Facebook “Metaverse" ile neyi hedefliyor?

Şu anda vücudumuzun üzerinde çok farklı nesneler ile taşımakta olduğumuz giyilebilir teknolojiler, zamanla vücudumuzun içerisine dahi enjekte edilebilecek. Bu yazımda, giyilebilir teknolojilerin farklı alanlardaki kullanımlarını analiz ettim.
Elektronik dövmeler ile giyilebilir cihazlar vücudumuzun üzerinde yer almaya başlıyor
Elon Musk Neuralink girişimi ile beyne entegre edilebilecek bir mikroçip ile beyin-bilgisayar etkileşimini sağlayarak, insan beyninin kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Bununla birlikte Neuralink ile, parkinson, şizofreni, hafıza kaybı, otizm, epilepsi, travmaya bağlı veya doğuştan felçli ve engelli hastalar için de destek olmak amaçlanıyor. Benzer odaklarda ve sağlık alanında vücuda entegre edilecek olan giyilebilir cihazlara hala zaman var. Öte yandan, vücudumuzun üzerinde taşıyabileceğimiz giyilebilir cihazlar hayata geçmeye başladı. Bunlardan somut biri elektronik dövmeler. Amerika’nın önde gelen Üniversiteleri’nden Carnegie Mellon Üniversitesi'nin araştırmacıları, üretimi ve uygulaması oldukça kolay olmakla birlikte, dayanıklı ve esnek bir elektronik dövme tasarladılar.
Bu dövme, geçici çocuk dövmelerine benzemekte birlikte, onu vücuduna uygulayan kişiler hakkında önemli bilgileri elde etmek için de kullanılabilecek. Sağlık alanında vücuda yapıştırılan sticker şeklinde giyilebilir cihazlar, kan basıncı, kalp atış hızı, kan şekeri seviyeleri ve hidrasyon gibi hayati bilgileri izleyebiliyor. Elektronik dövmeler ise sürekli olarak ciltle yakın temasta oldukları için daha doğru veriler paylaşarak, giyilebilir cihazlar arasında öne çıkan yeni bir odak alanını oluşturabilir.
Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için de giyilebilir cihazlar kullanılıyor
Yaz denince ilk akla gelen görüntülerden biri, bir şezlonga uzanıp güneşlenmek. Bununla birlikte, güneşe karşı korunmamak, UV ışınlarının kötü etkileri ile karşılaşılmasına da neden oluyor. Dünya genelinde, her yıl 13 milyondan fazla insan deri kanserine yakalanıyor. Güneşe ve deri kanserine yönelik son tüketicileri bilinçlendirmek ve ne derece UV etkisinde kalındığını göstermek adına da giyilebilir cihazlardan yararlanılmaya başlandı. Vücudun istenen bölgesine yapıştırılan ışığa duyarlı, renk değiştirebilen “patch”lerin resmini çekip, uygulamaya aktararak, güneşte fazla kalmanızın vücudunuza zarar verip vermediğine dair uyarılar alabiliyorsunuz. Öte yandan, vücudun ne kadar D vitamini depoladığını da yine uygulamadan erişmek mümkün.
Giyilebilir cihazların geçmişi yüzyıllar öncesine dayanıyor…
Tarihsel gelişime bakacak olursak, giyilebilir cihazlar aslında çok yeni bir kavram değil. Örneğin, Orta Çağ’da zırh gibi o zamanın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli cihazlar kullanılıyordu. Bu nesnelerin tasarımı, kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentilerine uyum sağlayacak şekilde gelişmeye devam etti. 19. yüzyılda icat edilen kol saatleri ile zamanı sürekli yanımızda taşımaya başladık ve o yıllardan itibaren saat gelmiş geçmiş en çok tercih edilen giyilebilir cihaz oldu. Intel’de uzun süredir etkileşim ve deneyim araştırmaları üzerine çalışmalar gerçekleştiren Antropolog Dr. Genevieve Bell’e göre, yüzyıllardır kullanılmakta olan giyilebilir cihazlar temelde iki amaca hizmet ediyor. Bunların ilki “literal”, yani zırhta olduğu gibi korunmayı; saatlerde ise zaman bilgisine anlık ve doğru erişimi sağlayan gerçek kullanım amacı. Giyilebilir cihazlar, bu doğrultuda vücudumuz ile yapabildiklerimizi iyileştirmeye ve geliştirmeye hizmet ediyor. Diğer amaç ise tamamen sembolik, yani zırhların rengi ya da biçimi ile hangi orduya ya da takıma ait olunduğunu belli etme; takılan saatin marka ve modeli ile statüyü ya da yaşam tarzını ifade etmeye çalışma amacı… Son zamanlarda bambaşka boyutlara gelse de gelişen giyilebilir teknolojiler sektörünü her zaman bu amaçlar doğrultusunda analiz etmekte yarar var.
Günümüzde mobil altyapının sağladığı sürekli bağlantı ile bu unsurların yanına diğer insanlarla ve nesnelerle bağlantılar kurmak; gelişmiş sensör teknolojisi ve yapay zeka ile sağlanan öngörü analizleri sayesinde de kişiselleştirilmiş yönlendirmeler almayı ekleyebiliriz. Giyilebilir cihazlar sürekli bağlantılı hale gelip, doğru tasarım ile birleşince insanların doğal birer uzantısına dönüşüyor; bu sayede de günlük yaşamımızda vazgeçilmez kişisel asistanlar halini alıyor. Firmalar açısından da giyilebilir cihazlara yönelik geliştirilen uygulamalar ile müşteriyle etkileşime geçmek kolaylaşıyor. Müşterinin bulunduğu lokasyon ve tercihleri doğrultusunda, doğru zamanda, doğru yerde mesajlar, daha kolay ulaştırılabiliyor…
Giyilebilir cihazlar pazarı hızla büyümeye devam ediyor
Modern giyilebilir cihazlar furyasını tetikleyen ürünler “fitness tracker” olarak adlandırılan sağlık bileklikleri ve akıllı saatler oldu. Ancak tüketicilerden gelen talepler ve gelişmeler doğrultusunda, giyilebilir cihazların tanımı etkileşimde bulunduğumuz herhangi bir taşınabilir cihazı içerecek şekilde genişledi. Bundan böyle de günlük işleri desteklemek için son kullanıcılara bilgi veren; sağlıkları, konumları ve işleri ile ilgili yönlendirmeler yapan her türlü giyilebilir cihazı bu tanım içerisinde göreceğiz…Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, giyilebilir teknolojilerin şekilleri ve kullanım alanları da hızla değişim gösteriyor. Akıllı bileklik ya da saatlerden, gözlüklere; çiplerle donatılmış kıyafet ya da ayakkabılardan, yüzük ve kolyelere kadar giyilebilir cihazlar çok zengin bir yelpazeyi içeriyor. Küresel ölçekte, pazarın 2021-2025 dönemi için %17.12'lik artışla 2025'te 116.88 milyar ABD doları değerine ulaşması bekleniyor.
Giyilebilir teknolojilerin daha yeni yeni hayatımızın her anında yer edinmeye başlaması nedeniyle, bugünlerde daha çok teknolojinin neler vaat ettiğine odaklanmış durumdayız. Ancak toplanan verilerin anlık işlenmesi ile oldukça kişiselleştirilmiş bildirimler sağlayan yeni uygulamalar doğrultusunda kullanıcının mahremiyetini ve kişisel verilerin müşterinin izni olmadan işlenmesini de ciddi bir biçimde ele almak gerekiyor.
Giyilebilir cihazlar pazarının gelişmesi için çözülmesi gereken konular bulunuyor…
Giyilebilir cihazların “kullanıcılara eğlenceli gelen teknolojik oyuncaklardan”, potansiyelini tam olarak gösteren ürünlere dönüşmesi için iyileştirilmesi gereken konular da var. Mobil cihaz kullanıcılarının günümüzde hala en büyük sorunu olan şarj problemi, cihazların ekran büyüklüklerinin limitli olmasından kaynaklı kullanıcı arayüzünü optimize etme sorunu, modanın giyilebilir cihazlarla henüz tam olarak buluşamaması ve veri gizliliğine yönelik endişeler sektörün gelişmesi için aşılması gereken bariyerlerin başında yer alıyor. Öte yandan, bu problemlere çözüm çabaları, yeni inovasyonları da doğuracaktır. Giyilebilir cihazlar ile etkileşimin çok daha pratik ve kolay olmasının beklentisi, “no UI” (kullanıcı arayüzü olmayan) konseptinin gelişmesini de tetikliyor. Yani, odak artık aksiyonların dijital asistanlarda olduğu gibi sesle ya da “el kol hareketleri” ile alındığı, kullanıcının daha çok kişiye özel bildirimler ile yönlendirildiği uygulamalar geliştirmek.
İş dünyasında yapay zeka – Artırılmış iş gücü
Rekabet avantajı sağlamak isteyen her yöneticinin teknik detaylara hakim olmasa da yapay zekanın etkilerini ve getirilerini anlaması ve kurumunu bu doğrultuda yönlendirmesi gerekiyor. Bugün yapay zeka ile ilgili en temel problemi, oldukça geniş uygulama alanı olan bu teknolojinin, ihtiyaçlar doğrultusunda doğru analiz edilerek iş süreçlerine entegre edilmesi oluşturuyor.
Önde gelen danışmanlık firmalarından McKinsey’nin gerçekleştirdiği global bir ankete göre, 2020’de şirketlerin %50’sinden fazlası AI’yı en az bir iş biriminde veya işlevde benimsemiş durumda. Bilgi teknolojileri alanında önemli araştırmalar gerçekleştiren Gartner’a göre ise, altyapı ve operasyon ekiplerinin %40’I, 2023 yılına kadar bilgi teknolojileri verimliliğini artırmak için yapay zeka destekli otomasyondan yararlanacak.
Kuruluşlar, ilk etapta AI’dan daha fazla değer üretmek; gelirlerini ve müşteri sadakatini artırmak için yararlanmak istiyor. Yapay zekanın gelir artışı kazandırdığı alanların bir kısmı, envanter ve parça optimizasyonu, fiyatlandırma ve promosyon, müşteri hizmetleri analitiği, satış ve talep tahmini olarak öne çıkarken; yetenek yönetimi, kurum içi iletişim otomasyonu, depo optimizasyonu, maliyet avantajı sağlayan uygulamalar arasında gösteriliyor.
AI, pazarlamada, hangi potansiyel müşterilerin takip etmeye değer olduğunu ve hedef müşterilerden gelmesi beklenen getirileri belirlememize yardımcı olurken; üretim süreçlerinde makinelerin ne zaman servise veya tamire ihtiyaç duyacağını önceden bildirerek, süreçlerin kesintisiz devam etmesini sağlıyor.
İşletmelerde AI’ın sağlayacağı artırılmış iş gücünü, Google Maps ile değişen ulaşım örneğinden yola çıkarak analiz edebiliriz. AI ile geliştirilmiş robotik süreç otomasyonları, işletmelere işleri çok daha verimli bir şekilde yapmanın yeni yollarını göstermek için kullanılacak ve bu servislere alıştıktan sonra iş yapış şeklimizin birer uzantısı haline gelecekler. Pandemi sırasında AI, dinamik simülasyon modelleme, iş gücü planlaması ve talep projeksiyonu gibi alanlarda kullanılarak, işletmeler açısından değerini ortaya çıkarmış oldu.
AI ile hemen hemen her meslekte, işimizi daha verimli yapmamıza yardımcı olabilecek akıllı araçlar ve hizmetler ortaya çıkıyor ve 2022’de bu uygulamaların günlük çalışma hayatımızın bir parçası olacağına daha sık tanıklık edeceğiz.
Bununla birlikte, yapay zekanın gelişimi ile birlikte açık noktaların varlığının da farkında olmamız gerekiyor… Makinelerin karar verme yeteneği kazanması ile karar süreçlerinin insanlardan makinelere şimdiye kadar olduğundan çok daha hızlı geçmesinin sağlayacağı etkinin ölçeğini şu anda tam olarak kavramak çok zor. Yapay zekanın regüle edilmesi ya da yapay zekâ etiği üzerine son dönemlerde öne çıkan tartışmaların temelinde de bunlar yatıyor…
Yapay zekâ uygulamaları sınırları zorluyor…
Nesnelerin “akıllı” sıfatını hak etmesi için sadece “bağlantılı” olduğu zamanlar geride kalmış durumda. Günümüzde, sistemlerin “akıllı” olması için yapay zeka (AI) destekli olması ve bize giderek daha fazla doğru aksiyon almamızı sağlayacak öngörüler sunması gerekiyor. Birkaç örnek vermek gerekirse, akıllı arabalar, dikkatimizin yolda olup olmadığını tespit etmek ve gerektiğinde sürücüyü uyarmak adına farklı yapay zekâ algoritmaları kullanıyor. Sürücüsüz araçlar da uçtan uca yapay zekadan yararlanarak yolunu tespit ediyor. Akıllı telefonlar, arama kalitesini maksimize etmek, daha iyi fotoğraflar çekmemize yardımcı olmak ve ses tabanlı asistanlar ile bize destek olmak için AI algoritmalarını kullanıyor. Akıllı tuvaletlere yönelik konuşmalara bile başlanmış durumda… Bu sayede dışkı örneklerinin analiz edilmesi ile gastrointestinal sorunlar teşhis edilebilecek…
AI, artık günlük işleri yürütmek için kullandığımız neredeyse tüm araçlara nüfuz etmiş durumda. İş hayatında da AI’ın en yaygın kullanımı, yönetim, lojistik, muhasebe ve İK kaynaklı iş yükünün hafifletilmesine yönelik robotik süreç otomasyonu sistemleri. Yapay zekanın günümüzde bu denli öne çıkmasında artan veri miktarı, nesnelerin interneti ile birlikte 5G gibi süper hızlı internet altyapılarının gelişmesinin rolü büyük. Tüm bu teknolojiler yapay zekayı geliştirerek; sonucu parçalarının toplamından çok daha etkileyici hale getiriyor.
Yazıma, teknoloji devi Google CEO’sunun yapay zekaya yönelik düşünceleri ile başlamıştım. Google’ın AI alanındaki çalışmaları sözde kalmıyor. Şirket, geçtiğimiz hafta arama motoru deneyiminde daha doğal ve sezgisel sonuçlar sunmak için önemli yenilikleri tanıttı. Alışkın olduğumuz arama deneyimini kökten değiştirecek uygulamalar tamamen AI’dan besleniyor… Bu yazımda, yapay zeka odağındaki gelişmelerin sürekli olarak sınırları zorlamakta olduğu bu dönemde, Google’daki son gelişmeleri analiz ettim…
Metin, görsel ve ses bazlı aramalar birleşiyor…
Daha önceki pek çok Apple etkinliğinin ardından gerçekleştirdiğim analizlerde de belirttiğim üzere, özellikle Steve Jobs dönemine kıyasla, pek çok yönden, Apple'ın çıkaracağı yeni ürün ve özellikleri önceden doğru tahmin etme oranının arttığını gözlemlemekteyiz (ürünlerde daha iyi kamera özellikleri, daha uzun pil ömrü ve daha hızlı işlemciler gibi…). Apple, ana ürün hatlarıyla bir kadansa yerleşti ve bu durum yeni ne tanıtacağına yönelik tahminleri kolaylaştırıyor. Steve Jobs’un alıştırdığı ve “one more thing” (bir şey daha var) söylemi ile özdeşleşen “yıkıcı inovasyonlara” eskisi kadar rastlamasak da Apple’ın her yıl düzenli olarak ürün gamında rutin inovasyonlar gerçekleştirdiğini de kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum aslında oldukça kritik, çünkü bir şirket açısından karlılığın önemli bir kısmı rutin inovasyonlardan geliyor. Buna rağmen, Apple’ın hisselerinin, yeni iPhone ve diğer ürünlerin tanıtımına rağmen, dün %1 düşüş göstermesi sorgulanması gereken bir konu… Öte yandan, Apple’ın pek çok alanda inovasyon liderliğini sürdürmesi; arzu objesi olma, hayranlık uyandırması devam ediyor. Yeni ürünlere de ciddi talep olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Bu yıl da Apple etkinliğinde pek çok rutin inovasyon örneklerini görmekle birlikte “next big thing” (bir sonraki büyük proje) açısından hayal kırıklığı vardı. Facebook’un bu etkinlikten birkaç gün önce artırılmış gerçeklik destekli akıllı gözlüğünü tanıttığı bir dönemde, Apple’ın da bu alanda birtakım ürünlerini görmeyi beklerdik. Keza yeni AirPods özelinde de bir açıklama olmadı. Yine de Apple, somut teknolojik gelişmelerin, yazılım güncellemelerinin, donanımsal iyileştirmelerin çok ötesinde bir şeylerin var olduğunu göstermeyi sürdürüyor… Kullanıcı deneyiminin, tasarım odaklı düşünmenin, mühendisliği sanatsal bakış açısıyla birleştirmenin önemini ve bu yetkinliklerin yüzeysel kopyalama çabalarıyla taklit edilemeyeceğini gözler önüne seriyor…
Apple’ın sunduğu yeni ürünlere odaklanırken, bu ürünler ile büyük veri, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve yapay zekadan yararlanarak, farklı sektörlerin dönüşümünü nasıl desteklediğini de tartışmamız gerekiyor (sağlık, sinema, spor, finans vb. sektörler). Ancak, bu etkinlikte bu dönüşümleri ivmelendiren dijital servislere odaklanılmaması da düşündürücü (sanırım yakın zamanda yeni dijital servislerin ağırlıklı olduğu bir etkinlik daha olacak)…
Etkinlikten birkaç gün önce, Apple’ın, oyun geliştirme firması Epic Games ile hukuk mücadelesini kaybettiğini ve App Store dışı ödeme yöntemlerine izin vermek zorunda kalmasına yönelik mahkeme kararının açıklandığını da belirtmekte yarar var.
Her Apple etkinliğinde olduğu gibi, bu etkinlikte de öne çıkan konuları, kendi perspektifimden Hürriyet için derledim…
iPhone 13 Serisi - Yeni kamera özellikleri ile profesyonel görüntüler elde etmek artık daha kolay…
Genellikle Apple’ın her Eylül etkinliğinde olduğu gibi, bu etkinlikte de en çok merak edilen yeni iPhone’lardı. iPhone, Apple için en önemli gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor ve ürün ekosisteminin merkezinde yer almayı sürdürüyor. İlk bakışta iPhone 13 serisi dramatik bir değişiklik içermiyor gibi görünse de en dikkat çekici yenilik kameralarında. Bugüne kadarki tüm iPhone'lar arasında ışığa en duyarlı ve gece görüşü en iyi kameraya sahip yeni iPhone’lar. Aynı zamanda, video çekimi için Smart HDR 4 teknolojisinden yararlanıyor ve kendi kısa filmlerinizi ya da ürün tanıtımlarınızı çekmenize olacak sağlayacak profesyonel kamera özellikleri sunuyor.
Daha dün bilim insanları tarafından yapılan bir açıklamaya göre Grönland'deki buzul erimesi, geçen yıl rekor seviyeye ulaştı… NASA’nın hesaplamalarına göre son 15 yılda, Grönlend’de yaklaşık 5 trilyon ton buz eridi ve bu durum tüm dünyadaki deniz seviyesini yaklaşık 2,5 cm yükseltmeye yetecek bir miktar… Öte yandan, bir ada ülkesi olan Madagaskar, 4 yıldır yağmur yağmaması nedeni ile “Dünya’da iklim krizi kaynaklı kıtlık” görülen ilk ülke olmak üzere… Uluslararası Botanik Bahçeleri Koruma Örgütü tarafından yayınlanan rapora göre ise, dünyadaki ağaç türlerinin neredeyse üçte biri yok olma riski altında… Bill Gates’in “İklim felaketini nasıl önleriz” kitabında yer verdiği istatistiklere göre iklim değişikliği, 21. yüzyılın sonunda her yıl 5 kat daha fazla ölüme yol açacak…
Durum bu kadar ciddi… Önlemleri bir an önce almamız, toplumun her kesimini iklim krizi ile mücadele doğrultusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda, iklim değişikliği ile mücadelede teknolojilerden de daha fazla yararlanmalı ve iklim krizi ile mücadeleye yönelik çözümler geliştiren girişimleri de daha fazla desteklemeliyiz. Bu yazımda, iklim krizi odaklı çözümler geliştiren girişimleri paylaşmaya devam ediyorum.
Karbon Offsetler (Karbon dengesi) karbon nötr bir dünyaya destek oluyor…
Pek çok ülke, iklim stratejileri belirleyerek, bu stratejileri resmi olarak paylaşma yarışında. Japonya, net sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirme sözü vermişti. Joe Biden’in başkanlık seçimi öncesi en büyük vaatlerinden biri “2050 yılına kadar Amerika'yı karbon nötr (atmosfere yayılan karbondioksit miktarı ile aynı miktarda karbondioksiti ortadan kaldırma durumu) hale getirme sözüydü”; Çin ve Güney Kore de, ekonomilerinin karbon nötr olacağını açıklamıştı. Hatta, İngiltere ve Fransa iklim stratejilerini yasallaştırdılar…
Hükümetler kadar, önde gelen şirketler de benzer stratejileri benimsemiş durumdalar. Sadece son birkaç yıl içerisinde, Amazon'dan Unilever'e, Starbucks'tan Ford'a kadar trilyonlarca dolarlık piyasa değerine sahip, Dünya’nın en büyük şirketleri, 2040 ya da 2050'ye kadar "net sıfır emisyon" elde etme taahhüdünde bulundu.
Şunun bilincinde olmamız gerekiyor; bugün gerçekleştirilen her büyük faaliyet, bir dereceye kadar karbon ayak izi (birim karbondioksit cinsinden ölçülen, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü) bırakılmasına neden oluyor: Bir şeyler inşa etmek, bir şeyleri hareket ettirmek, bir şeylere güç vermek, bir yerlere gitmek için ulaşım araçlarından yararlanmak, bir şeyler hesaplamak… Karbon ayak izini azaltmak isteyen herhangi bir kuruluşun, bunu yapabilmesinin iki temel yolu bulunuyor: 1. Operasyonlarından kaynaklı emisyonları doğrudan ortadan kaldırmak, 2. Karbon ofsetleri satın almak. İkinci yöntem tartışmalı olmakla birlikte, iklim değişikliğine karşı küresel mücadelede önümüzdeki yıllarda merkezi bir rol oynayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Karbon dengesini, sera gazı emisyonunu azaltmak amacıyla, şirketlerin ya da bireylerin açığa çıkardığı karbondioksiti (karbon ayak izini) dengelemesinin bir yolu olarak nitelendirebiliriz. Karbon dengeleme basitçe, bir firmanın ortaya çıkardığı karbon salımlarına karşılık, aynı miktarda ancak başka bir yerde karbon tasarrufu sağlayan projelere finansal destek sağlanması ya da o projelerde ortaya çıktığı belgelenen karbon sertifikalarının satın alınması olarak açıklanabilir. Dengeleme projelerinin yaygın örnekleri arasında (karbondioksiti emen) ağaç dikmek ve güneş panelleri, rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji altyapısını finanse etmek sayılabilir.
Teoride, bir kuruluş bir ton karbon emisyonu üretir ve ardından bir ton karbon emisyonunu ortadan kaldıran bir denkleştirme projesini finanse ederse, o kuruluşun iklim değişikliği üzerinde sıfır olumsuz etkisi olduğu kabul ediliyor. Ancak, tabii ki teoride hedeflenen pratikte genelde gerçekleşmiyor. Karbon dengeleme uygulamalarının çoğunda anlaşmazlıklar ve operasyonel karmaşıklar yaşanıyor.
Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor, iklim değişikliği çok geniş ve disiplinlerarası bir konu, bu nedenle de iklim değişikliği ile mücadele etmek için pek çok farklı alana odaklanmak gerekiyor. Bu kadar önemli ve insanlığın geleceğine etki eden bir konuya odaklanmak yeni inovasyonlar ortaya çıkarmak açısından da oldukça kritik. İklim değişikliği ile mücadele konusuna odaklanan yeni start-up’lardan ya da teknoloji firmalarından önümüzdeki dönemin “unicorn”larının çıkacağı aşikar. Bu şirketlerin geliştirdiği yeni teknolojilerin bir kısmı bile dünyamızı iklim değişikliği kaynaklı sorunlardan korursa, hepimiz açısından oldukça önemli bir kazanç olacaktır.
Peki, iklim değişikliği ile mücadelede teknolojiden nasıl yararlanabiliriz? Bu yazımda, özellikle son dönemde iklim değişikliğine yönelik teknoloji odaklı çalışmalar gerçekleştiren start-up ların çözümlerine değinmek istedim. Açıkçası iklim değişikliği ile mücadelede kullanılan teknolojiler benim de uzmanlık alanım değil, bu nedenle araştırmalarım kadar, Forbes’da yayınlanan detaylı bir analizi baz aldım. Ayrıca, iklim krizi ile ilgili terimleri doğru kullanmak adına genç iklim aktivistlerinden Atlas Sarrafoğlu’nun tarafıma ilettiği iklim krizi terimler sözlüğünden yararlandım. Umarım, bu araştırma ülkemizdeki girişimcilik ekosistemine, akademisyenlere ya da kurumsal şirketlere sahip oldukları teknolojilerini ve uzmanlıklarını iklim krizi ile mücadele kapsamında da ele almaları adına da bir ilham kaynağı olur…
İklim değişikliği tüm Dünya’nın gündeminde…
Son dönemlerde, Dünya’nın en büyük şirketleri net sıfır emisyona ulaşma taahhüdünde bulunarak; operasyonlarını buna göre uyarlamaya başladı. Basitçe söylemek gerekirse, net sıfır, insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle atmosfere salınan ve sera etkisine neden olan karbondioksit, metan, azot oksit gibi gazların miktarını, yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı miktarıyla eşitlemek anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle net sıfır, atmosfere yeni emisyonlar eklememek anlamına geliyor. Salım devam edecek, ancak bu durum, atmosferden eşdeğer miktarda gaz emilerek dengelenecek. İngiltere, 2050 yılına kadar net sıfır olma hedefini belirleyen dünyanın ilk büyük ekonomisi oldu.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl, Dünya’nın en büyük varlık yöneticisi (7 trilyon dolarlık varlık yöneticisi BlackRock), iklim değişikliğini yatırım stratejisinin merkezine koyduğunu açıkladı. McKinsey’nin raporunda bir örnekle belirttiği üzere, “yatırımcılar, iklim değişikliğini hesaba katmaksızın, sel riski olan kıyı mülklerine normalden fazla değer biçtiklerini anlarlarsa, bu durum kar topu etkisi ile piyasaların çökmesine bile neden olabilir”… Pek çok hükümetin merkez bankası da, iklim değişikliğini sistematik bir ekonomik risk olarak görmeye başlayarak, bu alanda somut adımlar atmaya başladı. Çünkü, iklim değişikliği kaynaklı felaketlerin enflasyonu artıracak etkilere sebep olacağı düşünülüyor. Bu söylemler ve aksiyonlar, iklim değişikliğinin daha somut bir şekilde ele alınacağına yönelik önemli sinyaller veriyor.
Ülkemizde de iklim ve göç bakanlığı kurulması planlanıyor
Son dönemlerde ülkemizin dört bir yanında yaşadığımız doğal afetler, iklim değişikliği odaklı yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor ve bu alanda da birtakım somut adımlar atılmaya başlandı. Ayrıca, bu önemli konunun okullarda ders olarak planlanmasında, işlenmesinde ve müfredata eklenmesinde de yarar var…
Yapay zeka destekli iklim zekası
İklim krizini Ülkemiz açısından değerlendirecek olursak; Marmara Denizi’ni bir anda saran deniz salyası, yani müsilaja çare ararken; yaz mevsimi ile birlikte, Ülkemizin dört bir yanında daha önce benzerini görmediğimiz sıklıkta orman yangınları ile mücadele etmek zorunda kaldık. Sıcaklıkların artması, tarımdaki verimi olumsuz etkileyip, belirli bölgelerde kuraklığa yol açarken; son olarak da pek çok vatandaşımızın can kaybı ile sonuçlanan sel ve doğal afetler ile karşı karşıya kaldık…
İklim krizi tüm Dünya’nın ortak problemi…
Ancak bu durum sadece Ülkemize özel değil, Dünya genelinde sadece son birkaç yıl içerisinde artan sıcaklıklar beklenmeyen hava olaylarına sebep oldu. Antarktika'daki buzullar parçalandı, orman yangınları çoğalmaya ve aylarca sürmeye başladı. Deniz ekosisteminde önemli bir yeri olan rengarenk mercan resifleri renklerini kaybetti ve büyük çoğunluğu yok oldu. Bunlarla birlikte, tarihsel kayıtlarda benzeri olmayan birçok iklim olayı artarak devam ediyor…
Temmuz 2021, “Dünya’da şu ana kadar kaydedilen en sıcak ay oldu” … Buna rağmen, eğer önlem almazsak bu yaz hayatımızın geri kalanının en serin yazı olabilir…
Bir önceki yazımda da belirttiğim üzere, “orman yangınlarını engellemeye yönelik en temel çözümü, iklim değişikliği ile mücadele oluşturuyor.” Dünya’nın her bölgesinde artan orman yangınlarını ele alacak olursak, sıcaklıkların yükselmesi ve kuraklık, orman yangınlarının artmasında ve yangın mevsiminin uzamasında çok net bir etken. Amazon yağmur ormanlarının bile sıklıkla yandığı bir dönem yaşıyoruz. Amazon ormanlarında Haziran 2021’de son 14 yılın en şiddetli yangınları kaydedildi. 22 Aralık 2019’da kış ayında, Uludağ’da çıkan orman yangınını hatırlarsınız, bu yangın da oldukça geniş bir alanda etkili olmuştu. Yangının çıkma sebebinden bağımsız olarak, havanın normalden sıcak ve kuru olması, çıkan yangının çok daha geniş alanlara hızla yayılıp ne yazık ki çok daha güç söndürülmesine neden oluyor. Dünya’nın ortalama sıcaklığı 1,5 derece artarsa yazın Akdeniz’de orman yangınlarında yanacak alandaki artış %41 olacakken; sıcaklık ortalama 2 derece artarsa bu oran %62’ye çıkıyor (Kaynak: UN Climate Change, @unclimatechange).
Belirli ülkeler yok olma tehlikesi ile karşı karşıya…
Şu anda yaklaşık 190 milyon insan, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle 2100 yılına kadar yüksek gelgit seviyelerinin etkisi altında olması beklenen bölgelerde yaşıyor. Bu durum, büyük bir nüfusun yer değiştirmesine neden olabilir. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin raporunda da küresel ısınmanın önüne geçilemezse bazı bölgelerin yaşanılamaz hale gelebileceği uyarısında bulunuldu. Maldivler’in de aralarında bulunduğu, iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen 50’ye yakın ülkenin, önlem alınmadığı takdirde "yeryüzünden silinme” riski bulunuyor.
Isınan ve daha asidik hale gelen sular, kril veya mercan resifleri etkileyerek denizdeki besin zincirlerini de tehdit ediyor. Öte yandan, daha uzun süreli kuraklığın ekinlere ve gıda güvenliğine olan tehdidi, yaşama yönelik direkt çok büyük olumsuzlukların habercisi. Daha bitmedi, rezervuarların kuruması ve buzulların kaybı, içme suyunu kıt hale getirebilir. Artan yağışlar, ölümcül sele neden olabileceği gibi iç mekân hava kalitesini de düşürebilir. Nem, küf ve mantarlara fayda sağladığından, sağlık açısından da negatif etkiye neden oluyor.
Ne yazık ki son günlerde Ülkemizin pek çok farklı bölgesinde, hayatımıza güzellikler katan, bakmaktan, seyretmekten, havasını solumaktan keyif aldığımız; pek çoğumuzun unutamayacak anıları olduğu ormanlarımız yangınlar nedeni ile yok olup gidiyor; yangın söndürme çalışmalarında vatandaşlarımızın canları tehlikeye giriyor, bazı vatandaşlarımızı ne yazık ki kaybediyoruz, pek çok canlı da zarar görüyor. Bu durum, vatanını seven her insanda, derin bir üzüntü ve telaşa sebep olurken, izlediğimiz görüntülere karşı bir şey yapamamanın verdiği çaresizlik toplum genelinde umutsuzluğa da neden oluyor. Orman yangınlarına karşı hepimizin duyarlı, sorumlu olması gerekiyor; aslında hepimize düşen görevler var. Teknoloji ile bu yangınların nasıl önüne geçebileceğimizi düşünüp; kamu, üniversite, girişimcilik ekosistemi arasında bu alandaki iş birliğini geliştirip, gerekli koordinasyonun nasıl sağlanacağına yönelik aksiyonlar alarak bundan sonraki yangınların önüne geçmeliyiz.
Ben de bu yazımda kendi tecrübelerimden; birlikte çalıştığım, teknoloji geliştiren genç arkadaşlarımın bu alanda geliştirdikleri çözümlerden ve güncel araştırmalardan yararlanarak, orman yangınları ile mücadelede teknolojiden nasıl yararlanılabileceğini paylaşmak istedim. Bu çözümlerden bir kısmı bundan sonraki süreçte birkaç yangını önlese dahi hepimiz için önemli bir fayda sağlayacaktır…
İklim değişikliği, orman yangınlarının riskini ve kapsamını artıran en önemli etken
Orman yangınlarını engellemeye yönelik en temel çözümü, iklim değişikliği ile mücadele oluşturuyor.
Selen Şenal’a göre; "Orman yangını riski, sıcaklık, toprağın nemi; ağaçların, çalıların ve diğer potansiyel yakıtların varlığı gibi faktörlerle ilişkili. İklim değişikliği, ormanlardaki organik maddenin (orman ateşini yakan ve yayan malzeme) kurumasını hızlandırmaktadır. Örneğin 1984 ile 2015 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) batısındaki büyük yangınların sayısı bu sebepten ikiye katlandı. Araştırmalar, iklimdeki değişikliklerin daha sıcak ve daha kuru koşullar yarattığını, bu durumun da orman yangını riskini artırdığını gösteriyor. ABD'nin batısındaki çoğu bölge için, tahminler, ortalama yıllık 1 derecelik bir sıcaklık artışının, bazı orman türlerinde ortalama yanan alanı yılda %600'e kadar artıracağını gösteriyor. Yine, ABD'deki modelleme, 2060 yılına kadar yıldırımla ateşlenen orman yangınlarında 2011'e göre en az %30'luk bir artışla artan yangın riski ve daha uzun bir yangın mevsimi de öngörmektedir. İklim değişikliği ile mücadelede, yenilenebilir enerji ve fosil temelli olmayan biyoyakıt kullanımını artırmak oldukça kritik.” Şenal ve ekibi, atık su ve atık baca gazı bertarafıyla mikroalglerden çevreci biyoyakıtlar üreterek, iklim değişikliği etkilerini azaltmaya fayda sağlamayı hedefliyorlar.
Orman yangınları ile mücadelede yapay zeka (artificial intelligence - AI)
Dr. İlkay Altıntaş, San Diego’daki University of California Wifire Laboratuvarının kurucusu ve yöneticisi. Bu laboratuvarın odağı yapay zekadan yararlanarak yangınları önlemeye yönelik öngörü analizleri geliştirmek. Bu doğrultuda, yangınların sebep olduğu yıkımı en aza indirmeyi amaçlıyorlar. Dr. Altıntaş’ın çalışmaları daha iki hafta önce New York Times’da yer aldı.
Çalışmalar kapsamında, gerçek zamanlı uydu görüntüleri, rüzgâr modelleri, hava durumu ve daha pek çok veri seti; geçmiş yangınlarla ilgili veriler ışığında analiz ediliyor ve yangınların başladıktan sonra nasıl yayılacağını, insanların yaşadığı yere ne kadar yaklaşabileceğini hızlı bir şekilde tahmin etmek ve daha büyük daha tehlikeli etkileri önlemeye yönelik öngörüler ortaya çıkarmak için kullanılıyor. Böylelikle, bir yangın sırasında, itfaiye yetkililerinin kaynaklarını nerede kullanmaları gerektiğine ve hangi alanları tahliye edeceklerini belirlemelerine yönelik daha doğru kararlar alınmasına yardımcı olunuyor. Laboratuvar, şu anda eyaletteki her büyük yangınla mücadeleye yardımcı olmak için kullanılıyor.
Covid vakalarında yaşanan artış ile birlikte, seyircisiz oynanacağı açıklanan, pek çok önde gelen sporcunun katılımının belirsizliğini sürdürdüğü Olimpiyatlar kapsamında, Japon Hükümeti olağanüstü hâl ilan edileceğini de açıkladı. Bu sene, oyunlar seyircisiz olsa da, yeni teknolojiler sporcuları daha geniş hayran kitlelerine yakınlaştırırken, aynı zamanda daha sürükleyici deneyimler sağlamayı da vaadediyor. Teknoloji sadece sosyal mesafeyi sağlamak ya da kontrol etmek için değil; oyunları daha iyi yönetmek, sporcu performansını gerçek zamanlı izlemek, geliştirmek ve farklı dijital deneyimler sunmak için de oldukça farklı uygulamaları destekleyecek şekilde kullanılacak. Bu yıl, oyunlarda 5G desteği ile daha hızlı ve çok daha gelişmiş sanal izleyici etkileşimi de mümkün olacak. Örneğin, 5G altyapısı ve sanal gerçeklik deneyimi ile bir basketbol maçını 360 derece görüş ile oldukça farklı açılardan izleme imkanına sahip olabileceksiniz.
Tokyo Olimpiyatları’nda kullanılacak ve yakın zamanda pek çok spor müsabakası için standart olması beklenen yeni teknolojileri Hürriyet için analiz ettim.
Robotlar çok farklı amaçlar için kullanılacak
Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi, “Tokyo’20 Robot Projesi” olarak adlandırdığı insiyatif ile robotların yaygın olarak toplumda “iyiliği teşvik etmek” ve Covid-19’a karşı tedbir amaçlı kullanımını hedefliyor. Bu kapsamda, robotlar, Olimpiyatlar’da pek çok görevi gerçekleştirecek. Robotlar sporcuların kaldığı alanları ve antreman salonlarını temizlemede, dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirmede, sporcuların ekipmanlarını taşımada kullanılacak. 2021 Olimpiyat Oyunları'nda farklı amaçlar için Tokyo Olimpiyat Oyunları sponsoru Toyota tarafından tasarlanmış yaklaşık 8-10 farklı robot kullanılacak.
Bunlardan ikisi Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın maskotu olarak tasarlanmış olan Miraitowa ve Someity adındaki robotlar. Bu maskot robotlar, izinli ziyaretçiler ya da sporcular ile ilgilenecek; onları karşılayarak yön gösterecek ve etkinlik bilgilerini paylaşacak. Yüz tanıma teknolojisi ile karşılarındaki kişilerin duygularını da analiz edebilen bu robotlar, el sallayabiliyor, tokalaşabiliyor ve bir kişi yakınındayken çeşitli yüz ifadeleri ile tepki verebiliyor. Bu robotlar özellikle çocukları oyunlar boyunca eğlendirmekten de sorumlu olacak.
“Saha destek robotları” ise oyunlar boyunca iş yükünü azaltmak amacıyla görev alacak. Bu robotlar, cirit ve gülle atma gibi belirli spor etkinliklerinde atılan nesneleri toplamada ve mesafeyi ölçmede yardımcı olacak. Robotların kullanımı hem sahayı toplamak için gereken süreyi kısaltacak, hem de etkinliklerde gereken personel miktarını azaltmaya yardımcı olacak.
Ayrıca, “herkes için mobilite” slonganı ile 360 derece kamera ve büyük bir ekran ile donatılmış “T-TR1 - sanal hareketlilik robotları”, uzak bir konumda olan bir kullanıcının görüntüsünü kamerada yansıtarak, o kişinin robotun konumunda, oyunların atmosferini daha fazla hissetmesine yardımcı olacak. Bu uygulama, özellikle etkinliklere fiziksel olarak katılamayacak kişiler için bir ekran varlığı ile sanal olarak o ortamda bulunma şansı verecek.
“İnsan destek robotları” ise engelli izleyiciler için destek süreçlerinde ve yemek servislerinde kullanılmak üzere tasarlandı…
Dijital yol haritası belirlemek hayati olacak
Özellikle karantina döneminde, günlük hayatımızı, işlerimizi, eğitimimizi kesintisiz devam ettirmek adına dijital hazırlığın ve altyapının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Bu süreçte, şirketlerin %85’inde dijital dönüşüm yatırımları ve uygulamaları hız kazandı. McKinsey (2020) araştırması kurumların pandemi ile birlikte dijital dönüşüm çabalarında 8 hafta içinde 5 yıllık ilerleme kaydettiğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi. Kovid-19 sonrasında da rekabetçi olabilmek adına dijital dönüşümü doğru kurgulamak ve öne çıkan teknoloji trendlerini analiz ederek gerekli teknik altyapıyı oluşturabilmek çok daha önemli hale geliyor.
Sanal ofislere doğru
Kovid-19 öncesinde de uzaktan çalışma fikri gündemdeydi, fakat önyargılar somut ilerleme sağlanmasının önünü kesmişti. Salgın, on milyonlarca çalışanın bir gecede evden çalışmaya geçmesiyle bu durumu değiştirdi. Kurumlar bir yandan uzaktan çalışmayı en verimli şekilde gerçekleştirecek yollar ararken, uzaktan birlikte çalışma, proje yönetimi uygulamaları ve video konferans uygulamalarının kullanımında patlama yaşandı. 2020'de küresel video konferans pazarı $7,87 milyara ulaştı (bir önceki yıla kıyasla iki kattan fazla artışa tekabül ediyor).
Küresel salgın nedeniyle başlayan evden çalışma deneyi, uzaktan çalışmaya ilişkin olarak uzun zamandan beri mevcut olan yanlış kanıları değiştirirken, ofis dışında da gerçek iş yapılabileceğinden şüphe eden birçok yöneticiye, uzaktan çalışmanın üretkenlik, iş-yaşam dengesi, maliyetler ve sürdürülebilirlik bakımından yaratabileceği olumlu etkiyi göstermiş oldu. Farklı raporlarda belirtildiği üzere yöneticilerin %60'ı ofis alanlarının küçülmesinden oldukça memnunken; %43'ü ise 2030 yılına kadar fiziksel ofislerinin olmayacağına inanıyor. Henüz erken olsa da göstergeler uzaktan çalışanların ofisteki meslektaşlarına göre ortalama %40 daha üretken olduğu yönünde… Global WorkPlace Analytics (2021) araştırması, Dünya genelinde çalışanların zamanlarının %50-%60’ında masalarında olmadığını ve bunun çok büyük bir alan ve para israfı olduğunu belirtirken; McKinsey Global Institute (MGI), küresel işgücünün %20'sinden fazlasının zamanının çoğunu ofis dışında geçireceğini tahmin ettiğini belirtiyor. Elbette bu durumu sadece Kovid-19’a bağlamak da doğru değil çünkü, otomasyon ve dijitalleşmedeki ilerlemeler “her yerden çalışma” olgusunu artık çok daha mümkün kılıyor.
Uzaktan çalışmaya yönelik temel olarak iki önemli zorluk bulunuyor: Bunlardan biri, kültür ve aidiyet duygusu yaratmanın ana unsuru olan ofislerin yeni rolüne karar vermek. Şirketlerin gayrimenkul yatırımlarını (bu binaya, ofise ihtiyacımız var mı?), işyeri tasarımını (masalar arasında ne kadar boşluk var, temassız deneyimler destekleniyor mu?) ve eğitim ve mesleki gelişim kriterlerini (uzaktan mentorluk mümkün mü?) ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Ofise dönmek, çalışanlara bir e-mail iletip, tekrar ofise dönüyoruz diyerek, kapıları açmaktan ibaret değil… Bunun yerine, fiziksel ofislerin, o ofise sahip işletmeye getirilerini sistematik olarak yeniden değerlendirmek gerekiyor.
Yeni dünyaya adapte olmak için yeni yetkinlikler geliştirmenin ve sürekli öğrenmenin önemi
Uzaktan çalışmanın yayılımındaki diğer zorluk, işgücünü otomasyon, dijitalleştirme ve diğer teknolojilerin gereksinimlerine uyarlamakla ilgili… Her çalışan, işini sürdürmek istiyorsa, mutlaka yeni beceriler edinmeli. Dünya Ekonomik Forumu çalışanların yarısından fazlasının 2022 yılına kadar önemli ölçüde yeni becerilere ihtiyaç duyacağı öngörüsünde bulunuyor. Öte yandan, BBC’nin araştırması, ~200 milyon kişinin Kovid-19 kaynaklı değişim nedeniyle mevcut işini kaybedebileceğini öngörüyor…
Öte yandan, yapay zekâ son kullanıcılar nezdinde pek çok endişeye de sebep oluyor. Öne çıkan tartışma konuları: "Yapay zekâ kötü niyetli insanların eline geçerse ya da insanlığın kontrolünden çıkarsa insanlık tehdit altında kalır mı”; “yapay zekanın önyargılardan bağımsız gelişmesi nasıl sağlanabilir”; “AI işlerimizi elimizden alacak mı”; “sanal asistanlar ve akıllı cihazlar ile her şeyimiz takip ediliyor mu, sürekli izleniyor muyuz”...
Yapay zekanın her geçen gün daha da fazla hayatımıza etki edeceği bir dönemde, ülkemizde de bu alandaki çalışmaları stratejik bir şekilde ilerletmek ve her kesim açısından bu odağı sistematik bir şekilde takip etmek oldukça büyük önem arz ediyor. Bu alanda öne çıkan sivil toplum kuruluşlarından olan Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) yapay zekanın gelişen önemine yönelik farkındalığı artırmak ve bu alanda toplumu bilinçlendirmek adına oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Sonuçları yeni paylaşılan ve toplumdaki yapay zeka algısına yönelik şu ana kadar gerçekleştirilen en geniş kapsamlı araştırmalardan olan "AIPA Gelecek Araştırması: Toplumda Yapay Zekâ Algısı” önemli bir referans kaynağı olarak ele alınması gereken bir çalışma. Araştırma, 14-44 yaş grubunda, %30’u öğrencilerden oluşan toplam 1135 katılımcı ile gerçekleştirilmiş. Araştırmada yapay zekâ; tanımı, etkisi, toplumun geleceğindeki yeri, güven unsuru, yapay zekaya yönelik korku ve yapay zekanın kanun önünde hesap verilebilirliği odağında 7 başlıkta ele alınmış.
Araştırmada öne çıkan sonuçlar:
* Yapay zekâ tanımı konusunda toplum yeterli bilgiye sahip değil…
* Yapay zekayı doğru olarak tanımlayanlarda, “makine öğrenmesi” ifadesi ön plana çıkıyor. Yapay zekaya ilişkin doğru tanımlamayı yapan bireyler arasında kadınların oranı, erkeklere kıyasla belirgin düzeyde daha düşük…
* Yapay zekâ denilince akla ilk olarak “robot” geliyor. Hollywood bilim kurgu filmlerinde çizilen robot odaklı yapay zekâ imajından dolayı, yapay zekanın robot eliyle dünyayı ele geçireceği, yok edeceği, zarar vereceği bilinçaltına yerleşmiş bir algıyı oluşturuyor…
* Yapay zekaya yönelik korkunun temelini iş kaybetme endişesi oluşturuyor. Öğrencilerde buna ek olarak, yapay zekanın kişisel bilgilere kolay erişimi ve işleme becerisi ile mahremiyeti zedeleyeceği korkusu da bulunuyor…
* Katılımcılara göre yapay zekadan olumsuz olarak etkilenecek mesleklerin başında doktorluk, öğretmenlik, kolluk kuvvetleri ve tercümanlar geliyor…
En basit tanımı ile ev sahiplerinin, evlerine gelen kişileri ister evde, ister dışarıda olsunlar, cep telefonu uygulamaları üzerinden video bağlantısı aracılığıyla görmelerini ve iletişim kurmalarını sağlayan bu teknoloji, sürekli olarak gelişiyor. Makine öğrenme ve gelişmiş sensor özellikleri ile daha da akıl kazanan kapı zillerinin yeni yetenekleri oldukça şaşırtıcı… Bu yazımda, akıllı kapı zili odağında öne çıkan son trendleri, Digital Trends’de yayınlanan bir makaleden de yararlanarak analiz ettim.
Müşterilerin akıllı kapı zillerine olan talebi artıyor
Kolay kurulum ve kullanımın yanında, güvenliği oldukça artırıcı bir unsur olması ve gelişmiş sensor yetenekleri sayesinde fonksiyonelliğinin sürekli olarak artması akıllı zil pazarına olan talebi artırıyor. Akıllı kapı zillerine yönelik artan talebin bu alandaki inovasyonları tetiklemesiyle pek çok farklı firma birbirine rakip olacak şekilde bu alanda çözümlerini sunmaya başladı. Böylece son kullanıcılar nezdinde fiyatlar da daha uygun hale geldi. Akıllı ziller, akıllı ev asistanları ya da akıllı kilitler ile entegre olarak, uzaktan kapının açılıp kapanması ya da kilit kontrollerinin gerçekleştirilmesini de sağlayabiliyor.
360 Research Report firmasına göre 2020'de ~5 milyar USD değerinde olan küresel akıllı kapı zili pazarının, 2021-2026 döneminde %56,4'lük bir artışla, 2026'nın sonunda 117 milyar USD'ye ulaşması bekleniyor.
Akıllı zillerin geldiği nokta itibariyle olmazsa olmaz diye nitelendirebileceğimiz öne çıkan birkaç özelliği bulunuyor. Pille çalışanlar ve ev Wi-Fi’ına bağlananlar kurulumu en kolay olanları. Bu zilleri kapınızın dışında uygun herhangi bir yere yerleştirip, bağlantıyı sağlayarak anında kullanıma başlayabiliyorsunuz. Kablosuz kurulumun tek dezavantajı, pilleri daha sık değiştirme veya daha sık şarj etme ihtiyacı. Bazı modellerde şarj için opsiyonel güneş enerjisi aksesuarları da bulunuyor (tabii bu daha çok yazlık bölgeler için ideal). Canlı görüntü, video yakalama, hareket ve ses algılama özellikleri de çoğu akıllı kapı zilinde olan özellikler. Akıllı telefon uygulamanızla entegre, kişisel uyarılar ayarlayabilir, kapınızın önünde biri normalden uzun süre kalıyorsa, bu kişiyi anlık bildirimler ile görüntüleyebilir, konuşabilir veya bulutta tutulan görüntüleri daha sonra tekrar izleyebilirsiniz. Evdeyken ses komutlu kullanım adına da akıllı ev asistanları ile entegre olanları tercih etmekte yarar var.
Peki gelelim, akıllı zillerin yeni özelliklerine…
Kapı ziliniz arkadaşlarınızı tanıyarak, gelen kişilerin kim olduğunu belirtebilir…
Aile bireyleri ya da sık ziyaret eden arkadaşlarınızı veri tabanında eşleştirerek, "İpek kapıda!..” gibi özel uyarılar alabiliyorsunuz. Bu özellik, bazı akıllı zil firmaları tarafından uygulamaya alınmış olsa da yapay zekanın tartışmalı kullanım alanlarından olan yüz tanıma ve kişisel veri odaklı hassasiyetler nedeni ile bazı firmalar bu özelliği eklemeyi kesinlikle reddediyor.
Giyilebilir cihazlar hayatımıza “fitness” ve “wellness” gibi egzersiz ve spor odaklı aktivite takip uygulamaları ile girdi. Günümüz tüketicileri hem teknolojiye meraklı hem de sağlık bilincine sahip olduğu için giyilebilir cihazlar, bu yaşam tarzına uygun olarak beklentileri karşılayan bir yenilik oldu. Sürekli gelişen sensör yeteneklerinin, yapay zekâ destekli öngörü analizlerinin ve regülasyonların da netleşmeye başlaması ile birlikte, artık giyilebilir cihazlar sağlık sektörünü derinden etkiliyor ve kişiselleştirilmiş tıp vizyonunun önünü açıyor. Giyilebilir teknolojileri kullanmanın potansiyel faydaları sektör içerisinde de kabul edilmiş durumda. Öte yandan, kullanıcılar sağlık odaklı çalışmaları desteklemeye meyilli: Giyilebilir cihazlardan toplanan verilerin ürün sağlayıcılar, üniversite hastaneleri ya da sigorta firmaları ile paylaşılmasına yönelik ilgi hızla artış gösteriyor.
Sağlık hizmetlerinde kullanılmaya başlanan giyilebilir cihazlar, bir kullanıcının sağlık bilgilerini gerçek zamanlı olarak doktoruna iletebiliyor, beklenmeyen, ani bir durumda gerekli yardımı çağırabiliyor veya kullanıcının yakınlarına haber verebiliyor. Sağlık tarafında daha hassas ve daha farklı alanlarda ölçümlerin gerçekleşmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde çok daha fazla tüketicinin giyilebilir cihazlara talep göstereceği ve bu pazarın hızla artacağı öngörülüyor. Fortune Business Insights Raporu’na göre sağlık odaklı giyilebilir cihaz pazarının küresel ölçekte, 2027’ye kadar $200 milyara çıkacağı tahmin ediliyor.
Giyilebilir sağlık cihazları, büyük teknoloji şirketleri için de yeni odak alanlarından birini oluşturuyor. Amazon, Google, Apple gibi teknolojinin önde gelen şirketleri sahip oldukları büyük veri, yapay zekâ algoritmaları ve IoT ve bulut gibi teknolojileri ile sağlık hizmetlerini olumlu iyileştirmeler yapabilecekleri bir alan olarak görüyor. Bu yazımda, öncü teknoloji firmalarının ve start-up’ların giyilebilir sağlık alanındaki yeni ürünlerini analiz ettim.
Apple Watch, giyilebilir teknoloji pazarının en popüler ürünlerinin başında yer alıyor. Adım izleme, spor salonu ekipmanları ile senkronizasyon ve meditasyon özellikleri ile başlayan Apple Watch’un değer teklifi, zamanla günlük aktivitelerin takip edilebileceği bir sağlık cihazı konumlandırması ile devam etti. Apple Watch’un gerçekleştirdiği uygulamaların bir kısmı: Kullanıcısının sert bir şekilde düştüğünü tespit edip, hemen yardım çağırabilmesi; kadınların adet döngülerini takip etmesi ve tehlikeli kalp ritmi durumunu tanımlayabilmesi… Korona öncesi dönemde, kalp ritmindeki düzensizliklerden kalp krizini erken teşhis etme algoritmalarını Stanford Üniversitesi Hastanesi ile ortak çalışmalar yaparak geliştiren Apple; en son lanse ettiği Apple Watch ile kandaki oksijen miktarını ölçerek, kullanıcının Korona olma ihtimalini test yaptırmadan çok büyük başarı ile tespit etmeye başladı. Yeni saatlere, FDA onaylı daha hızlı bir elektrokardiyogram sensörü eklenerek kalp sağlığı izleme uygulamasının daha da geliştirildiği belirtilmişti.
Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir habere göre ise Apple Watch kan basıncını, kan şekerini ve kandaki alkol miktarını da izlemeye yönelik çalışmalarına başlamış durumda. Yani, ilerleyen dönemde alkol aldığınızda, araba kullanıp kullanamayacağınızı Apple Watch’a danışabileceksiniz… Bu özelliklerin yeni Apple Watch tanıtımında resmi olarak açıklanması bekleniyor. Apple Watch'un, kızılötesi ışık kullanarak kan analizini gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu teknolojiden halihazırda farklı uygulamalar için de yararlanılmakta.
Giyilebilir teknolojiler alanındaki öncü firmalardan olan ve Google tarafından satın alınan Fitbit de yakın dönemde, tamamen sağlık odaklı yeni akıllı saati, Fitbit Sense’i tanıtmıştı. Bu saat, stresi yönetmeye yardımcı Dünya’nın ilk elektrodermal aktivite (EDA) sensörüne sahip. Bununla birlikte, saatte, gelişmiş kalp atış hızı izleme teknolojisi, yeni EKG uygulaması ve ateş ölçme sensörü de bulunuyor. 6 günü aşan pil ömrü de oldukça önemli bir gelişme. Vücut ısısının düzenli ölçümü, kalp ritim analizi ile birleşince, viral enfeksiyonları takip etmek adına da önemli bir altyapı sağlıyor. Fitbit de Apple gibi Stanford Universitesi ile bu alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Bu çalışmadaki ana fikir, akıllı saatlerin veya diğer giyilebilir cihazlardaki sensörlerin, kullanıcısı bunu fark etmeden viral bir enfeksiyonu gösteren semptomları tespit etme yeteneğine sahip olabileceği. Hasta bir kişinin hasta olduğunu bile bilmeden enfeksiyonunu yayma ihtimali söz konusu olduğundan, erken teşhis, COVID-19 gibi hastalıkların yayılmasını durdurmak için oldukça önemli. Bu gelişmeler, gelecekte salgınların küresel salgın haline gelmeden önce kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.
Amazon’un giyilebilir sağlık alanındaki hamlesi, Halo isminde hem bedeninize hem de zihninize iyi gelecek bir akıllı bileklik, uygulama ve abonelik hizmeti ile birlikte geldi. Amazon, klasik bir aktivite bilekliğinden elde edilebilecek uyku düzeni, vücut yağ endeksi ve günlük hareket miktarı gibi verilere ek olarak; yapay zekâ ile kullanıcının sesinden yola çıkarak duygu durumuna kadar farklı parametrelerden yararlanıyor. Ayrıca, ses odaklı analizin kullanıcıların başkalarında nasıl bir intiba bıraktıklarına, iletişimlerini ya da ilişkilerini nasıl geliştirdiklerine yönelik olarak da birtakım ipuçları sağladığı belirtiliyor. Halo uygulaması vücut kitle indeksinden (BMI) daha iyi bir ölçüt olan doğru vücut yağ yüzdesi ölçümü verebileceğini öne sürüyor. Amazon'a göre, Halo'daki vücut yağ ölçümü, bir doktorun kullanacağı yöntemler kadar doğru ve evdeki akıllı tartılara kıyasla neredeyse iki kat daha hassas.
Bunların yanında, giyilebilir sağlık teknolojileri pazarının akıllı sağlık bileklikleri ve saatlerden daha fazlası olduğunu unutmamak gerekiyor. Glikoz izleme cihazları, antrenman ve oyun için özel giysiler, yüzükler, maskeler ve gözlükler bu alanda öne çıkan diğer akıllı cihazlar…
Apple, son etkinliklerinde olduğu üzere, bu etkinlikte de geri dönüşüm odaklı çevreci yaklaşımını, kişisel verilerin güvenliğine yönelik politikalarını ve insanların yaşamlarında etki yaratma misyonunu vurguladı. Ayrıca tanıtılan tüm ürünlerde, 2030'a kadar %100 karbon nötr ürün vizyonu da ortaya konuldu. Bu taahhüt, 2030 yılında, satılan her Apple ürününün iklim üzerinde sıfır etkiye sebep olacağı anlamına geliyor. Bu yıl içerisinde İstanbul Bağdat Caddesi’nde Apple’ın Avrupa’daki en büyük mağazalarından birinin açılacağını da belirtelim.
Apple “Spring Loaded” etkinliğinde öne çıkanlar
Beklenildiği üzere yeni iPad Pro ve iMac merkezli olan etkinlikte; yeni Apple TV, sık kullanılan ve unutulabilen ürünlerin basitçe takip edilmesini ve bulunmasını sağlayan AirTag ve mor renkli bir iPhone 12 tanıtıldı. Uzun süredir yenilenmesi beklenen AirPods ve Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 14.5’a yönelik herhangi bir bilgilendirme gerçekleşmedi ise yapılmadı. Yeni işletim sistemi ile ilgili detayların önümüzdeki hafta paylaşılması bekleniyor.
Son Apple lansmanlarında Apple’ın yeni ürünlere ya da inovasyonlarda odaklanmaktansa, var olan ürünlerine yeni özellikler eklediğini ve ürünler odağında geliştirmeleri ön planda tuttuğunu gözlemlemekteydik. Bu etkinlik, Apple’ın “kullanıcı deneyimi” açısından en önde gelen firmalardan biri olduğunu tekrar hatırlatması bakımından önemliydi ve özellikle iMac’lerdeki tasarım odağı fark yaratacak türden görünüyor.
Etkinlik ana ürün tanıtımları öncesi ısınmalar ile başladı
Apple Card, Podcast'ler ve yeni mor renkli iPhone 12…
Apple’ın CEO’su TimCook, Apple Card’ın misyonunun kredi kartını baştan tasarlamak olduğunu belirtti. Apple Pay ve Apple Card ile ödeme sistemlerinde yerini sağlamlaştıran ve finans sektörüne yeni bir bakış getiren Apple, sektördeki ezber bozan konumunu devam ettiriyor. Bu alanda sessiz ama derinden ilerleyen Apple’ın ileride “dijital bankacılık” alanında önemli bir oyuncu haline geleceğini şimdiden söylemek mümkün. 2020 Ağustos ayında NFC uyumlu telefonları bir uygulama desteği ile temassız POS haline getiren bir şirketi de satın alan Apple’ın bu alanda yeni çözümlerini ilerleyen dönemlerde şahsen bekliyorum.
Bu jenerasyon, bilginin giderek özgürleştiği ve serbestçe paylaşıldığı sürekli bağlantılı bir dünyada büyüdü…Bu nedenle, Z jenerasyonunun pek çok davranışı, akıllı telefonlar, sosyal medya ve dijital servislerin olmadığı bir dönemde çocukluğunu ya da yetişkinliğini geçirmiş önceki nesiller için normal olmayabiliyor. Bu nesil, diğer kuşakların oldukça ilginç, bazen de “itici” bulduğu teknoloji odaklı pek çok ritüele de sahip: Etkinlik ve maç deneyimlerini canlı olarak paylaşmak, “Snapchat”lemek, her yerde sosyal medyayla yaşamak, sürekli sesli mesaj bırakmak ya da video çekmek gibi… Akıllı cihazlar, internet ve sosyal platformlarla büyümüş olan “multi-tasking” (aynı anda pek çok işi yapabilen), “ben odaklı” ve farklı düşünen bu dijital yerliler, seçimlerinde yenilikçiliği, kaliteyi ve deneyimi önceliklendirmekte. Bununla birlikte, dünyayı değiştirebileceklerine inanan; sosyal sorunlara, çevreye daha duyarlı, aktivist ve görüşlerini sonuna kadar savunan bir kuşak Z jenerasyonu…
Z jenerasyonu benim hayatımda da önemli bir yer tutuyor. Üniversitelerdeki derslerimde, katıldığım söyleşilerde ve iş hayatımda Z jenerasyonu ile sürekli etkileşimdeyim. Tüm çalışmalarımda da gençlerin görüşlerini almaya, onları karar süreçlerine dahil etmeye azami gayret gösteriyorum. Şu anda farklı üniversitelerde, liselerde okuyan ya da yeni mezun olup iş hayatına giren GenZ gençlerle birlikte “Z Jenerasyonu” odağında bir kitap hazırlığı da içerisindeyiz. Bu kitap kapsamında, Z jenerasyonundan gençler, daha üst jenerasyonlar olarak bizlerin anlamakta güçlük çektiği, ancak onlar için oldukça normal olan davranışlarını, seçimlerini ya da tercihlerini kendi perspektiflerinden anlatıyor olacaklar. Böyle bir kitap hazırlığı evresinde ve gençlerle oldukça yakın çalışan biri olarak bu yazımda Z jenerasyonunu tercih ettiği teknolojiler odağında analiz ettim…
Küreselleşme ve dijital teknolojilerin etkisi ile şekillenen Z Jenerasyonunu anlamak, bana göre geleceğe de ışık tutmak anlamına geliyor. Peki, zaten oldukça farklı olan bu kuşak, pandeminin etkisi ile diğer jenerasyonlardan iyice koptu mu, yoksa önceki nesiller bu gençler ile empati yapabilir hale geldi mi? Gelecekteki yaşama yönelik bizlere fragman sunan bu gençlerin teknolojiye yaklaşımlarını, beklentilerini, farklı araştırmalardan da yararlanarak Siz Hurriyet okuyucuları ile paylaşmak istedim…
Z jenerasyonunun iş ve şirket seçimi
Gen Z bağımsız, girişimci, çeşitliliğe ve eğitime önem veren ve teknoloji odaklı bir nesil… Z jenerasyonunu iş hayatında memnun etmek hiç kolay değil. Sevdiği kahve olmadığı ya da çalıştığı ortamı, ofis düzenini sevmediği için ilk günden işi bırakan; CEO ile olan toplantıları bile kendi ajandasına göre düzenlemeye çalışan, her koşulda fikrini öne çıkaran ve eleştiri konusunda pek de tahammül sahibi olmayan bu kuşak, geleneksel yöneticileri çileden çıkarmaya başlamış durumda… İş yaptığınız Z jenerasyonundan bir genci aramadan önce iki kere düşünmenizde yarar var; çünkü bu kuşak, telefondan ziyade mesajlaşmayı ana iletişim metodu olarak benimsemiş durumda. Özellikle, WhatsApp benzeri sosyal mesajlaşma platformları iletişimlerinde öne çıkıyor.
İş seçiminde maaş ve pozisyon Z jenerasyonu için en önemli kriterler gibi görünse de aslında iş-yaşam dengesi, esnek saatler, prim ödemesi ve ek faydalar gibi diğer unsurlar da iş tercihlerinde oldukça öne çıkıyor… Z jenerasyonu, bir şirketi tercih ederken yalnızca ürün / hizmet kalitesini değil, aynı zamanda şirketin etik kurallarını, uygulamalarını ve sosyal etkilerini de analiz ediyor. Bu neslin kalbini kazanmak için, işverenlerin iyi birer küresel vatandaş olma çabalarını vurgulaması gerekiyor. Şirketlerin sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve açlık gibi daha geniş kitleleri ilgilendiren toplumsal sorunlara bağlılıkları Z jenerasyonu açısından oldukça önemli. Dahası, şirketlerin söylemlerden çok eylemlere öne vermesi gerekiyor, bu gençleri kandırmak öyle kolay değil…
Z jenerasyonu her ne kadar bireysel odaklı görünse de aslında kendilerini daha büyük bir resmin parçası olarak görüyor. Başkalarını kabul ederek ve yükselterek, kendilerinin de yükseldiğini anladıklarında, etkileri ve verimleri muazzam ölçüde artış gösteriyor.
Değişime liderlik eden kuşak (bu bölümü Z jenerasyonundan Halit Danagöz ve Burak Yıldız’ın önerisi üzerine ekledim…)
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Stanford Üniversitesi de “İnsan Merkezli Yapay Zeka Merkezi” (Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence) adını verdiği birimi ile politikacılar, kanun koyucular, araştırmacılar, yöneticiler, gazeteciler ve kamuoyu için yapay zekanın karmaşık yapısı hakkında öngörüler geliştirmek ve tarafsız, objektif veri sağlamak üzere bir insiyatif oluşturdu. Bu merkez, periyodik olarak, yapay zekanın gelişimine ve statüsüne yönelik araştırmalarını paylaşıyor. Bu yazımda, Stanford AI Araştırması’nda öne çıkanları sizler için derledim.
Bir önceki araştırma olan 2019 raporunun öne çıkan sonuçlarından biri “AI’ın hızının Moore Yasası’nı geçmekte olduğuydu (Moore Yasası, işlemci hızlarının her 18 ayda bir iki katına çıktığını ortaya koyuyor, bu da uygulama geliştiricilerinin aynı donanım maliyeti ile uygulama performansında iki kat artış bekleyebileceği anlamına geliyor). AI’ın hesaplama gücü ise, geleneksel işlemcilerin gelişiminden çok daha hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. AI’ın hesaplama hızı her üç ayda bir iki katına çıkmış durumda…”
Bu yılki raporun en çarpıcı sonuçlarından olan; “yapay zekanın araştırma fazından hızla ve çok daha fazla, gerçek hayatta kullanılacak şekilde ticarileşmeye geçmesi” de bu gelişmelerin bir sonucu. Öte yandan, bu ticarileşme çabasının başarılı olması için gerekli olan veri setlerine bugün itibariyle tam anlamıyla sahip değiliz ya da nasıl erişeceğimizi bilmiyoruz… Yani yapay zekâ bir yandan sürekli gelişirken, bir yandan da daha fazla miktarda işlem gücü ve veri gerektiriyor. Bu durum da kısıtlı, ancak daha büyük oyuncuların eline daha fazla güç veriyor."
AI’ın, beklenilenden çok daha hızlı bir şekilde, "gerçek hayatta istenildiği şekilde çalışmıyor"dan; “günlük hayatta kullanılmak üzere hazır” statüsüne geçmesi, ticari servislerin hızına yetişebilmek için araştırmacılar da dahil olmak üzere herkesin yarıştığı bir ekosistemi de ortaya çıkarıyor. AI’ın ticarileşmesini artıran bir konu da bu alanda donanımlı uzmanların ve akademisyenlerin çalışmalarını ticari kurumlarda devam etmeyi tercih etmeleri. Kuzey Amerika’da AI alanında Doktora programlarından mezun olanların %65’i akademide kalmaktansa özel sektöre geçiş yapıyor (2010’da bu oran %44’dü). Bu durum büyük şirketlerin hem yapay zekâ araştırmalarında hem de uygulamalarında oynadıkları artan rolün önemli bir işareti.
Bununla birlikte, yapay zekadaki en uç nokta, bu alanın kurucusu sayılan Alan Turing’in meşhur Turing testidir (Turing testi, bir insanın sorduğu bir soruya verilen yanıtın insan tarafından mı yoksa makine tarafından mı verildiğinin ayırt edilemediği durumu ifade etmekte). Bu testi geçtiğini iddia eden platformlar günbegün artış gösterirken, bu yılki Stanford raporunda yapay zeka sistemlerinin bazı spesifik uygulamalar doğrultusunda, artık metin, ses ve görüntüleri insanların çıktılar arasındaki farkı anlamakta zorlanacak kadar yüksek bir standartta oluşturabildiği belirtiliyor. Yani AI’ın geldiği nokta, doğal ile yapay arasındaki farkı neredeyse ayrıştırılamaz hale getirmiş olması. Diğer bir deyişle, Turing Testinin geçilmesine ramak kaldı… Öte yandan, bu gelişmenin kısıtlı uygulamalar için gerçekleştiğinin altını çizmekte yarar var (restoran siparişi, bilet alımı, araç çağırma, vb.)
Raporda bana göre öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle:
* AI şu anda neredeyse her iş ve sektör açısından oldukça önemli yer tutuyor; ancak salgın kaynaklı aşı, ilaç geliştirme çabası, özellikle 2020’de sağlık odaklı AI yatırımlarına hız kazandırdı. İlaç ve tıp endüstrisi, 2020'de yapay zeka yatırımlarından en büyük payı alarak (13,8 milyar dolardan fazla) 2019’a kıyasla 4,5 kat artış gösterdi. Sağlık alanına, bir sonraki yatırım odağı olan sürücüsüz araç kategorisinden neredeyse üç kat daha fazla yatırım yapıldı. Bir önceki raporda, sürücüsüz araçların diğer tüm AI uygulama alanlarından daha fazla yatırım aldığı belirtilmişti.
Özellikle, IoT (Internet of Things- Nesnelerin İnterneti) kavramının hayatımıza girmesi ve her nesnenin internete bağlanması ile; her geçen gün hızla sayısı artan dijital uygulamalar sayesinde veriler çok çeşitli kaynaklardan şaşırtıcı bir hızla toplanıyor ve veri miktarı katlanarak artış gösteriyor. Bugün elinizdeki mevcut veri miktarını bir yumurta olarak hayal ederseniz, 2030'a kadar bu yumurta bir futbol topuna; 2050'ye kadar ise bir futbol sahası büyüklüğüne erişecek!.. Veri artışına yönelik çarpıcı bir çalışma da bilginin ikiye katlanma hipotezi: Bu hipoteze göre, 1900 yılına kadar bilgi, yaklaşık her yüzyılda bir ikiye katlanırken, II. Dünya Savaşı'nın sonunda bu süre 25 yıla; günümüzde ise ortalama bir yıla düşmüş durumda. IBM'e göre, IoT uygulamalarının artışı, önümüzdeki yıllarda her 12 saatte bir bilginin ikiye katlanmasına yol açacak. Verinin ve bilginin böylesine hızlı artması bir yana, asıl fakında olmamız gereken konu; ne kadar büyük olursa olsun, verinin tek başına bir değeri bulunmadığı… “Değer” bir ihtiyacı ya da problemi çözecek şekilde verinin işlenmesi ve analiz edilmesi ile ortaya çıkıyor.
Bu yazımda, büyük verinin farklı sektörleri, alışkanlıklarımızı ve yaşantımızı, kısacası hayatımızı nasıl değiştirdiğini analiz ettim…
Yeterli miktarda veriye sahipken, bu veriyi anlamlandıracak kaynaklara ve araçlara sahip miyiz?
Kişisel verinin yeterli bilgilendirme yapılmaksızın toplanması, işlenmesi ve tüketicileri yönlendirmek için kullanılması, ülkemiz dahil pek çok ülkede ciddi tartışma konusu olsa da firmalar, büyük bir hızla müşteri verilerini toplamaya devam ediyor. Bugün, verileri yönetme ve anlamlandırma süreçlerinde bir paradigma değişikliğine de tanık olmaktayız. Bir yandan elimizde bol miktarda veri bulunurken, diğer yandan verileri düzgün bir şekilde toplamak, analiz etmek ve yönetmek için gerekli organizasyonel kültüre ve insan kaynağına sahip değiliz. Bu durum kurumların, veriden yola çıkarak karar verme becerisini geliştiremeyip, toplanan verinin, müşteri ilişkilerini iyileştirmede ve müşteri memnuniyeti sağlamada yeterince kullanılamamasına neden oluyor. Veriyi doğru yorumlayacak analizler ortaya çıkarmak, veriden yararlanarak gelir ya da müşteri artırmak kolay bir süreç olmamasına rağmen; verinin popülaritesi, bir heyecan ve aciliyet dalgasını da beraberinde getiriyor. İş dünyası büyük veri ile rekabet avantajı elde etme ve operasyonel verimlilik sağlama konusunda büyük beklentiye girmişken; birçok kuruluş hala veri yönetiminin temelleriyle mücadele ediyor. Örneğin, yüksek profilli veri ihlalleri, manşetlerde sürekli yer tutmaya devam ediyor.
Müşteriler kişiselleştirilmiş deneyim beklentisinde
Büyük veriye olan odağın ve ilginin artması, kullanıcıları da şımartarak gerçek zamanlı etkileşimlere bağımlı hale getirdi. İşletmeler dijital servislere daha fazla yatırım yaptıkça, tüketiciler de kendi beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla kişiselleştirilmiş deneyimler talep ediyor. Sosyal medyada geçirilen zamanın artması, beğenilerinizin, alışveriş alışkanlıklarınızın ve konum bilgilerinizin anlık olarak toplanıp işlenmesine; bunun sonucu olarak da sevdiğiniz ve sevmediğiniz her şeyi önceden tahmin edilebilecek bir halde sunulmasına olanak sağlıyor.
Kişiselleştirilmiş servislere giden yolda büyük veri ile birlikte, bulut bilişim, yapay zekâ, IoT ve blok zinciri teknolojilerinin beraber ele alınacağı bir altyapı ve planlama gerçekleştirmek gerekiyor. IoT’nin veri setini beslemesi, verilerin gerçek zamanlı bir hızda analiz edilmesi için bulutta tutulması ve yapay zekâ destekli algoritmalar tarafından analiz edilerek anlık sonuçlar çıkarılması ve son olarak da veri güvenliğinin sağlanması adına blok zinciri, büyük veri stratejisi açısından bütünleşik bir yaklaşımı zorunlu kılıyor.
Artırılmış analitik ile daha iyi sonuç almak mümkün
Sürekli ve kesintisiz bağlantı ile pazarlama artık gerçek müşteri ihtiyaçlarına çok daha bağlı ve daha kişisel hale geliyor. Pazarlamanın yeni paradigmasında ve geleceğinde, geleneksel teoriler ve uygulamalar arka planda kalırken, deneyimsel pazarlama ve insan odaklı teknolojiler öne çıkıyor olacak. Bu hafta, Uber, Amazon, SalesForce gibi önde gelen teknoloji şirketleri ile de çalışan dijital pazarlama ajansı Single Grain’in güncel bir araştırmasından da faydalanarak, salgının etkisi ile hızla değişen müşteri davranışları doğrultusunda pazarlama alanında öne çıkan yeni teknolojileri ve trendleri analiz ettim.
Pazarlama çalışmalarına empati ile başlama
2020’de yaşadığımız değişim, müşteriler nezdinde empatinin ne kadar önemli olduğunu her kesime oldukça somut bir biçimde göstermiş oldu. Pazarlama açısından da bu süreci ciddi olarak ele almak gerekiyor. İnsanlar bir bisikleti artık sadece spor amaçlı tercih etmiyor ya da ekşi mayayı ekmek yapmak için almıyor; belirsiz, can sıkıcı ve öngörülemeyen bir dünyada teselli arıyorlar. Post Kovid Dünyası’nda da empati, duygusal pazarlama açısından itici bir güç olmayı sürdürecek.
Son zamanlarda müşterileri ile empati kurmayı hedefleyen firmaların değerlendirilmesi gereken bir konu da müşterilerin mahremiyetine saygı duyacak stratejiler geliştirmek. Kişisel verilerin korunması ve tüketici gizliliği, artan bir trend olarak pazarlamada da etkisini gösteriyor. Tüm Dünya’da müşteriler veri gizliliğine oldukça ciddi yaklaşmaktalar. Pazarlamacıların %21’i de gizliliğin tüketiciler nezdinde önemli ve artan bir endişe olmaya devam edeceği görüşünde. Apple’ın müşteri gizililiğine yönelik yaklaşımlarını öne çıkaran iletişimleri, müşterileri ile kurduğu empatinin bir sonucu.
Veri gizliliğine saygı duyacak şekilde pazarlama stratejileri geliştirme öne çıkıyor
Tüketiciler artan bir bilinç ile, markalarla paylaştıkları kişisel verilerinin güvende olduğundan ve kendilerinden onay alınmadıkça farklı firmalar ile paylaşılmadığından emin olmak istiyor. Pazarlama kampanyalarının tasarlanmasında da bu mahremiyete önem verilmesi gereken bir dönemdeyiz. Pazarlamada öne çıkan yeni kurallardan biri, kitlesel pazarlama yapmak yerine “hedef kitlenin onayını” alarak iletişime geçme gerekliliği.
Y kuşağı odaklı pazarlamanın etkisi azalıyor
Yönetici konumuna geçmeye başlayarak, karar verici pozisyonlara terfi etmeleri ve artan harcamaları nedeniyle, son yıllarda pazarlama sektörü tamamen Y kuşağı odaklıydı. Ancak bugünün milenyum kuşağı, 20'li yaşlardan oluşan bir grup olarak personalaştırma dönemini çoktan aştı. Benim de aralarında olduğum ilk Y kuşağı 40’larına yaklaşıyor. Bu yaş grubu, birçok pazarlamacının hedef kitlesinin hala önemli bir bölümünü oluştursa da, artık birkaç adım geri atıp, yarının iş gücüne ve karar vericilerine ulaşmak için bazı yeni fikirler bulmaya çalışmak kaçınılmaz bir hal alıyor…
Facebook “Metaverse" ile neyi hedefliyor?
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg 28 Ekim Perşembe günü şirketin adını "Meta" olarak değiştirdiklerini açıkladı. Bu değişiklik zaten, Zuckerberg'in uzun süredir öne çıkardığı ve şirketine yön verdiği "metaverse" stratejisine bir vurgu ve bu kavramı sahiplenme adına da önemli bir adım niteliğinde.
Zaten, değişiklik sonrası her yerde “metaverse” terimini duymaya, bu konu hakkında tartışmalara rastlamaya başladık (meğer bu konuda ne çok uzman varmış!). İsim değişikliği sonrası, Facebook’un, hepimizin hayatında önemli yeri olan sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram; mesajlaşma platformları What's App ve Messanger ve sanal gerçeklik (virtual reality - VR) şirketi Oculus artık çatı şirket Meta Platforms Inc. altında yer almaya başladı. Yapısal olarak ele alındığında, bu denli dev şirketlerin kendi içlerinde bağımsız ve odak stratejiler ile yönetilmesine rağmen, ortak bir çatı altında toplanmaları oldukça mantıklı. Zaten Google da Alphabet yapısı ile benzer bir modele yıllar önce geçmişti. Öte yandan, bu organizasyonel değişimi, sadece yönetimsel olarak ya da marka değişikliği olarak ele almamak da gerekiyor.
Facebook isminin Meta’ya dönüştürülmesinin nedenleri…
Yeni adı ile Meta’nın ana şirketi; sosyal medya uygulamalarının da atalarından olan Facebook’un, genç kullanıcılar arasında popülerliğini kaybettiği uzun yıllardır bilinen bir gerçek. Instagram satınalmasının altında yatan sebeplerden biri de gençlerin isteklerine ve beklentilerine Facebook’un cevap verememesiydi. Günümüzde, sosyal medyayı ve dijital trendleri belirleyen ana kuşak haline gelen, dijital yerliler olarak da nitelendirilen Z jenerasyonun popüler uygulamaları daha çok YouTube, TikTok ve Snapchat. Her ne kadar Instagram gençler arasında popüler olmaya devam etse de, Facebook artık kesinlikle gençlere göre değil… Zuckerberg’in, VR merkezli “metaverse”ünün hedefinde gençlerin önemli bir yer aldığı aşikar. Zuckerberg, yakın zamanda gerçekleşen bir konferansta “genç yetişkinleri kuzey yıldızımız yapmak için ekibimizi yeniden donatıyoruz” diyerek de bu vizyonunu paylaşmıştı.
Bir diğer yandan “anti-trust” (monopoliyi önlemeye yönelik alınan tedbirler) konularına yönelik dünya genelinde artan ilgi, Facebook'un muhtemelen yakın zamanda yeni rakipleri satın almasını zorlayacak. Ayrıca, Facebook’taki kişisel verilerin izinsiz kullanılarak Cambridge Analytica’da olduğu gibi, seçimleri dahi manipule edecek şekilde kullanılması, küresel çapta ses getiren krizlere yol açarak, Facebook’un güvenlik algısını oldukça aşağı çekti.
Özetle, şirketin Meta olarak ismini değiştirmesindeki temel amacı; Facebook’un yakın zamanlarda sıklıkla karşılaştığı ve hesap vermek zorunda olduğu skandallardan adını uzaklaştırmak ve gençleri kazanmak için dikkatleri yeni ve merak uyandıran bir konsept olan “metaverse”e çekmek olarak özetleyebiliriz…
Bu yazımda, farklı yayınlardan ve görüşlerden de yararlanarak, Facebook’un Metaverse vizyonunu ve Metaverse ile vaadedilen yeni dijital dünyayı analiz ettim.
Metaverse ne demek değil…
Metaverse’e yönelik gerçekten bu aralar ciddi bir gürültü ve bilgi kirliliği bulunuyor. Bu nedenle de, “metaverse” kavramını daha iyi anlamak adına, ne olmadığından başlamak bence daha yararlı olacak. Öncelikle, metaverse, tek bir ürün ya da teknoloji değil; sadece oyun sektörüne ya da uzaktan çalışma/toplantı yapmaya yönelik bir yaklaşım değil; sadece Facebook tarafından da oluşturulmuyor… Metaverse’ün nihai amacı fiziksel dünyadaki yaşamımızın dijital bir kopyasını oluşturabilmek. Arkadaşlarımızla cafe’de takılmak, oyun oynamak, konser izlemek, bir şeyler satınalmak veya bir konferansa ya da toplantıya katılmak gibi yaptığımız günlük, rutin şeyler, internet kadar kolay erişilen sınırsız, 3D dijital bir dünyada gerçekleşebilecek…
Metaverse’un tarihçesi
“Metaverse" terimi ilk defa, 1992'de çok satan bilimkurgu romanı Snow Crash'de (Kar Çöküşü) geçiyor. Kitabın yazarı Neal Stephenson, kitabının ana karakteri olan Hiro Protagonist adlı bir hacker/pizza kuryesinin, fiziksel dünyadan, 40.000 milden fazla uzanan 3D sanal bir şehir olan Metaverse'e gidip geldiği distopik bir dünya betimlemişti. Snow Crash, daha sonra Matrix serisini ve Ernest Cline tarafından yedi yıl önce yazılan bir kitaptan senaryolaştırılan 2018 yapımı bir Steven Spielberg filmi olan Ready Player One'ı da etkilemişti.
Peki Metaverse ne vaadediyor…
Metaverse’u “evrenin ötesi” olarak Türkçe’leştirebiliriz. Ekranlar üzerinden iletişim kurduğumuz ve paylaşımlar gerçekleştirdiğimiz metin, görsel ya da video bazlı 2D dünyaya kıyasla; Metaverse ile dokunsal his dahil pek çok farklı duyuyu destekleyecek 3D destekli dijital bir dünya kurgulanıyor. Tabii ki böylesine bir vizyonu oluşturabilmek için belirli standartların oluşturulması gerekiyor. Yani NFT (non-fungible token - değiştirilmesi mümkün olmayan dijital varlık) ile bir şirketten satın aldığınız bir sanal sanat eserini, farklı bir şirket tarafından geliştirilen dijital bir oyun içerisindeki duvarda gösterebileceksiniz. Ya da, Zoom veya Microsoft Teams için bir 3D avatarınızı oluşturup, bunu sanal toplantılarda da kullanabileceksiniz. İşten sonra arkadaşlarınızla sanal bir konsere katılıp, avatarınız ile arkadaşlarınız ile dans edebileceksiniz. Konser bittiğinde, hayranı olduğunuzun grubun “t-shirt”lerine sanal bir tezgahta göz atıp, beğendiğiniz bir tanesini kripto para birimiyle ödeyerek, ertesi günkü sanal toplantıda giyebileceksiniz. Toplantıda t-shirt’ünüzü beğenen bir arkadaşınıza, bu t-shirt’ü ödünç olarak da verebileceksiniz…
“Yapay Zekada öne çıkan trendleri” başlıklı daha önce Hürriyet'te yayınlanan makalemde, metaverse'e de değinmiştim: "...Yakın zamanda, içinde yaşadığımız fiziksel dünyaya paralel, dijital dünyalar olan “metaverse” kavramına giderek daha fazla aşina olacağız. Bu metaverselerin içinde çalışmak, oynamak ve sosyalleşmek de dahil olmak üzere gerçek dünyada yapmaya alıştığımız birçok işlevi yerine getireceğiz.
Metaverse, kullanıcıların birlikte çalışıp, sosyalleşebileceği, oyun oynayabileceği dijital ortama verilen genel isim olmakla birlikte; genellikle kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulan sürükleyici deneyimler sağlamaya vurgu yapıyor.
Yapay zeka şüphesiz insanların yaratıcı dürtülerini besleyerek kendilerini evlerinde hissedecekleri çevrimiçi ortamlar yaratmada metaverse'in temel yapı taşı olacak. Ayrıca, bir tenis ya da satranç oyununda ortağımız olacak yapay zekâ varlıklarıyla metaverse ortamlarımızı paylaşacağız. Dijitalleşme hızı arttıkça, bu metaverseler gerçek dünyayı daha doğru modelleyecek, simüle edecek ve daha sürükleyici, inandırıcı ve nihayetinde değerli deneyimlere sahip olmamızı sağlayacak. Birçoğumuz gözlükler aracılığıyla birtakım sürükleyici sanal gerçeklik uygulamaları deneyimlemiş olsak da piyasaya sürülen bir dizi yeni cihaz, dokunsal geri bildirim, hatta kokular sunarak, yakın zamanda deneyimi büyük ölçüde iyileştirecek…"
Metaverse’un gelişmesi için gerekenler
Metaverse, ultra hızlı, kesintisiz internet olmadan tam potansiyeline ulaşamayacak, çünkü milyonlarca insanın herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda sanal dünyaya erişim sağlayıp, bu dünyada yaşaması hedefleniyor…Bununla birlikte Metaverse deneyimine ulaşmak adına hala uzun bir zaman olduğunu da belirtmemiz gerekiyor, ancak pek çok yeni teknolojide olduğu gibi bu teknolojik yaklaşım da “önce yavaş yavaş, sonra birdenbire” hayatlarımıza girecek... Bu nedenle, Mertaverse'lerin kimin tarafından inşa edileceği oldukça önemli. Öte yandan, Metaverse kavramında VR'ın oldukça önemli ve olmazsa olmaz olarak nitelendirilebilecek bir yeri olmasına rağmen, 5G, blockchain, yapay zeka, AR ve IoT’nin de bu kavramda yerleri yadsınamaz. Bu nedenle de bu teknolojinin gelişimini bütünsel olarak ele almak gerekiyor.
Basit senaryolar olarak anlatsak da, metaverse’un anlam ifade etmesi için kurumsal iletişim araçlarının, canlı etkinlik organizasyonlarının, e-ticaret ve paylaşım altyapılarının “uyumlu ve birlikte çalışabilir” olması gerekiyor.. Böylesi bir vizyonu geliştirmek için de bir ekosistem oluşturmak zorunlu.
Metaverse’un temelinde yer alan teknolojilerden biri VR demiştik. Her ne kadar yeni ve güçlü mikroçipler, VR deneyimini iyileştirse de hala çoğu insanda baş dönmesi, mide bulantısı gibi negatif etkiler gözlenebiliyor. Günümüzün en gelişmiş gözlükleri bile vücut hareketlerinizin yalnızca sınırlı bir bölümünü takip edebiliyor. Sonuç olarak, avatarlar garip görünüyor. Hepimiz metaverse de yaşayacaksak, dijital benliklerimizin muhtemelen daha çekici olması gerekiyor, bu nedenle gözlük teknlolojindeki gelişmeler Metaverse vizyonu açısından oldukça kritik.
Ayrıca Zuckerberg’e de danışmanlık yapan Stanford Üniversitesi Sanal İnsan Etkileşim Laboratuvarı'nın kurucu direktörü Jeremy Bailenson'ın “30 Dakika Kuralı” olarak tanımladığı bir şey var. Bailenson’un bugün birinin sanal gerçeklik içinde harcaması gerektiğini düşündüğü maksimum süre bu. "Laboratuvarımda, 30 dakika sonra herkesin gözlüğünü çıkarması ve bir bardak su alması, duvara dokunması, gerçek bir insanla konuşması - gerçek dünyayla yeniden bağlantı kurmak için bir şeyler yapması gerekiyor" diyor. Ancak Facebook için yarım saatin yeterli olmayacağı aşikar. Eğer metaverse'nin bugün tüm çevrimiçi zamanımızın yerini alması hedefleniyorsa, bu, günde 3 saatten fazla olmalı (Statista'nın internet tüketimine ilişkin araştırmalarına göre).
Fiyat ise başka bir sorun. Facebook'un Eylül 2020'de piyasaya sürülen Oculus VR başlığının ikinci versiyonu, ilk Oculus maliyetinin yarısı olan 299 dolara satılıyor. Zuckerberg'in 2030 yılına kadar 1 milyardan fazla kullanıcıyı hedeflediğini düşünürsek, bu fiyatın düşmesi şart. Öte yandan, Zuckerberg'in insanların VR gözlükleri satın alması için ana bir değer teklifi de sunması gerekiyor; kitleleri sürükleyecek popüler bir oyun veya bir içerik gibi...
Zuckerberg'in metaverse vizyonunun farkı nedir?
Zuckerberg, tıpkı Hiro'nun Snow Crash'te yaptığı gibi, insanların sanal dünyalarına VR gözlükler aracılığıyla erişmelerini hedefliyor. Bu doğrultuda da Zuckerberg, 2014 yılında bir VR gözlük üreticisi Oculus'u 2 milyar dolara satın alarak bunun temellerini atmaya başladı. O zamandan bugüne Facebook, yakın zamanda Los Angeles merkezli bir butik oyun geliştiricisi olan Within'in de satın alınması dahil olmak üzere, toplam 1 milyar doların üzerinde, yarım düzineden fazla VR odaklı yeni girişimi satın aldı.
Facebook Workrooms ile ilk metaverse uygulamalarını görselleştirmeye başladı…
Şu anda beta sürümünde olan “Workrooms”, Facebook'un sanal toplantı deneyimini ete kemiğe büründürdüğü ilk metaverse uygulama girişimi. Facebook, “Workrooms”u "insanların aynı sanal alanda çalışmak için, fiziksel mesafeden bağımsız olarak, bir araya geldiği ortak bir deneyim" olarak tanımlıyor. Başka bir deyişle, dijital avatarlar ile ekran/doküman paylaşımı, akıllı tahtalar gibi çevrimiçi bir toplantıdan bekleyeceğiniz her şeyin olduğu sürükleyici bir sanal toplantı odası. Son basın toplantısından alınan ekran görüntüleri, çoğumuzun aşina olduğu ofislere fazlasıyla benzeyen sanal bir çalışma odasını andırıyor: yuvarlak bir ahşap kaplama masanın etrafında avatarları ile katılımcılar yer alıyor.
Zuckerberg’in metaverse vizyonu…
Zuckerberg, metaverse’u “içinde bulunduğunuz somutlaştırılmış bir internet" olarak tanımlıyor. Zuckerberg’e göre, ”mesafeyi ve coğrafi problemleri ortadan kaldırarak, insanlara aynı fırsat eşitliğini sağlayacak bir platform Metaverse…
Son dönemlerde Facebook'un Silikon Vadisi'indeki merkezi Menlo Park'ta çalışan arkadaşlarım ile gerçekleştirdiğim sohbetlerde Zuckerberg'in Metaverse kavramını sahiplenmeye yönelik kararlı olduğu dile getirilmişti. Metaverse bu kadar popüler hale gelmişken, şunları da kendimize sorarak, bu yeni, sanal dünyanın doğru kurgulanmasını sağlamamız gerekiyor:
* Metaverse ile birkaç küresel dev internet platformunun ve teknoloji şirketinin geliştirdiği platform ve algoritmalardan nasıl etkileneceğiz?
* Bu platform ve algoritmalar, onlardan kurtulamayacağımız biçimde mi programlanacak?
* Makinelerin ve algoritmaların sahipleri, reklamcılar ve diğer veri madencileri, bunları kişisel verilerimizi azami seviyede sömürmek için mi tasarlayacaklar?
Bu kuşkuların yanında iyimser olarak yaklaşırsak, metaverse’de “içinde bulunduğumuz dünyanın çirkinliklerinden, kötülüklerinden uzak, yepyeni bir dünya” oluşturmak da mümkün… Metaverse’un gelişimini, efsane buz hokeyi oyuncusu Wayne Gretzky’nin meşhur deyişi gibi: “önemli olan topun gideceği yere doğru kaymak, topun olduğu yere değil” bakış açısıyla yorumlamamız ve şimdiden yeni bir dünya olan metaverse’u doğru analiz etmemiz ve farkındalık kazanmamız gerekiyor.