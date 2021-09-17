60 yıl önce bugün: Bir çocuğun İzmir güncesi

Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
60 yıl önce bugün: Bir çocuğun İzmir güncesi
Dün Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idam edilişinin 60’ıncı yılıydı...
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Bense anlayamıyordum...
Çünkü o gece bir başka geceyi de hatırlıyordum...
Çok değil, daha 1,5 yıl önce, Adnan Menderes deniz yoluyla İzmir’e gelmişti...
Londra ziyareti sırasında düşen uçaktan kurtulmuştu...
700 bin nüfuslu İzmir’in neredeyse yarısı Kordon Boyu’nda onu karşılamaya gelmişti...
Onlar arasında ben de vardım...
Elim babamın elinde, o coşkulu kalabalığın arasındaydım.
*
Demokrat Partili bir şehirdi İzmir...
Babamın en mutlu günlerinden biriydi...
İşte o insan idam edilecekti 60 yıl önce bugün...
Her milli bayramda ve resmi geçitte beni ve babamı gururdan ağlatan ordumuz, bizi ilk defa düş kırıklığına uğratmıştı...
*
Ertesi gün ağlamaktan şişmiş gözlerimle sokağa çıktığımda beni hayretler içinde bırakan bir tabloyla karşılaşmıştım...
Hayat bütün normalliği ile devam ediyordu...
Sanki Menderes hiç yaşamamış gibiydi...
*
Sonra bir başka gece daha geldi... Bir başka meşum gece daha...
ÜÇ BİZDEN ÜÇ SİZDEN YILLARI BAŞLIYOR
6 Mayıs 1972...
Paris’te doktora öğrencisiydim...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin verdiği bursla okuyordum...
O gece sabaha kadar uyuyamamıştım...
12 Mart ara rejiminin alacakaranlığıydı...
Ve sabah saat 9 sıralarında
RTL Radyosu’ndan o uğursuz haberi dinlemiştim...
Deniz Gezmiş ve iki arkadaşı idam edilmişti...
Bu idamı önlemek için üç gündür Paris sokaklarında bildiri dağıtıyordum...
O sabah da çok ağladım...
Oysa siyasi görüş açısından Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile çok farklı yerlerdeydik...
27 Mayıs 1960 sabahı yaşadığım ülkenin ordusu beni düş kırıklığına uğratmıştı...
6 Mayıs sabahı ise inandığım demokrasinin Kâbe’si parlamento beni düş kırıklığına uğratıyordu.
O parlamentoda idamlar oylanırken, bu defa Adnan Menderes’in partisinin devamı olan Adalet Partili milletvekilleri “Üç bizden, üç onlardan” diye intikam tamtamları çalıyordu...
*
Kan davası devam ediyordu ve bu defa, kimseyi öldürmemiş üç gencin başına geçiriliyordu
intikam ilmeği...
Ülkemde, bizzat başbakanının ağzından, “Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz” dönemi açılmıştı.
*
Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci meşum geceler geldi...
Ergenekon, Balyoz, Kafes...
Kin ve intikam duygusu bu defa FETÖ kamuflajı içinde tarihimizin gördüğü en büyük kumpasla üzerimize çökecekti...
BALYOZ MAĞDURU KOMUTAN EŞİNİN MEKSİKA ATASÖZÜ
ÜLKEMİN ordusu, ülkemin parlamentosu beni düş kırıklığına uğratmıştı...
Şimdi düş kırıklığına uğratma sırası ülkemin polisi ve adaletindeydi...
Tesadüf, Adnan Menderes’in idam edildiği günün 60’ıncı yılından 24 saat önce, yani dün, bir başka kitabın son cümlesini okuyordum...
FETÖ zulmüne uğramış bir Balyoz kumpası mağdurunun eşinin o günleri anlattığı kitabıydı...
Kitap çok ilginç bir deyimle başlıyor.
“Silivri Çadır Mahkemesi...”
FETÖ’nün hedefindeki komutanlardan biri, Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Daire Başkanı Tümamiral Cem Gürdeniz’di...
Amiral Cem Gürdeniz ve 162 arkadaşı, 11 Şubat 2011 günü Silivri’de, çadır tiyatrosunu hatırlatan bir mahkeme tarafından tutuklanmıştı...
O gün, ilerde Silivri FETÖ zulmü tarihine geçecek bir oluşumun ilk adımı atılmıştı...
“Vardiya Bizde” platformu...
FETÖ’cü savcı ve hâkimler tarafından uydurulan iddialarla tutuklanan komutanların eşleri kurmuştu...
*
Balyoz kumpası mağdurları 3.5 yıl hapiste kaldılar... Bu 3.5 yıl boyunca eşleri onlar için mücadele etti...
Onlardan biri Cem Gürdeniz’in eşi Rengin Gürdeniz’di...
İşte o komutan eşi, bu ay hatıralarını yayınladı...
*
Gürdeniz’in kitabı bir Meksika atasözü ile bitiyor: “Bizi gömmeyi denediler, fakat tohum olduğumuzu unutmuşlardı...”
*
Bu yıl Balyoz kumpasının da 10’uncu yılı...
Bu ülke, bundan 60 yıl önce seçilmiş üç siyasetçisini idam ederek, kötülük tohumlarını ülkemizin bağrına dikmişti... Sonra gencecik üç çocuk idam edildi...
Sonra solcusu, ülkücüsü zulme uğradı...
Her zulüm, her intikam adımı birer kin tohumu olarak yeşerdi...
Bu ülkede zulüm görmeyen insan kalmadı...
Artık bu kin, nefret ve intikam tohumlarını sevgi, barış, huzur, refah tohumları haline dönüştürmenin zamanı gelmedi mi... Ne zaman kırılacak bu “üç bizden, üç sizden” prangası...
*
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına 2 yıl kaldı... 29 Ekim 2023 gününü de ruhumuzdaki bu kin ve intikam prangası ile mi kutlayacağız yani...
Vardiya artık hepimizde olmalı...
Huzur ve barış vardiyası...
*
Rengin Gürdeniz: “Mutabıkız”, Kırmızı Kedi Yayınları, 2021
BU ÜÇ MEŞUM GECENİN AKTÖRLERİ ŞİMDİ NEREDE
MARMARA Denizi ortasında bir adada idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşları, bugün devletin onlara yaptırdığı anıtmezarda yatıyor...
Onları idama gönderenleri hayırla anan kimse kalmadı.
*
Devlet Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına anıtmezar yaptırmadı... Ama ülkenin yeni gelen genç nesilleri onları her yıl yaşatıyor... Posterleri otoyollar üzerindeki marketlerde bile satılıyor.
Onları idama gönderenlerin adını bile kimse anmıyor.
*
FETÖ kumpasları sonunda intihar eden Yarbay Ali Tatar, bugün Ankara’da mütevazı bir mezarda yatıyor. İki yanında Türk bayrağı asılı.
Eminim bir gün gelecek, devlet onlara da tören düzenleyecek.
*
Ergenekon, Balyoz, Kafes gibi kumpaslarda içeri atılan, hayatlarından 4-5 yıl çalınan insanlar şerefli birer vatandaş olarak mezarlarında yatıyor veya evlerinde oturuyor. Oturacaklar...
Silivri çadır tiyatrolarında o zulmü yapan FETÖ’cü polis, savcı ve hâkimler ise ya kaçtılar ya da hapisteler...
KİTAP EKLERİNDE SİVRİSİNEK VIZILTISI NEDEN DUYULMUYOR
HER Türk aydını...
Hele hele yarı aydını gazetelerin kitap eklerinin müdavimidir...
Bir de kitap fuarlarının...
Tabiatıyla ben de onlardan biriyim...
Ancak yıllardır kitap ekleri ile ilgili bir gözlemim var...
Aynı zamanda şikâyetim...
Son yıllarda bütün dünyada fizikçilerin, biyologların, uzay bilimcilerin, gazetecilerin yazdığı popüler bilim kitapları yükseliyor...
New York Times’ın kitap ekine bakıyorum...
Hemen her hafta en az iki-üç böyle kitabın tanıtımı var...
*
Ama bizim kitap eklerinde bu tür kitap tanıtımlarını, eleştirilerini hemen hemen hiç görmüyorum.
Köşe yazarlarının, televizyonlarda konuşan kafaların siyasi konularda yazdığı ve çoğu daha önce yayınlanmış yazılarından oluşan vasat kitaplara, vasat romanlara sayfalar ayrılırken; uzay, biyoloji, genetik, kuantum fiziği gibi konularda yazılmış son derece ilginç kitaplara tek satır yer verilmiyor.
*
Örnek mi...
Daha geçenlerde sivrisinek üzerine yazılmış olağanüstü bir kitabın Türkçesi yayınlandı.
Üstelik yazan kişi Oxford Üniversitesi’nin tarihçi bir öğretim üyesi...
Timothy C. Winegard...
Adı “Sivrisinek: Ölümcül bir Yırtıcının İnsanlık Tarihi”...
Ne yazık bu kitaba sadece ben değindim ve kimse ilgilenmedi.
ERKEK GAZETECİLERDEN SONRA ŞİMDİ KADIN GAZETECİ DE ORADA
Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun... Foto muhabiri Selçuk Şamiloğlu...
Hürriyet’in iki gazetecisi...
Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinden sonra oraya ilk giden gazeteciler arasındaydılar...
İkisi de Hürriyet gazetesinin çalışanı...
Olağanüstü bir iş çıkardılar orada...
Şimdi de bir kadın gazeteci girdi oraya...
Habertürk’ten Nagehan Alçı...
Son zamanlarda çok ilgiyle okuduğum bir gazeteci...
Toplumun her kesimi ile rahatça konuşabiliyor.
İlginç ayrıntılar aktarıyor...
Eminim o da olağanüstü bir iş çıkaracak.
*
New York Times gazetesi Wes Anderson’un yeni filmi “French Dispatch”i “gazeteciliğe methiye” olarak nitelemişti...
Ben de bu arkadaşlarımızı kutluyor ve “kurumsal gazeteciliğin” hâlâ ne kadar önemli olduğunu kanıtladıkları için teşekkür ediyorum.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin