93 yaşında ölen tadımcı günde ne kadar içiyordu

Dünyanın en ünlü şarap tadımcısı ve uzmanı Michael Broadbent ölmüş.,
1927’de doğmuş...
Yani 93 yaşındaymış...
* * *
Ne zaman bir şarap tadımcısı ile karşılaşsam şunu sorarım.
Günde ne kadar şarap içiyorsunuz?
Açıkçası sormamın nedeni de kendi durumuma biraz destek bulmaktır.
* * *
Çok azı bana “Her gün içerim” cevabını verdi.
Samimi olduklarını hiçbir zaman düşünmedim.
Michael Broadbent o ekolden değil.
Bakın her gün ne içtiğini nasıl anlatıyor:
* * *
*Kahvaltıda portakal suyu ve şampanyayla hazırlanan buck’s fizz içerim.
*Saat 11.00’de: İyi soğutulmuş bir kadeh İspanyol Verdelho, Loire ya da Alman beyazı...
*Öğle yemeğinden önce: Sıkı bir bloody mary’yi ihmal etmem.
*Akşam yemeği: Hangi şarapla taçlandıracağıma zengin kavıma bakarak karar veririm.
Ha bu arada öğle yemeği sırasında ne içtiğini söylemeyi unutmuş.
* * *
Eh şu kara günlerde hepimiz için umut verici bir vaka değil mi...
Bütün bunları içip de 93 yaşına kadar yaşamak ve içmeye devam etmek...
En azından bu konuda risk grubunda değiliz diye avunabiliriz.
Ne diyordu Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” romanının kahramanı daha ilk başta:
Evlere kıstırıldığımız şu kara günlerde...
“İntihar etmeyeceksek içelim bari...”
ŞARABI SEVEN İNSAN KADEHİ BÖYLE TUTAR
Ben onu Decanter dergisi tarafından yılın şarap tadımcısı seçildiğinde kapağa konulan bu fotoğrafı ile tanımıştım. Kendi payıma şarap seven insanı, kadehi tutuşundan anlarım. Kadehi asla üstünden tutmaz...
Asla avuçlamaz...
Nasıl mı tutar?
Şimdi yandaki fotoğrafa dikkatle bakın. Broadbent nasıl tutuyorsa öyle tutulur.
Bu sadece elin sıcaklığının kadehe geçmesini engellemek değildir...
Tutuşa estetik vermenin, şarap yanında kadehe de saygı göstermenin en güzel halidir.
Şarap düşkünü veya meraklısı olmasanız bile Mehmet Yalçın’ın yazısını okumanızı tavsiye ederim.
Mükemmel bir portre yazmış.
KORONA DERSLERİ 1
Erkeğin veya kadının gizli ilişkisi varsa bul ama sakla
GEÇTİĞİMİZ günlerde büyük bir şehrimizde şöyle bir vakayla karşılaşılmış.
Gerçek mi şehir efsanesi mi bilmiyorum ama vaka şu:
Bir apartmanda bir koronavirüs vakası tespit ediliyor.
Giden uzmanlar testi pozitif çıkan şahsa soruyor:
“Son zamanlarda başka kimlerle temasınız oldu?”
Erkek “Sadece ailemle” diyor...
Ancak şüpheleniyorlar.
Polis “Bize değil, yeminli doktora söyle” deyince adam evlilik dışı ilişkisini anlatıyor.
Peki bu durumda ne yapılacak?
* * *
New York Times gazetesi uzmanlara danışıp koronavirüs olayından 8 ders çıkarmış.
Hangi ülkeler hangi alanda başarılı oldu, hangisinde çuvalladı?
Yukarıda anlattığım vakayla ilgili bir durum orada da dile geliyor.
Buyurun kim başardı kim çuvalladı sorusuna yanıt ararken, özel hayat sorusuna da cevap bulmaya çalışalım.
* * *
DERS 2
Erken teste başlamak en büyük farkı yarattı.
*Hangi ülkeler başardı: Çin ve Güney Kore.
* * *
DERS 2
Hastanın özel hayattaki ilişkisi varsa onu da araştır.
Hastanın kiminle ilişki kurduğunu, varsa gizli ilişkilerini aramak özel hayatı zedeledi ama çok etkili oldu.
Güney Kore bütün vatandaşların cep telefonlarına çevrelerindeki korona vakaları haritası ve kontak noktalarını göndermiş.
*Hangi ülkeler başardı: Singapur, Güney Kore, Hong Kong.
KORONA DERSLERİ 2
KORKU FİLMLERİNDEN MUTLAKA ŞU DERSİ AL
DERS 3
Korku filmi kuralına bak. Tehlike dışarıdan değil evin içinden gelir. Toplulukları, aileyi izole etmek yerine hastalığı kapmış bireyleri izole et.
Çin örneğinde görüldü ki koronavirüs tipik korku filmi mantığıyla yayılıyor. Asıl tehlike evin içinden geliyor. Bulaşma vakalarının yüzde 75-80’i aile mensuplarından.
*Kim başardı: Çin.
* * *
DERS 4
Sosyal devlet ilkesine bak. Bedava sağlık sistemi harika sonuçlar verdi. Pahalı sağlık hizmeti öldürdü.
*Kim başardı: Çin ve Güney Kore.
*Kim çuvalladı: Amerika Birleşik Devletleri.
KORONA DERSLERİ 3
İŞ ACİLLEŞMEDEN SEN ACİL DURUM İLAN ET
DERS 5
Acil durumu, durum acilleşmeden önce ilan et. Durum acilleştikten sonra ilan edenler gecikti. Bilgisayar modellemesiyle yapılan bir çalışmaya göre...
Bir hafta önce harekete geçmek, yüzde 65 başarılı sonuç alınmasına yol açtı.
Üç hafta önce
harekete geçilseydi bu oran yüzde 95 olacaktı.
*Kim başardı: Tayvan.
*Kim çuvalladı: İtalya.
* * *
DERS 6
Eğer geciktiysen, hemen dön ve normalden agresif tedbirler al. Çok agresif tedbirlerle kayıpların bir bölümünü önleyebilirsin.
*Kim geriden geldiği halde bir kısmında başarılı oldu: İtalya.
KORONA DERSLERİ 4
SİYASETÇİNE ‘KAVGAYI KES, GERÇEĞİ SAKLAMA’ DE
DERS 7
Devlet sırrı deme, halktan gizleme, bil ki iç politik kavgalar öldürücü bir etki yaptı.
*Kimler çuvalladı: Çin, İran, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri.
* * *
DERS 8
Solcuları küçümseme. Yoksulluk ve gelir eşitsizliği herkesi daha fazla tehlikeye soktu.
*Kimler çuvalladı: İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan.
11, 16 VE 17 MART GÜNLERİ NİYE BU KADAR ÇOK MAKARNA ALDIK
DÜNYANIN en büyük araştırma şirketlerinden Ipsos dün 11-17 Mart günleri Türkiye’de yaptığı hane tüketim saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye’de ilk resmi korona vakası 10 Mart günü açıklandı.
Onu izleyen bir hafta içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu tarihler içinde aldığımız hangi ürünlerde ne kadar artış oldu ona bakmışlar.
Tabloyu yanda görüyorsunuz.
O bir hafta içinde kolonya ve sirkeden sonra en çok artış makarnada olmuş.
Ama parasal olarak birinci sırada makarna var.
Toplam alışveriş büyümesinin dörtte birini tek başına makarna sağlamış.
Araştırma sonucunda bir şey çok dikkatimi çekti.
Makarna alımları özellikle üç günde anormal büyümüş.
Önce 11 Mart günü makarnaya hücum olmuş.
Sonra bir durulma yaşanmış.
Ardından 16 ve 17 Mart günleri tsunami dalgası gelmiş.
Neden acaba?
MAKARNA TSUNAMİSİ: ACABA ŞU ÜÇ NEDEN Mİ
Evdeki stok hemen tükendi.
Önce ciddiye almadılar ama öyle olmadığını anlayınca yine markete koştular.
Yapımı en kolay, yapılmadan ve yapıldıktan sonra saklanması en kolay, en doyurucu ve en ucuz yiyecek olduğu için uzun vadeli stokta ona kaydılar.
Çok gerginiz ve makarna en güzel sakinleştirici.
Veya şu krizden öğrendik ki..
En az İtalyanlar kadar makarnacı bir millet olmuşuz.
KOLONYAYA MI, ISLAK MENDİLE Mİ GÜVENİYORUZ
CEVABI banko kolonyaya...
Kolonya satışlarında yüzde 256 artış varken...
Arkasından gelen sirke satışındaki artış yüzde 161.
Islak mendil satışındaki artış ise yüzde 77 ile yedinci sırada.
BU ADAM MANGALINI VERİR AMA YANINDAKİ VERİR Mİ BİLMEM
EVET olmaz denilen şey oldu...
Son kalemiz de düştü...
Mangal da yasaklandı...
Şu dünyada canını verip de mangalını vermeyecek iki millet bilirdim.
Amerikalı ve Türk...
Amerika mangalını kahramanca savunuyor...
Bizim son kalemiz mangal da düştü...
Bak koronavirüs... Bu millet işte bunu unutmaz...
ALDIĞIM KANDİL MESAJI YİRMİ BEŞTEN BİRE DÜŞTÜ
DÜN kandildi...
Son yıllarda normal kandil günlerinde en az 25-30 kandil kutlaması mesajı alıyordum.
Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde gelen kandil mesajı sadece birdi.
Buna karşılık 15’e yakın nevruz kutlaması aldım.
Merak ediyorum.
Koronavirüs etkisi mi...
Yoksa yeni bir psikososyolojik iklim mi...
GÜNÜN ŞARKISI
Hey evdekiler, Kalben’in yeni şarkısı harika avaz avaz dinleyin
“Onarmaya halimiz yoksa
Daha da kırmayalım
Bugün hazır değilsen
Hemen ayrılmayalım.
Bacadaki is gibi
Silinmiyor ki izi
Sevmiştik öylesine
Boşver utanmayalım”
* * *
Bu sözler, Kalben’in yeni şarkısı “Kasımpatılar”dan...
Şarkı ilaç gibi geldi...
Sözleri, ritmi, sound’u...
Olağanüstü bir şarkı...
Post-korona müziğinin tarihi yazılırsa...
Banko ilk 10’a...
HARİKA BİR POST-KORONA ŞARKI: DÜNYA ÇOK GÜZEL
CUMA sabahından itibaren streaming platformlara konulan yeni şarkılardan bir post-korona listesi yaptım.
Özellikle Jill Barber’a dikkat.
- JILL BARBER: “Le Monde Est Beau”
- SCUBBA, DINAH YORK: “Right Down the Line”. Hafif, jazzy...
- PASSENGER: “The Way That I Love You”. Hafif, evde izole vaziyetimize çok uygun, yumuşacık bir şarkı...
- THE WEEKEND: “In Your Eyes”. Hızlı, melodik, umut verici, kıpırdatıcı.
93 yaşında ölen tadımcı günde ne kadar içiyordu
DÜN Mehmet Yalçın’ın T24’teki harika yazısından öğrendim.
Dünyanın en ünlü şarap tadımcısı ve uzmanı Michael Broadbent ölmüş.,
1927’de doğmuş...
Yani 93 yaşındaymış...
* * *
Ne zaman bir şarap tadımcısı ile karşılaşsam şunu sorarım.
Günde ne kadar şarap içiyorsunuz?
Açıkçası sormamın nedeni de kendi durumuma biraz destek bulmaktır.
* * *
Çok azı bana “Her gün içerim” cevabını verdi.
Samimi olduklarını hiçbir zaman düşünmedim.
Michael Broadbent o ekolden değil.
Bakın her gün ne içtiğini nasıl anlatıyor:
* * *
*Kahvaltıda portakal suyu ve şampanyayla hazırlanan buck’s fizz içerim.
*Saat 11.00’de: İyi soğutulmuş bir kadeh İspanyol Verdelho, Loire ya da Alman beyazı...
*Öğle yemeğinden önce: Sıkı bir bloody mary’yi ihmal etmem.
*Akşam yemeği: Hangi şarapla taçlandıracağıma zengin kavıma bakarak karar veririm.
Ha bu arada öğle yemeği sırasında ne içtiğini söylemeyi unutmuş.
* * *
Eh şu kara günlerde hepimiz için umut verici bir vaka değil mi...
Bütün bunları içip de 93 yaşına kadar yaşamak ve içmeye devam etmek...
En azından bu konuda risk grubunda değiliz diye avunabiliriz.
Ne diyordu Adalet Ağaoğlu’nun “Bir Düğün Gecesi” romanının kahramanı daha ilk başta:
Evlere kıstırıldığımız şu kara günlerde...
“İntihar etmeyeceksek içelim bari...”
ŞARABI SEVEN İNSAN KADEHİ BÖYLE TUTAR
Ben onu Decanter dergisi tarafından yılın şarap tadımcısı seçildiğinde kapağa konulan bu fotoğrafı ile tanımıştım. Kendi payıma şarap seven insanı, kadehi tutuşundan anlarım. Kadehi asla üstünden tutmaz...
Asla avuçlamaz...
Nasıl mı tutar?
Şimdi yandaki fotoğrafa dikkatle bakın. Broadbent nasıl tutuyorsa öyle tutulur.
Bu sadece elin sıcaklığının kadehe geçmesini engellemek değildir...
Tutuşa estetik vermenin, şarap yanında kadehe de saygı göstermenin en güzel halidir.
Şarap düşkünü veya meraklısı olmasanız bile Mehmet Yalçın’ın yazısını okumanızı tavsiye ederim.
Mükemmel bir portre yazmış.
KORONA DERSLERİ 1
Erkeğin veya kadının gizli ilişkisi varsa bul ama sakla
GEÇTİĞİMİZ günlerde büyük bir şehrimizde şöyle bir vakayla karşılaşılmış.
Gerçek mi şehir efsanesi mi bilmiyorum ama vaka şu:
Bir apartmanda bir koronavirüs vakası tespit ediliyor.
Giden uzmanlar testi pozitif çıkan şahsa soruyor:
“Son zamanlarda başka kimlerle temasınız oldu?”
Erkek “Sadece ailemle” diyor...
Ancak şüpheleniyorlar.
Polis “Bize değil, yeminli doktora söyle” deyince adam evlilik dışı ilişkisini anlatıyor.
Peki bu durumda ne yapılacak?
* * *
New York Times gazetesi uzmanlara danışıp koronavirüs olayından 8 ders çıkarmış.
Hangi ülkeler hangi alanda başarılı oldu, hangisinde çuvalladı?
Yukarıda anlattığım vakayla ilgili bir durum orada da dile geliyor.
Buyurun kim başardı kim çuvalladı sorusuna yanıt ararken, özel hayat sorusuna da cevap bulmaya çalışalım.
* * *
DERS 2
Erken teste başlamak en büyük farkı yarattı.
*Hangi ülkeler başardı: Çin ve Güney Kore.
* * *
DERS 2
Hastanın özel hayattaki ilişkisi varsa onu da araştır.
Hastanın kiminle ilişki kurduğunu, varsa gizli ilişkilerini aramak özel hayatı zedeledi ama çok etkili oldu.
Güney Kore bütün vatandaşların cep telefonlarına çevrelerindeki korona vakaları haritası ve kontak noktalarını göndermiş.
*Hangi ülkeler başardı: Singapur, Güney Kore, Hong Kong.
KORONA DERSLERİ 2
KORKU FİLMLERİNDEN MUTLAKA ŞU DERSİ AL
DERS 3
Korku filmi kuralına bak. Tehlike dışarıdan değil evin içinden gelir. Toplulukları, aileyi izole etmek yerine hastalığı kapmış bireyleri izole et.
Çin örneğinde görüldü ki koronavirüs tipik korku filmi mantığıyla yayılıyor. Asıl tehlike evin içinden geliyor. Bulaşma vakalarının yüzde 75-80’i aile mensuplarından.
*Kim başardı: Çin.
* * *
DERS 4
Sosyal devlet ilkesine bak. Bedava sağlık sistemi harika sonuçlar verdi. Pahalı sağlık hizmeti öldürdü.
*Kim başardı: Çin ve Güney Kore.
*Kim çuvalladı: Amerika Birleşik Devletleri.
KORONA DERSLERİ 3
İŞ ACİLLEŞMEDEN SEN ACİL DURUM İLAN ET
DERS 5
Acil durumu, durum acilleşmeden önce ilan et. Durum acilleştikten sonra ilan edenler gecikti. Bilgisayar modellemesiyle yapılan bir çalışmaya göre...
Bir hafta önce harekete geçmek, yüzde 65 başarılı sonuç alınmasına yol açtı.
Üç hafta önce
harekete geçilseydi bu oran yüzde 95 olacaktı.
*Kim başardı: Tayvan.
*Kim çuvalladı: İtalya.
* * *
DERS 6
Eğer geciktiysen, hemen dön ve normalden agresif tedbirler al. Çok agresif tedbirlerle kayıpların bir bölümünü önleyebilirsin.
*Kim geriden geldiği halde bir kısmında başarılı oldu: İtalya.
KORONA DERSLERİ 4
SİYASETÇİNE ‘KAVGAYI KES, GERÇEĞİ SAKLAMA’ DE
DERS 7
Devlet sırrı deme, halktan gizleme, bil ki iç politik kavgalar öldürücü bir etki yaptı.
*Kimler çuvalladı: Çin, İran, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri.
* * *
DERS 8
Solcuları küçümseme. Yoksulluk ve gelir eşitsizliği herkesi daha fazla tehlikeye soktu.
*Kimler çuvalladı: İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan.
11, 16 VE 17 MART GÜNLERİ NİYE BU KADAR ÇOK MAKARNA ALDIK
DÜNYANIN en büyük araştırma şirketlerinden Ipsos dün 11-17 Mart günleri Türkiye’de yaptığı hane tüketim saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
Türkiye’de ilk resmi korona vakası 10 Mart günü açıklandı.
Onu izleyen bir hafta içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu tarihler içinde aldığımız hangi ürünlerde ne kadar artış oldu ona bakmışlar.
Tabloyu yanda görüyorsunuz.
O bir hafta içinde kolonya ve sirkeden sonra en çok artış makarnada olmuş.
Ama parasal olarak birinci sırada makarna var.
Toplam alışveriş büyümesinin dörtte birini tek başına makarna sağlamış.
Araştırma sonucunda bir şey çok dikkatimi çekti.
Makarna alımları özellikle üç günde anormal büyümüş.
Önce 11 Mart günü makarnaya hücum olmuş.
Sonra bir durulma yaşanmış.
Ardından 16 ve 17 Mart günleri tsunami dalgası gelmiş.
Neden acaba?
MAKARNA TSUNAMİSİ: ACABA ŞU ÜÇ NEDEN Mİ
Evdeki stok hemen tükendi.
Önce ciddiye almadılar ama öyle olmadığını anlayınca yine markete koştular.
Yapımı en kolay, yapılmadan ve yapıldıktan sonra saklanması en kolay, en doyurucu ve en ucuz yiyecek olduğu için uzun vadeli stokta ona kaydılar.
Çok gerginiz ve makarna en güzel sakinleştirici.
Veya şu krizden öğrendik ki..
En az İtalyanlar kadar makarnacı bir millet olmuşuz.
KOLONYAYA MI, ISLAK MENDİLE Mİ GÜVENİYORUZ
CEVABI banko kolonyaya...
Kolonya satışlarında yüzde 256 artış varken...
Arkasından gelen sirke satışındaki artış yüzde 161.
Islak mendil satışındaki artış ise yüzde 77 ile yedinci sırada.
BU ADAM MANGALINI VERİR AMA YANINDAKİ VERİR Mİ BİLMEM
EVET olmaz denilen şey oldu...
Son kalemiz de düştü...
Mangal da yasaklandı...
Şu dünyada canını verip de mangalını vermeyecek iki millet bilirdim.
Amerikalı ve Türk...
Amerika mangalını kahramanca savunuyor...
Bizim son kalemiz mangal da düştü...
Bak koronavirüs... Bu millet işte bunu unutmaz...
ALDIĞIM KANDİL MESAJI YİRMİ BEŞTEN BİRE DÜŞTÜ
DÜN kandildi...
Son yıllarda normal kandil günlerinde en az 25-30 kandil kutlaması mesajı alıyordum.
Dün bu yazıyı yazdığım saatlerde gelen kandil mesajı sadece birdi.
Buna karşılık 15’e yakın nevruz kutlaması aldım.
Merak ediyorum.
Koronavirüs etkisi mi...
Yoksa yeni bir psikososyolojik iklim mi...
GÜNÜN ŞARKISI
Hey evdekiler, Kalben’in yeni şarkısı harika avaz avaz dinleyin
“Onarmaya halimiz yoksa
Daha da kırmayalım
Bugün hazır değilsen
Hemen ayrılmayalım.
Bacadaki is gibi
Silinmiyor ki izi
Sevmiştik öylesine
Boşver utanmayalım”
* * *
Bu sözler, Kalben’in yeni şarkısı “Kasımpatılar”dan...
Şarkı ilaç gibi geldi...
Sözleri, ritmi, sound’u...
Olağanüstü bir şarkı...
Post-korona müziğinin tarihi yazılırsa...
Banko ilk 10’a...
HARİKA BİR POST-KORONA ŞARKI: DÜNYA ÇOK GÜZEL
CUMA sabahından itibaren streaming platformlara konulan yeni şarkılardan bir post-korona listesi yaptım.
Özellikle Jill Barber’a dikkat.