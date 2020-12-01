54 yaşında biri 51 yaşında birine yumruk atarken nabzı kaç olur

O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
54 yaşında biri 51 yaşında birine yumruk atarken nabzı kaç olur
29 Kasım günü sabaha karşı Mike Tyson’la Roy Jones Jr. arasındaki boks maçını canlı seyretmek için uykusuz kaldım.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
Bunu düşünmemin nedeni ise geçen hafta tesadüfen okuduğum bir makaleydi.
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri dergisinde 2004 yılında yayınlanan makalenin konusu Türkiye liglerinde oynanan maçlarda futbolcuların kalp atış hızlarıydı.
1, 2 ve 3. liglerde oynayan futbolcular üzerine yapılan araştırma şunu ortaya koymuştu:
Maç sırasında futbolcuların nabızları 90’la 230 arasında değişiyordu.
Dakikada 230 defa atan bir kalp...
Pazar sabahı maçı yorumlayan kişilerden birinin verdiği bilgiye göre boks maçlarında kalp ritmi 150 ile 180 arasında değişiyormuş.
Karşımda dövüşen iki boksörden Tyson 54, Jones Jr. ise 51 yaşındaydı...
60 yaşındaki Maradona bir kalp krizi sonucu hayatın kaybederken, ondan sadece 4-5 yaş küçük iki adam ise 180 atan nabızla birbirine insafsızca vuruyordu...
*
Bir insana bu mücadele duygusunu veren şey nedir?
Para hırsı mı?
Maç öncesinde Mike Tyson’a şunu sordular:
“Geleceğin için mi ringe çıkıyorsun?”
Soruyu sorana şöyle bir baktı ve şu cevabı verdi:
“Hayır başkalarının geleceği için çıkıyorum...”
*
O gece yorumculardan öğrendim ki, kazandığı 10 milyon dolara yakın parayı hayır kuruluşlarına bağışlayacakmış...
İşte o an uyandım...
Gerçekten böyleyse ne güzel bir şey...
Son yıllarda acımasız popülist liderlerin savaş kararları alırken duran kalbi, demek ki 54 yaşında ringe çıkan insanların göğsünde atmaya başlamış.
Darısı, bizim ve çocuklarımızın kaderini iki dudağı arasına sıkıştırmış popülist liderlere...
İnşallah onların kalbi de adalet, insanlık,eşitlik, ırk ayrımcılığı ile mücadele için atmaya başlar...
HİSAR CAMİSİ’NDEKİ O İMAMA, MÜFTÜYE 2 KELİME EDECEĞİM
PAZAR günü saat 14.00’te İstanbul’daki Şişli Ermeni Mezarlığı’nda, bir mezarın başında mevlit okutuldu.
Bunu cumartesi günü gazetelerde gördüğüm bir ölüm ilanından öğrendim.
Mezar taşındaki isim Markar Esayan’dı.
Bir Ermeni vatandaşımızdı yani...
*
Esayan AKP milletvekiliydi...
Ermeni bir babanın oğluydu. Annesi ise Çerkes bir Müslüman.
Kendisi baba inancı olan Hıristiyanlığı seçmişti.
*
Hıristiyan bir mezarlıkta okunan mevlit beni 4 yıl öncesine götürdü.
İzmir’in Konak ilçesinde, çevrede Basmacı Yusuf diye bilinen Yusuf Hobe isimli bir Yahudi vatandaş 14 Nisan 2016 gecesi hayatını kaybetmişti.
İzmir Hisar Camisi çevresinde bir dükkânı vardı ve çevre esnafı tarafından çok seviliyordu.
Çevredeki esnaf çok üzülmüş ve gece öldüğü için ilan verilemediğinden Hisar Camisi’nin imamına başvurup camiden bir ilan yapılmasını istemişler. İmam reddetmişti. Bunun üzerine, aralarından biri Konak İlçe Müftülüğü’ne başvurmuş, o da reddetmişti.
Sonunda işi Diyanet’e kadar götürmüşler, orası da reddetmişti.
*
Pazar günü bu haberi okuduğumda içimden bir ses yükseldi ve o gün beni, doğup büyüdüğüm şehirdeki bu olaya götürdü.
Bu küçücük duyuruyu reddeden o imam kimdir, o müftü kimdir. Diyanetten ret cevabı veren kimdir bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum.
Bir Ermeni mezar taşının başındaki mevlit bana cesaret verdi...
O gün yükseltemediğim sesimi bugün yükselteceğim ve diyeceğim ki...
Helal olsun O Ermeni mezarlığının yöneticilerine...
Helal olsun o mezarın başında mevlit okuyan hocalara...
Helal olsun Markar Esayan’ın bunu düşünen ailesine ve dostlarına...
EL CHAPO’NUN ŞEHRİNDEKİ ŞİŞMAN VE HANTAL ADAM
PAZAR akşamı “Maradona Meksika’da” isimli belgeseli izliyorum...
Maradona’nın Meksika’nın Dorados takımını çalıştırdığı 2 sezonu anlatıyor.
Dorados, dünyanın en ünlü uyuşturucu kaçakçısı El Chapo Guzman’ın şehri Sineola’nın takımı...
Maradona bir uyuşturucu bağımlısı ve kokainin tam da merkezinde...
Şişman denilecek kadar kilolu...
Hantal ve yürümekte zorlanıyor...
Yani bir takımı çalıştırmak için bulunacak son insan bile değil...
Ama iki sezon o takıma birinci lige yükselme finali oynatıyor...
*
Sekiz yaşımdan beri futbol âşığıyım...
Futbolda idollerim oldu... Hayranlık duyduğum insanlar tanıdım...
Maradona dünyanın en iyi futbolcusu değildi...
En kusursuzu da değildi...
Hatta hayatı, skandalları, tavırları, uyuşturucu bağımlılıkları, ilişkileri nedeniyle en kusurlularından biriydi bile denilebilir.
*
Öyleyse dünya neden onun arkasından böylesine büyük bir ayin yapıyor?
Nedir onu gözümüzde böylesine ikonik yapan...
Sakın onun kusurları olmasın...
Kusurları, zaafları ve futbol dünyasına kattığı renkler...
İnsan dramları, savaşlar, eşitsizlikler, çevre kirlenmeleri nedeniyle kararmış dünyamıza kattığı renkler...
*
Meğer rengi ne kadar çok seviyormuşuz...
HAFİF JAZZY BİR JULİO IGLESİAS’A NE DERSİNİZ
BENİM küçük rock grubum Julio Iglesias denince burun kıvırır...
Bense yıllardır aynı keyifle dinlerim.
Geçen cuma günü streaming platformlarına yeni bir Julio Iglesias şarkısı kondu.
Adı “Bohemio”...
Andres Calamaro ile birlikte söylüyor.
Hafif bossa nova, hafif jazzy bir şarkı...
Pandemi döneminde sıkılan ruhuma çok iyi geldi.
Tavsiye ederim...
Aynı tarzda bir başka yeni şarkı da şu:
(*) Blank&Jones, Coralie Clement: “C’est Mieux...”
O da aynı tür...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Uğur Yurdakul
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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