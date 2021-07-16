29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 19 Temmuz Cinderella Bayramı

Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 19 Temmuz Cinderella Bayramı
Bu şahane fotoğraf Andrew Lloyd Webber’in son müzikal oyunu “Cinderella”dan bir sahne...
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Yani bir anlamda COVID-19 döneminin sonu olacak...
Ada, işte bugünü bir tür “hürriyet bayramı” olarak kutlamaya hazırlanıyor...
Bazıları bunu erken buluyor. İngiltere’de hâlâ günlük 30 bin yeni vaka var.
Önümüzdeki günlerde 100 bine bile çıkabileceği söyleniyor.
Ama herkes aşılandı... Herkes bıkkın...
Ve herkes hürriyet bayramını kutlamaya hazırlanıyor.
*
Cinderella müzikalinin bununla ne ilgisi var diyeceksiniz... Onu da anlatayım.
Andrew Lloyd Webber bugün İngiltere’de normalleşmenin en büyük savunucusu...
Cinderella bir süredir, sosyal mesafe kuralları nedeniyle yarı dolu salonlarda oynuyor...
O ise ısrarla “Maçları açtınız... Salonları da tamamen açın” diyor.
O nedenle Cinderella’nın ağzına kadar dolu bir salonda oynanacağı ilk gece bir anlamda hürriyet bayramının da sembolü olacak...
*
Büyük travmalar yaşayan insanların büyük sembollere ihtiyacı vardır.
Bu fotoğraf bana, Fransa’da özgürlüğün sembolü olan ‘Marianne’ı hatırlattı.
Geçmişi 1775’e dayanan bir semboldür.
Bir sanatçı onu özgürlüğün sembolü olarak çizmişti.
*
Türkiye COVID-19’la mücadelede, savaşın kazanıldığını ne zaman ilan edecek?
Bence o gün bizim için de çok önemli olacak. Her ülkenin bir kuruluş ve kurtuluş günü vardır. Fransızlarınki 14 Temmuz’du.
Amerika Birleşik Devletleri’ninki, 4 Temmuz’dur...
Türkiye’ninki ise 29 Ekim...
Bu ülke, kahraman ve öncü bir neslin verdiği Kurtuluş Savaşı sonunda, 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet’i ilan etti.
Öyle görünüyor ki, şimdi bütün dünyanın ortak bir “hürriyet günü” olacak...
İnsanoğlunun belki de tarihinde geçirdiği en küresel beladan kurtulup normal hayata geçişini simgeleyen bir gün...
Şimdilik İngiltere 19 Temmuz diyor...
Bakalım ilerde dünya hangi günü, milli günlerinin yanında “Küresel Hürriyet Günü” ilan edecek.
Belki de bütün dünyanın, çevre, savaş, insan hakları, adalet arayışında ihtiyacı olan “Küresel Bayram” o gün olur...
FLAMİNGO TRAJEDİSİNİ BUNDAN İYİ ANLATAN SORU İŞARETİ OLABİLİR Mİ
HAYATIM boyunca övmekten bıkmayacağım insanlar var...
Biri de Gürbüz Doğan Ekşioğlu...
Müthiş bir çizer...
Instagram’daki hesabından bütün Türkiye’yi sarsan olayları o kadar güzel çizerek yorumluyor ki... Mutlaka takip edin.
Dün de Tuz Gölü’nde yaşanan flamingo trajedisini işte bu çok ince soru işareti ile anlattı...
“Beni neden öldürdün” sorusunun önüne eklenen küçücük bir yavru flamingo...
Bir doğa katliamı daha güzel nasıl anlatılabilir ki...
Teşekkürler Gürbüz...
Hepimizin içine oturan bu şüpheyi o kadar güzel hepimizin sorusu haline getirdin ki...
Helal olsun sana...
ANNESİNİN ÖNÜNDE YUHALANAN BİR İNSANI ALLAH NASIL KURTARIR
BİR evladın başına gelebilecek en elem verici şeylerden biri herhalde annesinin önünde yuhalanmaktır.
Böyle bir durumda insan acaba ne hisseder?
Tabii bir de şu var: Annesi ne hisseder?
Bu soru aklıma ilk defa bu hafta okuduğum bir kitapta takıldı...
Haruki Murakami, Japonya’nın ve dünyanın en ünlü orkestra şeflerinden Seiji Ozawa ile müzik üzerine sohbetler yapmış ve bunları bir kitap haline getirmiş.
Japonya’da 2011 yılında yayınlanan kitap 10 yıl gecikme ile geçen haziran ayında Türkiye’de de yayınlandı.
Murakami’nin çok iyi bir caz bilgisine sahip olduğunu biliyordum, ama klasik müziği de bu kadar iyi bildiğini bilmiyordum. Beni aşan çok teknik konular da vardı ama kitabı son satırına kadar büyük ilgi ve keyifle okudum.
Ozawa, La Scala’ya ilk kez 1980’de çıkmış.
Pavarotti’nin tenor olarak rol aldığı Tosca operasını yönetmiş.
La Scala seyircisi şefleri yuhalamasıyla tanınıyormuş. Nitekim ilk çıkışında feci yuhalamışlar onu.
Ama en acısı, o akşam salonda Ozawa’nın annesi de varmış.
Ondan dolayı ayrıca çok üzülmüş...
Ama bakın otele döndüklerinde ne olmuş?
*
Annesi o yuhalamaları “bravo” sanmış. “Ne harikaydı değil mi? Ne çok bravo aldın” demiş...
Ozawa, “Anne onlar bravo değil, yuhalamaydı” demiş ama annesi anlamamış.
Çünkü Japon kültüründe “yuhalama” diye bir şey yokmuş.
Yani, Uzakdoğu kültürünün zarafeti bir evladın annesi önünde boynu bükük kalmasına mani olmuş...
Haruki Murakami-Seiji Ozawa: “Sadece Müzik”; Çeviren: Ali Volkan Erdemir, Doğan Kitap, Haziran 2021
ORKESTRA ÜYELERİ DE SEYİRCİYİ YUHALAMIŞ
LA SCALA’daki yuhalama ile ilgili ilginç bazı detaylar:
*
KARAJAN ‘GİTME’ DEMİŞ: O günlerdeki hocalarından Karajan, La Scala’ya çıkmasına itiraz etmiş ve “Bu yaptığın intihar. Seni öldürürler” demiş.
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PAVAROTTİ ‘BU İYİ BİR ŞEY’ DEMİŞ: Pavarotti ise şunu söylemiş: “Seiji burada yuhalanmak demek, müzik dünyasının en üst sıralarına çıktığın anlamına gelir.”
*
BAZI DOSTLARI ŞÖYLE AVUTMUŞ: “Hiç üzülme, buraya çıkan her şef yuhalanır. Dediklerine göre Toscanini bile yuhalanmıştı.”
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MENAJERİ ‘ÖNEMLİ OLAN ŞU’ DEMİŞ: “Endişelenecek bir şey yok Seiji. Tüm orkestra üyeleri senin arkanda. Önemli olan bu. Orkestra üyelerinin desteğini almayan bir şey yuhalanırsa bu onun sonu olur.”
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ORKESTRA ÜYELERİ İSE ŞUNU YAPMIŞ: En güzel destek ise orkestra üyelerinden gelmiş. Dinleyiciden gelen yuhalamalara karşı onlar da dinleyicileri yuhalamışlar.
15 TEMMUZ GECESİ İLE İLGİLİ BİR DÜZELTME
DÜN Hürriyet’te yayınlanan 15 Temmuz ekine yazdığım yazıda bir cümlede düzeltme ihtiyacı duydum. O gece darbecilerin Kanal D ve Hürriyet binasına yaptığı baskın sonucunda Hürriyet’in çıkmama ihtimali belirmişti.
O sırada aklımıza Trump binasında bulunan Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay’ı aramak geldi. Posta’nın birinci sayfası hazırdı. Ondan aynı sayfanın tepesine Hürriyet logosu koyarak matbaaya göndermesini rica ettik.
O da bunu yaptı ve gönderdi. Ertesi gün ilk yıldırım baskıda Hürriyet ve Posta gazetelerinin birinci sayfaları aynıydı. Ancak Hürriyet Yazıişleri iç sayfaları hazırlamıştı. Yani Posta’dan sadece birinci sayfa eklendi, gerisi Hürriyet Yazıişleri’nin hazırladığı sayfalardı.
Benim yazımdan sanki gazetenin tamamı Posta ile aynı çıkmış gibi bir anlam çıkıyordu.
Doğrusu buydu...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin