Ajda hangi iki ünlü yazarın önünde çırılçıplak soyundu

Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Fotoğrafları Erman İştahlı çekmiş.
Eylül Solakoğlu da mülakat yapmış.
Kimdir bu fotoğraftaki genç erkek çoğumuz biliyoruz.
Kanal D’nin bu yıla damgasını vuran “Sadakatsiz” dizisinde Selçuk rolünde izlediğimiz Taro Emir...
Veya Tarık Emir Tekin... Veya Taro Emir Tekin...
InStyle dergisi 2 yıl önce onun için “Bu çocuğa dikkat” diye bir yazı yayınlamış.
Haklılarmış, iki yıl sonra bu dizide parladı...
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
- “Deputat”, Rusça kökenli bir kelime, “milletvekili” anlamına geliyor.
- “Biyarbırçi”, Azericede “Utanç verici” demek...
- “Görüntü” ise aynen “görüntü...”
*
Dün sabahtan beri Bakü’den gelen bu videoya gülüyorum ve güldüğüm için de kendime kızıyorum.
Dün T24’te gördüm. Azerbaycan’da günün konusuymuş ve televizyonlarda işte bu başlıkla verilmiş. Eski milletvekili Hüseyinbala Biralamov, ki kendisi 75 yaşında....
Ajda hangi iki ünlü yazarın önünde çırılçıplak soyundu
Biliyorum hepinizin aklı 18 milyon kişinin seyrettiği o malum videolarda...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Mesela Milliyet gazetesinin en ağır siyaset yazarlarından Melih Aşık geçen gün öyle bir şey yazdı ki...
Benim diyen Upper Cihangir magazincisi yazamaz...
*
Haber şu...
Ajda Pekkan Türk basınının en ağır iki siyaset köşe yazarının önünde çırılçıplak soyunmuş...
Kim bu iki köşe yazarı... Sizi biraz merakta bırakacağım ki olayın tam aslını öğrenin...
*
Olayı Milliyet gazetesinin köşe yazarı Melih Aşık önceki gün köşesinde yazdı.
Oradan aktarıyorum...
HANGİ KULÜPLER İÇTİKLERİ VİSKİNİN PARASINI ALMADI
MELİH Aşık yazıyor:
“Sene 1969... Ankara’da televizyonda yoğun ve yorucu bir çalışma dönemi geçirdik. Yaz gelmişti. Ne yapalım? Programlarda İstanbul’u ihmal etmiştik. Hadi ‘İstanbul Eğleniyor’ diye bir program çekelim dedik. Ben yapımcı olacaktım, Tunca Yönder yönetmen, Altan Öymen senarist ve takdimci.
İlk gece ilk durağımız Sıraselviler’deki ünlü Kulüp 12 idi.
Bize özel ilgi gösterdiler. Daha oturur oturmaz hızlı bir servis başladı. Tunca Yönder kâh kameraman ile etrafı resimliyor kâh masaya gelip viskisini yudumluyordu. Ehlikeyif arkadaşımız viski severdi. O yıllarda viski hayli pahalıydı ama arkadaşımız umursamazdı. Biz de ona eşlik ediyorduk. Sahnede Huysuz Virjin izleniyordu. Keyfimiz yerindeydi. Gecenin sonunda hesap istedik. Borcunuz yok, dediler. Israrlar fayda vermedi beş kuruş ödemeden çıktık.”
İkinci durakları Kulüp Lalezar olmuş. O günlerin en gözde gece kulübü. Patron Egemen Bostancı tarafından orada da müthiş güzel ağırlanmışlar. Orada da hesap alınmıyor. TRT’ciler gelmiş hesap mı olur...
Üçüncü kulüp Karavan...
İşte orada önlerine öyle bir hesap gelmiş ki...
Neyse bizim asıl meselemiz Ajda Pekkan...
Şimdi ona geliyorum.
ABİ AJDA’NIN SAKLAMADIĞINI SEN NİYE SAKLAMAYA ÇALIŞTIN
GELELİM Ajda Pekkan’ın soyunma olayına...
Olay üç TRT’cinin gittiği ikinci kulüp Lalezar’da geçiyor.
O gece sahnede Ajda Pekkan var. Ajda programını bitirdikten birkaç dakika sonra haber göndermiş. Üç TRT’ciyi odasında bekliyor.
*
Gerisini Melih Aşık’tan dinleyelim:
“Kameraman, Tunca Yönder, Altan Öymen hep birlikte ve heyecan içinde Ajda’nın odasına yollandık.
Altan Abi’nin önceden tanışıklığı vardı Ajda ile, önden o girdi. Ben arkasından. Daha da arkada diğer ekip.
Biz kapıdan girerken Ajda sahne kıyafetini çıkarıyordu. Tam elini arkaya atıp üstünü çıkarırken Altan Ağabeyimiz öne atılıp Ajda’nın önünde vücuduyla bir perde oluşturmasın mı?
Kafasını da yana çevirdi ki önünü görmesin. Böylece Ajda’nın göğsünü bizden saklamış oldu. Böylece biz hiçbir şey görememiş olduk.
Altan Ağabey’in Ajda’nın mahremiyetine gösterdiği bu duyarlık sonraki yıllarda aramızda espri konusu oldu.
- Abi ne lüzum vardı yahu, kadının saklamadığı şeyleri sen neden saklamaya çalıştın, falan diye şakadan serzenişte bulunurum, delidolu gençlik yıllarımıza birlikte güleriz.”
*
Evet Ajda Pekkan’ın Upper Cihangir’in arka odalarında o günün üç TRT’cisi, bugünün iki anlı şanlı siyaset yazarının önünde soyunma hikâyesi bu...
Ancak devamı da var...
Tuğrulll...
“Upper Cihangir benden sorulur” diye geziyorsun ama...
Bak artık siyasetin ağır abi köşe yazarları senin mahallende senden rol çalmaya başladı...
Uyuma... Bak olayın devamı da var..
MADEM GELDİK AYIP OLMASIN BİR DE KİBRİTÇİ KIZIN TRAJEDİSİNİ YAZALIM
TABİİ kulüplerden çıkınca, taşıdıkları sosyal sorumluluklar, solcu yanları siyaset yazarı akıllarına gelmiş.
Memleketin onca meselesi varken gelip Ajda’nın göğüsleri falan yazmak olur mu...
Madem geldik bir de mahallenin sosyal meselesine ve yaralarına girelim demişler...
Beyoğlu’nun, Upper Cihangir’in kibritçi kızlarının, çiçekçilerinin, emekçilerinin sorunlarını da çekelim demişler...
Böylece bir de “Sosyal Beyoğlu” belgeseli çıkmış ortaya...
AHMET ARSAN’IN DÖNÜŞÜ
MUHAFAZAKÂRLAR MAHLER VE PİNK FLOYD YAZAMAZ MI
Hani bir zamanlar muhafazakâr mahallenin cıvıltılı bir hergele yazarı vardı ya...
Adı Ahmet Arsan’dı... Kayboldu şimdi ortalardan...
Hergeleliği biraz ben yükleneyim ve o mahalleye dalayım.
Muhafazakâr mahallenin muhalif gazetesi Karar’ın yazarı Mehmet Ocaktan, hafta sonları çok güzel müzik yazıları yazar.
İyi bir caz müziği dinleyicisi... Bilgisi de çok iyi...
Aynı zamanda pop ve klasik müziği de çok seviyor.
Önceki hafta bir yazısını Mahler müziğine ve onun Beşinci Senfonisinin kullanıldığı “Venedik’te Ölüm” filmine ayırdı.
Yazıyı çok sevdim ve ben de altına yorum yazdım.
Ama o ne...
Okuyucularının bazıları bir yüklenmiş ki...
Yok o gece Kadir Gecesi’ymiş, böyle yazı yazılır mıymış...
Yok muhafazakâr ve ciddi bir yazar kimsenin bilmediği Mahler mi yazarmış...
Yahu arkadaşlar, siz hâlâ 2010’ların eski Türkiye’sinde mi kaldınız...
Türkiye değişti...
Şu son 15 yılda ortaya çıkmış amigo muhafazakârları bir kenara bırakın, Ocaktan gibi bu işin gerçek mücadelesini veren insanlar 1970’lerde Foucault, Derrida, Levi Strauss, Althusser, Sartre, Camus okuyan insanlardı...
Şimdi sonradan gelme çakma muhafazakâr takım gözden düşerken, o münevver eski tüfekler yine ön plana çıkıyor.
Mesele bu...
Alışın...
HAFTANIN KLASİĞİ 1
ÇELLO VE SCHUBERT
KLASİK müzik sevenler için geçen cuma çıkan yeni bir Schubert yorumunu tavsiye edeceğim.
Franz Schubert: “Du Bist die Ruh; D. 776
(Tranc. For Cello & Piano” Kian Soltani, Aaron Pilsan.
Çok dengeli ve yumuşak bir yorum...
HAFTANIN KLASİĞİ 2
BİR BAHARIN SESİNDEN MEDİTASYON DİNLEMEK
HEP diyorum Güney Koreli müzisyenler harikalar yaratıyor diye...
İşte geçen cuma yine harika bir virtüöz ve yorumu geldi.
Bomsori Kim...
Jules Massenet: “Thais: Meditasyon”; Bomsori Kim; NFM Wroclaw Philarmonic; Giancarlo Guerrero.
Bütün hafta sonu beni mest etti...
Bomsori Kim’i ilk defa 2019’da Ayşe Arman’ın bir yazısında okumuştum.
Adı “Baharın Sesi” anlamına geliyormuş.
YAHU BEN ONU RENKSİZ TATSIZ ASEKSÜEL BİR ADAM SANIRDIM
BILL Gates’in ne zaman bir fotoğrafını görsem, onu kuru, renksiz, esprisiz, tatsız tuzsuz bir adam sanırdım.
İlk defa hakkındaki belgesel filmi seyrederken fark ettim.
Meğer esprili bir tarafı varmış.
Mesela Afrika seyahatine çıkarken yanına kâğıt baskı kitaplar alması, onları plastik bir torbaya koyup taşıması...
Warren Buffett’la hamburger yerken yaptıkları sohbetler çok renkliydi.
Ama asıl şaşırtıcı olanı yeni öğreniyoruz.
Ben o ifadesiz yüzün arkasında aseksüel bir adam var sanırdım.
Meğer bildiğimiz basbayağı bir “azgın teke” varmış...
İYİ DE BOŞANDIĞI KARISI İLE DE ÖYLE TANIŞMADI MI
DÜNYANIN en ciddi gazetesi The New York Times, “seviyeli magazin” derken işi bayağı ilerletti...
Dün Melinda ve Bill Gates’in boşanma haberinin öyle ayrıntılarına girdi ki, Upper Cihangir magazincisi Tuğrul Eryılmaz bile yaya kalır.
Meğer Bill Gates, yanında çalışan kadınlardan birine asılmış ve yemeğe çıkma teklif etmiş.
Haber öyle yazılmış ki, sıradan bir evlilik dışı ilişki teklifi “Acaba cinsel taciz mi” sorusunu akla getiriyor.
Demek ki dijital dünyanın bu aseksüel görünümlü adamı meğer bir seri yemeğe davet zamparasıymış...
İyi de Bill Gates şu an evli bulunduğu karısı Melinda’ya da ilk çıkmayı aynı şekilde teklif etmemiş miydi... Melinda da o sırada Microsoft’ta çalışıyordu ve şirketin park yerinde Bill Gates ona yemeğe çıkma teklif etmişti...
Diyeceksiniz ki, o sırada ikisi de evli değildi...
İyi de kanunen suç olmayan, toplumun bir bölümü için ahlaken ayıp sayılan bir davranışı suçmuş gibi anlatmak biraz abartılı değil mi...
Tam öyle diyecekken, işin bir de başka yönünü öğreniyoruz.
Aseksüel görünümlü adamın, cezaevinde intihar eden çocuk pornocusu Jeffrey’le arkadaşlığı var...
Haa bak orada gerçekten somut bir davranış varsa...
O zaman yukarıdaki “abartı” lafımı geri alıyorum...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin