isimli 4 bölümlük bir dizi... Dünyada “Unorthodox” adıyla yayınlanıyor.
Aslında dizi İsrail’de 2013 yılında yayınlandı.
Ama dizi yaşadığımız şu korona günlerinde streaming platformlarına konulunca bir anda bütün dünyada bir fenomen haline geldi.
Konu şu:
New York’ta Hasidim cemaatine mensup bir kız 19 yaşında görücü usulüyle evlendiriliyor.
Hasidim cemaati Yahudiliğin en katı, en fanatik tarikatı olarak tarif edilebilir.
Dizi işte oradan kaçıp Berlin’de bir müzik okuluna sığınan genç kadının hikâyesini anlatıyor.
Film Aşkenaz Yahudilerin, yani Kuzey Avrupa’da yaşayan Yahudilerin 1000 yıldan beri kullandığı Yidiş dilinde çekilmiş.
Filmi yapanlar, yönetmen, oyuncuların tamamına yakını Yahudi...
Başrolü oynayan İsrailli oyuncu Shira Haas olağanüstü bir performans gösteriyor.
NİJERYALI MÜSLÜMAN GAY HASİDİM CEMAATİNE KARŞI
BU diziyi seyrettiğim gecenin sabahı korona olaylarını izlerken bir habere rastladım.
Koronvirüs İsrail’de en hızlı biçimde bu filmde anlatılan Hasidim cemaati içinde yayılıyormuş.
Dizi filme gelince, Yahudi cemaati içinde kendi payıma ilk defa bu kadar çarpıcı bir fanatizm eleştirisi seyrediyorum.
Tabii film sadece Hasidim cemaati eleştirisi değil.
Dünyanın bütün fanatik dindarlarına yönelik bir eleştiri olarak seyrettim.
Ve bu fanatik cemaatin karşısına sanki antitezi gibi konulan müzik okulu da beni çok etkiledi.
Yemenli Müslüman kızların, Nijeryalı eşcinsel Müslüman çocukların, Almanların, Rusların, Amerikalıların yan yana aynı orkestrada mükemmel bir harmoni ve uyumla çaldıkları parçaları dinlerken aklımda hep yükselen yeni “küresel yurtseverlik” duygusu vardı.
YAŞŞA ENİS, İŞTE HAREKET BUDUR
“JET Sosyete” dizisi ve “Alice” müzikalinde keyifle izlediğim Enis Arıkan evine bir köpek almış. Videosunu paylaştı. Evde bir de Scottish Shorthair olduğunu tahmin ettiğim kedi var.
Videoda kediyle köpeğin tanışmasını gösteriyor. Nasıl hoşuma gitti bu kare anlatamam. Bugünlerde bana böyle görüntüler çok iyi geliyor.
33'LÜKLER: SİCİLYALI İKİZ KARDEŞLERİN ‘YAŞASIN HAYAT’ PERFORMANSI
MİRKO ve Valerio Sicilyalı ikizler...Keman çalıyorlar. Coldplay’in efsane şarkısı “Viva la Vida”yı çalmışlar.
Yani “Yaşasın Hayat”... Bu videoyu Coldplay alıp resmi Instagram sayfalarına koyunca bir anda dünya fenomeni oldular. Dün baktım 2 milyon 700 bin kişi seyretmiş... “Küresel yurtseverliğin” gerçek milli marşlarını işte 2033 korona kuşağı besteleyecek...
PASAPORT VE VİZEYİ İPTAL EDEN ÜÇ İŞARET
SON 20 yıl içinde yaşadığımız üç olay bize gerçek anavatanın neresi olduğunu gösterdi:
*Önce iklim ve küresel ısınma dayandı kapımıza...
Anlamadık.
*Sonra göçmenler geldi...
Önemsemedik...
*Şimdi de virüs...
Mani olamadık...
Biri fiziki milli sınırları anlamsız kıldı, öteki pasaport denilen şeyi sildi süpürdü, ötekisi vize falan almadan kapımıza dayandı.
Anadolu waffle’a sizce kaç puan verir
PAZARTESİ akşamı bir televizyonda yemek programı izliyorum.
Her hafta 5 gelin ve 5 kayınvalide masaya oturuyor.
Her akşam içlerinden birinin gelini yemek hazırlıyor...
Ötekiler de tadıp puan veriyor.
* * *
Pazartesi akşamı çok ilginç bir durumla karşılaştım.
Gelin Ağrılı bir ailenin kızı. Kayınvalide ve eşi Karslı ve Erzurumlu...
Muhafazakâr bir aile...
* * *
Gelinin yaptığı mönüye bakıyorum:
*Kremalı pancar çorbası...
Pancar, son yılların bütün dünyada yükselen yiyeceği.
*Arkasından mangolu levrek...
*Üçüncü olarak Asya usulü şişte karides...
*Ve tatlı olarak waffle...
* * *
“Waffle” da ne diyeceksiniz... Belçika asıllı hamur tatlısı...
Üzerine erimiş çikolata, krem şanti ve taze meyveler konuyor...
Belli ki televizyonlardaki uluslararası yemek programlarını da takip eden bir gelin.
* * *
Anlaşılıyor ki yemek gustosu artık milli sınırları, ulusal damak tatlarını aşıyor...
Ağrı’daki muhafazakâr bir aile, akşam masasına böyle bir mönü getirebiliyor.
KAYINVALİDELERİN VERDİĞİ PUANLAR
Program sonunda kayınvalidelerin verdikleri puanlara baktım...
Nereden bakarsanız bakın ilginç bir Anadolu fotoğrafı değil mi...
2033 KÜRESEL YURTSEVERİ SINIRLARI YENİDEN ÇİZECEK
DÜN sabah dünya haberlerini izlerken gördüğüm kısa bir video beni çok çarptı.
İspanya’da göreve başlamak için özel giysileri giyen ve dezenfekte olan sağlık personelini gösteriyordu. İspanya’da şu an görev yapan sağlık elemanlarının 5 bin 400’ü koronavirüs kapmış vaziyette.
Ve hiç yılmadan görevlerini yapmaya devam ediyorlar.
* * *
Giyinmekte olan insanlara baktım... Afrika kökenli olduğu anlaşılan genç bir kadın...
Kuzey Afrika kökenli olduğunu sandığım iki genç erkek...
Uzakdoğu kökenli bir başka kadın... Karşımda ırklar üstü bir sağlık ordusu duruyor.
Bütün riskleri göğüsleyerek omuz omuza savaşıyorlar bu virüsü kapan insanları kurtarmak için...
* * *
Bir yüz yıl boyunca ülke sınırlarını , “anavatan”, “anayurt”, “milli sınırlar” adı altında kutsallaştırdık.
Korunacak en kutsal şeyin o milli sınırlar olduğu düşüncesiyle yaşadık.
Şimdi görüyoruz ki...
Asıl anavatan, asıl yurt, asıl korunması, asıl kutsallaştırılması gereken sınır, üzerinde yaşadığımız bütün dünyaymış.
* * *
Artık şunu bilelim ki...
2033’te başlayacak olan karantina kuşağı artık anayurt sınırlarını, Misak-ı Milli’yi, yeniden çizecek...
GÜNÜN DİZİSİ:
19 YAŞINDAKİ TARİKAT GELİNİNİ KONUŞMAYA GELEN 4 BİN 600 KİŞİ
NEW York’un Manhattan bölgesindeki Beşinci Cadde’deki sinagog geçtiğimiz günlerde, bugüne kadar görmediği bir kalabalığı ağırladı.
İki gün boyunca 4 bin 600 kişi bilet alarak bu Yahudi mabedine geldi.
Hem de ne için biliyor musunuz?
En fanatik Yahudi cemaatini eleştiren bir dizi filmi tartışmak için.
Peki neydi bu film?
“Shtisel” isimli 4 bölümlük bir dizi... Dünyada “Unorthodox” adıyla yayınlanıyor.
Aslında dizi İsrail’de 2013 yılında yayınlandı.
Ama dizi yaşadığımız şu korona günlerinde streaming platformlarına konulunca bir anda bütün dünyada bir fenomen haline geldi.
Konu şu:
New York’ta Hasidim cemaatine mensup bir kız 19 yaşında görücü usulüyle evlendiriliyor.
Hasidim cemaati Yahudiliğin en katı, en fanatik tarikatı olarak tarif edilebilir.
Dizi işte oradan kaçıp Berlin’de bir müzik okuluna sığınan genç kadının hikâyesini anlatıyor.
Film Aşkenaz Yahudilerin, yani Kuzey Avrupa’da yaşayan Yahudilerin 1000 yıldan beri kullandığı Yidiş dilinde çekilmiş.
Filmi yapanlar, yönetmen, oyuncuların tamamına yakını Yahudi...
Başrolü oynayan İsrailli oyuncu Shira Haas olağanüstü bir performans gösteriyor.
NİJERYALI MÜSLÜMAN GAY HASİDİM CEMAATİNE KARŞI
BU diziyi seyrettiğim gecenin sabahı korona olaylarını izlerken bir habere rastladım.
Koronvirüs İsrail’de en hızlı biçimde bu filmde anlatılan Hasidim cemaati içinde yayılıyormuş.
Dizi filme gelince, Yahudi cemaati içinde kendi payıma ilk defa bu kadar çarpıcı bir fanatizm eleştirisi seyrediyorum.
Tabii film sadece Hasidim cemaati eleştirisi değil.
Dünyanın bütün fanatik dindarlarına yönelik bir eleştiri olarak seyrettim.
Ve bu fanatik cemaatin karşısına sanki antitezi gibi konulan müzik okulu da beni çok etkiledi.
Yemenli Müslüman kızların, Nijeryalı eşcinsel Müslüman çocukların, Almanların, Rusların, Amerikalıların yan yana aynı orkestrada mükemmel bir harmoni ve uyumla çaldıkları parçaları dinlerken aklımda hep yükselen yeni “küresel yurtseverlik” duygusu vardı.
YAŞŞA ENİS, İŞTE HAREKET BUDUR
“JET Sosyete” dizisi ve “Alice” müzikalinde keyifle izlediğim Enis Arıkan evine bir köpek almış. Videosunu paylaştı. Evde bir de Scottish Shorthair olduğunu tahmin ettiğim kedi var.
Videoda kediyle köpeğin tanışmasını gösteriyor. Nasıl hoşuma gitti bu kare anlatamam. Bugünlerde bana böyle görüntüler çok iyi geliyor.
33'LÜKLER: SİCİLYALI İKİZ KARDEŞLERİN ‘YAŞASIN HAYAT’ PERFORMANSI
MİRKO ve Valerio Sicilyalı ikizler...Keman çalıyorlar. Coldplay’in efsane şarkısı “Viva la Vida”yı çalmışlar.
Yani “Yaşasın Hayat”... Bu videoyu Coldplay alıp resmi Instagram sayfalarına koyunca bir anda dünya fenomeni oldular. Dün baktım 2 milyon 700 bin kişi seyretmiş... “Küresel yurtseverliğin” gerçek milli marşlarını işte 2033 korona kuşağı besteleyecek...
PASAPORT VE VİZEYİ İPTAL EDEN ÜÇ İŞARET
SON 20 yıl içinde yaşadığımız üç olay bize gerçek anavatanın neresi olduğunu gösterdi:
*Önce iklim ve küresel ısınma dayandı kapımıza...
Anlamadık.
*Sonra göçmenler geldi...
Önemsemedik...
*Şimdi de virüs...
Mani olamadık...
Biri fiziki milli sınırları anlamsız kıldı, öteki pasaport denilen şeyi sildi süpürdü, ötekisi vize falan almadan kapımıza dayandı.