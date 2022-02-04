Trafik düzene girdi

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu rüzgârlı, karlı ve soğuk havada Bandırma’da, Bandırmaspor ile karşılaşan ve haftalardır sokaklarından kar kalkmayan Erzurumlu oyuncular için böyle bir hava herhalde çok normaldi.

Bandırmasporlu oyuncuların da Bandırma’nın sert poyraz rüzgârına ve kuru soğuk havasına alıştıkları çok iyi mücadele etmelerinden belli oluyordu. Sevindim doğrusu…

Bazı dakikalar durgun geçti ama iki takım da çok iyi mücadele etti.

Spor Toto 1. Ligin en önemli maçı Bandırma’da Erzurumspor’la oynanan karşılaşmaydı. Puan cetvelinde 38 puanla 3. sırada olan Erzurumspor, Bandırmaspor’u mağlup etmesiyle puanı 41’e çıkacak ve 45 puanlı Ümraniyespor’la farkı biraz daha azaltacak ve mağlup olması halinde zirveden az da olsa uzaklaşacaktı.

33 puanla 6. sırada olan Bandırmaspor cephesinden bakacak olursak eğer; Bandırmaspor mağlup olması halinde üst sıralara yükselmesi zor olduğu gibi moral açısından sonraki maçları da olumsuz etkileyebilirdi.

Kuvvetli rakibi karşısında zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüren bordo beyazlı ekipten en beğendiğim oyuncu Keny diye 90+1’de not düşerken Keny beni mahcup etmedi. 90+ 1 ‘de okadar kalabalık içinde topu çok iyi kontrol ettikten sonra çok sert ve düzgün vurunca Bandırmaspor hakkı olan 3 altın puanı alnının teriyle aldı diyebilirim.

Kerim’in, Mulumba’nın gönderdiği topla kafa ile attığı gol de bir “usta kafa” golüydü…

Hakem Ali Palabıyık genelde düzgün bir idare gösterdi ama yarattığı bir penaltı yüzünden Bandırmaspor az kaldı mağlup olabilirdi. Yani dedim, boşuna kızakta 112 gün bekletmemişler…

