Ahmet Ertegün’ün smokinli gecesine kimler katılacak

Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Ahmet Ertegün’ün smokinli gecesine kimler katılacak
Şimdi Upper Cihangir’in kültür ve sanat aşiretlerini atlatarak günün en büyük haberini sizlerle paylaşıyorum...
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Öyle sanıyorum ki New York’ta ekim ayının en önemli olaylarından biri bu olacak... Ahmet Ertegün’ün Amerikan müzik endüstrisindeki yeri ve hatırası hâlâ çok
büyük... O nedenle “celebrity” denilen birçok ünlü kişiyi o gece orada görürsek hiç şaşmam...
Bir ayrıntı...
Davetiyenin altında “Black Tie” yazıyor. Yani smokinli...
BLACK LİVES MATTER DÖNEMİNDE ÇOK BÜYÜK ALKIŞ ALACAĞI KESİN
AHMET Ertegün 20 yıla yakın bir süre bu cemiyetin başkanlığını yapmıştı. Şimdi Cemiyet onu böyle bir geceyle anacak.
Tabii gecede Ahmet Ertegün’ün babası, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün de anılacak.
“Black Lives Matter” rüzgârının estiği New York’ta, daha 1930’lu yıllarda ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı Türk Büyükelçiliği’nin kapılarını siyah müzisyenlere açan Münir Ertegün o gece yürekten alkışlanacak.
RAY FİLMİ EKİBİ TAM KADRO, MİCK JAGGER BİR İHTİMAL
GALANIN organizasyonunu da çok önemli biri yapıyor.
Tom Cruise ve Oprah Winfrey için özel geceler düzenleyen bir kişi bu.
Adı Colin Cowie...
Son olarak Meghan Markle’ın 40’ıncı yaş günü kutlamasının organizasyonunu yaptı.
*
Geceye pek çok ünlü katılacak demiştim.
Mesela caz tarafını Wynton Marsalis yapacakmış.
Benim neslimin hayatında efsane olan Rolling Stone dergisinin kurucusu Jan Wenner de orada olacak.
Bu arada kulağıma geldiğine göre Foregner grubu da “I Wanna Know What Love is” şarkısıyla geceye katılacakmış.
Kim bilir belki Mick Jagger da bir şeyler yapar.
Bu arada Ray Charles’ın hayatını anlatan “Ray” filminin ekibi neredeyse tam kadro orada olabilir.
Yönetmen Taylor Hackford, filmde Ahmet Ertegün’ü oynayan Curtis Armstrong kesin gelecek.
Ray Charles’ı oynayan Jamie Foxx’un gelmesi kesin değil ama ihtimal dahilinde...
MÜNİR ERTEGÜN’ÜN IRKÇI SENATÖRE ARKA KAPIYI GÖSTERDİĞİ O MEKTUP
Münir Ertegün, bugün ABD’de ırkçılığa karşı yükselen “Black Lives Matter” hareketinde neden bu kadar önemli?
Nesuhi ve Ahmet Ertegün’ün babası efsanevi ABD büyükelçimiz Münir Ertegün’ün ırkçılığa karşı çok özel bir mücadelesi var.
*
Türkiye’nin Washington büyükelçiliği başkentteki caz müziğinin neredeyse gizli gece kulübüydü.
Çok sayıda siyah caz müzisyeni o eve gelir ve konser verirdi. O dönemde siyahların evlere ön kapılardan girmesi kabul edilen bir şey değildi. Ama Türk büyükelçiliğine gelen bütün siyah müzisyenler ön kapıdan girerdi.
*
Bu durum bazılarını çok kızdırdı. Güneyli bir senatör, evin önünden geçerken siyahların ön kapıdan girdiğini gördü ve çok sinirlendi.
Büyükelçi Ertegün’e bir mektup yazarak durumu şikayet etti.
Münir Ertegün’ün bu senatöre yazdığı mektup, bugün Washington’un gizli tarihinde bir efsane haline geldi.
Türk büyükelçi, aynen şunu yazmıştı:
*
“Senatör, mektubunuz için teşekkür ederim. Biz her zaman misafirlerimizi ön kapıda karşılarız. Siz de misafir gelmek isterseniz kapımız açık, arka kapıdan gelebilirsiniz.”
‘HER ŞEYİ KALDIRIN ATATÜRK GELİYOR’
Ahmet Ertegün, bugün dünyanın hâlâ en önemli rock grubu kabul edilen The Rolling Stones’u Amerika’ya getiren plak yapımcısıdır. O nedenle ölünceye kadar Rolling Stones üyeleri ile çok yakın ilişkileri olmuştu.
Mick Jagger’la onu birleştiren nedenlerden biri her ikisinin de partileri sevmesiydi. Ertegün sanatçılarını çok yakından takip eden bir insandı. Her konserde sahne arkasına gidip sanatçılarını adeta Hababam Sınıfı’ndaki Mahmut Hoca gibi kontrol ediyordu.
Sahne arkasında partinin dozunu kaçırdığında, Mick Jagger, Ahmet Ertegün’ün ayak seslerini duyduğu an hemen şunu söylermiş: “Susun, her şeyi kaldırın, Atatürk geliyor...”
KEITH RICHARDS: AHMET MÜZİK PİYASASINI DEĞİŞTİREN ADAMDI
Peki Keith Richards ne diyor Ertegün için?
Otoriteye burun kıvıran, “kurulu düzenin düşmanı,” müziğin iş tarafına burun kıvıran Keith Richards onu şöyle anlatıyor: “Amerika’da Atlantic Records’la anlaştık. Ve işte sahneye Ahmet Ertegün o zaman girdi! Ahmet, ya! Ahmet! Nazik, yetenekli, sempatik bir Türk. Kardeşi Nesuhi’yle tek Amerika’da değil tüm dünyada müzik piyasasını değiştirdi. Onun yanında Ahmet’in en büyük özelliği sanatçıyı öne çıkarmasıydı. En önce sanatçı gelirdi, sonra her şey. Yani öyle böyle sevmezdim Ahmet’i. Çok özlüyorum.”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Şebnem Nuraydın
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin