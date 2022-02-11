Trafik düzene girdi

“10 kişiyle bu kadar!” ama Bandırmaspor baştan sona 11 kişi gibi oynadı ve taraftarlarından da büyük alkış aldı. Böyle 4 gol yiyen bir takımın coşkuyla alkışlandığı maçlar herhalde çok azdır.

Ligde olduğu kadar Türkiye Kupası son 16 turunda da mücadele eden Bandırmaspor, Sivasspor karşısısında 4-2 yenildi fakat o 2 golü de 10 kişi oynarken attığına göre bravo diyorum.

Lokman Gör 24. dakikada rakibine sertçe faul yaptı ama bu faulün hakkı sarı kart olmalıydı. Tam olmasa da kırmızı kart gösterilecek kadar faul yaptığını sanmıyorum.

Sahalarımızda buna benzer ne fauller görüyorduk ama kırmızıyı çok az görmüştük. Böylece Bandırmaspor 67 dakika 10 kişiyle oynamak mecburiyetinde kaldı.

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Bu neticeyle Sivasspor gibi kuvvetli bir takım karşısında 67 dakika 10 kişi oynarken 2 gol atıp 2 kez skoru berabere getirmek öyle hiç kolay olmadığına göre ‘BANBAN’ bunu başardı sayılır...

Tüm bordo beyazlı oyuncular görevlerini layıkıyla yaparlarken az da olsa mutlaka hata da yapılıyordu. Ancak tabi yapılan hatalar neticeye tesir ediyorsa pek de mazur görülmezdi herhalde...

Mesela Bandırmaspor‘un yediği 3. golde kaleci Hüseyin hatalıydı. Sağ kanattan ortalanan ve kalenin önüne doğru süzülerek gelen topa Hüseyin müdahale etmeyince Koray’ın kafayla vurduğu topu kalesinde gördü. Hâlbuki Bandırmaspor’un attığı birbirinden güzel 2 gol öyle hiçte kolay atılmamıştı.

