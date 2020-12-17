18 kutuluk bu Zoom ekranı aslında küresel bir harita

Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
18 kutuluk bu Zoom ekranı aslında küresel bir harita
Bu fotoğrafı Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden aldım...
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Toplantıda neler konuşuldu tabii ki önemli ama benim bu yazıyı yazmamın asıl sebebi o toplantıda konuşulanlar değil, toplantının kendisi...
Çünkü ekrana yansıyan görüntü aslında küresel bir harita...
Bu haritanın ne olduğunu anlamak için gelin o toplantıya katılanların bir listesine bakalım.
*
Tam listeyi Milli Savunma Bakanlığı’ndan aldım.
Milli Savunma Bakanı dışında toplantıya katılanlar şunlar:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler.
Birinci, İkinci, Üçüncü Ordu ve Ege Ordu komutanları...
Kuvvet komutanları...
Bakan yardımcıları ...
Bunlar ekranın Ankara tarafı... Şimdi geliyorum asıl benim ilgimi çeken tarafındaki katılımcılara...
Katar, Somali, Bosna-Hersek, Kosova ve Libya’daki askeri varlıklarımızın komutanları.
NATO Karargâhı’ndaki askeri temsilci heyetimizin başkanı.
Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı.
Muharip Hava Kuvvetleri ve Donanma komutanları...
Büyük bir ihtimalle yakında bunlara Azerbaycan’da denetim görevi yapacak birliğimizin komutanı da katılacak...
Burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Suriye’deki birliklerimizin komutanı yok...
Aslında var. Çünkü o birliklerimiz İkinci Ordu Komutanlığı’na bağlı. Dolayısıyla onları da İkinci Ordu Komutanı temsil ediyor.
*
Milli Savunma Bakanı işte bu isimlerle her pazartesi bu toplantıyı yapıyor... Önünüze bir harita alın, yazdığım isimlerin bulunduğu coğrafi ko-ordinatları birer çizgiyle birbirine bağlayın... Ortaya çıkan tablo nedir? Küresel bir askeri güç fotoğrafı değil mi...
*
Kabul edelim ki uçak gemisi olmayan Türkiye, bugün dünyanın her tarafında uçak gemileri bulunan ülkeler gibi bir askeri güç haline gelmiştir.
EKRANDAKİ FOTOĞRAFA BİR DE YAKINDAN BAKIN
ŞİMDİ aynı ekrana daha yakından ve dikkatle bakalım...
Ne görüyoruz?
*
Önce kozmetik bir gözlem...
Hepsinde COVID maskesi var, sadece Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı maske takmamış.
Milli Savunma Bakanı tabii ki sivil. Bazı komutanların ise ceketlerini çıkarıp gömleklerinin üzerine yelek giydikleri gözleniyor.
Ama asıl önemlisi...
Ekrandaki 18 kutudaki bütün dünyaya yayılmış komutanların hepsinin arkasında büyük bir Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı var...
Yani askeri gücümüz bütün bu bölgelerde bayrak dalgalandırırken, aynı zamanda devasa bir Atatürk coğrafyası da çiziyorlar...
İşte bütün bu nedenlerle sivil giysi ve üniformalarla çizilen bu ekran haritası bana gurur verdi.
*
Bir de şu önemli:
Bu toplantıda Türkiye’nin Savunma Bakanı bütün dünyaya da şu mesajı veriyor:
“Bütün meselelerimizi görüşmelerle çözmeye hazırız...”
*
Bu güzel fotoğrafın üzerine bir de adalet, insan hakları ve demokrasi reformu elbisesini giydirirsek....
Bunun üzerini bir de televizyon ve kültür ürünlerimizle bir “soft power”ı ekleyebilirsek,
21’inci yüzyılın en büyük devletlerinden biri doğacaktır...
Üstelik bütün vatandaşları da devletleriyle iftihar edecek, gurur duyacaktır.
MİCK JAGGER’LA BAŞLAYAN BİR TÜRKBÜKÜ HİKÂYESİ
DÜNYANIN en önde gelen seyahat dergisi “Conde Nast Traveler” son sayısında “2021 Altın Liste” kapak konusu ile pandemi yılında dünyanın en iyi otellerini seçmiş...
Bu listenin Avrupa bölümünde Bodrum’daki Maçakızı var...
Ama en çok hoşuma gideni Maçakızı hakkında yazılan yazının şu girişi oldu:
“1970 yılında Mick Jagger ve Rudolph Nureyev Türkiye’nin Ege sahillerindeki sakin Türkbükü köyünde, Ayla Emiroğlu’nun işlettiği otele geldiler. İşte orası daha sonra Sahir Erozan’ın vizyonu ile bugünkü Maçakızı oldu...”
Maçakızı ve Türkbükü hikâyesine bu iki isim ile başlaması tabii hemen Ahmet Ertegün’ü hatırlattı...
Mick Jagger ve birçok başka ünlüyü Bodrum’a o getirmişti ve bakın şimdi o çabanın ürünlerini topluyoruz.
Yazıda Maçakızı’na gelen başka ünlülerin de adları veriliyor.
Mesela ünlü manken Kate Moss da buranın müdavimlerinden deniyor.
Yazının hoşuma giden bir başka tarafı da Maçakızı’nın gerçekten çok önemli şefi Aret Sahakyan’ı da anlatması...
Böylece Türkiye’nin şeflerinin de dünyada duyulmasını çok önemli bir gelişme olarak görüyorum.
Bir ülke gerçek ve kaliteli turizmde bunlarla yükseliyor.
DÜNYA LİSTESİNDE 2 NUMARAYA ÇIKAN O ÇOCUK VAR YA ÇOBANMIŞ
İKİ ay kadar önce Türkçe bir şarkı aniden Spotify’ın dünya listesinde 2 numaraya kadar çıktı.
Şarkının adı “Nimet”ti...
Didomido ile Eglo G adlı iki Türk gencinin şarkısıydı...
Dünya listelerinde bu kadar yukarı çıkan ilk Türkçe şarkıydı bu...
Didomido’yu öğrendik...
Sakarya’da yaşayan 21 yaşında bir kız...
Ancak Eglo G’nin sadece KKTC’de yaşadığını biliyorduk ama fazla bilgimiz yoktu.
Nr 1 FM’in yapımcısı Kadir Çetin onu Kıbrıs’ta bulup konuşmuş.
Gerçek adı Ömer’miş...
Ailesi Kars’tan gelip Kıbrıs’a yerleşmiş.
Okurken hayatını çobanlıktan kazanıyormuş.
*
“Nimet”i, ayrıldığı kız arkadaşına üzülürken aniden karşısına çıkan yeni kız arkadaşı için yazmış.
Bunu kendi YouTube kanalına koyunca Didomido görüp “Gel bunu birlikte söyleyelim” demiş ve biri Sakarya’dan öteki Kıbrıs’taki evinde okumaları yaparak şarkıyı ortaya çıkarmışlar.
*
Şarkı, YouTube’da 5 ayda 120 milyon kere izlendi.
Sadece Spotify’da 35 milyon kere dinlendi.
Dijital teknolojiler genç insanlara işte böyle yollar açıyor...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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