Ağır devletçi bir ‘dönek’in 20 yıl gizli kalmış 32 defteri

Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Ağır devletçi bir ‘dönek’in 20 yıl gizli kalmış 32 defteri
Bundan tam 36 yıl önce...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Vasiyetinde bir not vardı. Tuttuğu günlüklerin ve notların, ölümünden 20 yıl sonra açılmasını istemişti.
İşte defterler tam 20 yıl sonra, 12 Ağustos 1975 günü, Zürih’te Thomas Mann Enstitüsü binasında açıldı...
“Venedik’te Ölüm” adlı kitabın büyük yazarının gerçek hayatı ve gizli dünyası da o günden sonra ortaya çıktı...
*
Thomas Mann, güncesini ve notlarını el yazısıyla yazmıştı.
El yazısı da çok kötü ve kargacık-burgacıktı...
Ortada 7000 sayfa not vardı ve bunları inceleyen uzman günde ancak 7-8 sayfasını çözebiliyordu...
O nedenle Thomas Mann’ın gizli dünyasının ortaya çıkması da epey zaman aldı.
*
Defterlerin üzerindeki mühürlerin açılmasının üzerinde 36 yıl geçti... Ve nihayet geçtiğimiz günlerde, Thomas Mann’ın notlarından ve daha önce yazılmış birkaç biyografisinden sonra hayatının en münzevi ve mahrem odalarını anlatan bir kitap çıktı...
Adı, “The Magician”
Yani “Sihirbaz”
Yazarı Colm Toibin, Thomas Mann’ın hayatını anlatıyor ama bunu roman şeklinde yazmış.
Çünkü, beni de çok etkileyen, Thomas Mann’ın resmi dünyasının dışındaki gerçek hayatını ancak roman şeklinde anlatabilirdi...
*
Gizli defterlerden çıkan notlar sayesinde yazılan biyografi ve romandan bir şeyi öğrendik...
Thomas Mann’ın “Venedik’te Ölüm”, “Tonia Kröger”, “Buddenbrook Ailesi” gibi romanlarının konusunu hayali diye biliyorduk.
Meğer hepsinde yazarın otobiyografik izleri varmış.
Mesela, “Venedik’te Ölüm” filminde “Tadzio” olarak karşımıza çıkan uzun sarı saçlı genç çocuk, 2011 yılında Venedik’e giden Thomas Mann’ın gerçekten karşısına çıkmış.
*
Thomas Mann’ın eşi, varlıklı bir Alman Yahudi ailenin kızıydı.
Altı çocukları vardı...
Bütün dünya onları geleneksel ve mükemmel bir aile olarak tanıyordu.
Ancak 36 yıl önce mührü sökülen 32 defter, Thomas Mann’ın hayatını yönlendiren asıl duygunun ne olduğunu da ortaya çıkardı.
Ünlü yazar biseksüeldi ve bütün bir hayatını bu yanını saklayarak yaşamıştı.
*
Defterlerde şöyle bir itiraf vardı:
“Ne yazık ki eşime yeterince tatmin veremedim...”
Eşi de onun bu yanını bilerek birlikte yaşamayı kabul etmişti...
Yani öldüğü güne kadar, 50 yıl boyunca aynı evi paylaştığı eşi, aslında “Venedik’te Ölüm” filminin kahramanı Prof. Aschenbach’tı...
*
Peki hikâyenin “Döneklik” tarafı neydi?
Onu da anlatayım.
AYDINLANMIŞ BİR DESPOTUN DEMOKRASİYE KESİN DÖNÜŞÜ
BU yıl Amerika’da tam bir Thomas Mann yılı oldu.
“The Magician” adlı otobiyografik romanının yayınlanmasından 4 ay önce, Thomas Mann’ın bir kitabı daha yeniden basıldı.
Adı: “Reflections of a Nonpolitical Man” idi.
*
Türkçeye “Apolitik Bir Adamın Düşünceleri” diye çevrilebilecek bu kitap, “aşırı devletçi, aydın düşmanı bir insan”ın kaleminden çıkmıştır.
Thomas Mann, dönemin Alman aydınlarını “Kökü dışarda” insanlar olarak görür.
Demokrasinin “Alman karakterine aykırı” olduğunu ve toplumu zehirlediğini savunur.
Yağız Ay, 2017 yılında Birikim dergisine yazdığı bir yazıda “Venedik’te Ölüm” novellasındaki Prof. Aschenbach’ın “Aydınlanmış despotizm” karakteri çizdiğini söyler.
*
İşte o Thomas Mann, daha sonra değişecek, sol fikirleri ve demokrasiyi savunmaya başlayacaktır...
Tabii, sağ görüşten sol görüşe geçtiği için hiçbir sol aydın ona “dönek” demedi...
Çünkü o döneklik değil, “Doğru yolu bulmaktı.”
Oysa tersi istikamette değişseydi, bugün ona da “Liboş” diyecektik...
*
Benim gözümde ise o, hep “Venedik’te Ölüm”, “Tonia Kröger” ve “Büyülü Dağ”ın büyük yazarı olarak kaldı...
Ayrıca Hitler Nazizmi’ne karşı sesini en çok yükselten aydınlardan biriydi...
24 SAAT ELİNDE SU ŞİŞESİ İLE GEZEN ARKADAŞ, İYİ OKU
ETRAFIMDAKİ tablo aynen şöyle:
- Başta Güneri Cıvaoğlu olmak üzere birçok arkadaşım 24 saat elinde su şişesi ile dolaşıyor...
- Kimi görsem bana “Günde en az 3 litre su iç” diyor...
- Sırt çantasıyla önümden geçen her şahsın çantasının kenarına sokulmuş şişe suyu bana hep suçluluk duygusu veriyor.
- Bazıları uçağa bile elinde su şişesi ile giriyor.
- Gittiğim otelin spor salonunda mutlaka şu ikaz yazısı ile karşılaşıyorum:
“Ha gayret, içmeye devam” veya “Hedefini ıskalama...”
Yani günde 3 litre su iç...
Sonunda bende şu duyguyu yarattılar...
Hiçbir gün yeterince su içmiyorum...
O yüzden her gün ölüp ölüp diriliyorum.
*
Sonra bir gün aklıma, Mehmet Yılmaz’ın bir yazısında gördüğüm şu cümle geldi:
“Ne kadar su içmeniz gerektiğini vücudunuz size söyler...”
Yani “Susadıkça için” diyordu...
Mehmet’e inanmak istedim ama çevremdeki baskı o kadar büyüktü ki bir türlü inanamıyordum.
*
Sonunda cumayı cumartesiye bağlayan gece, yani dün sabah, New York Times’ın yazısı geldi önüme...
Başlığı şöyleydi:
“Günde ne kadar suya ihtiyacınız var?”
Aha işte tam cevabını aradığım soru dedim ve okumaya başladım...
SUSAMAMIŞSAM BİLE DAHA ÇOK SU İÇERSEM DAHA SAĞLIKLI MI OLURUM ?
KAFAMIZA sokulan korku şu:
“Aman ha, vücudun sakın susuz kalmasın...”
Bunun İngilizce karşılığı olan “Stay hydrated” kavramını da öğrendik...
Başlıktaki sorunun bilimsel cevabı ise şu:
Su hayati bir öneme sahip. Ancak, sadece su içmek sizi daha sağlıklı yapacak diye bir şey yok...
Hatta “su zehirlenmesi” diye bir şey bile var. Vücudunuzun ihtiyacı olan sudan fazlasını içmek size zarar bile verebilir.
Baş ağrıları başlar, konsantrasyon sorunu bile çıkabilir.
Daha ötesi ölüme bile yol açabilir.
- 2007 yılında, 28 yaşında bir kadın bir radyo istasyonunun düzenlediği su içme yarışmasında 2 galon içip ölmüş.
- 2014 yılında, 17 yaşında bir futbol oyuncusu 2 galon su 2 galon gatorade içip ölmüş.
GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇERSEM VÜCUDUM SUSUZ KALMAZ?
- DENİYOR ki, günde 250 miligramlık 8 bardak su içersen sağlıklı kalırsın.
Bu ölçü sadece bir efsane... Bunun bir ölçüsü yok. Maraton koşan bir insanın ihtiyacı olan su ile, iyi klimalı odada oturarak çalışan bir insanın ihtiyacı olan su miktarı çok farklı.
Ayrıca 120 kiloluk bir insanla, 60 kiloluk bir insanın su ihtiyacı da farklı...
KAHVE, ÇAY VEYA BİRADAN GELEN SU, SU SAYILMAZ MI ?
- HAYIR, bu doğru değil. 2016’da yapılan bir araştırma gösterdi ki: Kahve, çay ve biradan aldığınız su da vücudunuzu susuzluktan korur. Ayrıca yediğiniz şeylerden de su alıyorsunuz. Mesela çorbadan da su alıyorsunuz.
VÜCUDUMUN ELEKTROLİT DENGESİ ÇOK MU ÖNEMLİ?
- SON zamanlarda elektrolit destekli içecekler moda oldu. Peki bunları almamız gerekli mi?
Hayır gerekli değil. Çünkü vücudunuzun ihtiyacı olan elektroliti yediklerinizden de alıyorsunuz.
DOKTOR, VÜCUDUMUN SUSUZ KALDIĞINI NASIL ANLAYACAĞIM?
- HİÇ anlamaya çalışmayın... Çünkü hesaplaması çok karmaşık bir işlem. Onun yerine vücudunuzu dinleyin. O size söyler. Susamışsanız su için. En kolay yolu budur.
Ancak, yaşlılıkta vücudun susadığına dair işaretlerinde düşme olabilir. O nedenle yaşlılık döneminde su içmeye daha çok dikkat edin.
HANGİSİ DAHA HALK İNSANI, NEŞET ERTAŞ MI YOKSA RAPÇİ ÇOCUK MU?
BU sayfada müzik yazıyorum ya...
Çevremden sık sık şu sözler geliyor:
“Halktan kopuk şeyler yazıyorsun.”
Yani “Halkın içinde miyim dışında mı?” hep kendini halk sanan birileri karar veriyor.
*
Hadi o zaman size sorayım...
Sizce, Neşet Ertaş mı daha halk, yoksa ‘hip hop’çu Ezhel mi?
*
Neye göre karar vereceğiz?
Halk hangisini daha çok tanıyor, hangisini daha çok dinliyor, hangisini daha çok beğeniyor...
Buyrun Spotify rakamlarına bakalım.
- Neşet Ertaş’ın en bilinen şarkısı “Neredesin sen” 13 milyon kere dinlenmiş.
Düşünün Cengiz Çandar, 12 Mart döneminde yani 1971’de Ankara’da saklandığı evde Selda Bağcan’ın ağzından dinlermiş bu şarkıyı...
Yani 50 yıl önce... Şarkı çok daha eskilere gidiyor.
- Ezhel’in daha dün çıkan “Allahından Bul”u ise iki ayda 58 milyon kere dinlenmiş. “Devam” şarkısı 63 milyon...
*
Şimdi Neşet Ertaş halk insanı, Ezhel ve onun şarkılarını yazan ben ise, halka ters düşen insanlarız...
Gerçekten öyle mi?