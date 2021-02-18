'82'ncimiz gibi' bir şehir hakkında bilmediklerimiz

Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
*
Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
*
- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Dün Hürriyet’in manşetindeydi.
Cüneyt Özdemir, önceki gün onunla çok eğlenceli bir program yaptı.
Tabii Rasim olunca konu bana gelmeden olur mu...
Geldi nitekim.
*
Geçmişte Orhan Pamuk’la ilgili yazdığım eleştirel yazılar konuşuldu.
Bu arada Cüneyt Özdemir ilginç bir anısını anlattı.
Olay aynen şöyle cereyan etti.
*
Gazetenin editörleri, pandeminin başından beri her gün yaptıkları gibi saat 11.00’de online yazıişleri toplantısı için görüntülü konferans sisteminin başına geçtiler.
Gazetenin genel yayın yönetmeni günlük toplantıya başlamadan önce herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı:
“28 Şubat günü itibarıyla genel yayın yönetmenliğinden ayrılıyorum...”
Aslında bu niyetini daha 1 yıl önceden hissettirmişti.
Trump
Bir toplantıda 61 küresel şirketin adı açıklandı.
Dünyanın önde gelen 61 şirketi bundan böyle “paydaş kapitalizmi ölçülerine uyma” kararı aldı.
*
Bunun İngilizce adı “stakeholder capitalism”...
Söz konusu şirketler bugüne kadar “shareholder capitalism” kurallarıyla yönetiliyordu.
Yani “hissedarlar kapitalizmi”...
Şirkete para yatıranların elde edeceği kâr üzerine kurulu bir anlayıştı bu.
Amazon’dan sonra dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba’nın kuruluşunun 10’uncu yıl kutlaması sırasında çekilen bir fotoğraf bu...
Ortada gördüğünüz ellerini iki yana açmış kişi ise Alibaba’nın kurucusu Jack Ma...
*
Fotoğrafın bence en önemli yanı, Jack Ma’nın kişiliği hakkında bir izlenim vermesi...
Yeniliklere açık, modern ve pragmatist bir insan...
Tam bir “postpunk” ruhu taşıyor...
Ama bir dakika....
'82'ncimiz gibi' bir şehir hakkında bilmediklerimiz
Türkiye’nin 81 vilayeti var...
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Bugüne kadar Türkiye’yi “Suriye’de işgalci gibi”, “Kötü bir oyuncu” gibi gösterenlere karşı ilk defa Türkiye’nin yaptığı güzel işleri anlatıyordu.
Ve ben de hem yapılanlarla gurur duydum.
Hem de Afrin hakkında birçok şey öğrendim.
*
Önce yazıdaki şu cümleden başlayayım:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’ye girmekle çok eleştirildi. Ama 3 yıl sonra bugün orada Esad’dan kaçan Suriyelileri koruyan tek uluslararası güç Türk ordusu...”
Şimdi ikinci yazıda Türkiye’nin gelişinden 3 yıl sonra Afrin’e bakalım...
ÜÇ YIL SONRA BÖLGEDE EN HIZLI YAYILAN DİL TÜRKÇE
TÜRKİYE 3 yıl içinde Afrin’de şunları yapmış:
Şehrin elektrik sistemi Türkiye’ye bağlandı.
Şehirde Türk parası geçiyor.
Okullar, sağlık ocakları, hastaneler açık.
Bölgede dil olarak Türkçe hızla yayılıyor. Gençlerin en çok öğrenmek istedikleri dil Türkçe.
Güvenliği Türk ordusu tarafından yetiştirilen ÖSO sağlıyor.
Buradaki çadırkentlere yerleştirilen Suriyeli göçmen kadınlara dikiş ve konfeksiyon kursları açıldı.
Bölgenin telefon sistemi Türk telefon sistemine bağlandı.
Şehirde halen sınır ötesi ticaret yapan kayıtlı 500 şirket var.
*
Ama şikâyetler de bitmiş değil.
Birçok aile gıda ve barınma konusunda zorluk çekiyor.
Ağır geçen kış şartları hayatı zorlaştırmış.
Ayrıca son 1.5 ay içinde 134 terör saldırısı olmuş ve bu da yerel esnafı çok zor durumda bırakmış.
*
Ama gazetecilere konuşanlar şunu da söylüyor:
“Türkiye olmasaydı bizim hayatta kalmamız da mümkün değildi.”
Evet, dibimizde her gün biraz daha Türkiye’ye yaklaşan bir 82’nci şehir var...
Türkiye sınırları dışında ama içinde gibi...
GEÇEN BAYRAM GELEN MESAJLAR BU BAYRAMDA GELECEK OLANLAR
DÜN Hürriyet’te Sedat Ergin’in köşesinde, terör örgütü PKK’nın katlettiği 13 şehidimizden bazılarının geçen bayramda ailelerine gönderdiği mesajları okudum.
Hepsi bana çok dokundu.
Ve biraz psikoloji bilgimle o mesajlara baktığımda şu iki duyguya kapıldım.
BİR: Ölen çocuklar kendilerinden çok ailelerini düşünüyorlar. Onlara üzülmeyin diye umut veriyorlar.
İKİ: Sanki öldürülmeyeceklerine inanmış gibi bir halleri var.
*
Bu da doğaldır.
Bazıları 5 yıla yakın süredir terör örgütünün elinde.
Bu süre içinde tabiidir ki bir propaganda bombardımanına tabi oldular. Yine tabiidir ki başlarındaki PKK teröristleriyle sohbet de ettiler.
*
Şimdi önümüzdeki kritik sorun ve karar şu:
Örgütün elinde daha başka vatandaşlarımız da bulunuyor.
Ve bizzat Cumhurbaşkanı bu kurtarma operasyonunun maalesef başarısız olduğunu söyledi.
*
Unutmayalım ki bu 13 evladımızın acı akıbetini terör örgütünün elindeki öteki vatandaşlarımız da öğrendiler. Yani diyeceğim bundan sonra oradan, örgütün propaganda amacıyla göndereceği mesajları ailelerde daha dramatik yıkımlara yol açabilir.
*
Öyleyse öteki vatandaşlarımızın örgütün elinden kurtulması için bundan böyle nasıl bir yol izleyeceğiz?
İKİ YOL VAR, İKİSİ DE ZOR, BİRLİKTE DÜŞÜNMELİYİZ
TERÖR örgütü PKK’nın elindeki öteki vatandaşlarımızı nasıl kurtaracağız...
Daha önce “başarılı” olan yani kurtarılan vatandaşlar için izlenilen yolu mu?
Yani görüşmeleri, hiç olmazsa arabulucular vasıtasıyla bir çözüm aramayı mı?
Yoksa “başarısız” olunan bu yolda bir kere daha başarısız olma ihtimalini de göze alacak mıyız?
*
Birinde “Devlet teröristle masayla oturmaz” kararlılığı...
Ötekinde “Söz konusu olan vatandaşımızın hayatı ise elbette görüşülür” gerçekçiliği ve özgüveni...
*
Biliyorum...
Zor bir karar... Çok zor...
Ama sadece “şehitlik” mertebesine övgüler yaparak bunu çözmenin de sınırına geldik.
*
Bence iktidarın ve muhalefetin üzerinde birleşebileceği ve kimsenin bunu siyasi malzeme olarak kullanmayacağı bir milli politikayı oluşturmanın tam zamanıdır.
DÜN BU FOTOĞRAF İÇİMİ AÇTI, BABAMI HATIRLADIM
DÜN sabah Beykoz’da bahçemizdeki kar 50 santimi geçti...
Kar bütün çirkinlikleri örtüyor.
Instagram’da ise en çok Seren Serengil’in paylaştığı bu fotoğrafını sevdim.
İçim açıldı...
Bir de babamı hatırladım.
Daha önce de yazmıştım.
Babamın öldüğü sabah cüzdanından gazetelerden kesilmiş iki yazı çıktı.
Biri Güneri Cıvaoğlu’nun Atatürk hakkında çok güzel bir yazısıydı.
Öteki ise benim Seren Serengil’in babası rahmetli Öztürk Serengil ölümü üzerine yazdığım yazıydı...
Bizler Öztürk Serengil’in “Yeşşe” filmleriyle büyümüş bir nesiliz...
Yani biraz “Abidik gubidik twist” kuşağı sayılırız..
O nedenle Öztürk Serengil komedilerinin hayatımızda unutulmayacak bir yeri vardır... Bu beyaz İstanbul gününde hem babamı hem Öztürk Serengil’i rahmetle andım...
E-NABIZ SIRAM GELDİ VE TORPİLSİZ AŞIMI OLDUM
GEÇEN hafta e-Nabız uygulamama beklediğim mesaj geldi.
65 yaş üstü olarak aşı sıram gelmişti.
Hemen aşı randevusu için e-Nabız üzerinden harekete geçtim.
Montaj şapkamla Çin aşısı
Önce bir hastane tercihim var mı diye soruldu. Her zaman gittiğim Acıbadem Maslak Hastanesi’ni yazdım. Ama yoğunluk varmış ve e-Nabız bana sıra vermedi.
Benim arkadaşım Doğu Perinçek gibi Mao’dan da torpilim olmadığı için e-Nabız bana “alternatif bir yere” başvurmamı söyledi.
Neticede, eşim Tansu Urla Devlet Hastanesi’nde...
Ben Beykoz Sağlık İlçe Müdürlüğü’nde aşılarımızı yaptırdık.
Şunu söyleyeyim ki, Mao torpiline gerek kalmadı, her şey tıkır tıkır işledi...
*
NOT: Sevgili Doğu tabii ki şaka yapıyorum. 78 yaşındasın ve zaten bu aşı için sıranın geldiğini de biliyorum...
Biraz kendimizle dalga geçelim de şu kasvet biraz gitsin diye yapıyorum.