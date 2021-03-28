23 Haziran'da bu paranın üzerinde bu 'muamma' çocuğun resmi olacak

Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
23 Haziran'da bu paranın üzerinde bu 'muamma' çocuğun resmi olacak
Kendini mahallenin ağır abisi sanan bir meczubun, “eşcinsel” diye işitme engelli bir çocuğu sokak ortasında dövüp, sonra bu görüntüleri göğsünü yumruklaya yumruklaya sosyal medyada paylaştığı gün...
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Hikâyemiz işte bu Alan Turing üzerine...
*
Alan Turing bir matematikçi...
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından göreve çağrılan bir bilim insanı.
Bakanlık Nazi ordusunun iç haberleşmesinde kullandığı şifrelerin kırılması için bir uzman ekip oluşturuyor.
Bu “şifre kırıcı” ekibe çalıştığı yer dolayısıyla “Bletchley Park Grubu” deniyor.
Alan Turing işte bu ekibin en önemli kişisi...
*
Enigma (Muamma) adını verdiği bir makine yapıyor... Bir tür bilgisayar yani...
Ve bununla Alman ordusunun en kuvvetli haberleşme şifresini kırıyor.
Böylece İngiliz ordusu Almanların yapacağı operasyonları önceden öğreniyor ve İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasında onun kırdığı bu şifrenin çok önemli bir etkisi oluyor.
*
Ancak bakın savaştan sonra ne oluyor... İngiltere’de Kraliçe Victoria döneminden kalma bir kanun var.
Eşcinselliği suç sayıyor.
1952 yılında bazı muhbirler Alan Turing’in “eşcinsel” olduğunu ihbar ediyorlar.
Turing yargılanıyor ve önüne iki seçenek konuyor.
Ya hapse gidecektir... Ya da kimyasal kastrasyonu kabul edecektir.
Yani cinselliği öldürülecektir.
Hapse girmekten korkan Turing kastrasyonu kabul ediyor ve cinsel duyguları öldürülüyor.
*
Turing 2 yıl sonra öldü.
Henüz 41 yaşındaydı...
Öldüğünde başucunda ucu ısırılmış bir elma bulundu.
Bir iddiaya göre, üzerine zehir sürdüğü elmadan bir ısırık almış ve intihar etmişti...
Kırdığı şifre ile İkinci Dünya Savaşı’nın erken bitmesi ve dolayısıyla milyonlarca insanın hayatının kurtulmasına hizmet eden bir bilim insanının ölümü işte böyle oldu...
İngiltere, vatansever bir evladına yaptığı bu büyük vicdansızlığı ve vefasızlığı 2013 yılında, yani ölümünden 59 yıl sonra tamir edecektir.
Önce Kraliçe ondan İngiltere adına özür dileyecek...
2017 yılında ise onun adını taşıyan bir kanunla geçmişte bu nedenle mahkûm edilen insanların itibarlarını iade edecektir.
Ve son olarak, o Alan Turing’in resmi, 23 Haziran 2021 gününde çıkacak olan yeni 50 pound’luk banknotun üzerinde yer alacak...
*
Bu arada bir ayrıntı daha...
Bir iddiaya göre dünyanın en büyük teknoloji şirketi Apple’ın logosundaki bir parçası ısırılmış elma da Alan Turing’den esinlenmiş olabilir...
*
Tarih işte böyle bir şeydir...
Genellikle bugün, sokaklarda işitme özürlü insanları döven maganda bozuntuları tarafından değil, geleceğin vefalı insanları tarafından yazılır.
FİLMİ DE YAPILDI
-ALAN Turing’in hayatı, 2014 yılında gösterime giren “Imitation Game” adlı filmin de konusu oldu.
Filmde Turing rolünü ünlü İngiliz aktörü Benedict Cumberbatch oynadı.
Film Türkiye’de “Enigma” adı altında gösterildi.
1- DÜNYANIN EN BÜYÜK STİL İKONUNUN HAYATINI ÇAPKINLIK KURTARMIŞ
DÜNYANIN hiçbir aktörü Steve McQueen kadar stil ikonu olmamıştır.
Bugünün en ünlü gözlük markalarından Persol, hâlâ tanıtım yüzü olarak onu kullanıyor. Amerikan havacı ceketlerinin sembolü hâlâ o...
İşte o Steve McQueen’in hayatının bir kesitini anlatan “A Man and Le Mans” adlı belgesel Türkiye’deki streaming platformlarda da gösterilmeye başlandı.
McQueen araba yarışlarına çok meraklıydı...
Kendisi de sürücüydü ve hayatının en büyük projesi, Fransa’daki Le Mans yarışı ile ilgili bir film yapmaktı ve bu belgesel işte o filmin çekimi sırasında olup bitenleri anlatıyor.
Bu belgesel sayesinde Steve McQueen’in az kişi tarafından bilinen bazı yanlarını da öğrendik.
2- BİR ERKEK ÖĞLE YEMEĞİ SAATİNDE KAÇ KADINLA BİRLİKTE OLABİLİR
ÜNLÜ aktör meğer çok bilinen bir çapkınmış. Ama öyle böyle bir çapkınlık değil...
Doymak bilmeyen bir bağımlılık onunki...
Yakın çevresindeki arkadaşlarına göre haftada en az 12 kadınla birlikte oluyormuş.
Sette onunla çalışanlardan birinin anlattığına göre öğle yemeği saatinde çekime ara verildiğinde her defasında iki kadınla karavana girip bütün öğle saatini orada geçirirmiş.
3- O GECE MANSON KATLİAMINDAN SON ANDA BİR KADIN KURTARMIŞ
HOLLYWOOD tarihinin en karanlık sayfalarından biri, Charles Manson adlı bir tarikat reisi ve müritlerinin sinema oyuncusu Sharon Tate’in evine giderek herkesi öldürdüğü geceydi.
İşte o geceye Steve McQueen de davetliymiş.
Daveti de onun en büyük çapkınlık arkadaşı olan Jay Sebring adlı bir kuaför yapmış...
McQueen “Tamam geliyorum” demiş ama gitmeden yarım saat önce bir kadın arayıp “Bana gel” deyince dayanamayıp ona gitmiş.
O gece arkadaşı Jay Sebring de öldürülenler arasındaydı ama ünlü aktör kadın bağımlılığı sayesinde katliamdan kurtulmuştu.
4- HAFTADA 12 KERE EŞİNİ ALDATAN ADAMI EŞİ BİR KERE ALDATINCA
MCQUEEN 1956 yılında bir sahne sanatçısı olan Neile Adams’la evlendi...
Ama daha ilk aylardan itibaren başka kadınlarla olmaya başladı.
Sayısız ilişkisinden sonra bir gün Le Mans’taki filmi çekerken karısı da yanına gelmiş.
Bir gece içtikten sonra karısına “Senin hiç ilişkin oldu mu” diye sormuş.
Karısı önce inkâr etmiş ama McQueen ısrar edince “Evet bir kere oldu” demiş.
Deliye dönen McQueen, silahını çekerek karısının kafasına dayamış ve kim olduğunu sormuş.
Karısı adamın adını vermeyince tabancasının horozunu kaldırmış, içkili eşinin bu halinden korkan karısı da ilişkide bulunduğu erkeğin adını vermiş.
Alman asıllı ünlü aktör Maximilan Shell’miş..
Karısını her hafta 12 kadınla aldatan aktör, bir iddiaya göre Neile Adams’a şiddet uyguladıktan sonra oteli terk etmiş.
Sabah döndüğünde sakinleşmiş ama hiç kimsenin beklemediği bir şey yapmış.
Menajerine, hemen Maximilan Shell’i arayıp, Le Mans filminde bir rol teklif etmesini söylemiş.
Ancak Maximilan Shell o sırada başka bir film çektiği için kabul etmemiş.
Muhtemelen hayatı da bu sayede kurtulmuş.
5- HERKES JIM MORRISON DEDİ AMA İSA’NIN YERİNDE BAKIN KİM VAR
GEÇEN cuma sormuştum:
“Son Yemek” tablosunu rock müzik sanatçıları ile yeniden çizseniz Hz. İsa’nın yerine kimi oturturdunuz?
Bu soruyu geçen hafta Pinterest’te gördüğüm bir ilüstrasyona dayanarak sormuştum.
Çok sayıda mesaj geldi...
Yüzde 75’i Doors’un efsane solisti “Jim Morrison’u oturturduk” diyordu...
Ancak ilüstrasyonu yapan kişi Hz. İsa’nın yerine Nirvana’nın intihar eden solisti Kurt Cobain’i koymuş.
Soluna Mick Jagger’i oturtmuş. Onun yanında Led Zepplin’in Robert Plant’ı var.
Sağında ise Guns&Roses’ın Axl Rose’u oturuyor.
Jim Morrison arkasında ayakta U2’nun solisti Bono’nun yanında.
Öbür tarafta ayakta Led Zepplin’in öteki üyesi Jimmy Page’i görüyorum... Doğrusu gözüm bir Keith Richards’ı da aradı.
6- ÇAĞDAŞ MODADA BİR DEVRİM GÜNÜ
21’İNCİ yüzyılın en önemli tasarımcılarından Raf Simons, Prada için tasarladığı ikinci koleksiyonunu geçen çarşamba günü sundu.
Sonbahar 2021 koleksiyonu bana göre moda âleminde bir devrimdi.
Marc Jacobs’un 2008’de Louis Vuitton için hazırladığı yaz koleksiyonu dünya moda tarihine geçmişti.
Orada sanatçı Richard Prince’le birlikte klasik sağlık görevlisi kıyafeti ile 12 modeli, ağızlarında maskeyle sahne çıkarmıştı.
Şimdi geriye bakınca sanki COVID’in gelişini anlatan bir tasarım gibi görünüyor insanın gözüne.
Raf Simons’u doğrusu Dior’da başarılı bulan çok insan vardı ama benim için Dior hâlâ Galliano’ydu...
Ancak Raf Simons’un Prada için yaptığı bu koleksiyonu çok sevdim.
Aşırı bol giysiler ve erkekle kadın giyimi arasındaki sınırları iyice azaltan çizgiler bana 21’inci yüzyılın istikametini gösterdi.
Hem kadın hem erkekte kilim desenli taytlar ve mankenlerdeki hünsa görünüm ve erkeklerde resmen Beatles saçlar harikaydı.
Ayrıca hem kadın hem erkek koleksiyonunu gösteren videolar gerçek bir modern sanat eseriydi.