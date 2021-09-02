13 Mayıs 2013 günü çekilen bu fotoğraf bize ne diyor

O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
13 Mayıs 2013 günü çekilen bu fotoğraf bize ne diyor
Bu fotoğraf 13 Mayıs 2013 günü Kabil’e bakan sırtlardan birinde çekildi. AP Ajansı’nın muhabirinin çektiği bu fotoğraf ne yazık ki artık tarih oldu.
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
*
Kabil semalarında artık uçurtma yok... Birtakım kara ruhlu adamlar, Müslümanlık adına çocukların en büyük hayallerini yok ettiler....
Çünkü biliyorlar ki...
Hayal kurmak hedef koymaktır...
O karanlık ruhun en büyük kâbusu bir çocuğun rengârenk hayallerden oluşan bir özgürlük hayaline koşmasıdır.
*
Fotoğraftaki çocuğun elindeki uçurtmaya baktıkça şu soruyu artık daha ısrarla soruyorum.
Afganistan’da bütün dünyanın elemle seyrettiği bu tablo sadece Amerika’nın, Batı’nın sorunu mu...
Biz Müslümanların, uçurtmasını uçurtamayan çocuklar konusunda hiç mi sorumluluğu yok...
*
Bugün bütün dünyada giderek büyüyen anti İslam duyguların yerleşmesinde Taliban, IŞİD, El Kaide, Boko Haram gibi vahşet örgütlerinin çok ama çok büyük etkisi var.
Afganistan’dan gelen görüntüler, sokağa çıkamayan, okullarına gidemeyen kız çocukları, müzik dinleyemeyen insanlar, uçurtmalarının ipi kesilmiş bebeler, kültür-sanat ürünlerine saldıran o adamlar, İslam’a yapılacak en büyük kötülükleri yapmaya devam ediyor.
*
Gerçekçi olalım... Taliban’ın çizdiği şu tablodan sonra, artık:
Öyle, “Bunlar Müslüman değil” diyerek, “IŞİD’e DEAŞ” diyerek, “Müslümanlık bu değil” diyerek bu adamların yaptığı tahribatı düzeltmek mümkün değil...
İslam alemi makus talihini, ancak bütün dünyaya, yıldız gibi parlayan bir “Müslüman ülkeyi” rol modeli olarak sunarak kırabilecektir.
Demokratik, insan haklarına, düşünce ve ifade hürriyetine, çocuğa, kadına, çevreye, hayvana saygılı; adaleti saygın, kurumları özgür, kadınlarına hayatın bütün kapılarını ardına kadar açmış, sosyal adaletini, fırsat eşitliğini gerçekleştirmiş, bütün inançlara karşı saygılı, barışçı ve güçlü bir rol modeli...
*
Yani artık stratejiyi değiştirme zamanı geldi.
“Müslümanlık bu değil” diyerek, miadını doldurmuş beyhude bir savunma yerine; göğsümüzü gere gere, övüne övüne “Müslümanlık işte budur” diyebileceğimiz bir rol modeli gerekiyor artık...
*
Ve biz Türkler şunu da çok iyi bilmeliyiz...
Bütün dünyaya böyle bir rol modelini sunmaya aday tek Müslüman ülkesi, 100 yıldır cumhuriyetini, 70 yıldır çok partili, seçimli demokrasisini sürdürebilen Türkiye’dir.
Emin olalım ki, bütün dünyada yükselen İslamofobi’ye karşı en güçlü çare budur...
Uçurtmalarını, modern bir müslüman ülkesinin bayrakları haline getirebilen mutlu çocukların ülkesini ispat etmek...
ŞENSOY’UN ÖLÜMÜYLE ÖĞRENDİĞİM BAZI GÜZEL İLİŞKİLER VE DOSTLUKLAR
DÜN Oray Eğin’in yazısından öğrendim.
Önceki gün kaybettiğimiz Ferhan Şensoy ile Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç eskiden çok iyi arkadaşmış...
Dostlukları Galatasaray Lisesi’nde başlamış.
Çok merak ettim, acaba bu dostluk hâlâ devam ediyor muydu...
Çünkü Türkiye öyle bölündü ve hayat bizleri öyle farklı yerlere savurdu ki...
Yine de bazı dostlukları hiçbir şey yıkamıyor.
*
Aynı vesileyle, seviyeli magazinci olarak geçmişte atladığım bir konuyu daha öğrendim.
Meğer Engin Ardıç, Perran Kutman’la nişanlanmış...
Belki çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben nedense hiç duymamıştım bunu...
Oysa nişanlanmaları “7 Gün” dergisine kapak bile olmuş...
İki yıl boyunca nişanlı kalıp sonra ayrılmışlar.
*
Engin Ardıç o günlerde Cumhuriyet Gazetesi çizeri Turhan Selçuk’un ünlü “Abdülcanbaz”ını oyunlaştırmaya çalışıyormuş.
Birlikte çalıştığı üç kişi de şunlarmış:
Genco Erkal, Macit Koper ve Mehmet Akan...
Sıkı kadroymuş...
*
Ölüm böyle bir şey işte...
O cenazenin arkasında yürürken eski dostları da görüyoruz...
Meğer bir zamanlar “Hepimizmişiz”...
Ve çok da güzelmiş...
HINCAL ABİ’YLE BENİ BİRLEŞTİREN ŞARKI HEPİMİZİ BİRLEŞTİRİYOR MU
HINCAL Uluç dün Sabah gazetesindeki köşesinde “Yazın Son Hit Şarkıları” diye bir Türkçe pop müzik listesi vermiş.
Listenin 1 numarasına Can Bonomo ile Demet Evgar’ın birlikte söylediği “Rüyamda Buluttum” şarkısını koymuş.
Benim için de banko bu yazın şarkısıdır. Geçtiğimiz haftalarda bu şarkıyı yazdığımda “İnsanda bir zamanların ‘Ellerimde Çiçekler’ şarkısının duygularını yaratıyor. Birlikte söylemek istiyorsunuz” demiştim.
Number One Türk FM’de her pazar günü yaptığım “Ege Yazı 2021 Top 20” listemde hâlâ 1 numara bu şarkı.
*
Ancak Spotify’ın bu haftaki “Türkiye’de en çok dinlenenler” listesinde durum farklı. “Rüyamda Buluttum” haftalık listede 19 numarada...
Dün itibarıyla günlük listesinde ise 23 numara.
Her ikisinde de 1 numarada Sefo’nun “Bilmem mi”, 2 numarada ise Ezhel’in “Bul Beni” adlı şarkıları var.
*
Hıncal Uluç’un listesini, köşesinde bir tür danışman ve misafir yazar olarak yer verdiği Can Sayın yapmış.
Bence de bu yazın şarkısı buydu...
Ama genç nesiller bizimle aynı fikirde değil...
KONSERVATUVAR MEZUNU BİR ‘GİZLİ JİGOLO’NUN DÖNÜŞÜ
Dün Kelebek’te okudum.
Salih Güney 11 yıl sonra setlere dönüyormuş.
“Yalancı Sevgili” adlı dizide “Sami Bey” karakterini oynayacakmış.
Türk sinemasında Batılı jön tipinin doğuşu hep “Göksel Arsoy”la başlatılır.
Doğrudur... Ama benim için Amerikan tarzı “Asi genç jön” tarzı iki aktörle doğmuştur.
Salih Güney ve Kuzey Vargın...
Biri Tony Curtis, öteki James Dean’di benim gözümde...
Kadere bakın ki ikisi kavga ettiler ve Kuzey Vargın ceza yedi...
*
Salih Güney Adana doğumlu ve Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu... Efsane oyuncu Cüneyt Gökçer’in öğrencisi...
Yıllarca Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.
Ben onu 1964’te çekilen “Bozuk Düzen” filmiyle tanıdım...
Sonra sinemadan koptu, Amerika’ya yerleşti, Türkiye’ye dönünce turizmcilik yaptı, arkeoloji ve müzecilikle uğraştı.
*
2009 yılında hepimizi şaşırtan bir mülakat verdi.
Meğer 16 yaşındayken jigololuk yapmış...
Onu Tony Curtis’e benzetirdim ama demek ki daha çok American Jigolo filminde oynayan Richard Gere’e benziyormuş...
*
Şaka tabii...
Salih Güney benim için hâlâ Türk sinemasının en büyüklerinden biri olarak yerinde duruyor...
Dönüşüne çok sevindim...
GÜNÜN SUÇ DİZİSİ
BU GECE SIKI BİR CRİME (SUÇ) DİZİSİ ARIYORSANIZ BUDUR... AMA DİKKAT
STREAMING platformlarda epeydir sıkı bir “crime” (suç) dizisi seyretmemiştim.
Önceki gece aradığımı buldum. Adı “Clickbait”...
İnternete yüklenen çok şaşırtıcı bir video ile başlayan dizi, sizi hiç beklemediğiniz yerlere ve sonuca götürüyor.
Bu arada chat yoluyla veya arkadaşlık siteleri aracılığıyla kurulan ilişkilerin nelere mal olabileceğini de çok iyi anlatıyor.
Sonuç:
İnternet üzerinden bir ilişkiye girdiğiniz zaman şunu asla aklınızdan çıkarmayın:
Karşınızdaki kişi sandığınız kişi olmayabilir...
Sanmadığınız kişi ise sizin felaketiniz olabilir...
*
Bence iyi bir senaryo...
Tek tehlike, bırakamazsınız bir gecede bitirmeye kalkarsınız...
Uykusuzluk yani...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin