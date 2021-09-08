48 saat ara ile Dubai’den bir ve İspanya’dan gelen iki haber

Hepsini gururla, göğsüm kabararak izledim.
Özellikle de kadın voleybolcularımızınkini...
A Milli Kadın Voleybol Takımı 124 gün süren yaz serüvenini iki bronz madalya ile noktaladı ve Türkiye’ye döndü.
Milli takımımızın uluslararası yaz performansı şöyleydi:
Milletler Ligi’nde 12 galibiyet, 5 yenilgi ile üçüncülük...
Olimpiyatlarda 3 galibiyet, 3 yenilgi ile beşincilik...
Avrupa Şampiyonası’nda 8 galibiyet, 1 yenilgi ile üçüncülük...
Lütfen anlatacaklarımı “cinsel içerikli” bir yazı olarak okumayın.
Çünkü şimdi yazacağım soru, hemen akla öyle bir şey getiriyor.
Ama aslı çok başka...
*
Bundan tam 20 yıl önce genç bir öğrenci, çok tanınmış bir kadına şu soruyu sordu:
“Bütün Amerika’nın Blow Job kraliçesi olmak nasıl bir duygudur?”
“Blow Job” Amerikan argosunda “Oral seks yapmak” anlamına geliyor...
Bu olay 2001 yılının ilk aylarında
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
48 saat ara ile Dubai’den bir ve İspanya’dan gelen iki haber
Son 4 gün içinde bana göre Türkiye’yi ilgilendiren önemli üç gelişme oldu.
Biri kötü, öteki ikisi çok iyi haberlerdi.
Önce kötü haberden başlayayım...
*
Dünyanın en önemli haber ajansı Associated Press geçen cuma günü abonelerine bir haber geçti.
Dubai kaynaklı haberin başlığı şöyleydi: “Afgan Özel Televizyonları kendilerini Taliban yönetimine hazırlıyor...”
Habere göre, Afganistan’ın en büyük özel haber kanalı gönüllü olarak bazı programlarını yayından kaldırmıştı.
Yayından ilk kaldırılanlar da Türk dizileri ve müzik şovları olmuştu.
Ancak o haberden 24 saat sonra, geçen pazar gecesi İspanya’dan çok ilginç ikinci bir haber geldi.
O gece bir Türk dizisinin ilk bölümü en büyük İspanyol televizyon kanalında yayınlanıyordu.
Dizi, geçen yıl Kanal D’de izlenme rekorları kıran “Sadakatsiz”di...
İstanbul’da herkes reyting sonuçlarını bekliyordu.
Tek endişeleri bir futbol maçıydı.
Çünkü o gece aynı saatlerde İspanya-Gürcistan maçı vardı.
İspanya’da maç demek hayatın durması anlamına geliyordu.
Yani Sadakatsiz için şanssız bir başlangıç gecesi denilebilirdi.
*
Ertesi sabah reytingler geldiğinde sadece dizinin Türk yapımcıları değil, İspanyol yapımcılar da şaşkınlık içindeydi.
Çünkü “Infiel” adıyla yayınlanan “Sadakatsiz”, 2018’de en yüksek izlenmeyi yakalayan “The Good Doctor” adlı Amerikan dizisini de geçerek “En iyi açılış yapan yabancı dizi” olmuştu.
*
Dünyanın iki ayrı yerinden 24 saat arayla gelen iki haber, artık Türk dizilerinin bütün dünyada ilginin merkezinde olduğunu gösteriyordu...
Türk dizilerinin artık, İspanya gibi Netflix’lerin, Amazon Prime, Disney Plus, Hulu, Apple Plus gibi dev streaming platformların olduğu, La Casa del Papel gibi efsane diziler yapan bir pazarda rekabete başladığının göstergesiydi.
Pazartesi sabahı gelen bu reyting haberinden sonra aynı akşam İstanbul’a üçüncü ve çok önemli haber geldi.
Onu da ikinci yazıda anlatacağım.
BU AKŞAM TÜRK SOFT POWER’ININ YENİDEN DOĞUŞ YEMEĞİ YENİYOR
PAZARTESİ akşamı Türk dizi yapımcılarının ortak kuruluşuna bir haber geldi.
İspanya’daki televizyon kanalları ve yapımcılarından oluşan geniş bir heyet İstanbul’a gelme kararı almıştı.
Amaç İspanya’da yükselen Türk dizilerini satın almak ve muhtemelen ortak yapımlar için de görüşmeler yapmak.
Türk ve İspanyol televizyon yöneticileri bu akşam işte bu amaçla bir yemekte bir araya geliyor.
Bunun anlamı şu:
İspanyol televizyon ve yapım şirketleri, bu tür görüşmelerin yapıldığı Cannes fuarını bile beklememişlerdi...
*
İspanya’nın en büyük 2 ana kanalı Antena 3 ve Telecinco.
Bunlar Atres ve Mediaset gruplarının yayıncıları. Yani dünya devleri şirketler.
Bu yayıncıların Nova ve Divinity isimli kardeş kanalları da var.
Küçük kanallarda gün içi ya da prime time sürekli olarak Türk dizisi yayınlıyorlar.
Ancak en önemli başarı hikayesi ana kanallardaki yayın.
Sadakatsiz’in hemen ardından uzun zamandır yayında olan KIZIM – MI HIJA adlı dizi de yüksek başarısını devam ettiriyor. Birkaç hafta sonra final yapacak olan dizi çok yüksek izlenme oranlarına sahip. Pazar gecesi ortalaması %22 shr idi.
Kadın, Sen Çal Kapımı ve Kızım isimli diziler İspanya televizyonlarının en çok izlenen dizileri oldular.
Şimdi bunlara Sadakatsiz de eklendi.
Antena 3 ilerleyen zamanlarda Mucize Doktor, Alev Alev, Baraj adlı dizileri de yayınlayacak.
Rakip Mediaset ise Ada Masalı ve Aşk Mantık İntikam adlı dizileri ekrana taşıyacak.
*
Öyle anlaşılıyor ki Türkiye’nin “Yumuşak Gücü” sayılan televizyon dizileri yeniden bir Rönesans dönemine giriyor.
BAŞKAN DA GERÇEĞİ KABULLENDİ AMA KOYDUĞU TEŞHİS DOĞRU MU
DİYANET İşleri Başkanı sonunda Türkiye’de de dinden uzaklaşma olduğunu, deizm ve agnostik inançların yayıldığını kabul etti.
Bunun nedenini de “Dinin hayatın, adaletin, iş hayatının, sosyal hayatın içinden çıkarılması”na bağladı...
*
Bence bu teşhis çok tartışılır...
Sayın başkan, bir kere önümüzde şöyle bir gerçek var.
Türkiye’de 18 yıldır İslami duyarlılık ve yaklaşımı yüksek bir siyasi parti iktidarda.
Bu 18 yıl içinde Cumhuriyet tarihinde yapılmadığı kadar cami yapıldı, Kuran kursu ve imam hatip okulu açıldı.
Bizzat siz daha geçen hafta adalet yılı açılışını cübbenizle dua okuyarak yaptınız.
Peki nasıl oluyor da bu kadar İslami bir dönemde camiye giden azalıyor, deizm yükseliyor...
*
Dinin gerilemesi sadece Türkiye’ye özgü bir eğilim değil.
Daha geçen hafta Guardian gazetesi bütün dünyada dine bağlılığın gerilediği yolunda bir haber yaptı.
New York Times gazetesi sosyologlarla da konuşup bu gelişmelerin nedenini sordu.
Bir numaralı neden “inancın siyasallaşması”...
Camilerin, kiliselerin, Diyanet gibi bütün topluma ait kurumların siyasallaşması insanları dinden uzaklaştırıyor, dinlere olan bağlarını zayıflatıyor.
*
Çare dinleri toplumun laik kuruluşlarının içine daha fazla sokmak değil, tam aksine onların içinden çekmek olabilir.
Yani başkanın söylediğinin tam tersini yapmak...
BELMONDO ÖZEL 1
BİR ERKEK, ‘EŞİNİ ALDATIYOR MUSUN’ SORUSUNA NASIL BİR CEVAP VERİR
İZMİR yıllarımın en büyük sinema idolü Jean-Paul
Belmondo öldü...
Onun “A Bout de Souffle” (Serseri Aşıklar) filminde çizdiği karakter, en az Beatles ve Rolling Stones kadar etkilemişti biz İzmir çocuklarını...
Altı yıl Paris’te kaldım...
Sonra defalarca gittim ama ona sadece bir kere rastladım.
Saint Germain’deki Brasserie Lipp’te...
Her salı öğleden sonra oraya giderdi.
*
İlk eşi ile evliyken Fransa’da başka bir kadınla ilişkisi olduğu dedikodusu yayılmıştı.
Bu soru sorulunca verdiği cevap efsane olmuştu:
“Bak” demişti sorana: “32 yaşındayım. Henüz ölmedim. Ve lütfen unutma ki ben bir Fransız’ım. Bu yıl çok mutlu bir evliliğim var, ama gelecek yıl ne olur bilemem...”
BELMONDO ÖZEL 2
ALSANCAK KIZLARININ PEŞİNDEKİ VAROŞ ÇOCUKLARINA ÖYLE BİR MORAL VERDİ Kİ
BELMONDO, yukarıdaki sözleri söyledikten bir yıl sonra, James Bond filmleriyle tanıdığımız, dünyada pek çok erkeğin hayal ettiği bir kadının koynundaydı.
Ursula Andress’in...
Ama bitmedi... Beni kıskançlık krizine sokan kadını o değildi.
Ursula’dan sonra, hayatımda gördüğüm en seksi kadınlardan biri olan Laura Antonelli’nin sevgilisi oldu... Yani “Malizia” filminin şahane kadını ile...
2002’de ise artık 70 yaşına gelmişti ve onu da bırakıp 24 yaşında bir kızla evlenmişti. Biz “Kahramanlar” çocukları onu çok sevdik.
Yumruk yemiş de basılmış gibi duran burnu, kadınsı kalın dudakları ile pekâlâ çirkin de denilebilecek biriydi...
Bize umut veren de işte onun bu halleriydi...
Bir de bir mülakatında söylediği şu sözler... “İyi bir havanız varsa, en güzel piliçler siz çirkinlere de gelir...”
1960’lar İzmir’inde, Alsancak’ta zengin kızları hayal eden Kahramanlar çocuklarına bundan daha güzel moral olabilir miydi...
Onun açtığı yolda hayal ettik...
Haklıymış... Bizim de çok güzel sevgililerimiz oldu...
BELMONDO ÖZEL 3
MASAYA PETRUS GÖNDEREN ESRARENGİZ MÜŞTERİ KİMDİ
YILLAR önce Paris Match’ta okumuştum...
Belmondo galiba Saint Tropez’de bir restorana gitmiş.
Daha şarabı ısmarlamadan garson tepsinin üzerinde bir şişe Petrus’la gelince aralarında şöyle bir konuşma geçmiş:
BELMONDO: “Ben Petrus ısmarlamadım. Bu kadar pahalı şarap içmem...”
GARSON: “Bir müşterimizin hediyesi” demiş.
BELMONDO: “Hangi müşteriniz, kim gönderdi?”
GARSON: “Söyleyemem, ismini vermek istemedi...”
BELMONDO: “Bunu kabul edemem, geri götürün”
GARSON: “Götüremem efendim, çünkü müşteri şişenin mantarını açtırıp gönderdi.”
BELMONDO: “O zaman müşteriyi göster de gidip teşekkür edeyim bari.”
GARSON: “Gösteremem çünkü şişeyi açtırıp parasını ödedikten sonra ayrıldı...”
Belmondo’nun tahmini:
Böyle bir şeyi bir Fransız yapmış olamaz. Herhalde hayranım olan bir Rus oligarktır...