15 milyarlık mucizeyi yazan 35 üniversiteden 100 genç

Türk günlük diline atasözü gibi yerleşmiş bu sözün kaynağı tartışmalı...
Bizler sözün sahibinin İbrahim Tatlıses olduğunu sanırdık ama Gani Müjde, “O sözü ilk defa ben Uğur Yücel için yazdığım bir skeçte kullandım” diyor...
İşte o Urfa’ya Oxford gelmedi ama o Urfa’dan Silikon Vadisi’ni sarsacak müthiş bir hikâye çıktı.
Hem de 1.8 milyar dolarlık bir hikâye... Yani 15 milyar Türk Lirası’na yakın bir başarı hikâyesi...
*
Konu şu:
Dünyanın en büyük mobil oyun şirketi Zynga, bir Türk oyun şirketini 1.8 milyar dolara satın aldı.
Bu, giderek büyüyen dünya oyun tarihinde çok önemli gelişmelerden biriydi.
Tabii ki bizi asıl ilgilendiren Peak adlı Türk şirketinin hikâyesiydi.
Neydi bu şirket? Kim kurmuştu? Kimler vardı bu başarının arkasında...
*
Bayanlar baylar, şimdi size, son 48 saattir, dünyadaki ekonomi medyasının gündemine oturan büyük bir başarı hikâyesini ve onun arkasındaki genç patronu ve yanındaki 100 genç insanı anlatacağım.
Koltuğunuza oturun ve beni izlemeye başlayın.
URFA
ÖĞRETMEN ANNE MÜHENDİS BABA
ÖNCE kurucu babaya bakalım... Bu Türk şirketinin arkasında bir Türk genci var. Adı Sidar Şahin
Google’a girip ararsanız, üç-beş fotoğrafından başka fazla bilgi yok.
Nerede, hangi tarihte doğduğu hakkında bir bilgi bulamadım.
Ailesi hakkında bilinenler az...
Peak’in sözcüsü durumunda olan Strateji Direktörü Ömer İnönü ile konuşup bazı genel bilgiler alabildim.
Bütün dünyayı şaşırtan Sidar Şahin Urfa’da doğdu.
Annesi öğretmen, babası mühendis... “Acaba GAP mühendisi miydi” diye düşündüm onun da cevabını bulamadım.
İlkokulu Urfa’da okuduktan sonra İstanbul’a taşındılar.
SIR
NEDEN YAŞ GÜNÜNÜ BİLE SÖYLEMİYOR
İNANMAYACAKSINIZ ama yakın çalışma arkadaşları bile hangi tarihte hangi gün doğduğunu bilmiyor.
Sadece “Bu yıl 40 yaşımda oldum” deyince 1980 doğumlu olduğunu çıkarabilmişler.
Ancak hangi gün doğduğu hakkında onlar da ya bilmiyor ya da bilgi vermiyor.
Neden diye sorunca da şu cevabı alıyorsunuz:
“İki nedeni var. Bu bir takım oyunu, dolayısıyla kendisinin ön plana çıkarılmasını istemiyor. İkincisi ise doğum günü kutlamayı pek sevmiyor.”
EĞİTİM
MARK ZUCKERBERG GİBİ O DA ‘DROP OUT’
SİDAR Şahin’in bundan sonraki hayatı, dijital devrimin Amerika’daki devlerini kuranlarınkine benziyor.
Mesela Mark Zuckerberg gibi o da “drop out”, yani üniversiteden ayrılmış.
Aradaki fark şu: Zuckerberg Harvard’ı “sophomore” yani ikinci yılında terk etmiş. Sidar ise Boğaziçi Üniversitesi’ni birinci yıldan sonra bırakmış.
MESAJ
BU ÜLKEDE DOĞMUŞ OKUMUŞUZ, BİZ YAPABİLDİYSEK HERKES YAPABİLİR
ÖMER İnönü bu başarıyı şöyle özetliyor: “Rakam tabii ki çok önemli ama bizim için en önemli yanı bunun bütün Türkiye’ye bir çağrı olması.
Bu çağrı da şudur: Bizim Türkiye’deki öteki insanlardan hiç farkımız yok. Eğer biz yapabildiysek herkes yapabilir.
Bu ülkede doğmuş bu ülkede eğitim almış, büyümüş, bu ülkenin gençleriyiz. Bizim öteki insanlardan değişik bir özelliğimiz yok. Biz yapabilirsek hepiniz yapabilirsiniz. Bunu bütün Türkiye’ye haykırmak istiyorduk. Bu da bunu haykırmak için bir vesile oldu.”
ROL MODELİ
SATIŞTA ÇOK SEVİMLİ BİR CANAVARIN OYNADIĞI ROL
ZYNGA’ya satışın yapısı şöyle:
Şirketin tamamı Zynga’ya satıldı.
Bunun yüzde 50’si para olarak ödendi.
Geriye kalan ise Zynga’dan hisse olarak alındı. Böylece Zynga, Peak’in sahibi olurken, Peak de Zynga’nın en büyük hissedarlarından biri oldu.
Ömer İnönü’ye “Bu model Pixar’ın, Disney grubuna satışına benziyor” dediğimde şu cevabı aldım:
“Çok haklısınız. Pixar bizim en hayranlık ve merakla izlediğimiz şirketlerden biri. Bizim için de iyi bir rol modeli oldu.”
Bu satışta Pixar’ın sevimli canavarı James B. Sullivan’ın da katkısı olmuş demek ki...
Böylece Türkiye dijital pazarda program üreten ülkeler arasına girdi.
Ayrıca İstanbul dünyanın en büyük oyun programı üreten merkezleri arasına girdi.
VİZYON
DEADPOOL’UN AKTÖRÜ İLE TAM HEDEFE VURUŞ
PEAK’in kurucusu Sidar Şahin, “Ben öyle dâhi bir vizyoner değilim” deyip, hep takımı ön plana çıkarıyor.
Şurası kesin ki, hem kendisi vizyoner, hem takımı... İşte size küçük bir örnek.
Peak 2018 yılında çok iddialı bir iş yaptı.
Hollywood’un yükselen bir yıldızı ile anlaştı.
Anlaştığı yıldızın seçimi ise bana göre tam gününe uygun bir vizyonla yapıldı.
O günlerde Marvel ve DC Comics hayranı gençlerin gözündeki en parlak film olan “Deadpool”un oyuncusu Ryan Reynolds’la anlaşarak onu “Toy Blast” ve “Toon Blast” oyunlarının tanıtımında kullandı.
Tam hedefe vuruştu yani.
Bunun için dünyanın en büyük reklam şirketlerinden TBWA ile çalıştı.
Çekimleri tanınmış yönetmen Tom Kuntz yaptı. Kampanya çok başarılı oldu.
KURULUŞ
BİR ATARİ ÇOCUĞUNUN İSTANBUL MODA’DAKİ APARTMAN DAİRESİ
Kurduğu ilk şirket çalışma hayatına 2000 yılında, İstanbul’un Moda semtinde bir apartman dairesinde başladı.
Bütün personel kurucu dahil 3 kişiydi. İşte orada başlayan şirket adım adım büyüdü.
İlk oyun şirketi Funpac’ı 2003 yılında kurdu. Bu şirketin ürettiği oyunlar 30 ülkede 20’den çok telefon operatörü üzerinden kullanıcıya ulaştı.
Sonra İzlesene.com’u kurdu.
O dönem Türk internet pazarının en değerli şirketi haline geldi. O dönemde trafiği YouTube’u geçti.
Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol’un da kurucuları arasında.
Üçüncü girişimi olan Gamegarden’ı Doğan Grubu satın aldı.
Önceki gün 1.8 milyar dolara satılan Peak’ı ise 2010 yılında kurdu.
Yaptığım araştırmaya göre ilk kurucular arasında bilgisayar oyunlarıyla ilgili tek kişi oydu. Tipik bir atari dönemi çocuğuydu. Ama oyun kavramının mobil telefon uygulamasına geçeceğini en erken fark eden de oydu.
TAKIM 1
YAŞ ORTALAMASI 29 VE ORADA ŞORTLA ÇALIŞMAK DA SERBEST
PEAK’in şimdiki merkezi İstanbul’un Avrupa yakasında.
Şirkette 100 kişi çalışıyor.
Yaş ortalaması 29.
Çalışma saatlerini her ekip kendine göre ayarlıyor. Ancak çoğunlukla sabah 9-10 arasında işe başlanıyor.
Şirketin bir “dress code”u yani kılık kıyafet düzenlemesi yok. İsteyen şortla gelip çalışabiliyor.
Korona sırasında evden çalıştılar. Ömer İnönü, “Ama burada arkadaş temasını arıyoruz” diyor.
Evden çalışma sırasında program yazılım işi hiç aksamadan devam etmiş.
TAKIM 2
IVY LEAGUE DEĞİL, ANADOLU’NUN 35 ÜNİVERSİTESİNDEN 100 GENÇ
AMERİKA’nın önde gelen ve mezunları en çok aranan okulları Harvard, Princeton, Columbia, Cornell, Brown gibi üniversiteler.
Silikon Vadisi’nin dâhileri ve onların şirketlerinde çalışan gençler daha çok bu üniversitelerden.
Peki Peak’in 100 çalışanı nereden?
Ömer İnönü övünerek, “Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 35 farklı üniversiteden arkadaşımız çalışıyor” diyor.
TAKIM 3
BU BAŞARIYA İMZA ATANLARIN MEZUN OLDUĞU 35 ÜNİVERSİTE
Anadolu Üniversitesi
Ayvansaray Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
MEF Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
TED Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
ASIL BASARI
PROGRAMLARIN HEPSİ TÜRKİYE’DE YAZILDI
ÖMER İnönü’ye kafamdaki en önemli sorulardan birini de sordum.
Bu oyunların programları nerede yazıldı?
Hindistan mı, Rusya mı, Polonya mı... Çok şaşırtıcı bir cevap aldım:
“Programların hepsi, tamamı Türkiye’de yazıldı.”
Çalışan personel arasında hiç yabancı yok mu?
“Var ama sayıları 3-4 kişiyi geçmiyor...”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
15 milyarlık mucizeyi yazan 35 üniversiteden 100 genç
“URFA’da Oxford vardı da biz mi gitmedik...”
Türk günlük diline atasözü gibi yerleşmiş bu sözün kaynağı tartışmalı...
Bizler sözün sahibinin İbrahim Tatlıses olduğunu sanırdık ama Gani Müjde, “O sözü ilk defa ben Uğur Yücel için yazdığım bir skeçte kullandım” diyor...
İşte o Urfa’ya Oxford gelmedi ama o Urfa’dan Silikon Vadisi’ni sarsacak müthiş bir hikâye çıktı.
Hem de 1.8 milyar dolarlık bir hikâye... Yani 15 milyar Türk Lirası’na yakın bir başarı hikâyesi...
*
Konu şu:
Dünyanın en büyük mobil oyun şirketi Zynga, bir Türk oyun şirketini 1.8 milyar dolara satın aldı.
Bu, giderek büyüyen dünya oyun tarihinde çok önemli gelişmelerden biriydi.
Tabii ki bizi asıl ilgilendiren Peak adlı Türk şirketinin hikâyesiydi.
Neydi bu şirket? Kim kurmuştu? Kimler vardı bu başarının arkasında...
*
Bayanlar baylar, şimdi size, son 48 saattir, dünyadaki ekonomi medyasının gündemine oturan büyük bir başarı hikâyesini ve onun arkasındaki genç patronu ve yanındaki 100 genç insanı anlatacağım.
Koltuğunuza oturun ve beni izlemeye başlayın.
URFA
ÖĞRETMEN ANNE MÜHENDİS BABA
ÖNCE kurucu babaya bakalım... Bu Türk şirketinin arkasında bir Türk genci var. Adı Sidar Şahin
Google’a girip ararsanız, üç-beş fotoğrafından başka fazla bilgi yok.
Nerede, hangi tarihte doğduğu hakkında bir bilgi bulamadım.
Ailesi hakkında bilinenler az...
Peak’in sözcüsü durumunda olan Strateji Direktörü Ömer İnönü ile konuşup bazı genel bilgiler alabildim.
Bütün dünyayı şaşırtan Sidar Şahin Urfa’da doğdu.
Annesi öğretmen, babası mühendis... “Acaba GAP mühendisi miydi” diye düşündüm onun da cevabını bulamadım.
İlkokulu Urfa’da okuduktan sonra İstanbul’a taşındılar.
SIR
NEDEN YAŞ GÜNÜNÜ BİLE SÖYLEMİYOR
İNANMAYACAKSINIZ ama yakın çalışma arkadaşları bile hangi tarihte hangi gün doğduğunu bilmiyor.
Sadece “Bu yıl 40 yaşımda oldum” deyince 1980 doğumlu olduğunu çıkarabilmişler.
Ancak hangi gün doğduğu hakkında onlar da ya bilmiyor ya da bilgi vermiyor.
Neden diye sorunca da şu cevabı alıyorsunuz:
“İki nedeni var. Bu bir takım oyunu, dolayısıyla kendisinin ön plana çıkarılmasını istemiyor. İkincisi ise doğum günü kutlamayı pek sevmiyor.”
EĞİTİM
MARK ZUCKERBERG GİBİ O DA ‘DROP OUT’
SİDAR Şahin’in bundan sonraki hayatı, dijital devrimin Amerika’daki devlerini kuranlarınkine benziyor.
Mesela Mark Zuckerberg gibi o da “drop out”, yani üniversiteden ayrılmış.
Aradaki fark şu: Zuckerberg Harvard’ı “sophomore” yani ikinci yılında terk etmiş. Sidar ise Boğaziçi Üniversitesi’ni birinci yıldan sonra bırakmış.
MESAJ
BU ÜLKEDE DOĞMUŞ OKUMUŞUZ, BİZ YAPABİLDİYSEK HERKES YAPABİLİR
ÖMER İnönü bu başarıyı şöyle özetliyor: “Rakam tabii ki çok önemli ama bizim için en önemli yanı bunun bütün Türkiye’ye bir çağrı olması.
Bu çağrı da şudur: Bizim Türkiye’deki öteki insanlardan hiç farkımız yok. Eğer biz yapabildiysek herkes yapabilir.
Bu ülkede doğmuş bu ülkede eğitim almış, büyümüş, bu ülkenin gençleriyiz. Bizim öteki insanlardan değişik bir özelliğimiz yok. Biz yapabilirsek hepiniz yapabilirsiniz. Bunu bütün Türkiye’ye haykırmak istiyorduk. Bu da bunu haykırmak için bir vesile oldu.”
ROL MODELİ
SATIŞTA ÇOK SEVİMLİ BİR CANAVARIN OYNADIĞI ROL
ZYNGA’ya satışın yapısı şöyle:
Şirketin tamamı Zynga’ya satıldı.
Bunun yüzde 50’si para olarak ödendi.
Geriye kalan ise Zynga’dan hisse olarak alındı. Böylece Zynga, Peak’in sahibi olurken, Peak de Zynga’nın en büyük hissedarlarından biri oldu.
Ömer İnönü’ye “Bu model Pixar’ın, Disney grubuna satışına benziyor” dediğimde şu cevabı aldım:
“Çok haklısınız. Pixar bizim en hayranlık ve merakla izlediğimiz şirketlerden biri. Bizim için de iyi bir rol modeli oldu.”
Bu satışta Pixar’ın sevimli canavarı James B. Sullivan’ın da katkısı olmuş demek ki...
Böylece Türkiye dijital pazarda program üreten ülkeler arasına girdi.
Ayrıca İstanbul dünyanın en büyük oyun programı üreten merkezleri arasına girdi.
VİZYON
DEADPOOL’UN AKTÖRÜ İLE TAM HEDEFE VURUŞ
PEAK’in kurucusu Sidar Şahin, “Ben öyle dâhi bir vizyoner değilim” deyip, hep takımı ön plana çıkarıyor.
Şurası kesin ki, hem kendisi vizyoner, hem takımı... İşte size küçük bir örnek.
Peak 2018 yılında çok iddialı bir iş yaptı.
Hollywood’un yükselen bir yıldızı ile anlaştı.
Anlaştığı yıldızın seçimi ise bana göre tam gününe uygun bir vizyonla yapıldı.
O günlerde Marvel ve DC Comics hayranı gençlerin gözündeki en parlak film olan “Deadpool”un oyuncusu Ryan Reynolds’la anlaşarak onu “Toy Blast” ve “Toon Blast” oyunlarının tanıtımında kullandı.
Tam hedefe vuruştu yani.
Bunun için dünyanın en büyük reklam şirketlerinden TBWA ile çalıştı.
Çekimleri tanınmış yönetmen Tom Kuntz yaptı. Kampanya çok başarılı oldu.
KURULUŞ
BİR ATARİ ÇOCUĞUNUN İSTANBUL MODA’DAKİ APARTMAN DAİRESİ
Kurduğu ilk şirket çalışma hayatına 2000 yılında, İstanbul’un Moda semtinde bir apartman dairesinde başladı.
Bütün personel kurucu dahil 3 kişiydi. İşte orada başlayan şirket adım adım büyüdü.
İlk oyun şirketi Funpac’ı 2003 yılında kurdu. Bu şirketin ürettiği oyunlar 30 ülkede 20’den çok telefon operatörü üzerinden kullanıcıya ulaştı.
Sonra İzlesene.com’u kurdu.
O dönem Türk internet pazarının en değerli şirketi haline geldi. O dönemde trafiği YouTube’u geçti.
Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol’un da kurucuları arasında.
Üçüncü girişimi olan Gamegarden’ı Doğan Grubu satın aldı.
Önceki gün 1.8 milyar dolara satılan Peak’ı ise 2010 yılında kurdu.
Yaptığım araştırmaya göre ilk kurucular arasında bilgisayar oyunlarıyla ilgili tek kişi oydu. Tipik bir atari dönemi çocuğuydu. Ama oyun kavramının mobil telefon uygulamasına geçeceğini en erken fark eden de oydu.
TAKIM 1
YAŞ ORTALAMASI 29 VE ORADA ŞORTLA ÇALIŞMAK DA SERBEST
PEAK’in şimdiki merkezi İstanbul’un Avrupa yakasında.
Şirkette 100 kişi çalışıyor.
Yaş ortalaması 29.
Çalışma saatlerini her ekip kendine göre ayarlıyor. Ancak çoğunlukla sabah 9-10 arasında işe başlanıyor.
Şirketin bir “dress code”u yani kılık kıyafet düzenlemesi yok. İsteyen şortla gelip çalışabiliyor.
Korona sırasında evden çalıştılar. Ömer İnönü, “Ama burada arkadaş temasını arıyoruz” diyor.
Evden çalışma sırasında program yazılım işi hiç aksamadan devam etmiş.
TAKIM 2
IVY LEAGUE DEĞİL, ANADOLU’NUN 35 ÜNİVERSİTESİNDEN 100 GENÇ
AMERİKA’nın önde gelen ve mezunları en çok aranan okulları Harvard, Princeton, Columbia, Cornell, Brown gibi üniversiteler.
Silikon Vadisi’nin dâhileri ve onların şirketlerinde çalışan gençler daha çok bu üniversitelerden.
Peki Peak’in 100 çalışanı nereden?
Ömer İnönü övünerek, “Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 35 farklı üniversiteden arkadaşımız çalışıyor” diyor.
TAKIM 3
BU BAŞARIYA İMZA ATANLARIN MEZUN OLDUĞU 35 ÜNİVERSİTE
Anadolu Üniversitesi
Ayvansaray Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilgi Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Işık Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
MEF Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
TED Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
ASIL BASARI
PROGRAMLARIN HEPSİ TÜRKİYE’DE YAZILDI
ÖMER İnönü’ye kafamdaki en önemli sorulardan birini de sordum.
Bu oyunların programları nerede yazıldı?
Hindistan mı, Rusya mı, Polonya mı... Çok şaşırtıcı bir cevap aldım:
“Programların hepsi, tamamı Türkiye’de yazıldı.”
Çalışan personel arasında hiç yabancı yok mu?
“Var ama sayıları 3-4 kişiyi geçmiyor...”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin