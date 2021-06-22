24 saat kala: ‘Dün’ tamam ama ‘bugün’ ve ‘yarın’ ne

Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
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Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
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“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
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“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
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“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
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Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
24 saat kala: ‘Dün’ tamam ama ‘bugün’ ve ‘yarın’ ne
Galatasaray’ın yeni başkanı konuşulurken dün futbol dünyasına bir başka bomba düştü.
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Tabii çoğu insanın aklına gelen ilk soru şu: Hem futbol hem basketbolda üst üste geçen 2 başarısız sezondan sonra Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık sinyali mi bu?
Hemen cevap vereyim. Kesinlikle hayır.
Aziz Yıldırım’ın başkanlığa dönüşü diye bir şey artık kesinlikle söz konusu değil.
Eski başkan hayatının o dönemini kapattı.
*
Öyleyse kongreye 24 saat kala niye bu çıkış?
Aziz Yıldırım ayrıldıktan sonra en fazla “kulübü çok büyük borç yükü altında bıraktığı” eleştirisi ile karşılaştı.
Kulübün yeni yöneticileri Aziz Yıldırım’ı direkt hedefe alıp eleştiri yapmadı.
Ancak çok sık kulübün borçları dile getirildi.
Aziz Yıldırım perşembe günkü basın toplantısında kulübü bırakırken mali yapısı konusunda ayrıntılı bilgiler verecek.
Yani hangi kuruşun nereye harcandığını ve devrettiği mali tabloyu açıklayacak.
*
Üç yıl sonra neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu?
Çünkü kulübün son 2 yılda aldığı kötü sonuçların hep eski mali tabloya bağlanmasını içine sindiremiyor.
*
Bir soru da şu: Niye böyle bir basın toplantısı için kongreden bir gün öncesini seçti?
Bu sorunun cevabı ise şu:
Birincisi bu kongrede Ali Koç’tan başka bir aday yok. Dolayısıyla bu çıkışının adaylardan biri lehine gibi yorumlanması söz konusu değil.
İkincisi sezon kapandı. Takımın psikolojisinin etkilenmesi de söz konusu değil.
*
Gelelim en kritik ve en merak edilen soruya:
Basın toplantısının duyurusunda şöyle bir cümle var:
“Hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı düzenliyorum.”
Fenerbahçe’nin ‘dünü’, yani onun dönemine ait değerlendirme tamam.
Ama kongreye 24 saat kala ‘bugün’ ve özellikle ‘yarın’ üzerine söyleyeceği sözler ne olacak?
BİR: Son iki yılda alınan sonuçları eleştirecek mi?
İKİ: Yarın hakkındaki sözlerinin sınırı ne olacak?
Tek aday olan Ali Koç’a yönelik samimi tavsiyeler mi?
Yoksa onu aşan sert eleştiri de olacak mı?
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Dün biraz nabız yokladım.
Aziz Yıldırım yarın yakın çevresinden bazı arkadaşları ile bir araya gelip toplantıda söyleyeceklerine son şeklini verecek.
Aldığım hava da şu: Yarına yönelik görüşlerini anlatacak ama bugün ile ilgili eleştirilerini de dile getirecek.
Üslubu nasıl olur? Sert mi daha yumuşak mı...
Onu basın toplantısı sırasında göreceğiz.
KÜÇÜK BOTOKS DOKUNUŞU NE DEMEK ALLAH AŞKINA
HÜRRİYET Pazar’da Hakan Gence’nin Mustafa Sandal’la yaptığı mülakatın bir bölümünde şu soru var:
*
50 yaşındasın ama asla göstermiyorsun. Estetik harikası mısın?
Galiba şunu hâlâ anlamadık.
Bu çağda 50 yaşında bir erkeğin yaşını göstermemesi için estetik bir mucizeye ihtiyaç yok.
Musti soruya gülerek “Estetik mi? Biraz daha yakından bakar mısın” diyerek esprili bir cevap vermiş.
Cevabın ciddi kısmında ise “estetiğe karşı olmadığını, ama yaptırmadığını” söylemiş.
Takıldığım ise ondan sonra gelen cümle:
“Estetiğe karşı değilim. Son zamanlarda çok yaygın olduğu gibi ben de belirli aralıklarla küçük botoks dokunuşları yaptırıyorum o kadar...”
*
“Küçük botoks dokunuşu” ne demek anlamadım.
Bu işleri bilen bir kadın arkadaşıma sordum.
“Botoks bir estetik operasyon değil. Ama botoksun küçüğü büyüğü olmaz. Bal gibi botoks yaptırmış” dedi.
EURO 2020 ÇÖKÜŞÜ 3 TEMMUZ FETÖ DARBESİ İLE Mİ BAŞLADI
“BRANDDAY.NET” ekonomik haberler sitesi dün şu başlıkla bir analiz yayınladı:
“Türkiye’de futbol ekonomisi çöktü. Bu çöküş milli takıma yansıdı.”
Yazıda Türk futbolunun çöküşünün 3 Temmuz 2011 günü Aziz Yıldırım’ın gözaltına alındığı FETÖ darbesi ile başladığı belirtiliyor.
İkinci vuruşun ise Trabzonspor maçında takım otobüsüne ateş açılmasının olduğu belirtiliyor.
Birinci darbeyle takımın yönetiminin tasfiye edilmesinin, ikinci saldırı ile de oyuncuların çökertilmesinin hedeflendiği anlatılıyor.
Buna ben de bir ölçüde katılıyorum.
3 Temmuz FETÖ darbesi sadece Fenerbahçe’ye değil, bütün Türk futboluna büyük darbe vurdu.
‘KAF KAF’ TÜRK FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ İÇİN YENİ BİR MODEL KURABİLİR Mİ
GEÇEN pazar günü Hürriyet Ege’de Sıtkı Şükürer’in köşesinde okudum.
İzmir’de Karşıyaka kulübünde futbol işletmeciliği açısından ilginç bir proje hayata geçiriliyormuş.
Kulübe gönül vermiş işinsanları 100 milyon TL sermayeli bir şirket kurma yolunda önemli adımlar atmış.
Kurulacak şirket 25 bin TL’lik sermaye paylarından oluşuyormuş. Hiç kimsenin payı yüzde 5’i geçmeyecekmiş.
Bu şirket Karşıyaka’yı yöneten dernekten futbol şubesini sınırlı bir süre için aktif ve pasifiyle devralmayı hedefliyormuş.
Tabii bunun için önce dernek genel kurulunun onayı, sonra da Futbol Federasyonu’nun izni gerekiyor.
İzmir’de “Kaf Kaf” olarak bilinen kulübü Yaşar Holding bugüne kadar milyonlarca dolara ulaşan bir katkıyla destekledi.
Bu şirketleşme çabası İstanbul ve Anadolu’nun öteki kulüpleri için de yol gösterici olabilir.
Çünkü Türk futbolunu artık bugünkü işletmecilik zihniyeti ile daha ileri götürmek mümkün olmayacak.
EVDEKİ SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ’NÜN ŞARKISI
GEÇEN cuma streaming platformlarına konan en güzel şarkı benim için “Evdeki Saat” grubunun “Zaman Mekân” isimli şarkısıydı.
Çok güzel bir yaz ritmi... Tam iskele ve beach saatlerinin ısınma şarkısı.
Sözleri de harika... Özellikle de şu dizeler:
“Zaman mekân kayar gider elimden tutamam
Unutamamam...
Kolaysa gel seni koy kendi yerime unutamam
Kolaysa gel unuttur o zaman...”
Vallahi ilginç bir unutma ve unutturma formülü...
Banko bu yaz şarkılarımdan biri oldu şimdiden...
BILLIE EILISH'TEN SONRA YÜKSELEN YENİ GENÇ İSİM
DÜNYA listelerinde son iki ayın en önemli şarkılarından biri “Driver Licence” adlı parça.
Olivia Rodrigo isimli bir kız söylüyor.
Aslında Disney’in “High School Musical” filmlerinden gelen genç bir sanatçı.
Ama öylesine özgün bir söyleme tarzı var ki, son günlerde nereye baksam o konuşuluyor.
O şarkının başarısından sonra şimdi de o eski filmden “Rose Song” adlı parçası da yükselmeye başladı.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin