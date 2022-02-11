Trafik düzene girdi

Ligde olduğu kadar Türkiye Kupası son 16 turunda da mücadele eden Bandırmaspor, Sivasspor karşısısında 4-2 yenildi fakat o 2 golü de 10 kişi oynarken attığına göre bravo diyorum.
Lokman Gör 24. dakikada rakibine sertçe faul yaptı ama bu faulün hakkı sarı kart olmalıydı. Tam olmasa da kırmızı kart gösterilecek kadar faul yaptığını sanmıyorum.
Sahalarımızda buna benzer ne fauller görüyorduk ama kırmızıyı çok az görmüştük. Böylece Bandırmaspor 67 dakika 10 kişiyle oynamak mecburiyetinde kaldı.
*
Bu neticeyle Sivasspor gibi kuvvetli bir takım karşısında 67 dakika 10 kişi oynarken 2 gol atıp 2 kez skoru berabere getirmek öyle hiç kolay olmadığına göre ‘BANBAN’ bunu başardı sayılır...
Tüm bordo beyazlı oyuncular görevlerini layıkıyla yaparlarken az da olsa mutlaka hata da yapılıyordu. Ancak tabi yapılan hatalar neticeye tesir ediyorsa pek de mazur görülmezdi herhalde...
Mesela Bandırmaspor‘un yediği 3. golde kaleci Hüseyin hatalıydı. Sağ kanattan ortalanan ve kalenin önüne doğru süzülerek gelen topa Hüseyin müdahale etmeyince Koray’ın kafayla vurduğu topu kalesinde gördü. Hâlbuki Bandırmaspor’un attığı birbirinden güzel 2 gol öyle hiçte kolay atılmamıştı.
Haftanın maçı diyebileceğim Süper Lig’de 45 puanı olan ve averajla lider konumundaki Ümraniyespor eli boş gidince Bandırmaspor puanını 39’a çıkarmış oldu.
Aynı gece liderin arkasında averajla 2. sırada olan Ankaragücü, Gençlerbirliği galibiyetiyle liderliğe yükselmiş oldu.
Bir yerde Bandırmaspor’un galibiyeti 22. haftanın liderini de belirlemiş oldu ve 39 puanla 4. sırada “zirve yarışında ben de varım” dedi.
*
Bandırmaspor’un 15 gün Antalya kampı yaramış gördü. Hem de çok yaramış...
Normal süre 90 dakika yetmedi, 7 dakika uzatma dakikalarında bile hırsından, azminden ve enerjisinden bir şey kaybetmediğini gördüğüm Bandırmaspor 2-0’lık galibiyeti formasını sırılsıklam terleterek aldı.
Kaliteli oyun taraftarları da coşturdu.
Bandırmaspor’un ilk golünü atan Keny sadece gol atmadı. Profesyonel bir oyuncu nasıl olmalı onu da gösterdi.
Son uygulama “Sevgi Yolu” trafik lambalı yaya yolu geçidiydi…
Perki, “Tarihi ışıklı kavşak” denince neden “tarihi” diyoruz…
Bandırma’da, Atatürk ve İnönü Caddeleri kavşağına ilk trafik lambaları 1954 yılında konuldu. Bırakın ilçeleri çoğu illerde bile bulunmayan trafik lambaları, 68 yıldan beri Bandırma’da bugünkü ışıklı kavşakta ayni yerde. Zaten bu çok önemli kavşak bu nedenle bugüne kadar “ışıklı kavşak” olarak bilinir.
Kent merkezinde ışıklı kavşaktan sonra trafik lambaları geçtiğimiz aylarda “Sevgi Yolu” yaya geçidine konuldu.
Ancak buradaki trafik lambalarının gelişi biraz sorunlu oldu.
Öncesinde Sevgi Yolu ile Atatürk Caddesi İş Bankası önüne kadar olan bölüm, eski belediye başkanı Dursun Mirza zamanında yeşil bitkilerle ortadan ikiye bölünerek gidiş- geliş yolu olarak ayrıldı. Geçit de kapatıldı.
Sonra gelen yani bugünkü belediye zamanında ise orta refüjdeki bitkiler Ş. Süleyman Bey Caddesi’nden karşı istikamete doğru yayalar için açıldı. Hâlbuki bu geçit ışıklı kavşağa çok yakındı ve araç trafiğini önemli oranda aksatıyordu.
Yoğun yaya geçişleri sırasında araç trafiği önemli oranda aksarken bu sırada ölümlü bir trafik kazası da yaşanmıştı. Ardından geçit kapatıldı iyi de oldu…
Bandırma’ya da yaklaşık 15 km. kadar mesafede olan Tatlısu Köyü ise Bandırma’nın ön bahçesi konumunda. Çünkü karşı sahilleri Bandırma’dan görebiliyoruz…
Bunun için yaz olsun kış olsun Tatlısu’nun çay bahçelerine; sahilde ağaçların gölgesinde çay içmek için Erdekli tatilciler değil yoğun şekilde günübirlikçi Bandırmalılar gelir. Mübadele öncesi yoğun nüfus Ermeni halkıydı ve Ermeniköy olarak bilinirdi…
*
Dahası var; Bandırmalıların yazlık evleri Talısu’dan sonra Tanaça, Dalyan gibi yerleşim yerlerinde olduğu gibi Tatlısu Köyü’ndedir. Ama buralarda bir tane Erdekli göremezsiniz. Özellikle pazar günleri hem haftanın yorgunluğunu gidermek, hem çay bahçelerinde çay içerken sohbet edip tatil gününü değerlendirmek için kış aylarında bile çay bahçeleri doludur. İşte bir kış ayı gününde çektiğim fotoğrafta da görüldüğü gibi çay bahçesi dolu…
Aynı rıhtım boyunda 4 çay bahçesi yanında bir restoran, Bandırma’nın ünlü bir çiğ börekçisi, ve bir de meyveci var.
Köy meydanında pazar günleri pazar kurulur. Tatlısu çeşmesinden Kapıdağ’dan gelen şerbet gibi tatlı suyu cüzi para karşılığı tatilcilere satılır, köye gelir elde edilir.
Bandırmasporlu oyuncuların da Bandırma’nın sert poyraz rüzgârına ve kuru soğuk havasına alıştıkları çok iyi mücadele etmelerinden belli oluyordu. Sevindim doğrusu…
Bazı dakikalar durgun geçti ama iki takım da çok iyi mücadele etti.
Spor Toto 1. Ligin en önemli maçı Bandırma’da Erzurumspor’la oynanan karşılaşmaydı. Puan cetvelinde 38 puanla 3. sırada olan Erzurumspor, Bandırmaspor’u mağlup etmesiyle puanı 41’e çıkacak ve 45 puanlı Ümraniyespor’la farkı biraz daha azaltacak ve mağlup olması halinde zirveden az da olsa uzaklaşacaktı.
33 puanla 6. sırada olan Bandırmaspor cephesinden bakacak olursak eğer; Bandırmaspor mağlup olması halinde üst sıralara yükselmesi zor olduğu gibi moral açısından sonraki maçları da olumsuz etkileyebilirdi.
Kuvvetli rakibi karşısında zirve mücadelesini sonuna kadar sürdüren bordo beyazlı ekipten en beğendiğim oyuncu Keny diye 90+1’de not düşerken Keny beni mahcup etmedi. 90+ 1 ‘de okadar kalabalık içinde topu çok iyi kontrol ettikten sonra çok sert ve düzgün vurunca Bandırmaspor hakkı olan 3 altın puanı alnının teriyle aldı diyebilirim.
Kerim’in, Mulumba’nın gönderdiği topla kafa ile attığı gol de bir “usta kafa” golüydü…
Hakem Ali Palabıyık genelde düzgün bir idare gösterdi ama yarattığı bir penaltı yüzünden Bandırmaspor az kaldı mağlup olabilirdi. Yani dedim, boşuna kızakta 112 gün bekletmemişler…
Bakalım bu maçta “horoz kim?”, hangi takım üstünlük sağlayacak diye merak konusu olan maç Denizlispor’un hiç beklenmedik bir şekilde galibiyetiyle bitince “Horoz kim?” belli oldu...
Denizli’nin horozu sadece kendi çöplüğünde değil başka çöplükte de ötmeyi başardı...
3-0’DAN KAYBETMEK...
Hem de ne “ötmek”...
3-0 mağlubiyetten sonra atılan 4 gol büyük iş başardı.
Hâlbuki Bandırmaspor ilk devrede deplasmanda Denizlispor’u 2-0 yenmişti. Tabii bu galibiyetin bir kez daha yenecek manasına gelmediği işte bir kez daha belli oldu.
İlk yarıda misafir takım kendi kalesine attığı golden sonra elbet bir süre şok yaşaması normaldi. Bandırmaspor da bu “şok” süresini kısa aralıklarla attığı 2 gol ile değerlendirmeyi başardı.
Ancak yeni bir kararla Mudanya-İstanbul (Yenikapı) hızlı feribot seferlerine devam kararı alındığı duyuruldu. Çok isabetli bir karar sonrası Mudanya feribotuna kavuştu.
Ya Bandırma..?
*
Bandırma ticaret ve ekonomisinden övüne övüne bahsedilirken; İstanbul, İzmir Bursa ve Balıkesir gibi önemli kentlere kara yolu yanında, tren ve deniz yoluyla da kolay ulaşımın sağlandığından bahsederiz. Bandırma’yı tanıtım yazılarında da bu özellik belirtilir...
1 yıla yakın zamandan beri yapılmayan tren seferlerinin yeniden başlamasından sonra şimdi sıra geldi eylül ayından beri yapılmayan feribot seferlerine...
Yolcu talebinin çok olduğu yaz aylarında her gün yapılan İDO’nun feribot seferleri eylül ayından beri yapılmadığı için Bandırma’nın İstanbul ile olan deniz ulaşımı sadece 1 sefer “yapılabilen” deniz otobüsüne kaldı. Dikkat edilirse yapan değil “yapılabilen” dedim; çünkü feribot seferi olmadığı için mevcut seferleri yapan deniz otobüsünün sefer yapması rüzgâra bağlı; yani ama lodos, ama poyraz izin verirse... Bir yıl içinde defalarca seferlerin iptal edildiği düşünülürse siz yolcuların çektiği eziyeti düşünün.
*
Maç uzun süre denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da gol pozisyonlarını cömertçe harcadılar ve sonunda “atamayana atarlar” gerçek oldu. Penaltı kaçtı, Keny 65. dakikada kaleci kaleden çok uzakta iken topu boş kale yerine dışarı gönderdi. 4 haftadan beri bileği bükülmeyen Bandırmaspor, Geneçlerbirliği karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetle 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Borda beyazlı takıma 1-0 mağlup iken penaltı kaçırmanın bedeli ağır oldu. Dahası var.
*
2. penaltıyı 3 gün önce Urfaspor’a atılan 5 golün 4’ünü atan Manaj çok teknik bir vuruşla yapınca böylesine golcü bir oyuncuyu yani 3 gün önce 5 golün 4’ünü atan Manaj’ı oyunun bitimine 15 dakika kala Landel’in yerine oyuna alırken neden 75 dakika beklendi diye düşünmeden edemedim.
Kanatlardan 2 kez çok tehlikeli gelen Musa’nın, topu yandan dışarı göndermesi Bandırmaspor için gerçekten şans idi. Ev sahibi Bandırmaspor ise ilk tehlikeli hücumunu Doğan Can ve Bendtley ile yaptı .Yani özetle her iki takım da dikkatliydiler ve gol için fırsat kollarken karşılıklı gol kaçırma yarışına girmeleri maça renk kattı. Şans bir tarafa, konuk ekip iyi oyunuyla galibiyeti hak etti diyebilirim. Bandırmaspor da mağlubiyeti hak etti demek yanlış olur. Fırsatları değerlendiren Gençlerbirliği oldu. 4 haftadan beri mağlubiyet yüzü görmeyen Bandırmaspor’u çok iyi analiz etmişler. Süratli ve kaliteli oyuncularıyla sahadan 2-1 galibiyetle ayrılırken değerli bir galibiyet almış oldular.
“Çok güzel bir saha”da deyince Bandırmaspor’un ilk oynadığı eski 17 Eylül Stadyumu’nun önce çamurlu sonra kömür tozlu sahası geldi gözümün önüne.
Son 30 yılın oyuncuları gerçekten çok şanslıydılar...
ÇOK DEĞERLİ 3 PUAN
Puan sıralamasında 5. sırada olan Bandırmaspor, 7. sırada olan güçlü rakibi Kocaelispor karşısında alacağı 3 puan bordo beyazlı ekibi birkaç sıra ileriye taşıyabilirdi. Nitekim Bandırmaspor rakibi karşısında topla daha fazla oynayan, tatlı sert ve etkili savunma, yerinde müdahaleler ve başarılı bir oyun sonunda çok değerli 3 altın puanın sahibi oldu.
Kocaelispor ise böylesine disiplinli bir takım karşısında fazla yapacağı bir şey yoktu.
KANATLARIN SAYESİNDE
Bandırmaspor oyuna kendinden emin başladı. 15. dakika Levent çok önemli pozisyonu harcamasa Bandırmaspor 15. dakikada 1-0 öne geçecekti.
Şimdi de İnönü Caddesi Sunullah otobüs durağı ile Tekel durağının kaldırılmak istenmesi büyük tepkilere neden oldu.
Artık bu parlak fikir! kimden kaynaklandıysa…
Gerekçe nedir diye sorulursa; böylece İnönü Caddesi’ndeki sıkışık olan trafik rahatlayacakmış… Hâlbuki bu cadde tek yönlü olduğu için bazı saatler hariç öyle önemli bir sorun yaşanmıyor…
Konuyla ilgili çıkan haberlerden sonra özellikle sosyal medyada tepkilerini dile getirenler ‘Bu düzenleme vatandaşa eziyetten başka bir şey getirme’ diyerek tepki göstermekte bana göre haklıydı.
Halk otobüsleri ana durağına gitmenin pek kolay olmadığını görmek lazım. Oraya gitmek için araç trafiği çok yoğun olan Menderes Meydanı’na 4 ayrı istikametten gelen motorlu araçların arasından geçmek gerekecek.
*
Son 5 yılda hızlandırılmış ve elektrikli tren seferleri devam ediyordu. Tâ ki koronanın dünyayı esir aldığı güne kadar.
Günde karşılıklı 2 sefer yapan trenler hem ucuz hem emniyetli bir ulaşım aracıydı.
97 yıldan beri yapılan tren seferlerinin ilk istasyonu Bandırma Gar iken son istasyon da İzmir (Basmane) istasyonuydu. Bu iki istasyon arasında Susurluk, Balıkesir, Manisa ve Akhisar dahil tam 21 tren istasyonu mevcut.
Pandemi başladığı 2 yıl önce tüm ülkede tren seferleri, İDO gibi deniz yolları ve karayolu seferleri iptal edilmiş, yani bir başka deyişle “askıya” alınmıştı.
Ancak işler 2 yıl içinde değişti…
Korona günde hala 200-250 can almasına rağmen tedbirler gevşetildi. İDO denizyolları ve karayolu taşımacılığı yeniden başladı.
Gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, havuzlu yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, luna park vb…
Ve kilometrelerce sahil yolu böyle uzayıp gidiyor…
Kulaklarıma inanamadım “Tamamlandığında İstanbul Tekirdağ’a akın edecek” diye de ilanlar vardı… Mutlaka başka yerlerde de böylesine kilometrelerce uzayan yollar vardır…
Fakat, “Kilometrelerce sahil yolu” deyince bizim Bandırma’da “metrelerce” olan sahil yolumuz gözümün önüne geldi…
Yani, balıkhaneden başlayıp Livatya’ya kadar giden sahil yolu…
1500 metreye yakın bir sahil yolu; ama bu sahil yolun yarısı parke döşeli, yarısı toz- toprak içinde…
Yani aslında asıl parke döşeli sahil yolu bin metre bile değil; kalanı taa 2004 yılından beri toz-toprak içinde… Yazımı yazdığım sırada toz- toprak içindeydi dün yağmur yağdı “çamur” oldu..
Nerde Tekirdağ’daki gibi kilometrelerce sahil yolu, nerde bizim metrelerce sahil yolu…
Ancak son gelişmelere bakacak olursak en nihayet yerlerde sürünen tarihi ‘Pertevniyal Bandırma Hastanesi’nin ayağa kalkacağına inandım.
Büyük ihmal sonunda 11 yılda harabeye dönen tescilli hastane binasına sonunda ilk kazma vuruldu.
Hâlbuki yeni hastaneye taşınacağı için terk edilen hastaneye daha ilk günlerde sahip çıkılsaydı talan edilmez harabeye dönmezdi.
Sahip çıkacak kurum belliydi; Mal Müdürlüğü…
*
Ama işte ne yapılacağı konusunda bir türlü karar verilemeyince, gerekli koruma tedbirleri de ciddi olarak alınmayınca ne hale geldiği fotoğraftan da belli olmuyor mu?.
Maça daha ilk dakikalarda baskı yaparak oyuna başlayan Bandırmaspor ilk tehlikeli hücumdan boş dönünce hücumlarını çoğaltmaya kalkması olumluydu.
İki takım da hücumu düşünüyor, hızlı oyunlarıyla bir an önce gol atmak istiyordu.
Bandırmaspor hızlı oyunuyla sık sık gol pozisyonuna girince taraftarlar da coşuyor, takımlarını coşturuyordu.
Bu arada Pucka çok iyi getirip boş kaleye yuvarladığı topu Altınordu oyuncuları yerinde hareketle golü önlediler. Ardından Bandırmaspor çok iştahlı ve istekli oyunu maçı zevkli hale getiriyordu.
Seyircinin de yoğun desteği ile Bandırmaspor müsait pozisyonlara da giriyordu.
Manay’ın sert şutunu çok gol pozisyonlarını da başarıyla önleyen Ali Emre mutlak golü hatta birçok golü önledi diyebiliriz.
*
İstasyon 17 Eylül Stadı’nın arka tarafına yapılacakmış… Bursalılara göz aydın diyebiliriz.
Bursaspor –Bandırma maçına gidip gelecekler için büyük kolaylık gibi geldi bana…
*
Uzun bir süredir konuşulan Bandırma –Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir yolu hattı en nihayet ciddi olarak gündeme geldi.
Bursa’dan Osmaneli’ne kadar olan kısmının 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma’ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak.
Çok güzel bir haber ama …
Konu demiryolu yolculuğu derken ey ahali; 2 yıldır Bandırma-İzmir tren yolculuğunun yapılmadığını biliyor muydunuz?
Karşılaşma ilk 10 dakika ortada geçti. Dakikalar iki takımın da birbirlerini kontrol etmesiyle geçiyordu. Konuk ekip Bandırmaspor’da diğer arkadaşlarına göre en fazla Landel çalışıyordu.
Hem defansa yardım ediyor hem hücumda etkili oluyordu. Nitekim 17dakika ceza sahasına girmeye çalışan Landel’e yapılan faul Bandırmaspor’un 1-0 öne geçmesine neden oldu.
*
Frikiki kullanan Akabueza’nın birinci sınıf bir frikik golüne şahit olduk. Akabueza önündeki baraja rağmen topu ceza sahası dışından doksandan filelere gönderdi... 3. golün de sahibiydi. İlk gol sonrası Manisa Futbol Kulübü canlandı.
Ancak bu arada sık sık faullere sebep olunca Bandırmaspor oyuncuları kendilerini sık sık yerde bulmaya başladı.
Demek oluyor ki ev sahibi oyuncular sinirlenmeye başladı.
Manisa FK hücumlarını giderek çoğaltırken Bandırmaspor’un baskı yapmaması az kalsın bir gole neden oluyordu ama kaleci Gökhan harika kurtardı. Kaleci Gökhan bu maçta çok kritik gol pozisyonlarına geçit vermemesi takımın galibiyetinde önemli rol oynamasına neden oldu.
Çünkü ilk 2 maçta lige galibiyetle başladıktan sonra art arda 2 maçta mağlup olmuşlar galibiyete hasret kalmışlardı. Ancak bu istek gerçekleşmeyince Eyüpspor mağlubiyeti soğuk duş etkisi yaptı.
Tecrübeli kaleci Gökhan, yüzde yüz bir golü kurtardıktan sonra yediği gol hiç yakışmadı.
Gol öncesi savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yaratan Eyüpspor 3 akını da ofsaytla kesildi ama 4. hücumda savunmanın arkasına sarkınca kalesinden uzakta duran kaleci Gökhan’ın büyük hatası sonucu Eyüpspor kolay bir gol kazandı.
Aferin Gökhan’a! Eyüpspor’a çok güzel bir gol hediye etti! Estancu tecrübesini konuşturdu.
ŞOKE OLDUK!
Taraftarlar gerçekten şoke olmuşlardı.
Evinde oynanan maçta mutlaka galibiyet bekleniyordu.
Ama sıra beslenmeye gelince hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından istifade etmeyi biliyorlar…
Daha o kadar faydalandıkları alanlar var ki saymakla bitmez.
Ama iş korumaya gelince sadece menfaati olan hayvanlar korunmaya alınıyor… Mesela flamingoymuş, kaplumbağa imiş gibi sıra onlara gelince, ‘bana ne ya! ne faydası var ki insanlara bu hayvanların’ diyorlar ve işte o güzel kuş, zarif kuş flamingo kuşların beslenme alanına balık çiftliği gibi, karides tesisi gibi tesisleri kurmaya çekinmiyorlar..
Çünkü sanıyorlar ki dünya sadece insanlar için var…
Hele o sevimli deniz kaplumbağaları…
HAYVANLARA ÖZGÜRLÜK
Antalya Belek sahilinde bir işletme sahibi plaj kumu üzerine ahşap kaplama ile yürüme bandı yapıyor. Sanıyor ki, dünya sadece insanlar için, tesisin önündeki kumsal sadece ona ait… Hâlbuki bölge deniz kaplumbağaların yaşam alanı…
“Bayram sonrası geldiğim Bandırma’da ise baktım; maskeler ya çene altında, ya kolunda, ya elinde, ya da hiç yok!
Denetimler ne oldu?
Cumhuriyet Meydanı’nda ise şenlik şenlik üzerine… Belediye “Yaz Şenlikleri” adı altında Cumhuriyet Meydanı “lepalep…”Onun için bayram sonrası inşallah yeniden kapanmayız… Bekleyip göreceğiz…” demiştim.
*
Evet, 9 gün süren Kurban Bayramı sona erdi ve gevşetilen önlemler kaldırılınca dediğim gibi, “bekledik ve gördük” ki vakalar yükselmeye başlamış, ölümler artmış…
Yaz tatili derken, bayram tatili derken aradan “sere serpe” bir ay geçiverdi.
Ve derken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak beklenen ve ne söyleyeceğini tahmin ettiğim açıklamada bulundu.
Trafik düzene girdi
Bandırma’da kent merkezi İnönü Caddesi’nde “tarihi ışıklı kavşak”ta yeni açılan ve trafik lambaları olmayan yaya geçidi nedeniyle sık sık meydana gelen trafik keşmekeşine son vermek için yapılan birkaç önlem sonrası araç ve yaya trafiği düzene girdi.
Son uygulama “Sevgi Yolu” trafik lambalı yaya yolu geçidiydi…
Perki, “Tarihi ışıklı kavşak” denince neden “tarihi” diyoruz…
Bandırma’da, Atatürk ve İnönü Caddeleri kavşağına ilk trafik lambaları 1954 yılında konuldu. Bırakın ilçeleri çoğu illerde bile bulunmayan trafik lambaları, 68 yıldan beri Bandırma’da bugünkü ışıklı kavşakta ayni yerde. Zaten bu çok önemli kavşak bu nedenle bugüne kadar “ışıklı kavşak” olarak bilinir.
Kent merkezinde ışıklı kavşaktan sonra trafik lambaları geçtiğimiz aylarda “Sevgi Yolu” yaya geçidine konuldu.
Ancak buradaki trafik lambalarının gelişi biraz sorunlu oldu.
Öncesinde Sevgi Yolu ile Atatürk Caddesi İş Bankası önüne kadar olan bölüm, eski belediye başkanı Dursun Mirza zamanında yeşil bitkilerle ortadan ikiye bölünerek gidiş- geliş yolu olarak ayrıldı. Geçit de kapatıldı.
Sonra gelen yani bugünkü belediye zamanında ise orta refüjdeki bitkiler Ş. Süleyman Bey Caddesi’nden karşı istikamete doğru yayalar için açıldı. Hâlbuki bu geçit ışıklı kavşağa çok yakındı ve araç trafiğini önemli oranda aksatıyordu.
Yoğun yaya geçişleri sırasında araç trafiği önemli oranda aksarken bu sırada ölümlü bir trafik kazası da yaşanmıştı. Ardından geçit kapatıldı iyi de oldu…
Gelelim Sevgi Yolu ışıklı yaya geçidine: Bu geçitte önce trafik lambaları yoktu ve yoğun yaya trafiği araç trafiğini acayip etkiliyordu.
Çare; ışıklı kavşakla entegre çalışacak trafik lambaları bu işi çözerdi…
Nitekim öyle oldu. Önce; hemen geçmeye alışık yayalara zor geldi kırmızıda beklemek…
Sonra da çektiğim fotoğrafta da görüldüğü gibi 2 ay içinde vatandaşlar yeni ışıklı kavşakta ışıklara çok güzel uyum sağladı. Hal böyle olunca araç trafiği de önemli bir şekilde rahatladı. Şimdi geriye iki önemli konu kaldı.
Birincisi; ışıklı lambalarda bekleme ve geçiş sürelerini gösteren numaratörler olmadığı için özellikle bazı sabırsız yayalar geçiş ihlali yapıyor. Bu lambalar yeni ama çok eski model, ne gereği vardı?... 3-5 kuruş fazla verin ki faydalı olsun…
Hem yayalara hem sürücülere çok faydalı olur.
İkincisi; çok yoğun yaya trafiği hesaplanmadığı için ki belli oluyor; geçiş aralığı çok dar. En az 2-3 metre daha genişletilmeli.
Bir konu gerçekleştirilirken enine boyuna düşünüp ve de özellikle yerinde araştırma yapılarak karar verilmesi halinde yapılan iş herhalde sorunsuz olur…