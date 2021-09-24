Tren seferleri ne zaman?

29-07-2019 tarihinde, yani yaklaşık 1 ay önce yazdığım “Bayram Sonrası Ne Olacak” köşe yazımdan 1 ay sonra görüldü ki korona konusu hiç iç açıcı değil.Yazımın bir yerinde; “9 gün gibi uzun bir bayrak tatili sonrası inşallah yeniden kapanma günlerine dönmeyiz.

“Bayram sonrası geldiğim Bandırma’da ise baktım; maskeler ya çene altında, ya kolunda, ya elinde, ya da hiç yok!

Denetimler ne oldu?

Cumhuriyet Meydanı’nda ise şenlik şenlik üzerine… Belediye “Yaz Şenlikleri” adı altında Cumhuriyet Meydanı “lepalep…”Onun için bayram sonrası inşallah yeniden kapanmayız… Bekleyip göreceğiz…” demiştim.

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Evet, 9 gün süren Kurban Bayramı sona erdi ve gevşetilen önlemler kaldırılınca dediğim gibi, “bekledik ve gördük” ki vakalar yükselmeye başlamış, ölümler artmış…

Yaz tatili derken, bayram tatili derken aradan “sere serpe” bir ay geçiverdi.

Ve derken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak beklenen ve ne söyleyeceğini tahmin ettiğim açıklamada bulundu.

