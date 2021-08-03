3 gün boyunca TT olan bu kare bana çok güzel bir şeyi öğretti

Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
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Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
3 gün boyunca TT olan bu kare bana çok güzel bir şeyi öğretti
Kruvaze takım elbisesini giymiş, kravatını takmış...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Öteki ise mahkeme kapısında mübaşirin “Metin Akpınaaaar...”
diye bağırışını beklerken...
Nedense bu kare bana 27 Mayıs sonrasındaki Adnan Menderes’in hüzünlü yalnızlığını hatırlatır... Bir de 12 Eylül’den sonra rahmetli Demirel ve Ecevit’in götürülüşünü...
*
Ege, Akdeniz cayır cayır yanıyor...
Unutmak istiyorum...
Unutamazsam dayanamayacağım, doğup büyüdüğüm bir coğrafyanın kül haline gelişi uzaktan kumanda ile öldürecek beni...
*
Geçen hafta streaming platformlara konan, Metin Akpınar’ı anlatan “İyi ki Yapmışım” belgeselini işte bu ruh haliyle seyrettim...
Bir Metin Akpınar belgeseli değil sadece bu...
Benim hayatımın da önemli bir bölümü...
Sadece benim değil, hepimizin hayatının enstantaneleri...
*
Bugün size bu belgeseli, benim gözümde ve kulağımda kalanlarla anlatacağım...
Hiç merak etmeyin, filmden hiçbir şey eksilmeyecek...
*
Belgeselin her tarafında 1970’li yıllardan itibaren hayatımızda kalan harika Devekuşu mizahının tadı var... Ama bir bölüm var ki...
İşte o kolektif hüzün tarihimize şimdiden geçti...
O da yukarıda anlattığım iki fotoğraf karesiydi...
Büyük bir mizah sanatçımızın yargılandığı bölüm...
*
Akpınar artık öfkelerinden tamamen arınmış...
O iki kareden bile kendince muazzam bir hatırat yazmış.
Diyor ki:
“Bu fotoğrafım Twitter’da 3 gün TT oldu.
İtiraf edeyim, beklemediğim bir sahip çıkma oldu bu bana... Bu da beni çok duygulandırdı.
Onur duydum...
O gün 60 senemin boşa gitmediğini hissettim...”
METİN AKPINAR’I 5 CÜMLEDE ANLATMAK İSTERSENİZ EĞER
Bir ömürde birkaç hayat yaşamak...
Az olmak, çok olmak, oynadıkça çoğalmak
Kalıptan kalıba girerken kendinden hiç taviz vermemek
Aza razı gelmemek, çoğa teslim olmamak
Kimseyi hayal kırıklığına uğratmadan koca bir ömrü sürdürmek...”
Kolay mı...
SAĞDAN, SOLDAN, ÖLÜMÜNE EN ÜZÜLDÜĞÜM DÖRT İNSAN
METİN Akpınar belgeselde, kaybettiği insanları da anlatıyor. Ölümüne en çok üzüldüğü insanların başında annesi geliyor.
Sonra Uğur Mumcu’nun öldürülmesi mahvetmiş onu.
Sonra sağ siyasetten bir insan...
Adnan Kahveci...
Dizide onunla birlikte masada fotoğrafını görüyoruz...
Adnan Kahveci’nin elinde bir şarap kadehi var...
Her ikisini de tanıyan bir insan olarak beni hiç şaşırtmadı.
Yine soldan bir siyasetçi...
İzmir’in belediye başkanı Ahmet Priştina... İzmir gecelerinin vazgeçilmez arkadaşı...
Ve tabii ki ortağı, kardeşi, Devekuşu Kabare yolculuğunu birlikte yaptığı can yoldaşı Zeki Alasya...
“En sevdiği yemeği yaptırdım. Hastaneye götürmeye hazırlanıyordum, ölüm haberi geldi” diyor.
KUYUCAKLI YUSUF’U ŞİMDİ OYNAMAYA KALKSAM O ATA ÇOK YAZIK OLURDU
AKPINAR belgeselde, çok isteyip de oynayamadığı rolleri de anlatıyor.
Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”unu oynamayı çok istermiş. “Oynayamadım. Ama şimdi oynasam ata yazık olur” diyor.
Yusuf Atılgan’ın “Anayurt Oteli”ndeki Zebercet’i oynamayı çok istermiş.
Bir de Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”ını...
‘BEN’ DİYE YAPACAĞIM KENDİME AİT İKİ İTİRAF
“Hayatımda hiç keşke lafı yoktur. Ne yaptıysam, hepsini de bilerek yaptım. Bedeline katlanan da bendim.”
“Ben kendimi böyle programladım, böyle inşa ettim. O da böyle davranıyor zaten. Ben bir şeye karar verip yapıyorsam en iyi olduğu inancı vardır bende. O yüzden eleştiriye çok açık olduğum söylenemez. Bunu da itiraf edeyim. Ama gaddar da eleştiririm...”
“Ama yalnız olup biriktirirseniz, siz size hesaplaşırsanız, vicdan kendini sorgulayabiliyorsa o zaman eleştiriyi kabul etmemek gibi bir hakkın olur. Ama kendini sorgulayamıyorsan zaten yandın...”
EN ÇOK KİMİN LAFINI DİNLERSİN DİYE SORARSANIZ İŞTE CEVABIM
EN çok kimin lafını dinlersiniz?
(Gülerek) Benim...
Kendimin sözünü dinlerim...
MUNİS OLACAĞIMI SANIYORDUM AMA HUYSUZ BİR İHTİYAR OLDUM
“BEN çok severim, çok kızarım, çok yerim, çok içerim, çok yaşarım... Biraz “çok”umdur yani...
Son zamanda daha munis bir ihtiyar olacağımı sanırdım ama daha huysuz bir ihtiyar oldum...”
Son olarak şunu söyleyebilirim:
Ne yaptıysam... İyi ki yapmışım...”
İNTERNET KULLANIMIM YÜZDE 15 ARTTI, YOKSA BEN DE KOZALAK BİR TROL MU OLDUM
HER pazartesi sabahı cep telefonuma bir hafta önceki internet kullanım raporum geliyor.
Son haftalarda cep telefonumda geçirdiğim zamanı bilinçli olarak azaltıyordum.
Ama geçen hafta
yüzde 15 artmış...
Üstelik yurtdışında olduğum için mümkün olduğunca az kullanmıştım.
Cuma günü döndüm ve o geceyle cumartesi, pazar günleri o kadar çok kullanmışım ki süresi yüzde 15 arttı...
Bunun tek nedeni var.
Orman yangınlarının bende yarattığı stres ve merak nedeniyle durmadan sosyal medyayı ve haber linklerini kullanmam...
Bunda WhatsApp kullanım süresinin anormal artışı etkili tabii.
Rapora bakarken şunu düşündüm.
Acaba sosyal medyadan gelen hangi haber ve görüntüleri ben de başkalarına gönderdim?
Aralarında trollerin gönderdiği o provokatif, sorumsuz, gaddar görüntüler de var mıydı...
Yani ben de trolleşip, el bombasına dönen bir kızılçam kozalağı gibi, kaç zehirli mesajı başkasına yolladım...
Yapmamaya çalıştım... Ama başardım mı...
Ama artık çok dikkat edeceğim...
METE GAZOZ OLMAK NASIL BİR ŞEYMİŞ, ELDE OK, ONU DENEDİM
BU fotoğraf dün Beykoz Belediyesi’ne ait Ali Bahadır mesire yerindeki okçuluk sahasında çekildi.
Yanımdaki insan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın...
Dün bütün günümü onunla geçirdim.
Birlikte ok meydanına çıktık ve Mete Gazoz’un attığı okun aynısını atmayı denedik.
Hemen söyleyeyim...
Hiç kolay bir şey değil...
Mete Gazoz’un sponsoru Uludağ Gazozları.
Şu benim durduğum yerde durmuş. Beş kere bu tesisten kampa girmiş.
Orada bu sporla ilgili bilgiler aldım.
Bir sporcu sadece bir idmanda 2.5 ton yay çekiyor...
Yarından itibaren size Beykoz Belediyesi’nde gördüğüm çok güzel şeyleri anlatacağım.
Sadece sokak hayvanlarına hizmet veren tam teşekküllü, yoğun bakımlı hastaneler...
Cam eşya müzeleri...
Ve daha neler.
PANDEMİ SONRASI 1
KİMLER EVİNDE KALACAK, KİMLER İŞYERİNE DÖNECEK
MCKINSEY analizcisi Kevin Sneader’a göre;
Dijital tüketim alışkanlıklarımızda son 10 yıldaki değişim kadar bir yenileşmeyi pandemide sadece 3 ayda yaptık.
Yeni alışkanlıklarımızdan şunlar artık eski haline dönmeyecek.
e-Alışveriş
Sanal sağlık bakımı
Evlerimize yaptığımız yatırımlar (televizyon, mutfak eşyası vs gibi)
Buna karşılık şu alanlarda geri dönüş olacak:
Uzaktan eğitim yeniden yüz yüze eğitime dönecek.
Canlı müzik, canlı eğlence geri gelecek.
PANDEMİ SONRASI 2
SABAH DUŞ ALANLAR İŞE DÖNMEYECEK, AKŞAM DUŞ ALANLAR İŞE DÖNECEK
SNEADER’ın podcast’inden ilginç bir bölüm daha:
Pandemi sonrası aramızdan kaçı evden çalışmaya devam edebilecek:
Yapılan araştırmalara göre çalışanların ancak yüzde 25’i işyerine gitmeden haftada 3 veya daha fazla gün evinden çalışabilecek.
Bu insanların çoğu “Sabah işten önce duş alanlar” kategorisinden insanlar.
Yani büro işi yapan.
Geriye kalanlar ise “Akşam işten sonra duş alanlar...”
Yani direk üretimde, hizmette, nakliyede çalışan insanlar ise yine işyerlerine dönecek...