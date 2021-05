Şeker pancarı ilaç gibi

MART ayı içinde yapılacak mahalli seçimler için aday adayları çalışmalarına ara vermeden devam ederken CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın kısa ve net konuya açıklık getirdi: “Partimin aday olacak ismi genel merkez belirleyecek.”

Onun için bir adayın bir an önce belirlenmesinde CHP Bandırma İlçe teşkilatı adına fayda olduğunu sanıyorum. Bilindiği gibi şimdilik 4 aday adayı belli: Dursun Mirza, Ozan Onur, Metin Ok ve Tolga Tosun. Şimdi hepsi de birbirinden değerli bu arkadaşlar ayni partinin başkan aday adayları. Ama bakıyorum Belediye Başkanı Dursun Mirza sanki başka bir partinin, mesela iktidar partisi AK Parti’nin Bandırma belediye başkanı veya aday adayı imiş gibi bazı CHP’li aday adayları eleştirilerde bulunuyor...

Her aday adayın da teşkilatta taraftarları var. Bu taraftarlar şimdi tabanda bölünmüş durumdalar. Hem de hiçbirinin aday olma garantisi de yok.Mesela Tolga Tosun, şu anda CHP Belediye Meclis Üyesi ama “30 yıldır vaatler aynı” diyerek Başkan Mirza’yı eleştirmekten çekinmiyor. Bilmeyen de sanacak ki, Tolga Tosun muhalefet meclis üyesi, Dursun Mirza da iktidar partisinin belediye başkanı. Tolga Tosun’u desteklediklerini açıkça ifade eden CHP’nin ağır toplarından Ömer Lütfi Kayalar ile Dr. Selim Panç da Başkan Dursun Mirza’yı “tek adam” eleştirisinde bulunarak adeta topa tutuyorlar.

İşte böyle garip bir durum var ortada.

Sadece belediye başkan yardımcılığını başarıyla sürdüren Ozan Onur yanında kuyumcu Metin Ok, Başkan Mirza ile ilgili yorum yapmaktan özellikle kaçınıyorlar. Ama “Gelinim sana söylüyorum kızım sen anla” diyerek mesaj vermeyi de ihmal etmiyorlar. Mesela Metin Ok diyor ki, “Seçilmem halinde işime bugün nasıl geliyorsam belediyeye de yürüyerek geleceğim ki, halk başkanını sabah akşam yollarda görmeli; yani ulaşılır olmalı...”

Bu da başka bir mesaj.