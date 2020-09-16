Apple Etkinliğinin Ardından

Apple’ın her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği ve son çıkan ürünlerini tanıttığı etkinlik dün akşam (15 Eylül 2020 Salı günü) gerçekleşti. Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak etkinlik iki bölüm olarak tasarlanmış. Dün akşam gerçekleşen ilk etkinlikte yeni Apple Watch lar ve iPad ler ile birlikte, bir takım yeni servislerle tanıştık… Bu akşam, iPhone ve Apple Watch’ların yeni işletim sistemi özellikleri tanıtılacak. Her sene olduğu gibi, teknoloji dünyasının kalbinin attığı etkinlikte öne çıkanları sizin için derledim…
Uzun süre sonra ilk sanal etkinlik
Kovid-19 nedeniyle canlı olarak gerçekleştirilemeyen, bu nedenle de eski heyecanlarından uzak olan sanal Apple etkinliği, Steve Jobs’un döneminden sonraki tüm tanıtımlarda olduğu gibi, vizyoner bir liderin coşkusundan da uzaktı. Dünya’nın en değerli şirketlerinden olan Apple, her ne kadar akıllı telefon pazarında düşüşünü sürdürse de, özellikle giyilebilir teknolojiler pazarına hakimiyeti, yeni servisleri öne çıkan trendler ekseninde geliştirmesi, “love mark” özelliği, arzu objesi olması, şaşkınlık ve hayranlık yaratma vizyonu, teknoloji dünyasındaki liderliğini sürdürmesini sağlıyor… Bu etkinlikte öne çıkan özellikler ise; Apple Watch’ın sağlık alanında yıkıcı etkisini sürdürerek gelişmiş erken teşhis uygulamaları sunması, fitness opsiyonları ile giyilebilir teknolojilerde yeni uygulamaları devreye alması, dijital servislere yatırımını sürdürmesi ve aylık abonelik bazlı iş modellerini geliştirmesi…
Etkinliğin yıldırı Apple Watch Series 6
İlk etkinliğin yıldızı, beklendiği üzere, Apple Watch Series 6 oldu. Apple, giyilebilir cihazlar pazarının yaklaşık %30’una sahip olarak, bu pazarda hakimiyetini sürdürüyor. Yeni Apple Watch, şirketin saat odağında şu ana kadar iyi giden özelliklerin üzerine, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle daha da öncelikli hale gelen sağlık odağını ekliyor.
Apple yeni saati ile sağlık sektörüne yön vermeyi sürdürecek
Geçtiğimiz dönemlerde, kalp krizini erken teşhis özelliği ile sağlık sektöründe “yıkıcı" bir etki yaratan Apple, yeni saati ile Kovid-19’a yönelik teşhis sağlamada önemli bir gelişme olan, kandaki oksijen seviyesini, 15 saniye gibi kısa bir zamanda, ölçümleme özelliğini devreye aldı (oksijen seviyesindeki azalma, Kovid-19’un belirtilerinden biri olarak belirtilmekte). Bununla birlikte, saatin sağlık odağı, geçmişte olduğu gibi doğrudan teşhis yerine kullanıcıyı daha büyük sorunların erken teşhisi konusunda uyarması. Yani, erken teşhis anlamında, giyilebilir cihazların kullanımının arttırılmasında Apple’ın hamleleri oldukça kritik. Kandaki oksijen seviyesinin ölçümlenmesi özelliği, astım, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler için de önem arz ediyor. Apple, bu yeni özelliği ile, alanında öncü sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla ortaklaşa çalışarak, bu hastalıklar ve Kovid-19 ile ilgili sağlık araştırmaları yürütmeyi planlıyor.
Apple Watch’un önceki serilerinde de öne çıkan ve kullanıcılar tarafından beğenilen özellikleri arasında, adım takibi, EKG kalp monitörü, spor salonu ekipmanları ile senkronizasyon özelliği ve meditasyon uygulaması yen saatlerde de sunulmaya devam ediyor. Yeni Apple Watch’un özellikleri arasında ellerinizi ne sıklıkla yıkadığınızın kontrolü, yakılan kalori miktarı ve uyku takibi de bulunuyor. Gün ışığında parlaklığı azaltan, bu şekilde de pilden tasarruf edilmesini sağlayan enerji tasarrufu özelliği ve doğa yürüyüşleri sırasında yüksekliği takip etmek için her zaman açık bir altimetre (yükseklik ölçer) de bulunuyor.
Aile izleme özelliği çocuk gelişimini negatif etkileyebilir
Öte yandan, yeni Apple Watch’lar ile birlikte tanıtılan “Aile İzleme Özelliği (Family Setup)”, anne babaların, iPhone’u olmayan çocukları ile bağlantılı olmasına olanak sağlıyor. Çocukların okullarına ya da kurslarına gidip gitmedikleri, iletişim kurabilecekleri kişileri seçme opsiyonları ile birlikte sunulmakta. Açıkçası, bu özellik benim çok hoşuma gitmedi, Netflix dizisi Black Mirror’daki bir takım senaryoları hatırlattı. Dizide, gelişim çağındaki çocukların bu şekilde sürekli takip edilmesinin, çocuklarda bir takım yeni sağlık sorunlarına da neden olduğu aktarılmaktaydı.
Apple, Nike ile başladığı spor ve fitness alanına teknolojiyi taşıma vizyonunu, Fitness+ servisi ile devam ediyor.
Yılda 80$’a abone olabileceğiniz bir servis ile uzman antrenörlerin derslerine iPhone, iPad ve Apple TV üzerinden erişmek mümkün olacak. Üstelik, bu servise Apple Music de entegre edilmiş, yani spor sırasında istediğiniz müzikleri de seçerek, kişisel bir spor deneyimi yaşıyor olacaksınız. Kullanıcının saatinden gelen sağlık ölçümleri, egzersiz videosunu izlemek için seçtikleri ekrana gerçek zamanlı olarak iletilecek ve bu ekranlar üzerinden sanki profesyonel bir spor salonunda antrenman yapıyormuş gibi hissedeceksiniz. Örneğin, zorlu bir antrenmanda kalp atış hızını kontrol etmek gerekirse, ekrana kalp atış ölçümü yansıtılacak, öte yandan yorucu bir egzersizin sonuna yaklaşırken de geri sayım ekranda kalan süre gösterilerek kullanıcının motive olması sağlanacak.
Daha önce video konferans uygulamalarından bahsederken, yeni normalde pek çok servis sağlayıcı ve uzmanın, uygulamalarını bu yeni dijital kanallardan sağlayacağını belirtmiştim. Apple da bu trendin erken farkına varıp, rakiplerinden önce doğru ekosistem ve deneyim ile kullanıcılarının ihtiyacı olan bir servis tasarlamayı başarmış durumda. Kullanıcıları bu servise bağımlı hale getirmek için, yine Apple’ın klasik pazarlama numaraları devreye alınmış, yeni Apple Watch satın alanlara, bu servis ilk üç ay ücretsiz sunulacak. Ayrıca, bu servisten aile bireyleri de ücretsiz yararlanabilecek.
Daha güçlü, daha hızlı iPad’ler
iPad’in onuncu yıldönümüne özel, tamamen yeniden tasarlanmış ve bugüne kadar piyasa sürülmüş en güçlü iPad olarak tanıtılan “4. Nesil iPad Air”, 10,2 inçlik retina ekranıyla tam ekran tasarıma, daha gelişmiş kamera ve ses özelliklerini barındırıyor. Yeni iPad, tasarımı ile eski iPad Pro’ya benzemesine karşın, A12 Bionic işlemcisi ile %40 daha hızlı CPU’ya ve %20 daha hızlı GPU’ya sahip.
Yeni iPad’lerdeki en büyük değişiklik, güç düğmesinde yerleşik olan yeni nesil dokunmatik parmak izi sensörü. Yeni iPad’lerin ön kamerası iyileştirilmiş ve yatay modda stereo ses ile hoparlörler de güçlendirilmiş. Yeni kullanılan çip ile iPad’lerin, en popüler Windows dizüstü bilgisayarından iki kat, en hızlı Android tabletten üç kat ve en hızlı Chromebook'tan altı kat daha hızlı hale geleceği belirtiliyor.
Apple dijital servislere abonelik modellerini Apple One ile genişletiyor
Apple One, şirketin artan dijital servislerini tek bir pakette bir araya getiren yeni nesil bir abonelik hizmeti. Üç paket olarak tasarlanan abonelik, Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade ve iCloud'u içeren bireysel bir paket. Bu paketin aile versiyonu ve son olarak, ekstra Apple News+ ve yeni başlatılan Fitness+ aboneliğini içeren Premium abonelik opsiyonları bulunuyor. Apple One servisi, Apple’ın donanım yanında yeni nesil dijital servislere de yaptığı yatırımların arkasında olduğunu ve bu servislerin gelirlerini artırmayı hedeflediğini de göstermekte.
Bakalım bu akşam tanıtılacak olan yeni işletim sistemi özellikleri neler olacak?
Apple Etkinliğinin Ardından
Apple’ın her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği ve son çıkan ürünlerini tanıttığı etkinlik dün akşam (15 Eylül 2020 Salı günü) gerçekleşti. Bu yıl, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak etkinlik iki bölüm olarak tasarlanmış. Dün akşam gerçekleşen ilk etkinlikte yeni Apple Watch lar ve iPad ler ile birlikte, bir takım yeni servislerle tanıştık… Bu akşam, iPhone ve Apple Watch’ların yeni işletim sistemi özellikleri tanıtılacak. Her sene olduğu gibi, teknoloji dünyasının kalbinin attığı etkinlikte öne çıkanları sizin için derledim…
Uzun süre sonra ilk sanal etkinlik
Kovid-19 nedeniyle canlı olarak gerçekleştirilemeyen, bu nedenle de eski heyecanlarından uzak olan sanal Apple etkinliği, Steve Jobs’un döneminden sonraki tüm tanıtımlarda olduğu gibi, vizyoner bir liderin coşkusundan da uzaktı. Dünya’nın en değerli şirketlerinden olan Apple, her ne kadar akıllı telefon pazarında düşüşünü sürdürse de, özellikle giyilebilir teknolojiler pazarına hakimiyeti, yeni servisleri öne çıkan trendler ekseninde geliştirmesi, “love mark” özelliği, arzu objesi olması, şaşkınlık ve hayranlık yaratma vizyonu, teknoloji dünyasındaki liderliğini sürdürmesini sağlıyor… Bu etkinlikte öne çıkan özellikler ise; Apple Watch’ın sağlık alanında yıkıcı etkisini sürdürerek gelişmiş erken teşhis uygulamaları sunması, fitness opsiyonları ile giyilebilir teknolojilerde yeni uygulamaları devreye alması, dijital servislere yatırımını sürdürmesi ve aylık abonelik bazlı iş modellerini geliştirmesi…
Etkinliğin yıldırı Apple Watch Series 6
İlk etkinliğin yıldızı, beklendiği üzere, Apple Watch Series 6 oldu. Apple, giyilebilir cihazlar pazarının yaklaşık %30’una sahip olarak, bu pazarda hakimiyetini sürdürüyor. Yeni Apple Watch, şirketin saat odağında şu ana kadar iyi giden özelliklerin üzerine, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle daha da öncelikli hale gelen sağlık odağını ekliyor.
Apple yeni saati ile sağlık sektörüne yön vermeyi sürdürecek
Geçtiğimiz dönemlerde, kalp krizini erken teşhis özelliği ile sağlık sektöründe “yıkıcı" bir etki yaratan Apple, yeni saati ile Kovid-19’a yönelik teşhis sağlamada önemli bir gelişme olan, kandaki oksijen seviyesini, 15 saniye gibi kısa bir zamanda, ölçümleme özelliğini devreye aldı (oksijen seviyesindeki azalma, Kovid-19’un belirtilerinden biri olarak belirtilmekte). Bununla birlikte, saatin sağlık odağı, geçmişte olduğu gibi doğrudan teşhis yerine kullanıcıyı daha büyük sorunların erken teşhisi konusunda uyarması. Yani, erken teşhis anlamında, giyilebilir cihazların kullanımının arttırılmasında Apple’ın hamleleri oldukça kritik. Kandaki oksijen seviyesinin ölçümlenmesi özelliği, astım, kalp hastalığı ve akciğer hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkları olan kişiler için de önem arz ediyor. Apple, bu yeni özelliği ile, alanında öncü sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla ortaklaşa çalışarak, bu hastalıklar ve Kovid-19 ile ilgili sağlık araştırmaları yürütmeyi planlıyor.
Apple Watch’un önceki serilerinde de öne çıkan ve kullanıcılar tarafından beğenilen özellikleri arasında, adım takibi, EKG kalp monitörü, spor salonu ekipmanları ile senkronizasyon özelliği ve meditasyon uygulaması yen saatlerde de sunulmaya devam ediyor. Yeni Apple Watch’un özellikleri arasında ellerinizi ne sıklıkla yıkadığınızın kontrolü, yakılan kalori miktarı ve uyku takibi de bulunuyor. Gün ışığında parlaklığı azaltan, bu şekilde de pilden tasarruf edilmesini sağlayan enerji tasarrufu özelliği ve doğa yürüyüşleri sırasında yüksekliği takip etmek için her zaman açık bir altimetre (yükseklik ölçer) de bulunuyor.
Aile izleme özelliği çocuk gelişimini negatif etkileyebilir
Öte yandan, yeni Apple Watch’lar ile birlikte tanıtılan “Aile İzleme Özelliği (Family Setup)”, anne babaların, iPhone’u olmayan çocukları ile bağlantılı olmasına olanak sağlıyor. Çocukların okullarına ya da kurslarına gidip gitmedikleri, iletişim kurabilecekleri kişileri seçme opsiyonları ile birlikte sunulmakta. Açıkçası, bu özellik benim çok hoşuma gitmedi, Netflix dizisi Black Mirror’daki bir takım senaryoları hatırlattı. Dizide, gelişim çağındaki çocukların bu şekilde sürekli takip edilmesinin, çocuklarda bir takım yeni sağlık sorunlarına da neden olduğu aktarılmaktaydı.
Apple, Nike ile başladığı spor ve fitness alanına teknolojiyi taşıma vizyonunu, Fitness+ servisi ile devam ediyor.
Yılda 80$’a abone olabileceğiniz bir servis ile uzman antrenörlerin derslerine iPhone, iPad ve Apple TV üzerinden erişmek mümkün olacak. Üstelik, bu servise Apple Music de entegre edilmiş, yani spor sırasında istediğiniz müzikleri de seçerek, kişisel bir spor deneyimi yaşıyor olacaksınız. Kullanıcının saatinden gelen sağlık ölçümleri, egzersiz videosunu izlemek için seçtikleri ekrana gerçek zamanlı olarak iletilecek ve bu ekranlar üzerinden sanki profesyonel bir spor salonunda antrenman yapıyormuş gibi hissedeceksiniz. Örneğin, zorlu bir antrenmanda kalp atış hızını kontrol etmek gerekirse, ekrana kalp atış ölçümü yansıtılacak, öte yandan yorucu bir egzersizin sonuna yaklaşırken de geri sayım ekranda kalan süre gösterilerek kullanıcının motive olması sağlanacak.
Daha önce video konferans uygulamalarından bahsederken, yeni normalde pek çok servis sağlayıcı ve uzmanın, uygulamalarını bu yeni dijital kanallardan sağlayacağını belirtmiştim. Apple da bu trendin erken farkına varıp, rakiplerinden önce doğru ekosistem ve deneyim ile kullanıcılarının ihtiyacı olan bir servis tasarlamayı başarmış durumda. Kullanıcıları bu servise bağımlı hale getirmek için, yine Apple’ın klasik pazarlama numaraları devreye alınmış, yeni Apple Watch satın alanlara, bu servis ilk üç ay ücretsiz sunulacak. Ayrıca, bu servisten aile bireyleri de ücretsiz yararlanabilecek.
Daha güçlü, daha hızlı iPad’ler
iPad’in onuncu yıldönümüne özel, tamamen yeniden tasarlanmış ve bugüne kadar piyasa sürülmüş en güçlü iPad olarak tanıtılan “4. Nesil iPad Air”, 10,2 inçlik retina ekranıyla tam ekran tasarıma, daha gelişmiş kamera ve ses özelliklerini barındırıyor. Yeni iPad, tasarımı ile eski iPad Pro’ya benzemesine karşın, A12 Bionic işlemcisi ile %40 daha hızlı CPU’ya ve %20 daha hızlı GPU’ya sahip.
Yeni iPad’lerdeki en büyük değişiklik, güç düğmesinde yerleşik olan yeni nesil dokunmatik parmak izi sensörü. Yeni iPad’lerin ön kamerası iyileştirilmiş ve yatay modda stereo ses ile hoparlörler de güçlendirilmiş. Yeni kullanılan çip ile iPad’lerin, en popüler Windows dizüstü bilgisayarından iki kat, en hızlı Android tabletten üç kat ve en hızlı Chromebook'tan altı kat daha hızlı hale geleceği belirtiliyor.
Apple dijital servislere abonelik modellerini Apple One ile genişletiyor
Apple One, şirketin artan dijital servislerini tek bir pakette bir araya getiren yeni nesil bir abonelik hizmeti. Üç paket olarak tasarlanan abonelik, Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade ve iCloud'u içeren bireysel bir paket. Bu paketin aile versiyonu ve son olarak, ekstra Apple News+ ve yeni başlatılan Fitness+ aboneliğini içeren Premium abonelik opsiyonları bulunuyor. Apple One servisi, Apple’ın donanım yanında yeni nesil dijital servislere de yaptığı yatırımların arkasında olduğunu ve bu servislerin gelirlerini artırmayı hedeflediğini de göstermekte.
Bakalım bu akşam tanıtılacak olan yeni işletim sistemi özellikleri neler olacak?