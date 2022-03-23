Zafer haftası

3-1’e bakıp rahat bir galibiyet aldığımız söylenemez.
2-0’ın ardından 2 dakika sonra kalemizde bir gol görmeseydik ve maç Bandırmaspor’un 2-0 galibiyetiyle bitseydi “rahat bir galibiyet” diyebilirdik.
Bu tip takımlar “sakar” oluyor, bir bakmışsınız önce 2-2, sonra 2-3 mağlup olur çıkarsınız.
Denizlispor maçında skor 3-0 Bandırmaspor lehine devam ederken 4 tane gol yiyen ve 4-3 mağlup olan kimdi? Onun için işi sağlama alıncaya kadar çok dikkatli olmak lazım.
*
İlk yarı ortada geçti sayılır.
Tuzlaspor defansı iyi kapanıyor her iki takım da bir türlü gol pozisyonuna giremiyordu derken Tuzlaspor kalesinde ilk golü gördü.
34’üncü dakikaya kadar oyun yavan geçiyordu ve kalecimiz çok rahat diye düşünürken 36’ıncı dakikada ani atakta birden gelişen bir pozisyonda Levent ilk golü attı. Levent burada topu iyi takip etmenin faydasını gördü. Caner’in şutu kaleciden dönünce Levent’in müthiş şutu oyuna renk kattı.
*
İkinci yarıda Bandırmaspor daha hareketli ve bir an önce 2. gol peşinde koşunca top daha çok Bandırmaspor’da kalıyordu. Nitekim 68’inci dakikada gol öncesi adeta şov yapan bordo beyazlı oyuncular kalabalık savunma içinde ayaktan ayağa geçirdikleri topu Caner, usta bir vuruşla şık bir gol attı.
Bandırmaspor bu gol ile rahatladı derken atılan 2. golden 2 dakika sonra 70’inci dakikada yenilen gol hoş olmadı.
Bu pozisyonda 2. golü atan Caner rakibini durdurmakta yetersiz kaldı. Yani 2. yarıda bu dakikaya kadar Bandırmaspor kalesine gelemeyen konuk ekip ilk atağında attığı gol tribünlerde buz kesti.
*
Bandırmaspor elinden geleni yapıyor bir an önce 3. golü atıp rahatlamak istiyordu.
Bunun için Teknik direktör Mustafa Gürsel bitime 20 dakika kala aralıklarla 5 oyuncusunu değiştirmesi olumluydu ve alınan neticede etkiliydi.
Hele 72’inci dakikada Osmajic’in girmesi Bandırmaspor’un hücumlarını arttırmasına neden oldu.
Bu arada art arda 3 korner atılması sonucu sanki gol ‘ben geliyorum’ diyordu.
*
Tuzlaspor’un oyunun bitimine 10 dakika kala biraz canlanır gibi oldu ama ani atakları Bandırmaspor için tehlikeli oluyor derken 3. golü kalesinde gördü.
Keny’in usta asisti al da at dediği Osmajic’in golü bir usta ayak işiydi.
Altınordu maçından sonraki yazımda, bitime 10 dakika kala oyuna giren Osmanjic’e biraz daha fazla süre verilmesi halinde Keny ile güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum demiştim.
Bu maç da öyle oldu.
Bu galibiyet Bandırmaspor ‘u biraz daha zirveye yaklaştırdı diyebiliriz.
Zafer haftası
3-1’e bakıp rahat bir galibiyet aldığımız söylenemez.
2-0’ın ardından 2 dakika sonra kalemizde bir gol görmeseydik ve maç Bandırmaspor’un 2-0 galibiyetiyle bitseydi “rahat bir galibiyet” diyebilirdik.
Bu tip takımlar “sakar” oluyor, bir bakmışsınız önce 2-2, sonra 2-3 mağlup olur çıkarsınız.
Denizlispor maçında skor 3-0 Bandırmaspor lehine devam ederken 4 tane gol yiyen ve 4-3 mağlup olan kimdi? Onun için işi sağlama alıncaya kadar çok dikkatli olmak lazım.
*
İlk yarı ortada geçti sayılır.
Tuzlaspor defansı iyi kapanıyor her iki takım da bir türlü gol pozisyonuna giremiyordu derken Tuzlaspor kalesinde ilk golü gördü.
34’üncü dakikaya kadar oyun yavan geçiyordu ve kalecimiz çok rahat diye düşünürken 36’ıncı dakikada ani atakta birden gelişen bir pozisyonda Levent ilk golü attı. Levent burada topu iyi takip etmenin faydasını gördü. Caner’in şutu kaleciden dönünce Levent’in müthiş şutu oyuna renk kattı.
*
İkinci yarıda Bandırmaspor daha hareketli ve bir an önce 2. gol peşinde koşunca top daha çok Bandırmaspor’da kalıyordu. Nitekim 68’inci dakikada gol öncesi adeta şov yapan bordo beyazlı oyuncular kalabalık savunma içinde ayaktan ayağa geçirdikleri topu Caner, usta bir vuruşla şık bir gol attı.
Bandırmaspor bu gol ile rahatladı derken atılan 2. golden 2 dakika sonra 70’inci dakikada yenilen gol hoş olmadı.
Bu pozisyonda 2. golü atan Caner rakibini durdurmakta yetersiz kaldı. Yani 2. yarıda bu dakikaya kadar Bandırmaspor kalesine gelemeyen konuk ekip ilk atağında attığı gol tribünlerde buz kesti.
*
Bandırmaspor elinden geleni yapıyor bir an önce 3. golü atıp rahatlamak istiyordu.
Bunun için Teknik direktör Mustafa Gürsel bitime 20 dakika kala aralıklarla 5 oyuncusunu değiştirmesi olumluydu ve alınan neticede etkiliydi.
Hele 72’inci dakikada Osmajic’in girmesi Bandırmaspor’un hücumlarını arttırmasına neden oldu.
Bu arada art arda 3 korner atılması sonucu sanki gol ‘ben geliyorum’ diyordu.
*
Tuzlaspor’un oyunun bitimine 10 dakika kala biraz canlanır gibi oldu ama ani atakları Bandırmaspor için tehlikeli oluyor derken 3. golü kalesinde gördü.
Keny’in usta asisti al da at dediği Osmajic’in golü bir usta ayak işiydi.
Altınordu maçından sonraki yazımda, bitime 10 dakika kala oyuna giren Osmanjic’e biraz daha fazla süre verilmesi halinde Keny ile güzel işlere imza atacaklarına inanıyorum demiştim.
Bu maç da öyle oldu.
Bu galibiyet Bandırmaspor ‘u biraz daha zirveye yaklaştırdı diyebiliriz.