29 Mayıs’la 5 Haziran arasında ne oldu ki

29 Mayıs’la 5 Haziran arasında halkın düşüncesinde öyle radikal bir dönüşüm olmuş ki...
Beni çok kaygılandırdı.
*
Korona olayının başından beri herkesin gözü günlük vaka sayısındayken ben araştırmalardan gelen başka rakamlara bakıyordum.
Halkın koronavirüs konusundaki duyarlılığı neydi?
Bu tehlikeyi, Türkiye’nin en büyük sorunları listesinde nereye koyuyordu.
İlk ölüm vakasının açıklandığı 10 Mart gününden itibaren insanlara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusu sorulduğunda mayıs ayı sonuna kadar 1 numaraya hep koronavirüs tehlikesi konuyordu.
29 Mayıs’la 5 Haziran arasında ani bir değişiklik oldu. Gelin bu gelişmeye bir göz atalım.
*
26-30 Mart tarihleri arasında halkın yüzde 84’ü en büyük tehlike korona diyordu.
O tarihte “ekonomi” diyenler sadece yüzde 10’du...
*
14-21 Mayıs’a geldiğimizde koronayı 1 numaraya koyanlar, yüzde 60’a inerken, ekonomiyi bir numaraya koyanlar yüzde 28’e çıktı.
*
Ve 29 Mayıs-5 Haziran tarihine geldiğimizde radikal bir değişiklik oldu.
Ekonomi yüzde 43’le bir numaraya çıkarken, korona yüzde 39’la ikinci sıraya indi.
*
Bunu, “korona ile mücadelede kazanılan başarı” olarak yorumlayabilirsiniz.
Ama bunu izleyen hafta içinde vaka sayıları artmaya başladı.
Sağlık Bakanı Koca insanların tedbirleri elden bırakmaması için uyarılarına devam etti.
Ama bu araştırmanın yapıldığı tarihi izleyen hafta İstanbul’da gittiğim iki ayrı mekânda gördüğüm tablo, bana tehlike algılaması konusunda bu düşüşün bir yansıması gibi göründü.
*
Hepimiz biliyoruz ki tehlike geçmedi.
O nedenle 29 Mayıs-5 Haziran arasındaki bu ani değişiklik düşündürücü bir sonuca yol açabilir.
ÇIKMA YASAĞININ SONA ERMESİ KARARINI EN AZ KİM DESTEKLEDİ
IPSOS araştırmasının bir ilginç sonucu daha var.
Halk sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını nasıl görüyor?
YÜZDE 48 karar yanlış diyor.
YÜZDE 41 ise kararı doğru buluyor.
Peki kararı en çok destekleyen yaş grubu hangisi?
65 yaş üstü mü? Hayır...
46-55 yaş arası.
Her yerin açılmasını en çok onlar istiyor.
Gelelim en ilginç sonuca...
Sokağa çıkma yasağını “doğru” bulanlar en az hangi yaş grubunda?
18-25 yaş...
Gençlerin sadece yüzde 29’u bu karar doğrudur diyor.
GÜNÜN MÜZİĞİ
İSRAİLLİ KAMANÇACIDAN BİR AY İÇİNDE İKİNCİ GÜZEL PARÇA
GEÇEN cuma çıkan yeni parçalardan birini çok sevdim.
İsrailli kamança virtüözü Mark Eliyahu’nun enstrümantal bir parçası.
Adı “Open Sky”...
Kanun ve kamança ile çalınmış bir parça... Çok Ortadoğu... Çok da Türkiye...
Eliyahu sık sık Türkiye’ye gelen bir sanatçı.
Geçen ay Fuat Güner’le birlikte “Nefes Yerine” adlı harika bir şarkı çıkardılar.
İkisi de korona döneminde çıkmış çok güzel iki parça...
SEVGİLİ YAVUZ DONAT BİZE HAKEMLİK YAP
PAZAR günü 1990’lı yıllarda Turgut Özal’la Erdal İnönü arasında geçtiği anlatılan şu diyaloğu aktardım.
Özal: “Sana bakan Türkiye’nin kıtlık içinde olduğunu zanneder.”
İnönü: “Size bakan da o kıtlığın gerçek nedenini anlar...”
*
Reklam ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Faruk Atasoy şu mesajı attı:
“Bu sohbet aslında TÜSİAD kampanya çalışma döneminde işadamı Ali Koçman ile reklamcı Ege Ernart arasında geçmiştir...”
*
Adı geçen 4 kişi de bugün artık hayatta değil.
Ben bu işte hakemliği meslektaşım Yavuz Donat’a bırakıyorum.
Çünkü Ankara kulislerini en iyi takip eden gazetecilerden biridir ve bu diyaloğun havaalanında Özal’la İnönü arasında geçtiğini yazmıştı.
POLONYA DİZİSİNİN HATIRLATTIĞI ŞARKI
GEÇEN akşam Polonya yapımı “The Woods” (Orman) dizisini seyrediyorum.
Film Amerikalı yazar Harlan Coben’in romanından uyarlanmış.
Bölümlerden birinde karşıma “Spin Doctors” grubunun 1991 yapımı harika şarkısı “Two Princes” çıkıyor.
Epeydir dinlememiştim... Olağanüstü bir rock şarkı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
29 Mayıs’la 5 Haziran arasında ne oldu ki
Dün önüme yeni bir araştırmanın sonuçları geldi.
29 Mayıs’la 5 Haziran arasında halkın düşüncesinde öyle radikal bir dönüşüm olmuş ki...
Beni çok kaygılandırdı.
*
Korona olayının başından beri herkesin gözü günlük vaka sayısındayken ben araştırmalardan gelen başka rakamlara bakıyordum.
Halkın koronavirüs konusundaki duyarlılığı neydi?
Bu tehlikeyi, Türkiye’nin en büyük sorunları listesinde nereye koyuyordu.
İlk ölüm vakasının açıklandığı 10 Mart gününden itibaren insanlara “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” sorusu sorulduğunda mayıs ayı sonuna kadar 1 numaraya hep koronavirüs tehlikesi konuyordu.
29 Mayıs’la 5 Haziran arasında ani bir değişiklik oldu. Gelin bu gelişmeye bir göz atalım.
*
26-30 Mart tarihleri arasında halkın yüzde 84’ü en büyük tehlike korona diyordu.
O tarihte “ekonomi” diyenler sadece yüzde 10’du...
*
14-21 Mayıs’a geldiğimizde koronayı 1 numaraya koyanlar, yüzde 60’a inerken, ekonomiyi bir numaraya koyanlar yüzde 28’e çıktı.
*
Ve 29 Mayıs-5 Haziran tarihine geldiğimizde radikal bir değişiklik oldu.
Ekonomi yüzde 43’le bir numaraya çıkarken, korona yüzde 39’la ikinci sıraya indi.
*
Bunu, “korona ile mücadelede kazanılan başarı” olarak yorumlayabilirsiniz.
Ama bunu izleyen hafta içinde vaka sayıları artmaya başladı.
Sağlık Bakanı Koca insanların tedbirleri elden bırakmaması için uyarılarına devam etti.
Ama bu araştırmanın yapıldığı tarihi izleyen hafta İstanbul’da gittiğim iki ayrı mekânda gördüğüm tablo, bana tehlike algılaması konusunda bu düşüşün bir yansıması gibi göründü.
*
Hepimiz biliyoruz ki tehlike geçmedi.
O nedenle 29 Mayıs-5 Haziran arasındaki bu ani değişiklik düşündürücü bir sonuca yol açabilir.
ÇIKMA YASAĞININ SONA ERMESİ KARARINI EN AZ KİM DESTEKLEDİ
IPSOS araştırmasının bir ilginç sonucu daha var.
Halk sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını nasıl görüyor?
YÜZDE 48 karar yanlış diyor.
YÜZDE 41 ise kararı doğru buluyor.
Peki kararı en çok destekleyen yaş grubu hangisi?
65 yaş üstü mü? Hayır...
46-55 yaş arası.
Her yerin açılmasını en çok onlar istiyor.
Gelelim en ilginç sonuca...
Sokağa çıkma yasağını “doğru” bulanlar en az hangi yaş grubunda?
18-25 yaş...
Gençlerin sadece yüzde 29’u bu karar doğrudur diyor.
GÜNÜN MÜZİĞİ
İSRAİLLİ KAMANÇACIDAN BİR AY İÇİNDE İKİNCİ GÜZEL PARÇA
GEÇEN cuma çıkan yeni parçalardan birini çok sevdim.
İsrailli kamança virtüözü Mark Eliyahu’nun enstrümantal bir parçası.
Adı “Open Sky”...
Kanun ve kamança ile çalınmış bir parça... Çok Ortadoğu... Çok da Türkiye...
Eliyahu sık sık Türkiye’ye gelen bir sanatçı.
Geçen ay Fuat Güner’le birlikte “Nefes Yerine” adlı harika bir şarkı çıkardılar.
İkisi de korona döneminde çıkmış çok güzel iki parça...
SEVGİLİ YAVUZ DONAT BİZE HAKEMLİK YAP
PAZAR günü 1990’lı yıllarda Turgut Özal’la Erdal İnönü arasında geçtiği anlatılan şu diyaloğu aktardım.
Özal: “Sana bakan Türkiye’nin kıtlık içinde olduğunu zanneder.”
İnönü: “Size bakan da o kıtlığın gerçek nedenini anlar...”
*
Reklam ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Faruk Atasoy şu mesajı attı:
“Bu sohbet aslında TÜSİAD kampanya çalışma döneminde işadamı Ali Koçman ile reklamcı Ege Ernart arasında geçmiştir...”
*
Adı geçen 4 kişi de bugün artık hayatta değil.
Ben bu işte hakemliği meslektaşım Yavuz Donat’a bırakıyorum.
Çünkü Ankara kulislerini en iyi takip eden gazetecilerden biridir ve bu diyaloğun havaalanında Özal’la İnönü arasında geçtiğini yazmıştı.
POLONYA DİZİSİNİN HATIRLATTIĞI ŞARKI
GEÇEN akşam Polonya yapımı “The Woods” (Orman) dizisini seyrediyorum.
Film Amerikalı yazar Harlan Coben’in romanından uyarlanmış.
Bölümlerden birinde karşıma “Spin Doctors” grubunun 1991 yapımı harika şarkısı “Two Princes” çıkıyor.
Epeydir dinlememiştim... Olağanüstü bir rock şarkı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin