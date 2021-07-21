15’inde dünyanın en güzel çocuğu 66’sında Gandalf

Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
15’inde dünyanın en güzel çocuğu 66’sında Gandalf
Dünya sinemasının en önemli eserlerinden biri İtalyan yönetmen Visconti’nin “Venedik’te Ölüm” filmiydi...
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu Silvana Mangano...
Acı Pirinç filmindeki, pirinç tarlasındaki paçaları yukarı kıvrılmış şortu ile erkeklik hafızama kazınmış kadın...
Aynı zamanda olağanüstü bir oyuncu...
- Gustav Mahler...
Bana hem Mahler’i, hem de onun 5’inci Senfonisi’nin “Adagietto” bölümünü kazandıran film...
- Profesor Aschenbach karakteri...
- Ve bir de dünyanın en güzel çocuğu...
Filmdeki adıyla “Tadzio”...
Prof. Aschenbach’ın gözünde bir Rönesans sanat eserine dönüşen insan güzelliği...
Gerçek adıyla Björn Andrésen....
*
Venedik’te Ölüm 1971 yılında gösterime çıktı...
Film çekildiği sırada Björn Andrésen 15 yaşındaydı...
Aradan 50 yıl geçti ve o yıllarda “Dünyanın en güzel çocuğu” denilen Tadzio, şimdi 66 yaşında...
‘Venedik’te Ölüm’ü her seyredişimde düşünürüm...
Yıllar böyle bir insan güzelliğini neye dönüştürür...
*
Guardian gazetesi gidip Björn Andrésen’i bulmuş...
Memleketi İsveç’te Stockholm’da oturuyormuş.
Guardian o güzel çocuk için “Bugün Gandalf’a benziyor” demiş...
Yani “Yüzüklerin Efendisi” filmindeki Orta Dünya’nın büyücüsü...
İsminin anlamı “Güç ve bilginin uyumu...”
Ama benzerlik sadece görüntüde...
Björn Andrésen’in iç dünyası çok farklı...
Bakın 50 yıl öncesinin “Dünyanın en güzel çocuğu” bugün neler diyor...
BEYAZ GÜZELLİĞİ BOZULMASIN DİYE GÜNEŞE ÇIKARTILMIYORDU
Elli yıl öncesinin Tadzio’su, bugün Visconti’den nefret ediyor...
“Visconti duygularımızın zerresiyle bile ilgili değildi. Onun film setinde ve sinema salonlarındaki kadar faşisti hiçbir yerde görmedim...”
Evet böyle anlatıyor bugün hislerini...
“O filmi öylesine ‘cool’ bir yaz işi olarak yapmıştım. Ama bütün hayatımı altüst etti” diyor.
*
Björn Andrésen iyi bir piyanist. “Ama 50 yıl sonra bugün ne yapsam, insanların aklına hâlâ Venedik’teki o güzel çocuk geliyor” diye şikâyet ediyor.
“Venedik’te Ölüm” filminde Prof. Aschenbach’ı canlandıran Dirk Bogarde anılarında Andrésen’i şöyle anlatmıştı:
“Gizemli bir güzelliği vardı. Ama filmin çekimi sırasında hayatı zordu. Güzelliği bozulmasın diye, güneşe çıkmasına, yaşıtlarıyla futbol oynamasına, Venedik’in kirli sularında yüzmesine yani kendine keyif verecek en küçük şeyi yapmasına izin verilmiyordu...”
Neden? Sadece Visconti’nin gözündeki saf, beyaz güzelliği bütün çekim sırasında bozulmasın diye...
*
Hiç şüphesiz güzellik Tanrı’nın canlılara bahşettiği bir hediye, bir bonus... Ama insana her zaman mutluluk ve şans getirmiyor...
Yine de hiç olmazsa bir Gandalf bilgeliği getirirse şanslı sayılırız... Hele hele siyasilere bir Gandalf bilgeliği, yani güç ve bilginin ahengini verebilirse, kibir ve güç kirlenmesini engelleyen bir bilgelik verirse... Hem güzel çocuklar hem de dünya için şans sayılır...
YENİ MÜZİK
WAGNER VE BEETHOVEN SEVENLER İÇİN SABAH ARYASI
- NORVEÇLİ opera sanatçısı Lise Davidsen’in yeni albümü “Beethoven, Wagner, Verdi” geçen cuma streaming platformlarına kondu. Özellikle Beethoven’ın “Ah Perfido!, Op.65: Aria, Adagio (Ed. Herttrich)” parçasını çok sevdim. Sabahları çok iyi gidiyor.
Sir Mark Elder yönetimindeki London Philharmonic Orchestra çalıyor. Ama öteki parçaların da çoğu çok iyi.
ARKA EKRAN
TANGO İKİ KİŞİYLE Mİ YAPILIR YOKSA ÜÇ KİŞİLİK DANS MIDIR
BAYRAM öncesi iki gece üst üste uykusuz kaldım.
Çünkü “Çaresiz Ev Kadınları” dizisinin ilk sezonundan sonra “mahalle sosyolojisi” üzerine yazılmış senaryo, oyunculuk, mekân tasarımı ve yönetmenlik açısından en iyi diziyi seyrettim.
Adı “Why Women Kill”...
Yani “Kadınlar neden öldürür”... Çok sıradan görünümlü kadınların ne olağanüstü hikâyeleri olabileceğini anlatıyor...
Filmin ana temalarından biri ise bir bölümün jeneriğinde gördüğünüz bu dansla ilgili...
“It takes two to tango” diye bir söz vardır...
Tango iki kişiyle yapılır...
Ama buradaki ana tema şu: “Tango üç kişilik bir danstır”...
Neticede o üç kişiden biri bir diğerini fiziksel olarak olmasa da ruhen öldürür...
Ama film gerçek cinayetleri anlatıyor, ona göre...
YENİ MÜZİK
BİZİM NESİL AŞKTA ‘ONURSUZ’ OLMAYI NEDEN BU KADAR SEVER
- SEZEN Aksu’nun geçen hafta streaming platformlarına konan yeni şarkısını tabii ki yine çok sevdim.
Şarkının adı “Onursuz Olabilir Aşk”...
*
Sanki Levent Yüksel’in 90’lardaki “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” şarkısına nazire yapmak için yazılmış bir şarkı.
Şarkının bir yerinde, Levent Yüksel’in “Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk” parçasındaki o cümle geçiyor. Ama şarkının başlığında, sanki o sözlere karşı “Onursuz Olabilir Aşk” diyor...
*
Bizim nesilde özellikle erkekler âşık oldukları kadına karşı Cemal Süreya’nın bir dizesini söylemeyi çok severler: “Daha nen olayım isterdin Onursuzunum senin”...
*
O yılların duygu dünyasında arkeolojik bir kazı yapsanız, sevdiği kadına bunu gururla söyleyen ben dahil on binlerce Türk erkeği mumyası bulabilirsiniz...
Sevdiği kadının onursuzu olmakla onur duyan bir nesiliz biz...Şimdi Sezen’in şarkısında da duyduk bunu ya... Onursuzlukta eşitiz artık...
*
Bir de omurgasızlığın gizli değerini öğrenebilsek...
Omurgasının hiç eğilmemesiyle gurur duyanları bir aşabilsek...Demokrat bile olabiliriz...
DİZİDEN
SEVGİLİM SANA DOYDUM AMA CHARDONNAY’A DOYAMIYORUM
DİZİNİN ikinci sezonunda çok güzel bir diyalog var... Güzel kadın, gay olduğunu keşfettiği kocasıyla konuşuyor... Diyalog, Tennessee Williams’ın “Kızgın Damdaki Kedi”sine benzeyen iğneleyici ve gergin bir noktaya geliyor...
Kadın elinde bir kadeh Chardonnay beyaz şarabı yudumluyor... Kocası “Bırak artık içmeyi” deyince, kadın “Bırakmam” diyor.
Adam neden deyince, kadın da şu cevabı veriyor: “Çünkü sana doydum ama Chardonnay’e doyamıyorum...”
CANNES FESTİVALİ, PANDEMİNİN SWEATPANT’LER DÖNEMİNİ KAPATTI MI
Cannes Film Festivali bitti...
Herkes bu yılki kırmızı halı fotoğraflarını konuşuyor.
Çünkü şimdiye kadar rastlamadığımız güzel ve yaratıcı kıyafetler gördük kırmızı
halıda...
Oscar’ın kırmızı halısı her yıl biraz daha rüküşleşirken, Cannes bu yıl parladı.
*
Birçok elbiseyi çok beğendim.
- Mesela Sharon Stone’un giydiği bu Dolce Gabanna...
- Wes Anderson’ın merakla beklediğim “French Dispatch” filminin oyuncusu Tilda Swinton’ın bu android kıyafeti...
*
Bu değişim bize sosyolojik olarak ne anlatıyor?
New York Times gazetesinin moda yazarı Vanessa Friedman teşhisini koymuş:
“Pandemide ayağınızdan çıkarmadığınız “sweatpant’leri (eşofman altı pantolonları) unutun... Sweatpant’ler yılı bitti...”
*
Bence biraz erken teşhis...
Ama Abdullah Kiğılı ve Damat gibi Türk markalarından aldığım bilgiyi de paylaşayım.
Erkek takım elbisesi satışlarında büyük artış varmış...
Yani eşofmanlı sokak modası biraz gerileyebilir...
EVLİLİK ÜZERİNE KÜÇÜK BİR CÜMLE
- Geçen hafta streaming platformlarına konan “Lisey’s Story” (Lisey’nin Hikâyesi) dizisinden bir cümle: “Her evlilik kendi sırlarını saklar...”