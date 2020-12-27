26 yaşındaki David mi 70'lik ben mi daha yakışıklı

İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
26 yaşındaki David mi 70'lik ben mi daha yakışıklı
Michelangelo, David heykelini yaptığında 26 yaşındaydı...
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Ama yine de şu gökyüzünün altında kime sorsanız, “Tabii ki David” cevabını alacağınız kesin....
Belki bir tek kişi “Hayır sen” cevabını verebilir...
O da benim zaten...
*
Aynı soruyu bir de değiştirerek şöyle sorayım:
Michelangelo’nun David heykeli mi, Kıvanç Tatlıtuğ mu daha güzeldir?
Bakın soru daha makul bir yere indi ve üzerinde tartışabileceğimiz bir platforma oturdu...
O zaman bir adım daha ileri gidelim...
Eski Yunan’da, eski Roma’da, eski Osmanlı’da ve eski Yeşilçam’da mı David heykeli ile karşılaştırabileceğimiz erkek bedeni vardı...
Yoksa bugün mü...
Bence bugün...
BU SORUYU HANGİ CÜRETLE HEM KENDİME HEM SİZE SORABİLDİM
73 yaşındaki ben, bugün “David mi daha yakışıklı yoksa ben mi” sorusunu sormaya cüret edebiliyorsam...
Bunun haklı bir gerekçesi var...
Türkiye’de geçen ay bir kitap yayınlandı...
Adı “Selfie Tutkusu”.
Kitabın altbaşlığı şöyle:
“Kendimizle neden bu kadar ilgiliyiz...”
Kitap, artık “dijital benlik” diye yeni bir “ego”nun doğduğunu söylüyor...
Ve bu “yeni ego” hepimizi kendi gözümüzde birer “David heykeli” haline getirebiliyor...
Yani son sözüm şu:
Bana, kendimi bir “David heykeli” ile karşılaştırma yaptırtacak cüreti veren işte o “yepyeni ego”dur...
Ben ona “Selfie egosu” diyorum....
- “Bakın ben kimim...”
- “Bakın ben kimlerle birlikteyim.”
- “Bakın ben en ön sıradayım.”
- “Bakın ben liderim.”
Dedirten ego...
............................
- Will Storr, “Selfie Tutkusu: Kendimizle neden bu kadar ilgiliyiz, Çev. Özge Onan, Doğan Yayınları, Kasım 2020
KENDİMİZİ BEĞENME ENDEKSİMİZ 20 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ
JEAN Twenge ve W. Keith Campbell adlı iki psikolog 2008 yılında “Journal of Personality” dergisinde “narsizm” üzerine ortak bir makale yayınladılar.
1980 yılından itibaren 16 bin 475 öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmalarda bir “narsist kişilik endeksi” (NKE) çıkarmışlardı. Makalenin Türkçe başlığı şöyleydi: “Zaman içinde ego şişmesi...”
Sonuçlar şöyleydi:
- 1980 ile 1989 yılları arasında NKE 16.55’den 14.99’a inmişti...
Yani gençlerin egoları küçülmüştü.
- Ancak bundan çok değil 4 yıl sonra yapılan bir araştırma çok şaşırtıcı sonuç verdi.
NKE 4 yıl içinde 17.89’a fırlamıştı.
- Daha da şaşırtıcısı ondan da 2 yıl sonra ikinci bir sıçrama yapmış ve 1999 yılında 19.37’ye çıkmıştı.
- 2006 yılına gelindiğinde ise genç insanın “narsist kişilik endeksi” 21.54’e ulaşmıştı....
Bu, ilk iPhone akıllı telefonun çıkışından bir yıl önceydi...
İnsan egosu artık “selfie çağına” hazırdı....
“Biz” çağı bitiyordu....
“Ben” çağı başlıyordu...
“Biz”, hepimiz bir araya gelip, kendimizi David heykeli ile mukayese edemezdik.
Ama “ben” tek başıma bunu yapabilirdim...
GÜNÜN TESTİ
PANDEMİ SONRASINDA YENİ NORMALİN EN STİLİ HANGİSİ
“GQ” dergisi geçen hafta 2020’nin “en stil, en trendy şıkını” seçti...
Önce adayları tanıtayım...
Sonra derginin 2020 yılı için stilde en trendy şık olarak kimi seçtiğini söyleyeceğim.
İşte adaylar:
RAKİPSİZ BİR ÖZGÜVENİN YARATTIĞI YENİ NORMAL STİLİ
- LeBron James: Pandemi ve “Black Lives Matter” dönemi NBA’in şampiyon takımının şampiyon oyuncusu... Kariyerinin zirvesinde. Ne giyiyorsa o trendy... Neyin üzerine ne giyilir kanunlarını burun silinip atılan kâğıt peçete gibi atmış. Cool mu cool...
TAKMAZLIK, ALDIRMAZLIK, ANTIFASHION HALİNE GELİRSE BANKO O
- Brad Pitt: O denince aklıma önce hep Guy Ritchie’nin “Snatch” filmindeki Çingene geliyor. Neredeyse hiç giyinik görmedik. Sonra Tarantino’nun “Bir Zamanlar Hollywood”undaki stund... Yani dublör... Hep klasik ama özensiz kıyafeti, “antifashion” haline getirmeyi bilen biri. Ama kafamda hep şu şüphe var: O mu kıyafeti taşıyor, yoksa kıyafet mi onu...
YENİ RÜKÜŞLÜĞÜN YENİ KANUNUNU YAZAN ŞARKICI
- Harry Styles: One Direction grubunun üyesi. Yani “Boys Band” ekolünden. Şarkıcı, model, söz yazarı ve “stil ikonu”. Tabii ki yeni İngiliz popunun temsilcisi. Bana kalırsa ve bu haline bakılırsa yarışı değil birinci bitirmesi, sonuncu bitirmesi bile imkânsız... Ama sonucu bekleyelim...
TAKIM ELBİSEYİ KURTARACAK SUPERMEN Mİ SÜPER MODEL Mİ
- Alton Mason: Bu yılın hiç şüphesiz en gözde erkek modeli o. Her gün podyumda yüzlerce trendy elbise giyiyor. Ama pandemi yılına damgasını, takım elbisenin ölümünün ilan edildiği yılda bu takımı ile vurdu. Kim bilir belki de takım elbiseyi kurtaracak “Süpermen” o.
VE SONUÇ
- GQ dergisi bu yılın en “stil” insanı oharak Harry Styles’ı seçti...
Bense Brad Pitt’le Alton Mason arasında kaldım... Diyeceksiniz ki nasıl olur?
Biri özenli mi özenli... Öteki sallapati mi sallapati...
Eeee zaten şu sıralar benim ruh halim de aynen böyle... İki arada bir derede yani...
MÜZİK HOPARLÖRÜNE VEDA VAKTİ Mİ GELDİ
APPLE geçen hafta müzik dinlemede yeni bir kavram ortaya attı.
“Bilişsel Audio”...
Akıllı telefondan sonra akıllı hoparlör dönemi yani. Şirket, başa takılan ilk müzik kulaklığını çıkardı.
Hafif bir malzeme ile, başta terleme yapmayan, kullanımı kolay bir model geliştirmiş...
Özellikle insan seslerinde performansı çok yüksek...
Her kulaklıkta dörder mikrofon var. Bunların görevi dıştan gelen sesleri tanımlamak, hangisini duymamız gerektiğine karar vermek ve gereksiz olanları engellemek.
Yani biz bir hoparlör satın alıyoruz ama aslında o bir mikrofonlar sistemi.
“AirPod Max” adı verilen yeni kulaklık bu segmentte yeni bir dönemi başlatacak gibi görünüyor.
Bütün hafta bu kulaklıkla müzik dinlerken kendi kendime hep şu soruyu sordum:
Acaba artık bildiğimiz klasik hoparlörlere veda vakti mi geldi...
Hatta proaktif, yani amplifikatörsüz hoparlör dönemi bile kapanabilir mi...
ORTA HALLİ BİR MÜZİK HASTASININ KÜÇÜK VE ŞAHSİ HOPARLÖR TARİHİ
- İLK HOPARLÖRÜM: Ankara’da üniversite öğrencisiyken satın aldığım iki hoparlörü, tahta kutular içine koyarak kendim yapmıştım.
- İLK GERÇEK HOPARLÖRÜM: Fransa’da öğrenci iken FNAC mağazasından taksitle aldığım Amerikan malı Acoustic Research marka speaker’lardı. Özellikle klasik müzikte çok başarılıydı.
- İLK POP HOPARLÖRÜM: Bir rock müzik hastası olarak caz ve popta ilk gerçek hoparlörüm ise bir çift JBL’ydi... 20 yıla yakın kullandım. Ve hâlâ JBL hoparlörlere çok düşkünüm.
- HOPARLÖRDE SINIF ATLAMA DÖNEMİM: Müzik dinleme tarihimde ulaşılmaz gibi gördüğüm McIntosh amfi sistemine ilk defa 2000’li yıllarda sahip olabildim. Onunla birlikte hoparlörde de Klipsch dönemim açıldı.
- İLK SENNHEISER KULAKLIĞIM: Başa takılan ilk headphone’um Paris’te aldığım “Koss” marka bir kulaklıktı... Gerçek ve üst kalitede ilk kulaklığı ise 2000’li yıllarda Uğur Cebeci hediye etmişti. Bir Sennheiser’dır ve hâlâ kullanmaktayım.
- İLK KULAK İÇİ KULAKLIĞIM: Kulağa giren dinleme cihazı dönemimi Apple’ın AirPods’u ile açtım. İlk nesli kolayca kulaktan çıkıyordu ve bir de bas sesleri doyurucu değildi. Ancak üçüncü nesil AirsPod Pro ile müzik kalitesi yükseldi ve dış sesi önleyici teknikler konulunca onu kullandım.
- SON DÖNEM TERCİHİM: Şu günlerde başa takılan kulaklıkta Apple AirPods Max, kulak içi hoparlörde ise JBL Live 300TWS kullanıyorum. Kısaca JBL öğrencilik yıllarımdan beri beni düş kırıklığına uğratmayan bir hoparlör olarak kaldı. Bilişimsel audio dönemimi ise Apple açtı.
- SİZ NE ALMALISINIZ: Bunca yıllık müzik dinleme tarihim bana şunu öğretti. Bu yazılanlardan hiç etkilenmeyin. Her insanın müzik zevki sadece kendine ait bir şeydir. Gidin dinleyin, bir daha dinleyin, en çok hangi tür müzik dinlediğinize bakın ve kendiniz karar verin.
Çok ucuza da harika ses sistemleri var artık bugün...
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