Adnan Oktar çizgi romanının basılan ilk üç nüshası ne oldu

Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
Adnan Oktar çizgi romanının basılan ilk üç nüshası ne oldu
Hafta sonu en gırgır haberi İsmail Saymaz patlattı...
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen başvurdum ama ne yazık ki basılan ilk 3 nüsha tükenmiş...
İkisi mahkeme heyetine verilmiş, biri de mahkeme dosyasına konmuş.
Yazık...
Birinci basımdan bir kopya bulamayacağım...
Şimdi ikinci basımı yapılıyormuş. Belki ondan bir tane edinebileceğim.
İsmail Saymaz bana söz verdi, bulacakmış.
*
Okumayanlar için olayı özetleyeyim.
Bir zamanlar “Adnan Hoca” diye bildiğimiz şahıs şu sıralar yargılanıyor.
İşte o davanın mağdurları toplanıp avukat tutmuşlar...
Mağdur avukatları da çok ilginç bir şey yapmışlar...
13 mağdurun ifadelerini tek tek okumuşlar. Ayrıca teknik dinleme kayıtlarını ve ses kayıtlarını dinleyip bir “mağdur dosyası” hazırlamışlar.
Ayrıca dosyaya bir de “karekod” eklemişler.
Yani dijital olarak okutulunca sesli ve görsel izlenebiliyor.
Ancak dosyanın en ilginç yanı, Adnan Oktar’ın mağdurlarını ve “Kediciklerini” nasıl ayarttığını anlatan bir çizgi roman.
Tam 108 sayfalık bir “eser” yani...
*
Söyleyin böyle bir dosya hangi çizgi roman manyağının iştahını kabartmaz....
Benimkini fazlasıyla kabarttı...
ROBOT PORTRE
ATKUYRUKLU ‘ADNAN HOCA’ ROMANININ GİZLİ ÇİZERİ KİM
DOSYAYI görmedim, ama çizimlerin bazılarını gördüm. Bu çizimleri kimin yaptığı dosyada belirtilmiyormuş. Ama bir çizgi roman hastası çizerin kim olduğunu mutlaka bilmek ister.
Hafta sonu oturup bir FBI “profiler’ı” titizliği ile o dosyaya konan çizimleri tek tek inceledim...
Kimin çizdiğini bilmiyorum, ama 60 yıllık bir çizgi roman hastası olarak çizerin bir “robot portresini” çıkardım. İşte o portre:
ESİN KAYNAĞI
FARUK GEÇ, BEDRİ KORAMAN, OĞUZ ARAL VE TARKAN KARIŞIMI
FARUK GEÇ HAYRANI: Bazı karelerdeki Adnan Oktar çizimlerine bakılırsa geçmişte Hürriyet’te yayınlanan Faruk Geç çizgi romanlarından etkilenmiş.
KARAOĞLANCI DEĞİL TARKANCI: Sevişme çizimlerindeki duruş, beden hareketleri ve bakışlara bakılırsa Karaoğlan tarzından çok Tarkan çizgisine yakın.
BEDRİ KORAMANCI: Bazı karelerdeki kadın anatomisi, özellikle büyük göğüs ve kalçalara bakılırsa, rahmetli Bedri Koraman’ın bir zamanlar Milliyet’in pazar eklerinde yayınlanan çizimlerinden çok etkilendiği anlaşılıyor.
OĞUZ ARAL HAYRANI: Yine bazı kareler gizli çizerin etki alanlarından birinin eski Gırgır dergisi kapakları ve Oğuz Aral çizimleri olduğunu gösteriyor.
KAFASI KARIŞIK: Gizli çizer Adnan Oktar konusunda kararsız. Bazı karelerde, özellikle de atkuyruklu çizdiği bölümlerde onu yakışıklı göstermiş. Ama özellikle oturuş sahnesindeki o iğrenç poz gizli çizerin kafasının karışık olduğunu anlatıyor.
HANGİSİ DAHA KÖTÜ: ‘GÖZLÜKLÜ SAMİ’ Mİ, ‘PAPYONLU ADNAN’ MI
DOSYADAKİ çizgi romana bakarken tabii ki aklıma rahmetli Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz kitaplarındaki “Gözlüklü Sami” geldi... Üçkâğıtçı bir karakter, ahlaksız mı ahlaksız, eyyamcı mı eyyamcı... Kadınları tuzağına düşürürken çok pornografik ama iktidarla ilişkilerinde muhafazakâr görünen bir karakter. Yan yana koysak acaba hangisi daha ilginç bir tip olurdu?
Turhan Selçuk’un “Gözlüklü Sami”si mi...
Yoksa gizli çizerin “Papyonlu Adnan”ı mı...
BİR PORTRE
BEN BU FOTOĞRAFLARI ÇOK İYİ BİLİR ANLARIM
BELKİ okumuş seyretmişsinizdir... Olsun bir kere de benden okuyun...
Hikâyesini anlatacağım kızın adı Filiz Garip...
Unvanı Prof. Dr...
O da benim gibi bir Bulgaristan göçmeni... Babası tıp eğitiminde diplomasını almadan bir ay önce Jivkov zulmü nedeniyle Türkiye’ye göçmek zorunda kalmış...
Yani koskoca bir üniversite eğitimini, son ayında yakarak.
Çünkü diploma aldığı takdirde ülkeden ayrılmasına izin vermeyeceklermiş.
*
Önce Ankara... Sonra Tekirdağ’da küçük bir kasaba...
İlkokulu bitirince liseye gitmek için İstanbul’da oturan amcasının yanına göndermişler...
Nişantaşı Kız Lisesi’ne kabul edilmiş... Her sabah amcasının bakkal dükkânının bulunduğu yoksul bir mahalleden İstanbul’un en varlıklı kesiminin yaşadığı Nişantaşı’na gidip akşam yine mahallesine dönüyormuş. Her gün sınıflar arası bir yolculuk yani...
*
Bu hikâye beni çok etkiledi...
Çünkü benim ailem de Bulgaristan muhaciri...
Ben de İzmir’in o dönemdeki yoksul bir mahallesinden, her sabah en varlıklı semtindeki Gazi İlkokulu’na giderdim... Ama şunu söyleyeyim....
O okul, arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın aileleri, öğretmenlerimiz bizlere hiçbir zaman gelir farkını hissettirmediler... Cumhuriyet’in ilkokul önlüğü de arkadaşlık duygularımızı eşitleyen bir elbiseydi...
*
Hikayesini anlattığım kız doktorasını dünyanın en iyi üniversitelerinden Harvard’da yaptı. Halen bir başka çok iyi üniversite olan Cornell’de sosyoloji dalında öğretim üyesi ve bir bölümün başkanı....
Ve geçen hafta Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden biri olan “Koç Üniversitesi Rahmi Koç 2019 Bilim Ödülü” ona verildi...
*
Aynı ödülü 2020’de alan ikinci bilim insanı da bir kadındı...
O da Lozan Fotonik Okulu Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hatice Altuğ...
Yaşasın Cumhuriyet’in bu harika kadınları...
ELİF BUSE DOĞAN’IN ‘GÖÇMEN KIZI’: GÖÇMEN Mİ, MUHACİR Mİ
ELİF Buse Doğan’ın son şarkısının adı “Göçmen Kızı”... Geçen cuma şarkı çıktığında bu iki kelimeyi ilk okuduğumda kendimi tuhaf bir duygu içinde buldum.
Çünkü ilk izlenimim şuydu:
“Herhalde Suriyeli göçmen bir kızın hikâyesini anlatıyor...”
*
Oysa çok değil, bundan 5-6 yıl kadar önce “göçmen” denince kendi ailem aklıma gelirdi... Yani bir “Balkan göçmeni olarak bizler”...
Oysa artık aklıma
Suriyeliler geliyor...
*
Sonra şarkıyı dinlemeye başladım. İlk dizesi şöyleydi:
“Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda...”
“Haa bizim oralardanmış” dedim.
*
Rahmetli babam, “Biz muhaciriz, göçmen değiliz” derdi... Atatürk de Balkanlar’dan gelenler için “muhacir” kelimesini kullanırdı.
Oysa sözlüklere baktığımda bu iki kelimenin anlamları arasında pek fark görmüyorum...
Yine de bu tartışma hâlâ sürüyor... Ama şunu bilelim ki, “göçmen” denince artık ilk akla gelen Suriyeliler oluyor.
KİM AŞI YAPTIRIRSA ONA GÜVENİP SİZ DE YAPTIRIRSINIZ
DÜNYANIN en büyük araştırma kuruluşlarından IPSOS’un 10-14 Aralık tarihinde yaptığı son araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri şu:
Kim korona aşısı yaptırırsa ona güvenip siz de yaptırırsınız?
İşte cevaplar:
YÜZDE 60: Sağlık Bakanı.
YÜZDE 56: Doktorlar ve sağlık çalışanları.
YÜZDE 56: Cumhurbaşkanı.
YÜZDE 47: Bilim insanları.
YÜZDE 46: Dünya Sağlık Örgütü üst düzey yetkilileri.
YÜZDE 32: Türk Tabipleri Birliği yöneticileri.
Peki “Oy verdiğim parti başkanına güvenirim” diyen?
Yüzde 19...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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