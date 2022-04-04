Bandırmaspor’un, Samsun seferi mutlu geçtiyse bunu en az 5 mutlak gol pozisyonunu başarıyla önleyen kaleci Gökhan’a borçludur.
Hemen oyunun başlarında, daha sonra da 1 ve 2’inci yarıda kalesini Samsunspor’a kapatan Gökhan takımının galip gelmesinde gerçekten büyük rol oynadı
Gökhan’ın bu başarısını 63’üncü dakikada oyuna alınan Osmajic 66’ıncı dakikada attığı gol ile boşa çıkarmadı.
Caner’in güzel pasını topa falso yaptırarak kaleye gönderen Osmajic, kendisinden gol bekleyen taraftarlarını mahcup etmedi. 63’üncü dakikada oyuna alınan ve 30 dakika sahada yer alan Osmajic gösterdi ki ne kadar çok oyunda kalırsa o kadar faydalı olacak. Önceki maçlarda bitime 5-10 dakika kala oyuna alınmasının takıma faydalı olamayacağını daha fazla süre verilmesini savunmuştum. Şimdi de diyorum ki, Osmajic ilk 11’de yer almalı. Bir de böyle görelim bakalım…
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Maçın büyük bölümü orta saha ile Bandırmaspor sahasında oynandı. Bandırmaspor daha çok savunmaya önem vererek oynuyordu; yani sanki deplasmandan berabere de ayrılsam “1 puan kârdır” mı demek istiyordu.
Önceki maçlara nazaran tutuk bir oyun sergiledi bordo beyazlı ekip…
Samsunspor daha çok hücum etti ve daha iyi oynuyordu. Çok sayıda faul atışı kazandılar ve 17 korner kullandılar. Ben hiç hatırlamıyorum bir maçta bir takım 17 korner atsın. Ev sahibi takımın 17 kornerine karşı Bandırmaspor 3-5 korner ya kullandı ya kullanmadı.
İşte bazen böyle iyi oynayan değil de iyi oynamayan takım da galip gelebiliyordu.
Bandırmaspor çok kritik bir pozisyonu golle sonlandırınca deplasmandan çok kıymetli 3 puanla ayrılmış oldu.
Samsun’da şenlik var
Bandırmaspor’un, Samsun seferi mutlu geçtiyse bunu en az 5 mutlak gol pozisyonunu başarıyla önleyen kaleci Gökhan’a borçludur.
Hemen oyunun başlarında, daha sonra da 1 ve 2’inci yarıda kalesini Samsunspor’a kapatan Gökhan takımının galip gelmesinde gerçekten büyük rol oynadı
Gökhan’ın bu başarısını 63’üncü dakikada oyuna alınan Osmajic 66’ıncı dakikada attığı gol ile boşa çıkarmadı.
Caner’in güzel pasını topa falso yaptırarak kaleye gönderen Osmajic, kendisinden gol bekleyen taraftarlarını mahcup etmedi. 63’üncü dakikada oyuna alınan ve 30 dakika sahada yer alan Osmajic gösterdi ki ne kadar çok oyunda kalırsa o kadar faydalı olacak. Önceki maçlarda bitime 5-10 dakika kala oyuna alınmasının takıma faydalı olamayacağını daha fazla süre verilmesini savunmuştum. Şimdi de diyorum ki, Osmajic ilk 11’de yer almalı. Bir de böyle görelim bakalım…
*
Maçın büyük bölümü orta saha ile Bandırmaspor sahasında oynandı. Bandırmaspor daha çok savunmaya önem vererek oynuyordu; yani sanki deplasmandan berabere de ayrılsam “1 puan kârdır” mı demek istiyordu.
Önceki maçlara nazaran tutuk bir oyun sergiledi bordo beyazlı ekip…
Samsunspor daha çok hücum etti ve daha iyi oynuyordu. Çok sayıda faul atışı kazandılar ve 17 korner kullandılar. Ben hiç hatırlamıyorum bir maçta bir takım 17 korner atsın. Ev sahibi takımın 17 kornerine karşı Bandırmaspor 3-5 korner ya kullandı ya kullanmadı.
İşte bazen böyle iyi oynayan değil de iyi oynamayan takım da galip gelebiliyordu.
Bandırmaspor çok kritik bir pozisyonu golle sonlandırınca deplasmandan çok kıymetli 3 puanla ayrılmış oldu.