164 milyon takipçili bir Kardashian’ımız olsaydı

Tam ismiyle Kim Kardashian West...
*Twitter’da 60 milyondan çok takipçisi var.
*Instagram’daki takipçi sayısı ise 164 milyon...
Yanlış okumadınız yazıyla yüz altmış dört milyon.
Onlardan biri de benim...
* * *
Büyük bir ihtimalle onu, sıradan bir magazin şöhreti olarak tanıyorsunuz.
Ama ben şimdi size onun bilmediğiniz bir özelliğini daha anlatacağım.
* * *
Kardashian West şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri...
Attığı tweet’lerle, paylaşımlarıyla, ülkesindeki mahkûmların haklarını savunuyor.
Bir adalet reformu yapılması için çalışıyor.
Beyaz Saray ve Kongre üzerinde epey de etkili oldu...
Bu pazar günü Oxygen’de “Kim Kardashian West: Adalet Projesi” adlı bir belgeseli yayınlanacak.
* * *
Yaşı 39...
Avukat olmak için durmadan hukuk metinleri okuyor.
Ayrıca bunu olmak için haftada 18 saat zorunlu olarak bir hukuk kurumunda çalışma şartını da yerine getiriyor.
Önümüzdeki günlerde bir hukuk fakültesi öğrencisinin alacağı bütün dersleri almaya hazırlanıyor.
* * *
Bunları okurken önüme bazı Türk aydın ve siyasetçilerinin birlikte Cumhurbaşkanı’na yazdıkları dilekçe geldi.
Altındaki isimlere baktım...
Ahmet Türk de var... Kezban Hatemi de var.. Tarhan Erdem de... Zülfü Livaneli de...
Korona salgını nedeniyle İnfaz Yasası’nda yapılacak değişiklik görüşülürken, içerideki siyasi tutukluların, aydın, yazar ve sanatçıların da kapsama alınmasını istiyorlar.
* * *
Benim de savunduğum bir talep bu...
Umarım kabul görür ve Türkiye bu ayıptan kurtulur.
* * *
O bildiriyi okurken aklıma Kardashian West geldi...
Acaba bizim de böyle Instagram’da 164 milyon takipçisi olan bir şöhretimiz bulunsaydı...
Etkili olabilir miydi...
KİM BU KAFESTEKİ 65 PLUS VE AŞAĞIDA GÖRÜNEN ÇOCUK
GÖRDÜĞÜNÜZ bu kare İstanbul’da Cihangir’de çekildi. Yukarıda kafese kapatılmış gibi duran kişi gazeteci Tuğrul Eryılmaz...
Aşağıdaki küçük kız ise torunu Asya...
O yukarı çıkamıyor...
Pencerenin arkasındaki ise aşağı inemiyor.
* * *
Eryılmaz bunu T24’teki köşesine koymuş. Bence “65 Plus” grubundan yarına kalacak en güzel kare bu...
Peki kafesin arkasındaki 74 yaşındaki insanın ruh hali nedir?
Tuğrul Eryılmaz onu da şöyle anlatıyor:
“65 yaşımı kutladığımdan bu yana (ameliyatlar dahil) ilk kez bu kadar uzun süre tek başıma kaldım. İnanması zor ama kendimle bu kadar hesaplaşıp özgür olmamıştım. Kendimi koyuverdim. İyilik ve şefkatim kadar kötülük ve edepsizliğim de zirve yaptı. Kötülük olmasa iyilik de olmazdı değil mi? Ben diyalektiğin yalancısıyım!”
HOPPALAAAA 3’ÜNCÜ HAFTA TURŞUYA DÜŞKÜNLEŞTİK
IPSOS araştırma şirketinin, koronanın resmen açıklandığı 11 Mart gününden beri yaptığı tüketim araştırması ilginç sonuçlar vermeye devam ediyor.
Dün bu araştırmanın 3’üncü hafta panel sonuçları geldi.
*BİRİNCİ HAFTA: En çok kolonya, sirke ve makarnada artış vardı.
*İKİNCİ HAFTA: İbre cips, bisküvi ve çikolata gibi atıştırmalıklara dönmüştü. Bir de maya satışı acayip artmıştı.
* * *
Şimdi üçüncü hafta sonuçları geldi.
*Bilin bakalım 1 numaraya hangi ürün yerleşti?
Turşu...
Turşu satışında yüzde 129 artış var.
* * *
*Peki üçüncü sırada ne var?
Dondurma...
Yüzde 113 artış...
* * *
*Sonra ayran, reçel ve bal geliyor...
Vallahi itiraf edeyim ben de turşuya düşkünleştim.
Öyle probiyotik falan diye değil...
Basbayağı canım istiyor...
ÇOK MERAK EDİYORUM ‘NEREDE KALMIŞTIK’ MI DENECEK
Çok merak ediyorum: Acaba korona sonrası dünyadaki siyasetçiler “Nerede kalmıştık” deyip aynen devam mı edecekler...
Yoksa...
Çok merak ediyorum: Dünya medyası koronadan sonra “Nerde kalmıştık” deyip aynen devam mı edecek...
Yoksa...
Çok merak ediyorum: İş dünyası koronadan sonra “Nerde kalkmıştık” deyip aynen devam mı edecek...
Yoksa...
KORONA SONRASI İÇİN ŞİMDİDEN 5 TAHMİN
Korona sonrası yaratıcılık ve kültürde en büyük patlama yine Amerika Birleşik Devletleri’nden çıkacak...
Korona sonrası felsefe alanında büyük patlama yine Fransa’dan çıkacak...
Korona sonrası aşk şarkılarında en büyük patlama yine İtalya’dan çıkacak...
Korona sonrası normal ekonomiye en kolay geçişi yine Almanya yapacak.
Korona sonrası en büyük trol saldırıları ve siyasi kavga yine Türkiye’de yaşanacak.
GÜNÜN ŞARKISI: BİR CAZCI, BİR KLASİKÇİ, BİR FİLARMONİ ORKESTRASI VE DEUTSCHE GRAMMOPHON
DÜN streaming platformlara çok güzel bir şarkı kondu.
Güzelliği kadar oluşturduğu kompozisyon da çok ilginçti.
Sanatçıların hepsi Gürcü asıllı...
*Şarkının adı “No Better Magic...”
*Ünlü bir caz sesi, Katie Melua söylüyor.
*Ünlü bir klasik kemancı Lisa Batiashvili çalıyor.
*Gitarda Zurab Melua var.
*Arkada Gürcistan Filarmoni Orkestrası çalıyor...
*Ve bu harika şarkıyı çıkaran şirket de klasik müziğin efsane ismi Deutsche Grammophon...
Banko günün şarkısı...
BUGÜNLERDE: HAYAL KIRIKLIĞINA NE KOKUSU İYİ GELİR
DÜN çıkan yeni şarkılardan biri de “Eyvallah”...
Hüsnü Arkan ve Zuhal Olcay söylüyor.
Ben Zuhal Olcay ne söylese sevenlerdenim.
Bu şarkıyı da çok sevdim ve bugünlerde çok iyi geldi bana..
Özellikle şarkıdaki şu cümle:
“İyi gelir yasemin kokusu hayal kırıklığına...”
Bir de şu nakarat...
“Yaseminler üstüne yemin ederim...
Sevmeye geldik bu cehenneme
Budur hikâyemiz...”
MUSTAFA, MELİS, DEFKHAN KİME ‘YANINDAYIZ’ DİYOR
KORONA kendi müziğini de yaratıyor. Mustafa Sandal, Melis Fis ve Defkhan çok güzel bir şarkı yaptılar.
Şarkının adı “Yanında”...
Kimin yanında mı? Sağlık görevlilerinin, sağlık çalışanlarının... Hem harika bir rap sound’u... Ama tam, yüzde 100 Mustafa Sandal çizgisi... Çok sevdim.
DMC ile anlaşmışlar. Şarkının bütün gelirleri sağlık çalışanlarına verilecek.
Yaşşa Mustafa... Yaşşa Melis... Yaşşa Defkhan...
Bugünlerden unutulmayacak bir şarkı yapmışsınız.
Üstelik bunu müziğin yeni teknolojik harikası 8D ile kaydetmişler...
164 milyon takipçili bir Kardashian’ımız olsaydı
KIM Kardashian...
Tam ismiyle Kim Kardashian West...
*Twitter’da 60 milyondan çok takipçisi var.
*Instagram’daki takipçi sayısı ise 164 milyon...
Yanlış okumadınız yazıyla yüz altmış dört milyon.
Onlardan biri de benim...
* * *
Büyük bir ihtimalle onu, sıradan bir magazin şöhreti olarak tanıyorsunuz.
Ama ben şimdi size onun bilmediğiniz bir özelliğini daha anlatacağım.
* * *
Kardashian West şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük “adalet savaşçılarından” biri...
Attığı tweet’lerle, paylaşımlarıyla, ülkesindeki mahkûmların haklarını savunuyor.
Bir adalet reformu yapılması için çalışıyor.
Beyaz Saray ve Kongre üzerinde epey de etkili oldu...
Bu pazar günü Oxygen’de “Kim Kardashian West: Adalet Projesi” adlı bir belgeseli yayınlanacak.
* * *
Yaşı 39...
Avukat olmak için durmadan hukuk metinleri okuyor.
Ayrıca bunu olmak için haftada 18 saat zorunlu olarak bir hukuk kurumunda çalışma şartını da yerine getiriyor.
Önümüzdeki günlerde bir hukuk fakültesi öğrencisinin alacağı bütün dersleri almaya hazırlanıyor.
* * *
Bunları okurken önüme bazı Türk aydın ve siyasetçilerinin birlikte Cumhurbaşkanı’na yazdıkları dilekçe geldi.
Altındaki isimlere baktım...
Ahmet Türk de var... Kezban Hatemi de var.. Tarhan Erdem de... Zülfü Livaneli de...
Korona salgını nedeniyle İnfaz Yasası’nda yapılacak değişiklik görüşülürken, içerideki siyasi tutukluların, aydın, yazar ve sanatçıların da kapsama alınmasını istiyorlar.
* * *
Benim de savunduğum bir talep bu...
Umarım kabul görür ve Türkiye bu ayıptan kurtulur.
* * *
O bildiriyi okurken aklıma Kardashian West geldi...
Acaba bizim de böyle Instagram’da 164 milyon takipçisi olan bir şöhretimiz bulunsaydı...
Etkili olabilir miydi...
KİM BU KAFESTEKİ 65 PLUS VE AŞAĞIDA GÖRÜNEN ÇOCUK
GÖRDÜĞÜNÜZ bu kare İstanbul’da Cihangir’de çekildi. Yukarıda kafese kapatılmış gibi duran kişi gazeteci Tuğrul Eryılmaz...
Aşağıdaki küçük kız ise torunu Asya...
O yukarı çıkamıyor...
Pencerenin arkasındaki ise aşağı inemiyor.
* * *
Eryılmaz bunu T24’teki köşesine koymuş. Bence “65 Plus” grubundan yarına kalacak en güzel kare bu...
Peki kafesin arkasındaki 74 yaşındaki insanın ruh hali nedir?
Tuğrul Eryılmaz onu da şöyle anlatıyor:
“65 yaşımı kutladığımdan bu yana (ameliyatlar dahil) ilk kez bu kadar uzun süre tek başıma kaldım. İnanması zor ama kendimle bu kadar hesaplaşıp özgür olmamıştım. Kendimi koyuverdim. İyilik ve şefkatim kadar kötülük ve edepsizliğim de zirve yaptı. Kötülük olmasa iyilik de olmazdı değil mi? Ben diyalektiğin yalancısıyım!”
HOPPALAAAA 3’ÜNCÜ HAFTA TURŞUYA DÜŞKÜNLEŞTİK
IPSOS araştırma şirketinin, koronanın resmen açıklandığı 11 Mart gününden beri yaptığı tüketim araştırması ilginç sonuçlar vermeye devam ediyor.
Dün bu araştırmanın 3’üncü hafta panel sonuçları geldi.
*BİRİNCİ HAFTA: En çok kolonya, sirke ve makarnada artış vardı.
*İKİNCİ HAFTA: İbre cips, bisküvi ve çikolata gibi atıştırmalıklara dönmüştü. Bir de maya satışı acayip artmıştı.
* * *
Şimdi üçüncü hafta sonuçları geldi.
*Bilin bakalım 1 numaraya hangi ürün yerleşti?
Turşu...
Turşu satışında yüzde 129 artış var.
* * *
*Peki üçüncü sırada ne var?
Dondurma...
Yüzde 113 artış...
* * *
*Sonra ayran, reçel ve bal geliyor...
Vallahi itiraf edeyim ben de turşuya düşkünleştim.
Öyle probiyotik falan diye değil...
Basbayağı canım istiyor...
ÇOK MERAK EDİYORUM ‘NEREDE KALMIŞTIK’ MI DENECEK
Çok merak ediyorum: Acaba korona sonrası dünyadaki siyasetçiler “Nerede kalmıştık” deyip aynen devam mı edecekler...
Yoksa...
Çok merak ediyorum: Dünya medyası koronadan sonra “Nerde kalmıştık” deyip aynen devam mı edecek...
Yoksa...
Çok merak ediyorum: İş dünyası koronadan sonra “Nerde kalkmıştık” deyip aynen devam mı edecek...
Yoksa...
KORONA SONRASI İÇİN ŞİMDİDEN 5 TAHMİN
Korona sonrası yaratıcılık ve kültürde en büyük patlama yine Amerika Birleşik Devletleri’nden çıkacak...
Korona sonrası felsefe alanında büyük patlama yine Fransa’dan çıkacak...
Korona sonrası aşk şarkılarında en büyük patlama yine İtalya’dan çıkacak...
Korona sonrası normal ekonomiye en kolay geçişi yine Almanya yapacak.
Korona sonrası en büyük trol saldırıları ve siyasi kavga yine Türkiye’de yaşanacak.
GÜNÜN ŞARKISI: BİR CAZCI, BİR KLASİKÇİ, BİR FİLARMONİ ORKESTRASI VE DEUTSCHE GRAMMOPHON
DÜN streaming platformlara çok güzel bir şarkı kondu.
Güzelliği kadar oluşturduğu kompozisyon da çok ilginçti.
Sanatçıların hepsi Gürcü asıllı...
*Şarkının adı “No Better Magic...”
*Ünlü bir caz sesi, Katie Melua söylüyor.
*Ünlü bir klasik kemancı Lisa Batiashvili çalıyor.
*Gitarda Zurab Melua var.
*Arkada Gürcistan Filarmoni Orkestrası çalıyor...
*Ve bu harika şarkıyı çıkaran şirket de klasik müziğin efsane ismi Deutsche Grammophon...
Banko günün şarkısı...
BUGÜNLERDE: HAYAL KIRIKLIĞINA NE KOKUSU İYİ GELİR
DÜN çıkan yeni şarkılardan biri de “Eyvallah”...
Hüsnü Arkan ve Zuhal Olcay söylüyor.
Ben Zuhal Olcay ne söylese sevenlerdenim.
Bu şarkıyı da çok sevdim ve bugünlerde çok iyi geldi bana..
Özellikle şarkıdaki şu cümle:
“İyi gelir yasemin kokusu hayal kırıklığına...”
Bir de şu nakarat...
“Yaseminler üstüne yemin ederim...
Sevmeye geldik bu cehenneme
Budur hikâyemiz...”
MUSTAFA, MELİS, DEFKHAN KİME ‘YANINDAYIZ’ DİYOR
KORONA kendi müziğini de yaratıyor. Mustafa Sandal, Melis Fis ve Defkhan çok güzel bir şarkı yaptılar.
Şarkının adı “Yanında”...
Kimin yanında mı? Sağlık görevlilerinin, sağlık çalışanlarının... Hem harika bir rap sound’u... Ama tam, yüzde 100 Mustafa Sandal çizgisi... Çok sevdim.
DMC ile anlaşmışlar. Şarkının bütün gelirleri sağlık çalışanlarına verilecek.
Yaşşa Mustafa... Yaşşa Melis... Yaşşa Defkhan...
Bugünlerden unutulmayacak bir şarkı yapmışsınız.
Üstelik bunu müziğin yeni teknolojik harikası 8D ile kaydetmişler...