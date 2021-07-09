Turizm kentinde tozlu pazaryeri

Marmara Denizi küçük bir iç deniz olması nedeniyle de kirliliği bir yere kadar kaldırabiliyordu; ama görünen o ki, Marmara Denizi bitmiş…

Poyraz olsun, lodos olsun, rüzgar ve akıntı nedeniyle Marmara’nın çoğu atığı Bandırma Körfezi’ne geliyor ve burada çöküyor.

Müsilaj, yani balıkçıların deniz salyası dedikleri, deniz üstünü kaplayan hatta dibe de çöken yapışkan sümüksü beyaz köpüklü bir madde… Deniz tuzlu da olsa kirliliği artık kaldıramadığı, bu yıl her zamankinden fazla görülmesinden belli oluyor. Müsilaj, deniz sıcaklığının yükselmesi ve artan sıcaklık nedeniyle bakterilerin çoğalması nedeniyle oluşuyor.

Balıkçıların kâbusu olup avlanmayı zorlaştırıyor, deniz canlılarını öldürüyor. Sadece deniz yüzeyinde değil denizin derinliklerinde de oluştuğu ve balık yumurtalarına büyük zarar verdiği bilim insanlarınca belirtiliyor.

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Marmara Denizi küçük bir iç deniz demiştik.

Ancak Bandırma dâhil Marmara Bölgesi’inde bulunan hemen tüm şehir ve fabrikaların atıklarını arıtmadan denize verildiği bilinen bir gerçek.

Deniz üstünde yaygın bir şekilde bulunan denizanalarını çok gördüm, balık larvaları nedeniyle deniz sathının kırmızıya boyandığını da çok gördüm ama bu balıkçıların salya veya kay-kay dedikleri maddeyi geçen yıla kadar görmediğime göre konu gerçekten ciddi boyutlarda… Belki vardı da çok az olduğu için görmemiş olabilirim.

