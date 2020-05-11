Coronavirus sonrası yaşam - “Yeni Normal” hayatımıza neler getirecek - III? 

Teknoloji adaptasyonunu basitleştiren ve hayatımızı kolaylaştıran video konferans uygulamaları
Yeni normal özelinde hazırladığım yazı dizisinin 3. bölümünde, karantina sürecinde evde geçirdiğimiz zamanı daha verimli hale getirerek, hayatımızın önemli birer parçası haline gelen “video konferans uygulamalarını" analiz ettim.
Aslında, video konferans uygulamaları iş dünyası için yeni bir kavram değil. Uluslararası iş yapan veya global ölçekli şirketler, müşterileri ile iletişim kurmak, farklı ülkelerdeki meslektaşları ile toplantılarını gerçekleştirmek amacıyla bu uygulamalardan yararlanmaktaydı. Keza, sanal takımların işlerini yönetmesi için de bu uygulamalar olmazsa olmaz araçlar arasında yerini çoktan almıştı…
Video konferans uygulamaları - İletişimde son trend
Karantinada, evde kalmak zorunda olduğumuz dönem, her kesimden insanı bu uygulamalar ile tanıştırdı. Öyle ki, evden çalışırken, iş arkadaşlarımız ile iletişim sağlamaktan, toplantılar gerçekleştirmeye; derslerimize devam etmeye; doğum günü, mezuniyet gibi özel günleri kutlamaktan, berberlerimizden ya da kuaförlerimizden saçımızı düzeltmek için tüyolar almaya veya doktorlara, terapistlere danışmaya; “happy hour” lardan, sanat aktivitelerine; webinar ve konferanslardan, sanal yemek ve buluşmalara kadar hem işlerimizi, eğitimimizi devam ettirmek, hem de eğlenmek, izolasyondan sıyrılmak ve sosyalleşebilmek için video konferans uygulamaları oldukça önemli birer destekleyicimiz haline geldi. Hepimizin, artık, bu tarz uygulamalar ile anıları olmaya başladı. Benim açımdan da bu hafta sonu farklı, aynı zamanda özel bir kullanım gerçekleşti. Eşim, doktora tez savunmasını Zoom üzerinden gerçekleştirerek, cüppesini sanal ortamda giydi…
Daha önce, yeni normal özelinde evden çalışma ve online eğitime değinirken, video konferans uygulamalarının bu alanlarda artan öneminden bahsetmiştim. Yeni normale, Corona sürecinde kullanmak zorunda kaldığımız tüm uygulamaları taşımayacağız, ancak belki de en çok kullanmaya devam edeceğimiz teknolojilerin başında video konferans uygulamaları gelecek…
Bununla birlikte, şu anda kullanmakta olduğumuz uygulamaların da belirli sektörler adına tüm ihtiyaçları karşılayamadığını belirtmek gerekiyor. Eğitim, uzaktan çalışma, sanal etkinlikleri destekleyen platformlar özelinde önümüzdeki dönem, girişimciler açısından pek çok fırsata gebe. Video konferanslarda, ekran paylaşımları sırasındaki deneyimin iyileştirilmesi; katılımcıların dikkat seviyelerinin ve ilgilerinin analizi; çok kişinin katıldığı konferanslarda iki ya da belirli sayıda kişinin basit bir şekilde ayrı sohbet alanları oluşturabilmesi; gerektiğinde anket gibi opsiyonlar sunulması ve ev ortamında hepimizin başına gelebilecek problemlere karşılık, sadece katılımcının yüzünü ekrana alıp, arka planı ve farklı sesleri filtreleme opsiyonları, geliştirilmesi gereken özelliklerden birkaçı…
Öte yandan, toplantıların kaydedilip; bu içeriklerden gerektiğinde tekrar yararlanılması, yanlış anlaşılmaları minimuma indirebilir. Görüşmelerin dijital ortamda gerçekleştirilmesinden dolayı, elde edilen verinin analizi ile de çalışanların zamanı daha verimli kullanmalarına yönelik aksiyonlar alınabilir. Yakın zaman içerisinde video konferans uygulamalarının açık platformlar olarak, farklı servisleri desteklemeye başlayacağına tanıklık edeceğiz. Örneğin, pek çok finans kurumu, video konferans uygulamaları üzerinden bankacılık ve para transferi servislerini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamış durumda. Ayrıca, yapay zekanın gelişimi ile gerçek zamanlı çeviri hizmetleri sağlanabilecek ve ana dilimiz ile farklı milletlerden insanlar ile görüşebileceğiz, ancak bu uygulamaya hala zaman var… Yeni normalde, pek çok farklı hizmet sağlayıcının, servislerini video konferans platformları üzerinden sunmaya başlayacağını da gözlemleyeceğiz: Spor hocaları ile egzersizlerden, “chef"lerden yemek tariflerine ya da sanal fuarlara kadar her sektör adına bu platformlar yeni müşteri kanallarına dönüşecek.
Video konferans uygulamalarının yeni normalde yerini alması, uzun mesafe katedilmesi gereken, bu nedenle de ciddi zaman kaybına neden olan toplantıların artık daha verimli gerçekleşmesini de sağlayacak. Öte yandan, video konferans uygulamaları fiziksel olmasa da beyin olarak insanları daha çok yoruyor. Özellikle, çoklu konferanslarda aynı anda farklı alanlara odaklanma güdüsü, farketmeden ciddi anlamda enerji tüketimine neden oluyor. Ekranda, pek çok yüze bakıp, herkesin dikkat seviyesini anlamaya çalışmak; bir yandan bağlantı ayarlarını, bağlantıda herhangi bir kopukluk olup olmadığını kontrol etmek; paylaşılan ekranın üzerinden sunum gerçekleştirirken, bir yandan da konuşmak yerine chat bölümünden yazan kişilerin mesajlarını okumak, normal toplantılara kıyasla çok daha fazla dikkat ve enerji gerektiriyor. Bu nedenle de her şirketin ya da kurumun bu tarz video konferans araçlarını kullanırken, şirket içi bir sistematik geliştirmesi ve her çalışanın da bu bilinçle katılım göstermesi aşılması gereken bir konu…
Arabalarımızda da video konferans uygulamaları standart bir özellik haline geliyor
Yeni normalde, video konferans uygulamalarına farklı kanallar üzerinden de ulaşıyor olacağız. Geçtiğimiz hafta Elon Musk, “Tesla’lara video konferans uygulamalarının entegrasyonunu gerçekleştireceklerini açıkladı”. Artık, arabalarımızda da toplantılarımızı daha rahat gerçekleştiriyor olacağız…
Coronavirus sürecinde yükselen bir teknoloji firması - Zoom
Dünya genelinde ve ülkemizde öne çıkan video konferans uygulamaları: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Cisco WebEx. Ancak, tüm bu uygulamalar arasından biri, bugünlerde ciddi biçimde öne çıkarak, Coronavirus sürecindeki en popüler uygulamalardan birine dönüştü. Bu uygulama, şu anda dünyanın en çok indirilen mobil uygulamalarından biri olan ve pek çok insan için birincil sosyal platform haline gelen Zoom. Gençler, video konferans ile iletişim kurmayı “zooming” olarak adlandırmaya; Z jenerasyonu, “zoomers” olarak ifade edilmeye bile başlandı. Zoom hisseleri, Coronavirüs sürecinde değerini o kadar artırdı ki, şu anda şirket, Delta, American Airlines veya United Airlines gibi havayolu şirketlerinden çok daha değerli. 2019 Aralık ayında, 10 milyon olan Zoom’un kullanıcı sayısı, 20 kattan fazla artış ile 200 milyonu geçti…
Bir sonraki analizimde, dijital video platformlarının yeni normaldeki yerine değineceğim…
Coronavirus sonrası yaşam - “Yeni Normal” hayatımıza neler getirecek - III?
Teknoloji adaptasyonunu basitleştiren ve hayatımızı kolaylaştıran video konferans uygulamaları
Yeni normal özelinde hazırladığım yazı dizisinin 3. bölümünde, karantina sürecinde evde geçirdiğimiz zamanı daha verimli hale getirerek, hayatımızın önemli birer parçası haline gelen “video konferans uygulamalarını" analiz ettim.
Aslında, video konferans uygulamaları iş dünyası için yeni bir kavram değil. Uluslararası iş yapan veya global ölçekli şirketler, müşterileri ile iletişim kurmak, farklı ülkelerdeki meslektaşları ile toplantılarını gerçekleştirmek amacıyla bu uygulamalardan yararlanmaktaydı. Keza, sanal takımların işlerini yönetmesi için de bu uygulamalar olmazsa olmaz araçlar arasında yerini çoktan almıştı…
Video konferans uygulamaları - İletişimde son trend
Karantinada, evde kalmak zorunda olduğumuz dönem, her kesimden insanı bu uygulamalar ile tanıştırdı. Öyle ki, evden çalışırken, iş arkadaşlarımız ile iletişim sağlamaktan, toplantılar gerçekleştirmeye; derslerimize devam etmeye; doğum günü, mezuniyet gibi özel günleri kutlamaktan, berberlerimizden ya da kuaförlerimizden saçımızı düzeltmek için tüyolar almaya veya doktorlara, terapistlere danışmaya; “happy hour” lardan, sanat aktivitelerine; webinar ve konferanslardan, sanal yemek ve buluşmalara kadar hem işlerimizi, eğitimimizi devam ettirmek, hem de eğlenmek, izolasyondan sıyrılmak ve sosyalleşebilmek için video konferans uygulamaları oldukça önemli birer destekleyicimiz haline geldi. Hepimizin, artık, bu tarz uygulamalar ile anıları olmaya başladı. Benim açımdan da bu hafta sonu farklı, aynı zamanda özel bir kullanım gerçekleşti. Eşim, doktora tez savunmasını Zoom üzerinden gerçekleştirerek, cüppesini sanal ortamda giydi…
Daha önce, yeni normal özelinde evden çalışma ve online eğitime değinirken, video konferans uygulamalarının bu alanlarda artan öneminden bahsetmiştim. Yeni normale, Corona sürecinde kullanmak zorunda kaldığımız tüm uygulamaları taşımayacağız, ancak belki de en çok kullanmaya devam edeceğimiz teknolojilerin başında video konferans uygulamaları gelecek…
Bununla birlikte, şu anda kullanmakta olduğumuz uygulamaların da belirli sektörler adına tüm ihtiyaçları karşılayamadığını belirtmek gerekiyor. Eğitim, uzaktan çalışma, sanal etkinlikleri destekleyen platformlar özelinde önümüzdeki dönem, girişimciler açısından pek çok fırsata gebe. Video konferanslarda, ekran paylaşımları sırasındaki deneyimin iyileştirilmesi; katılımcıların dikkat seviyelerinin ve ilgilerinin analizi; çok kişinin katıldığı konferanslarda iki ya da belirli sayıda kişinin basit bir şekilde ayrı sohbet alanları oluşturabilmesi; gerektiğinde anket gibi opsiyonlar sunulması ve ev ortamında hepimizin başına gelebilecek problemlere karşılık, sadece katılımcının yüzünü ekrana alıp, arka planı ve farklı sesleri filtreleme opsiyonları, geliştirilmesi gereken özelliklerden birkaçı…
Öte yandan, toplantıların kaydedilip; bu içeriklerden gerektiğinde tekrar yararlanılması, yanlış anlaşılmaları minimuma indirebilir. Görüşmelerin dijital ortamda gerçekleştirilmesinden dolayı, elde edilen verinin analizi ile de çalışanların zamanı daha verimli kullanmalarına yönelik aksiyonlar alınabilir. Yakın zaman içerisinde video konferans uygulamalarının açık platformlar olarak, farklı servisleri desteklemeye başlayacağına tanıklık edeceğiz. Örneğin, pek çok finans kurumu, video konferans uygulamaları üzerinden bankacılık ve para transferi servislerini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamış durumda. Ayrıca, yapay zekanın gelişimi ile gerçek zamanlı çeviri hizmetleri sağlanabilecek ve ana dilimiz ile farklı milletlerden insanlar ile görüşebileceğiz, ancak bu uygulamaya hala zaman var… Yeni normalde, pek çok farklı hizmet sağlayıcının, servislerini video konferans platformları üzerinden sunmaya başlayacağını da gözlemleyeceğiz: Spor hocaları ile egzersizlerden, “chef"lerden yemek tariflerine ya da sanal fuarlara kadar her sektör adına bu platformlar yeni müşteri kanallarına dönüşecek.
Video konferans uygulamalarının yeni normalde yerini alması, uzun mesafe katedilmesi gereken, bu nedenle de ciddi zaman kaybına neden olan toplantıların artık daha verimli gerçekleşmesini de sağlayacak. Öte yandan, video konferans uygulamaları fiziksel olmasa da beyin olarak insanları daha çok yoruyor. Özellikle, çoklu konferanslarda aynı anda farklı alanlara odaklanma güdüsü, farketmeden ciddi anlamda enerji tüketimine neden oluyor. Ekranda, pek çok yüze bakıp, herkesin dikkat seviyesini anlamaya çalışmak; bir yandan bağlantı ayarlarını, bağlantıda herhangi bir kopukluk olup olmadığını kontrol etmek; paylaşılan ekranın üzerinden sunum gerçekleştirirken, bir yandan da konuşmak yerine chat bölümünden yazan kişilerin mesajlarını okumak, normal toplantılara kıyasla çok daha fazla dikkat ve enerji gerektiriyor. Bu nedenle de her şirketin ya da kurumun bu tarz video konferans araçlarını kullanırken, şirket içi bir sistematik geliştirmesi ve her çalışanın da bu bilinçle katılım göstermesi aşılması gereken bir konu…
Arabalarımızda da video konferans uygulamaları standart bir özellik haline geliyor
Yeni normalde, video konferans uygulamalarına farklı kanallar üzerinden de ulaşıyor olacağız. Geçtiğimiz hafta Elon Musk, “Tesla’lara video konferans uygulamalarının entegrasyonunu gerçekleştireceklerini açıkladı”. Artık, arabalarımızda da toplantılarımızı daha rahat gerçekleştiriyor olacağız…
Coronavirus sürecinde yükselen bir teknoloji firması - Zoom
Dünya genelinde ve ülkemizde öne çıkan video konferans uygulamaları: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Cisco WebEx. Ancak, tüm bu uygulamalar arasından biri, bugünlerde ciddi biçimde öne çıkarak, Coronavirus sürecindeki en popüler uygulamalardan birine dönüştü. Bu uygulama, şu anda dünyanın en çok indirilen mobil uygulamalarından biri olan ve pek çok insan için birincil sosyal platform haline gelen Zoom. Gençler, video konferans ile iletişim kurmayı “zooming” olarak adlandırmaya; Z jenerasyonu, “zoomers” olarak ifade edilmeye bile başlandı. Zoom hisseleri, Coronavirüs sürecinde değerini o kadar artırdı ki, şu anda şirket, Delta, American Airlines veya United Airlines gibi havayolu şirketlerinden çok daha değerli. 2019 Aralık ayında, 10 milyon olan Zoom’un kullanıcı sayısı, 20 kattan fazla artış ile 200 milyonu geçti…
Bir sonraki analizimde, dijital video platformlarının yeni normaldeki yerine değineceğim…