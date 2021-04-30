Zeytinyağı güldürüyor!

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’nin (İDO) Bandırma –İstanbul arası hergün yapılan feribot seferlerinin kış tarifesine göre haftanın sadece bir günü yapılacak olması ulaşıma büyük sekte vurdu.

Asıl gerekçe yolcu azlığı olabilir ama geçen yıl da yolcu azlığı yok muydu? Asıl gerekçeyi öğrenebilir miyim diye 3 hafta önce İDO Medya Direktörü Cenk Erdem’e sormuştum. Pazartesiye kadar döneceğini söylemişti ama arayan soran olmadı. O zaman sosyal medyada değişik yorumlar yapılmaya başlandı. Neydi onlar... “Yolcu azlığı” veya “ Anormal yükselen dolar kuru” gibi veya bilmediğimiz bir konu... Ama Yalova’da hergün 8 kez feribot seferi var. Bizde ise günde bir feribot seferi, diğer günler deniz otobüsü seferleri... Konuyla ilgili her yazımda yazdığım gibi; deniz otobüsleri seferlerinin sert hava şartlarında sık sık iptaller yaşandığı için yolculara eziyete dönüşen büyük sıkıntılar yaşattığını belirtmiştim. Marmara’nın hava şartları malum... Deniz otobüslerinde haftanın bazen 3 gün süren iptal seferleri oldu. Yani özetle hemen her hafta mutlaka birkaç gün deniz otobüsü seferlerinde iptaller yaşandığına göre kış tarifesinde hiç olmazsa haftada en azından 3 gün de olsa mutlaka feribot seferlerinin yapılması gerekiyor.

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İDO kurulduğundan beri hiç bir yıl feribot seferleri haftada 1 sefere düşürülmemişti,ki araç sayısı hızla artıyor ,bu da günde en az 200 motorlu aracın karayoluna yönelmesi demektir. Sadece Bandırma’yı düşünmeyelim. Bandırma, İstanbul’u çevre ilçeleriyle birlikte Ege’yi hatta Akdeniz’i bağlayan çok önemli bir ulaşım güzergâhı konumundadır. 28 Eylül’de “İDO Sınıfta Kaldı” başlıklı yazımda; özellikle sivil toplum kuruluşları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yanında Bandırma Belediyesi’yle birlikte Bandırma, Gönen Erdek Ticaret Odaları da konuyla yakından ilgilenmeleri gerektiğine işaret etmiştim. Konuyla ilgili görüşlerini öğrendiğimiz Kaymakam Günhan Yazar seferlerin artırılması konusunda girişimlerin olduğunu söylemesi yanında Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın da Bandırma Belediyesi’nin, feribot alabileceğini söylemesi ümitleri artırdı.

Zaten başka de çare kalmadı. Çünkü son anda Ticaret Odası’ndan aldığım bilgiye göre gelişmeler olumsuz... İDO Bandırma Ticaret Odası’na verdiği cevabı yazısında özetle: “Artan yakıt maliyetleri, döviz kuru, enflasyon artışı gibi dış etkenler doğrultusunda filomuzda bulunan gemilerimiz optimum çalışmalarını göz önünde bulundurarak Sonbahar tarifemiz bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir” deniliyor. Ancak Yalova-İstanbul tarifesine bakacak olursak ki, günde her gün 8 kez feribot seferi var, bu gerekçelerin o hat için neden geçerli olmadığını anlamak zor...

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İDO özel bir şirket; şirketler için kâr amacı önde gelir ama yapılan işin bir “kamu hizmeti” olduğunu unutmamak lazım. Yaz aylarında olan 10-15 dolu dolu feribot seferleri kâr getirirken iyi de kâr olmayınca neden bazı gerekçeler sıralanıyor. Yolcu memnuniyetinden de bahsediliyor. Marmara Denizi’nin hava şartlarında yetersiz kalan deniz otobüsleri seferlerinde çok sık iptallerin yaşanması nedeniyle yolculuk eziyete dönüşünce yolcu memnuniyetinden bahsetmek mümkün mü?

Hiç seferler olmasa yolcu programını buna göre yapar ve özellikle yaya yolcular eziyet çekmez.

