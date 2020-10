İnternette 1 dakikada neler oluyor?

Ülkemizde yemek yapmaya olan ilginin büyük oranda arttığına ve yemek yapmanın bir hobiye, sosyal bir aktiviteye ya da terapiye dönüştüğüne, daha önceki yazımlarımda değinmiştim. Her ne kadar, pandemi sürecinde evde kalmak, bu ilginin artmasını ivmelendirmiş olsa da; son dönemlerde oldukça popüler olan yemek programlarının, yarışmaların ve tarifleri, sunumları ile örnek teşkil eden şeflerin de bu süreçte önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.

Bu şeflerden biri olan Sn. Esen Hünal, sektörde önemli bir yeri olmasına rağmen, daha geniş kitlelerin dikkatini, The Taste Türkiye jürisinde yer almasının ardından çekmeyi başardı. Erkek egemen şefler arasından bilgisi, görgüsü, eğitimi ve deneyimi ile sıyrılıp, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

Deneyimi büyük olmasına rağmen, oldukça genç bir şef olan Esen Hanım, Londra’de Leiths School of Food and Wine’da aşçılık, restoran ve mutfak işletmeciliği eğitiminin ardından, aile işi The North Shield Pub zincirinin mutfak koordinatörlüğünü üstlendi. 2008 senesinde açtığı La Brise Brasserie isimli restoranının 8 sene mutfak şefliğini yaptı. Bununla birlikte, 3 sene Bilgi Üniversitesi’nde eğitmen şeflik yaptı. Halen aktif olarak Youtube kanalından yemek tarifleri veriyor. Esen Hanım ile gastronominin ve restoranların yeni normalini konuştuk…

Ergi Şener: Gastronomi sektörünün öncü isimlerinden biri olarak Koronavirüs sürecinin sektöre genel olarak nasıl etki ettiğini düşünüyorsunuz? Sizce en büyük değişim ihtiyacı hangi alanlarda ortaya çıktı?