12 boş tabut ve avluda faili meçhul bir ceset

Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
12 boş tabut ve avluda faili meçhul bir ceset
Bugünkü hikâyemiz son zamanlarda streaming platformlarda çok moda olan bir “Unsolved Mysteries...”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Bu çok ilginç polisiye olayı 28 Ekim 312 tarihinde Roma’da başlıyor ve bugünkü İstanbul’un Fatih ilçesine kadar geliyor...
Şimdi 28 Ekim 312 gününe dönelim ve hikâyemize başlayalım.
1. TİBER NEHRİ KENARINDA HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN RÜYA
O gün iki ordu, Roma yakınındaki Tiber Nehri kenarında, dünya inanç tarihini kökten etkileyecek bir savaşa hazırlanmaktadır.
Savaşan iki ordunun başında iki kayınbirader bulunmaktadır.
Biri Roma’yı elinde tutan Maxentius...
Öteki ise daha sonra Bizans imparatoru olarak bileceğimiz Konstantin’dir...
Tiber Nehri’nin üzerine savaş öncesinin derin sessizliği çökmüştür...
İşte o gece yarısı çok ilginç bir şey olur....
Kral Konstantin ertesi günkü savaşa zinde girmek için uykuya yatar...
Ve gece yarısı bir rüya görür...
Güneşin önünde alev alev yanan bir haç vardır...
O ana kadar pagan bir inanışa sahip olan Konstantin o rüya üzerine Hıristiyanlığa geçme kararı alır.
Ve verdiği ilk emir de şu olur:
“Kalkan ve zırhlarınızın üzerine ‘Christ’ yani ‘Hazreti İsa’ isminin ilk iki harfi olan ‘Chi’ ve ‘Rho’ harflerinden oluşan haç işaretini koyun...”
O sabah savaşın niteliği bu rüya ile değişmiştir....
Bir tarafta Roma’nın pagan inancının “çok tanrıları”, öteki tarafta ise Hıristiyanlığın “tek tanrısı” vardır artık...
Savaş bunlardan birinin sonunu getirebilecektir.
2. KRALIN KELLESİNİ GÖTÜREN NEHİR ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ
İMPARATOR Konstantin’in bu rüyayı gördüğü saatlerde, Roma İmparatoru Maxentius ise bir başka rüya görmektedir.
Daha önce Konstantin ordusunun yolunu kesmek için Tiber Nehri üzerindeki köprüleri yıktırmıştır. O gece savaş tanrısı Mars’tan yardım ister.
Bir ihtimal ondan aldığını sandığı ilahi bir emirle, taktik değiştirip, kendisi o nehri geçip, düşmana beklemediği bir baskın verme kararı alır.
İki imparator, kendi inançlarının çizdiği kader yolunda iki ayrı karar almıştır.
O sabah Maxentius’un ordusu sallarla nehrin öteki tarafına geçer...
Ama savaş hiç de istediği gibi geçmez...
Ordusu perişan olur... Üstelik köprüleri yıktırdığı için geri çekilmesi de onun için faciayla sonuçlanır.
Kendisi de nehri yüzerek geçmek isterken, üzerindeki zırhın ağırlığı nedeniyle boğulur...
3. KRAL GERÇEKTEN O GECE DİNİNİ Mİ DEĞİŞTİRMİŞTİ
MUZAFFER Konstantin ertesi gün Roma sokaklarında resmi geçit yaparken Maxentius’un kesilmiş kellesi de bir direğin ucunda onunla birlikte resmi geçide katılmaktadır.
Bu savaş tarihe “Milvian Köprüsü Savaşı” olarak geçecektir.
Haç işaretli kalkanlar ve zırhlarla savaşan ordunun zaferidir ama onun kadar, tektanrılı dinlerin, çok tanrılar üzerindeki ilk büyük zaferidir...
Peki bir imparator nasıl olup da bir gecede din değiştirip Hıristiyan olmuştur?
İşte orası biraz şüpheli... Gelin o sabah Roma’ya dönelim ve oradaki sahneyi yeniden canlandıralım.
Konstantin ilk iş olarak imparatorluğun bir nevi sembolik merkezi olan Kolezyum’un tam karşısına taştan bir ark inşa ettirir.
Bu ark öyle bir yere yerleştirilir ki, Roma’nın merkezine girmek isteyen her insan önce bu arkın önünden geçmek zorundadır.
Bazı tarihçilere göre bu arkın üzerinde Hıristiyanlığın kutsal işareti olan haç vardır...
Ancak başka bazı tarihçiler ise üzerinde Hıristiyanlığa ait hiçbir simgenin bulunmadığını iddia edeceklerdir.
Hatta tam aksine arkın doğu tarafında ustaca gizlenmiş bir “Güneş Tanrısı” işareti vardır...
Şimdi Roma’dan İstanbul’a gidelim.
4. İZNİK’TE BİR VAFTİZ VE YOLA ÇIKAN ALTIN TABUT
ROMA’daki savaşın üzerinden 25 yıl geçmiştir. 337 yılındayız. Kral Konstantin bu defa doğudan gelen bir tehdide, Pers istilasına kaşı savaşmaya hazırlanmaktadır.
Ama artık hastadır... Buna rağmen yola çıkar...
Annesinin yaşamakta olduğu Helenopolis şehrine gelir...
Yani bugünkü Yalova civarına...
Oradan, Hıristiyanlığın ilk birleştirici kararlarının alındığı İznik’e geçer...
Orada üzerindeki mor kutsal kostümü çıkarır, beyaz bir elbise giyer ve ilk defa vaftiz olur...
Hıristiyan inancının ilk kurucu babalarından sayılan Kral Konstantin bu vaftizden üç gün sonra ölür...
Ve bizim asıl hikâyemiz de işte o andan itibaren başlar.
Cansız bedeni altın bir tabuta konur ve İstanbul’a getirilir.
Burada bugün “Havariyun” (Kutsal Havariler) adı altında bilinen kiliseye yerleştirilir. Kilise adını Hazreti İsa’nın 12 havarisinden almıştır.
Hikâyenin esrarengiz bölümü işte burada başlar.
5. BOŞ TABUTLARDA NE VAR 12 HAVARİ Mİ, 12 ZODYAK MI
KRAL içine konacağı lahdi önceden kendisi hazırlatmıştır. Ancak bunu yaptırırken ikinci bir emir daha vermiştir.
“Bana 12 boş tabut daha hazırlayın...”
Tabii bugün biz buna “12 boş lahit” diyoruz.
Bu boş tabutlar da onun lahdinin etrafına yerleştirilecektir. Peki bu 12 boş lahit ne anlama gelmektedir?
Takipçilerine göre Konstantin kendisini Hazreti İsa ile eş konumda görmektedir ve etrafındaki boş lahitler de havarileri için hazırlanmıştır.
Bir iddiaya göre Hazreti İsa’nın havarilerine ait kalıntıların, kemiklerin bulunup bu lahitlere konmasını da vasiyet etmiştir.
Bazı kaynaklara göre üç havarinin, Aziz Andreas, Aziz Luka ve Aziz Timoteus’un bulunan kemikleri de bu lahitlerden üçüne yerleştirilmiştir.
Ancak Kral Konstantin’in ilginç inanç dünyası bu konuda da bizi şüphelere götürecek başka işaretlerle dolu...
Nitekim bir başka iddiaya göre bu 12 boş tabutun anlamı bambaşkadır. O tabutlar Hazreti İsa’nın 12 havarisini değil, Zodyak’ın 12 burcunu ifade etmektedir.
Yani Konstantin Hıristiyanlığa geçmiştir ama hayatı boyunca “gizli bir pagan” olarak kalmıştır.
Nitekim onun zamanında tasvirlerde İsa’nın başına konan kutsal halkayı da o getirmiştir.
O da güneşi temsil etmektedir...
6. 12 KUTSAL TABUT MU 12 TABUTUN LANETİ Mİ
KRALIN lahdinin etrafına yerleştirilen 12 kutsal tabut bir süre sonra “12 kutsal tabutun lanetine” dönüşecektir.
Önce bazı Hıristiyanlar Konstantin’in kendini Hazreti İsa’nın yerine bir Mesih gibi yerleştirmesine karşı çıkacaktır.
Kralın bizzat oğlu lahdin oradan taşınmasını isteyecektir.
Ancak kilise en büyük darbeyi 12’nci yüzyılda Haçlıların İstanbul’u işgali sırasında yiyecektir.
Buradaki kutsal emanetler yağmalanacaktır.
Daha sonraki gelişmeler daha da ilginç bir hal alacaktır.
Fatih Sultan Mehmed ise bu kiliseyi Hıristiyanların kutsal mekânı olarak onlara bırakmıştır. Ancak kilisesinin bulunduğu bölge yavaş yavaş Müslüman halkın yaşadığı bir yere dönüşecektir.
Hıristiyan ahali ise daha aşağılarda Haliç’e yakın yerlere geçecektir.
İşte tam bu sırada Havariyun tarihinin en esrarengiz olaylarından biri meydana gelecektir.
7. HAVARİYUN KİLİSESİ’NİN AVLUSUNDA ESRARENGİZ BİR MÜSLÜMAN CESEDİ
BİR gün kilisenin avlusunda bir Müslüman’ın cesedi bulunur... Bu da kilisenin altındaki esrarın sonsuza kadar gizli kalmasına yol açacak bir gelişmeyi başlatacaktır.
Cinayeti kimin işlediği belli değildir. Ama bu ceset Hıristiyan ve Müslüman toplum arasındaki gerginliği iyice arttırır.
Bu da Hıristiyanlığın en esrarengiz mabetlerinden birinin yok olmasına neden olacaktır.
Kendisini aynı zamanda Roma İmparatorluğu’nun da devamı olarak gören Fatih Sultan Mehmed Havariyun Kilisesi’nin bizzat kendi sakinleri tarafından neredeyse enkaz haline getirilen kalıntıları üzerine kendi adını taşıyan Fatih Camisi’ni inşa ettirecektir.
Bu geçiş aynı zamanda arkeolojik bir deprem gibi Havariyun Kilisesi’nin altında yatan sırların üzerini örtecektir.
8. CESETLERİNİ ARAYAN 12 BOŞ TABUTUN SIRRI
BUGÜN o 12 boş tabutun ne olduğu hâlâ bilinmiyor...
Avludaki cesedin esrarı hâlâ çözülemedi.
Kral Konstantin Hıristiyan mıydı yoksa astrolojiye inanan bir pagan mı hâlâ bilinmiyor. O boş tabutlara gelince...
Dün bu konulardaki hikâyelerin en iyi anlatıcısı Saffet Emre Tonguç’u aradım.
O da beni Bizans tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz’ın yazılarına yönlendirdi.
Bu boş tabutların (lahit) nereye götürüldüğü bilinmiyor... Ama tahminler var...
Bugün İstanbul’un çeşitli yerlerinde cesetlerini arayan bir çok boş lahit varmış...
Arkeoloji Müzesi’nin avlusunda, Ayasofya’nın girişinde, hatta Fatih Camisi’nin bahçesinde...
9. FATİH CAMİSİ’NİN ALTINDAKİ ZODYAK CİNAYETLERİ Mİ
ARKEOLOJİK dedektifliğimizin geldiği nokta şu. Fatih Camisi’nin temelleri hâlâ o sırrı koruyor... 12 boş tabut İstanbul tarihinin esrarı çözülmemiş olaylarından biri olarak kalmış gibi görünüyor....
Ama avludaki ceset ve o boş tabutlar ve bir de dünyada yükselen astroloji tutkusu, güneş tanrısının hâlâ tektanrılı dinlerin bile üzerinde parladığını anlatıyor...
Yani Zodyak cinayetleri sadece David Fincher’in filminin konusu değil.
BU yazıdaki bilgilerin bir bölümünü geçen yıl Amerika’da yayınlanan “The Human Cosmos”(*) adlı çok ilginç kitaptan derledim. Ama hikâyenin senaryosu tamamen bana ait.
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(*) Jo Marchant: “The Human Cosmos; Civilization and the Stars”, Dutton, 2020
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