19 ayda tek hata yaptım COVID-19 o an beni yakaladı

Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
19 ayda tek hata yaptım COVID-19 o an beni yakaladı
COVID-19 sendromuna girdiğimiz Mart 2020’den beri kendimi çok iyi korudum.
Sokağa çıkmama kurallarına uydum.
Maskesiz gezmedim.
Sosyal mesafeye hep dikkat ettim.
Evde kapalı olduğum günlerde bile sporumu ihmal etmedim.
Sonra aşı dönemi geldi...
Önce 2 Sinovac oldum.
Sonra 2 BioNTech oldum.
*
19 ayda tek bir hata yaptım...
COVID-19, işte o ilk hatamda yakaladı beni...
Ve geçen hafta salı günü yaptırdığım test pozitif çıktı...
*
Peki 19 ayda yaptığım tek hata neydi?
Size o hatayı anlatacağım.
Ama size önce COVID-19 pozitif teşhisten sonra yaşadığım süreci anlatayım.
Sonra da yaptığım tek hatayı yazacağım...
Tabii onunla birlikte yaptığım en iyi işin ne olduğunu da...
COVID-19 İLE TANIŞMA
SAAT SAAT ‘POZİTİFTEN’ NEGATİFE DÖNÜŞ GÜNCESİ
16 EKİM, her şey 16 Ekim günü basit bir hapşırıkla başladı... Hayatımda sık rastladığım alerjik bir hapşırma gibiydi. Üzerinde durmadım.
17 Ekim, hapşırık biraz sıklaştı. Yanında burnum karıncalanmaya başladı. Bu arada kronik faranjiti olan bir insan olarak, boğazımda çok tanıdığım, çok hafif bir takılma başladı.
18 Ekim, ilk iki günde saydığım belirtiler çok ama çok az daha arttı. Dostum Prof. Melih Us’u aradım. COVID-19 döneminde görüşleri en doğru çıkan doktorlardan biriydi. Çok sayıda COVID-19 vakasını da tedavi etmişti. “Diyarbakır’da kalabalığa girdin, bir test yapalım” dedi. Yapıldı ve sonuç pozitif çıktı.
Bu arada ateşim 36.7-36.9 arasında gidip geliyordu.
*
19 Ekim, Prof. Melih Us tedaviyi ele aldı. İlk olarak kan tahlili yaptırdı. Amacı vücutta “Sitokin fırtınası” başlama ihtimali var mı onu görmekti.
O sayede şunu öğrendim. Sitokin, aslında insanın bağışıklık sisteminin dost unsuru.
Ama bir süre sonra saf değiştirip dost hücrelere karşı savaşmaya başlıyor.
Hastalığımın seyrini o belirleyecekti.
Akşam sonuç geldi. Sitokin fırtınası belirtisi limitteydi. Buna karşılık, en fazla 1 olması gereken CRP miktarı 2 olmuştu.
Yani vücutta bir enflamasyon vardı. O gece tedavi başladı.
Doktorumun tahmini: “Hafif atlatacak gibi görünüyorsun.”
*
20 Ekim, hapşırık geçti. Ateş 36.7-36.8... Ağrı yok. Halsizlik yok. Koku-kaybı yok. Oksijen miktarım 97-98....
Sadece kullandığı ilaçtan kaynaklanan geçici bir ishal var. Gece o da bitiyor.
*
21 Ekim, durum stabil. Rahatsız edecek hiçbir belirti yok. Ateş 36.6...
*
23 Ekim, tekrar test yapılıyor ve kan alınıyor. Bu defa sonuç negatif. CRP normale inmiş. Sitokin normale inmiş. Ateş 36.5...
Netice:
Bir cumartesi başlayan COVID-19 pozitif hikâyesi, öteki cumartesi yani 7 gün sonra negatife döndü.
Yatağa düşmedim, sadece istirahat ettim.
*
Peki 19 ayda yaptığım tek hata neydi?
19 AYDA YAPTIĞIM TEK HATA VE YAPTIĞIM EN İYİ DÖRT İŞ
19 ay boyunca her türlü kurala uydum.
Ama bir tek hata yaptım.
İkinci doz BioNTech’i yaptırdıktan sonra, antikor üretme süreci sona ermeden kalabalık yerlere girdim.
Ve virüs ilk hatamda beni yakaladı.
Buna karşılık yaptığım en iyi iş, iki doz Sinovac üzerine iki doz BioNTech yaptırmak oldu.
Aşılar virüsle mücadele sürecini çok hafif geçirmemi sağladı.
DÖRT AŞILI COVID-19 POZİTİF BİR 65 PLUS’TAN ÇIKARILACAK DERSLER
Dört doz aşıyı kesinlikle yaptırın.
Aşı olsanız da “Bu virüs benim için artık bitti” diye bakmayın.
Şunu unutmayın. Her bedenin virüsle mücadeledeki performansı farklı.
İkinci aşının antikor üretme süreci bitmeden kalabalığa girmeyin. Kesinlikle maske takmaya devam edin.
Mutlaka sizi zamanında uyaracak, COVID-19 ile mücadelede performansını göstermiş bir doktorunuz olsun.
Benim şansım Prof. Melih Us gibi, bu olayın başından beri maske ve aşı konusunda, tedavi yöntemleri konusunda kendini kanıtlamış bir uzman arkadaşımın olmasıydı.
MAGAZİNCİ POLEMİĞİ
İSTEMEDEN YAZDIM DEMİŞ AMA BELLİ Kİ ÇOK İSTEYEREK YAZMIŞ
CUMHURİYET yazarı, şair Özdemir İnce çok eski ve iyi dostumdur.
Ankara yıllarımızda, Tansu ve ben, pazar günleri, o ve Lawrence Durell’in muazzam eseri “İskenderiye Dörtlüsü”nü şahane şekilde Türkçeye çeviren eşi Ülker İnce ile unutamadığımız güzel öğle yemekleri yerdik.
Ülker’in masası, pötikare masa örtüleri, Ege otları bizim için hâlâ en güzel hatıralardır.
Sonra araya yıllar girdi, görüşlerimiz farklılaştı...
Ben Özal’ın da etkisiyle liberalleştim, o ise yine sosyalist kaldı.
Geçen pazar günü Cumhuriyet’teki köşesinde “Hiç Yazmak İstemediğim Bir Yazı” başlıklı bir makale yazmış.
Tamamı benim üzerime...
Yazmak istememiş, ama belli ki, istemeye istemeye de olsa çok severek, keyif alarak yazmış...
*
Beni yerden yere vuruyor.
Ne Özalcılığım kalmış ne magazin yazarlığım, ne dönekliğim...
Hiç kızmam böyle yazılara... Çok daha ağırlarını her gün üç beş yerde okuyorum...
Ama konu Özdemir İnce olunca, “Dur Özdemir, bir de beni dinle” demek geldi içimden...
İşte onu yapıyorum.
YAHU ÖZDEMİR... ÖNCE ŞU KİTABI OKUSAYDIN DA ÖYLE KONUŞSAYDIK
ÖZDEMİR İnce, geçen hafta yazdığım İtalyan ekonomist Mariana Mazzucato’nun “Girişimci Devlet” kitabına takmış.
Kitabı önemli bulduğumu yazmıştım ya, Özdemir, bir “Yetmez Ama Evetçi” bulmuş coşkusuyla üzerime atlamış ve “Günaydın Ertuğrul, yeni mi anladın?” edasıyla vuruyor da vuruyor...
‘Devletçiliğin önemini şimdi mi anladın? Döneklik yapıp Özal’ı överken bunları hiç mi düşünmedin?’ demeye getiriyor.
*
Bu arada benim “Kemalistlikten” de vazgeçtiğimi yazıyor.
Önce şunu bir halledelim.
Hayatımın hiçbir döneminde “Kemalist” olmadım.
Hayatım boyunca büyük bir Atatürk hayranı olarak büyüdüm, hâlâ öyleyim, ama onun adının sonuna “ist” eki eklemeyi aklımdan bile geçirmedim.
*
Gelelim Mazzucato’nun kitabına...
Özdemir, yazısında kitabı okumadığını söylüyor...
Ama kitapta söylenenler üzerine bir ton laf ediyor.
Ben de diyorum ki: Önce şu kitabı bir okusaydın da öyle konuşsaydık bari...
Neden mi?
Çünkü okumayınca kadını sosyalist zannetmişsin de ondan...
*
Bak arkadaşım, Mazzucato sosyalist falan değil....
Tam aksine verdiği en önemli örnek, kapitalizmin kalesi Amerika Birleşik Devletleri’nden... Devletin altyapı konusundaki yönlendirici yatırımlarının ve düzenleyici gücünün önemini anlatıyor sadece...
Silicon’daki software devrimi sizi yanıltmasın. O girişimci garaj çocukları, ABD devletinin internet alanındaki altyapı yatırımlarının üzerine kurdular teknoloji devrimlerini diyor.
*
Yani diyeceğim...
Evet ben siyaset yazmıyorum... Hele hele Erdoğan’a vurmakla, Erdoğan hayranlığı arasında sıkışıp kalmış bir siyaset yazma biçimi beni hiç ilgilendirmiyor.
Siyaset yazmıyorum, ama dünyanın nereye gittiğini anlatan çok kitap okuyorum.
Galiba, sense siyaset yazıyorsun...
Ama her gün kime vuracağım diye sana malzeme verecek düşman köşe yazarlarından başka kimseyi okumuyorsun...
O nedenle istersen önce kitabı bir oku, sonra devam edelim bu yapıcı tartışmaya...
KATILAMAYACAĞIM 3 BOYUTLU BİR AÇILIŞ İÇİN ERKEN KUTLAMA
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy adına bir davetiye aldım.
Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin açılış davetiyesi...
Açılınca yeni binanın üç boyutlu bir maketi çıkıyor.
Kültür Merkezi için çok da güzel bir logo tasarlanmış.
Bu tarihi günde orada olmayı çok istiyordum.
Ancak COVID-19 nekahat dönemindeyim.
Negatife döndü ama henüz kalabalık bir yere girme konusunda kendimi psikolojik olarak iyi hissetmiyorum.
Ayrıca COVID-19 testi yapılsa da oraya katılacak insanlara da huzursuz edecek bir duygu vermek istemiyorum. O nedenle dün gece New York’ta yapılan Ahmet Ertegün’ü anma gecesinden sonra İstanbul’daki bu tarihi geceyi de kaçıracağım.
*
Katılamayacağım için, bir vatandaşlık duygumu söylemek istiyorum. Bu kararı alan, ısrarla takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a... Ve bir an önce tamamlanması için elinden gelen her gayreti gösteren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a vatandaş olarak teşekkürlerimi sunuyorum.
*
İstanbul’un opera, bale ve konserler konusunda böyle bir yapıya ihtiyacı vardı.
Atatürk’ün adına yakışan bir bina oldu.