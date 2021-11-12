Otobüs durağı

Gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, havuzlu yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, luna park vb…
Ve kilometrelerce sahil yolu böyle uzayıp gidiyor…
Kulaklarıma inanamadım “Tamamlandığında İstanbul Tekirdağ’a akın edecek” diye de ilanlar vardı… Mutlaka başka yerlerde de böylesine kilometrelerce uzayan yollar vardır…
Fakat, “Kilometrelerce sahil yolu” deyince bizim Bandırma’da “metrelerce” olan sahil yolumuz gözümün önüne geldi…
Yani, balıkhaneden başlayıp Livatya’ya kadar giden sahil yolu…
1500 metreye yakın bir sahil yolu; ama bu sahil yolun yarısı parke döşeli, yarısı toz- toprak içinde…
Yani aslında asıl parke döşeli sahil yolu bin metre bile değil; kalanı taa 2004 yılından beri toz-toprak içinde… Yazımı yazdığım sırada toz- toprak içindeydi dün yağmur yağdı “çamur” oldu..
Nerde Tekirdağ’daki gibi kilometrelerce sahil yolu, nerde bizim metrelerce sahil yolu…
Ancak son gelişmelere bakacak olursak en nihayet yerlerde sürünen tarihi ‘Pertevniyal Bandırma Hastanesi’nin ayağa kalkacağına inandım.
Büyük ihmal sonunda 11 yılda harabeye dönen tescilli hastane binasına sonunda ilk kazma vuruldu.
Hâlbuki yeni hastaneye taşınacağı için terk edilen hastaneye daha ilk günlerde sahip çıkılsaydı talan edilmez harabeye dönmezdi.
Sahip çıkacak kurum belliydi; Mal Müdürlüğü…
*
Ama işte ne yapılacağı konusunda bir türlü karar verilemeyince, gerekli koruma tedbirleri de ciddi olarak alınmayınca ne hale geldiği fotoğraftan da belli olmuyor mu?.
Maça daha ilk dakikalarda baskı yaparak oyuna başlayan Bandırmaspor ilk tehlikeli hücumdan boş dönünce hücumlarını çoğaltmaya kalkması olumluydu.
İki takım da hücumu düşünüyor, hızlı oyunlarıyla bir an önce gol atmak istiyordu.
Bandırmaspor hızlı oyunuyla sık sık gol pozisyonuna girince taraftarlar da coşuyor, takımlarını coşturuyordu.
Bu arada Pucka çok iyi getirip boş kaleye yuvarladığı topu Altınordu oyuncuları yerinde hareketle golü önlediler. Ardından Bandırmaspor çok iştahlı ve istekli oyunu maçı zevkli hale getiriyordu.
Seyircinin de yoğun desteği ile Bandırmaspor müsait pozisyonlara da giriyordu.
Manay’ın sert şutunu çok gol pozisyonlarını da başarıyla önleyen Ali Emre mutlak golü hatta birçok golü önledi diyebiliriz.
*
İstasyon 17 Eylül Stadı’nın arka tarafına yapılacakmış… Bursalılara göz aydın diyebiliriz.
Bursaspor –Bandırma maçına gidip gelecekler için büyük kolaylık gibi geldi bana…
*
Uzun bir süredir konuşulan Bandırma –Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir yolu hattı en nihayet ciddi olarak gündeme geldi.
Bursa’dan Osmaneli’ne kadar olan kısmının 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma’ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak.
Çok güzel bir haber ama …
Konu demiryolu yolculuğu derken ey ahali; 2 yıldır Bandırma-İzmir tren yolculuğunun yapılmadığını biliyor muydunuz?
Karşılaşma ilk 10 dakika ortada geçti. Dakikalar iki takımın da birbirlerini kontrol etmesiyle geçiyordu. Konuk ekip Bandırmaspor’da diğer arkadaşlarına göre en fazla Landel çalışıyordu.
Hem defansa yardım ediyor hem hücumda etkili oluyordu. Nitekim 17dakika ceza sahasına girmeye çalışan Landel’e yapılan faul Bandırmaspor’un 1-0 öne geçmesine neden oldu.
*
Frikiki kullanan Akabueza’nın birinci sınıf bir frikik golüne şahit olduk. Akabueza önündeki baraja rağmen topu ceza sahası dışından doksandan filelere gönderdi... 3. golün de sahibiydi. İlk gol sonrası Manisa Futbol Kulübü canlandı.
Ancak bu arada sık sık faullere sebep olunca Bandırmaspor oyuncuları kendilerini sık sık yerde bulmaya başladı.
Demek oluyor ki ev sahibi oyuncular sinirlenmeye başladı.
Manisa FK hücumlarını giderek çoğaltırken Bandırmaspor’un baskı yapmaması az kalsın bir gole neden oluyordu ama kaleci Gökhan harika kurtardı. Kaleci Gökhan bu maçta çok kritik gol pozisyonlarına geçit vermemesi takımın galibiyetinde önemli rol oynamasına neden oldu.
Çünkü ilk 2 maçta lige galibiyetle başladıktan sonra art arda 2 maçta mağlup olmuşlar galibiyete hasret kalmışlardı. Ancak bu istek gerçekleşmeyince Eyüpspor mağlubiyeti soğuk duş etkisi yaptı.
Tecrübeli kaleci Gökhan, yüzde yüz bir golü kurtardıktan sonra yediği gol hiç yakışmadı.
Gol öncesi savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yaratan Eyüpspor 3 akını da ofsaytla kesildi ama 4. hücumda savunmanın arkasına sarkınca kalesinden uzakta duran kaleci Gökhan’ın büyük hatası sonucu Eyüpspor kolay bir gol kazandı.
Aferin Gökhan’a! Eyüpspor’a çok güzel bir gol hediye etti! Estancu tecrübesini konuşturdu.
ŞOKE OLDUK!
Taraftarlar gerçekten şoke olmuşlardı.
Evinde oynanan maçta mutlaka galibiyet bekleniyordu.
“Bayram sonrası geldiğim Bandırma’da ise baktım; maskeler ya çene altında, ya kolunda, ya elinde, ya da hiç yok!
Denetimler ne oldu?
Cumhuriyet Meydanı’nda ise şenlik şenlik üzerine… Belediye “Yaz Şenlikleri” adı altında Cumhuriyet Meydanı “lepalep…”Onun için bayram sonrası inşallah yeniden kapanmayız… Bekleyip göreceğiz…” demiştim.
*
Evet, 9 gün süren Kurban Bayramı sona erdi ve gevşetilen önlemler kaldırılınca dediğim gibi, “bekledik ve gördük” ki vakalar yükselmeye başlamış, ölümler artmış…
Yaz tatili derken, bayram tatili derken aradan “sere serpe” bir ay geçiverdi.
Ve derken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak beklenen ve ne söyleyeceğini tahmin ettiğim açıklamada bulundu.
Haziran 2015 yılında 24 yaşında üniversite öğrencisi Sedef Baysal’ın ölmesine bir havai fişek sebep olmuştu.
Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’ nındaki çınar ağaçlarını mesken tutan serçe kuşları nereye kaçacaklarını bilemezken bazıları duvarlara çarpıp telef oluyorlardı.
Sonunda Bandırma ve Erdek’te havai fişek atılması yasaklanmıştı.
Bizde yasakların maalesef 3 gün ömrü olduğu için havai fişek yasağı da öyle oldu…
İhlaller özellikle tatil beldesi Erdek’te daha çok görülüyor.
Sahildeki otel motel gibi yerlerde yapılan düğünlerde havai fişek atılmasına alıştık da mahalle içinde atılmasına hiç alışık değildik.
Erdek Sahil Mahallesi havuzlu villaların da bulunduğu modern villalarda ikamet edenler, kültürlü insanlar olarak görülüyordu sözde…
Tabii artan sayılar artan kazaları da beraberinde getirdi…
Gün geçmiyor ki yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazaları, hatta ölümlü kazalar olmasın.
Karada, denizde fark etmiyor…
Kazaların çoğu dikkatsiz araç kullanmaktan meydana geldiği, kazaların oluş biçimine bakarsanız hemen anlaşılıyor.
En son meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs, uçuruma kendi kendine yuvarlanmadı herhalde…
Yolun sağında park halinde duran TIR’a arkadan çarpmak da herhalde kendi kendine meydana gelmemişti.
Dikkat edilseydi acaba bu ölümlü kazalar meydana gelir miydi?
Heryıl giderek gelişen ve güzelleşen Erdek’te Büyükşehir yasasının çıkmasından sonra önce “duraklama” sonra “gerileme” devri başladı.
Mesela Erdek’e bağlı Ocaklar önce “köy” idi, sonra belde oldu ve ilçe olması beklenirken “köy” olmaya bile razıydılar ama “mahalle” oluverdi.
Özellikle belde olduğu zaman belediye eski başkanı mimar Hüseyin Durak Ocaklar’ı adeta uçurmuştu.
3 km’ye yakın sahil bandı, çay bahçeleri, futbol sahası ve sokaklarıyla adeta bir “devrim” geçirmişti.
Ocaklar’a 6 km., Narlı’ya 15 km., İlhan’a 19 km. uzaktaki Erdek’ten bir olay anında polis bekleniyor. Daha önce buralarda jandarma görev yapıyordu.
Erdek ilçe konumunda kaldı ama gelirler azalınca hizmetler durdu…
Büyükşehir Belediyesi AK Parti, Erdek Belediyesi CHP olunca yat limanı rafa kalktı, binbir emek ve masrafla yapılan Taş Restoran yerle bir edildi.
DOĞALGAZ GELİNCE
Onu da kapatacağız 50 gün sonra…
Bu takdirde Marmara Denizi kurtulacak mı?
Ancak,“Fabrikamız doğayı kirletmiyor” demek de doğru değil…
“Diğer sanayi tesisleri ne kadar kirletiyorsa az veya çok biz de kirletiyoruz “ denilse daha doğu söylenmiş olmaz mıydı?
Nitekim önceki gün Bandırma Petrol-iş Sendikası fabrika önünde yaptığı basın açıklamasının bir yerinde doğruyu belirtmiş.
*
Bandırma’ya 10 km. yakınında dünün ilçesi, bugünün mahallesi, birzamanlar üzüm bağları ve ipek böcekçiliyle ünlü Edincik mahallesinin merasına göz dikenler…
Hiç de az değil, tam 6 bin 320 dönüm olan meraya taş ocağı açmak için mera komisyonuna başvuru yapılmış. Hem de bunu yapanın CHP üyesi bir Bandırmalı bir iş insanı olduğu söyleniyor…
Hem de bu bereketli mera toprağında Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşen askerlerimizin mezarlarının olduğu iddiaları da yabana atılmasın. Aynı yerde Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri de olduğu için bölge SİT alanı içinde kalıyor demektir.
Şu anda bu bereketli toprakların sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi…
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise meranın kendilerine verilmesi için dava açmış.
Yani meraya taş ocağı açmak için müracaat eden Bandırmalı iş insanı demek istiyor ki, Edincik muhtarının verdiği bilgiye göre; 7 bin küçükbaş ile 1500 büyükbaş hayvanının otladığı meradan geçinen 500-1000 hane ne yaparsa yapsın!..
4 yıl önce ÇED toplantısı sonunda Bandırma’ya atık su biyolojik arıtma tesisi yapılması kabul edilmişti…
Yapım başlamış ama “kaplumbağa” hızıyla gidiyormuş…
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasıyla herhalde mesaj alınmıştır.
Bakan Kurum 21 maddeyle hangi önlemlerle deniz salyasının önünün alınabileceğini söyledi.
Ama bana göre çok geç…
Keşke bu önlemler en az 20 yıl önce alınabilseydi…
Evet; Haliç gerçekten iyi temizlenmişti… O berbat kokuyu hala unutamıyorum ama temizlerken nereye verilmişti o atıklar?
DENİZ YERİNE TARLAYA
Hele tam da kent merkezinde yıkılan Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu enkaz görüntüsünü gören yabancılar sanıyor ki bugün yıkıldı yarın yaparlar…
Aslında hiç de öyle değil.
Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu yıkımı bir yılı geçti; yerine ne yapılacağı ve nezaman yapılacağı belli değil… Sadece Çocuk Sarayı 3 bin 200 metrekare, ortaokul ile birlikte 4 bin metrekare…
Sadece enkazın bir bölümünü kaldırdılar ama toprak yığınları hâlâ duruyor…
Yıkılıp enkazı kaldırıldıktan sonra başka var mı toprak yığınlı yerler?
Evet var!..
Şeker pancarı sadece şeker demek değil, ayni zamanda küspe ve melas demek, alkol demek kısaca Türk çiftçisinin gıdası demek…
*
Özetle; şeker pancarının stratejik ürünler arasında yer aldığını, ondan şeker, küspe ve melas yanında hijyen maddesi alkol üretildiğini, dünyanın başına bela olan korona virüs sayesinde bilmeyenler de öğrenmiş oldu.
*
Onun için pancar ekicisinin desteklenmesi çok önemli. Pancar ekimi genelde Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ilçelerinin verimli topraklarında yapılıyor. Bu yerler Bandırma, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Susurluk, Gönen ve Biga…
*
Ama şeker pancarı değişik iklimlerde de yetişme özelliği nedeniyle Erzurum, Kars, Konya ile Trakya bölgesinde de üretimi yapılabiliyor…
Balıkhane 1965
Balıkhane 1980
Balıkhane 1990
Yani demek istiyorum ki 20 yıldan beri sahilin en güzel yerini işgal eden toptancı balık hali artık bu yerden kaldırılmalı.
Poyraz olsun, lodos olsun, rüzgar ve akıntı nedeniyle Marmara’nın çoğu atığı Bandırma Körfezi’ne geliyor ve burada çöküyor.
Müsilaj, yani balıkçıların deniz salyası dedikleri, deniz üstünü kaplayan hatta dibe de çöken yapışkan sümüksü beyaz köpüklü bir madde… Deniz tuzlu da olsa kirliliği artık kaldıramadığı, bu yıl her zamankinden fazla görülmesinden belli oluyor. Müsilaj, deniz sıcaklığının yükselmesi ve artan sıcaklık nedeniyle bakterilerin çoğalması nedeniyle oluşuyor.
Balıkçıların kâbusu olup avlanmayı zorlaştırıyor, deniz canlılarını öldürüyor. Sadece deniz yüzeyinde değil denizin derinliklerinde de oluştuğu ve balık yumurtalarına büyük zarar verdiği bilim insanlarınca belirtiliyor.
*
Marmara Denizi küçük bir iç deniz demiştik.
Ancak Bandırma dâhil Marmara Bölgesi’inde bulunan hemen tüm şehir ve fabrikaların atıklarını arıtmadan denize verildiği bilinen bir gerçek.
Deniz üstünde yaygın bir şekilde bulunan denizanalarını çok gördüm, balık larvaları nedeniyle deniz sathının kırmızıya boyandığını da çok gördüm ama bu balıkçıların salya veya kay-kay dedikleri maddeyi geçen yıla kadar görmediğime göre konu gerçekten ciddi boyutlarda… Belki vardı da çok az olduğu için görmemiş olabilirim.
Konuyla ilgili bir de fotoğraf vardı.
Yıl; 1990-1998
Bandırma Ticaret Odası’nda görev aldığım yıllarda zeytinyağı konulu seminerlere gidiyor konuyla ilgili görüşlerimi açıklıyordum.
İlk olarak 1990 yılında İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği “Zeytin ve Zeytinyağı Semineri”ne katılmıştım.
Seminerdeki panelin ana konusu; zeytinyağı tüketimi ülkemizde neden çok az idi. Mesela Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi zeytin üreticisi ülkelerde kişi başı tüketim 14-15 kg. iken yine bir zeytin ülkesi olan ülkemizde sadece 1 kilo 500 gram idi. Uzun süren panelde yabancı katılımcılar olduğu gibi tanınmış zeytinyağı üreticileri de vardı ve zeytinyağın insan sağlığına faydaları uzun uzun anlatılmıştı.
NELER YAPILMALI?
Sonunda; böyle güzel bir gıda maddesi Türkiye’de neden çok az tüketiliyor diye soruluyordu.
Bu yıl galiba yenile yenile yenmeyi öğrenecek. Maç başlar başlamaz hızlı oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-14, ilk çeyreği de 21-14 önde bitirince tamam dedim; bu sefer olacak galiba diye düşünmeye başladım ama basketbol bu, öyle perşembenin gelişi çarşambadan belli olmadığı bir oyun.
Nitekim bir ara 12 sayı geriye düşen Banvit maçı son saniyede kazandı.
Konuk ekip Afyon Belediyespor özellikle kısa oyuncularıyla neticeye giden güçlü bir ekip. Nitekim karşılaşmanın en skorer oyuncuları da 20 sayı ile Tyrus Mc Gee, 18 sayı ile oynayan Frank Elegar idi. Bu iki oyuncu Banvit’e yetip artmıştı.
Üçüncü periyotta 12 sayı geriye düşen Banvit sık sık oyuncu değişikliğiyle direnmeye çalışıyordu.
Ümitler azalıyordu ama davullu taraftar grubu neticeye aldırmıyor, müthiş bir destek veriyordu.
Ne olduysa son periyodun son beş dakikasında oldu. Banvit önce farkı azaltmakla kalmadı bitime 45 saniye kala öne geçti: 69-68.
Ne oldu da böyle oldu derseniz; genç Şehmuz’un üçlükleri konuşmaya başladı.
Otobüs durağı
Büyük tepki çeken Bandırma’da Cumhuriyet Caddesi’nin araç trafiğine kapatılması teklifinden sonra…
Şimdi de İnönü Caddesi Sunullah otobüs durağı ile Tekel durağının kaldırılmak istenmesi büyük tepkilere neden oldu.
Artık bu parlak fikir! kimden kaynaklandıysa…
Gerekçe nedir diye sorulursa; böylece İnönü Caddesi’ndeki sıkışık olan trafik rahatlayacakmış… Hâlbuki bu cadde tek yönlü olduğu için bazı saatler hariç öyle önemli bir sorun yaşanmıyor…
Konuyla ilgili çıkan haberlerden sonra özellikle sosyal medyada tepkilerini dile getirenler ‘Bu düzenleme vatandaşa eziyetten başka bir şey getirme’ diyerek tepki göstermekte bana göre haklıydı.
Halk otobüsleri ana durağına gitmenin pek kolay olmadığını görmek lazım. Oraya gitmek için araç trafiği çok yoğun olan Menderes Meydanı’na 4 ayrı istikametten gelen motorlu araçların arasından geçmek gerekecek.
*
Evet, vatandaşın teşhisi doğru.
Bu durak başka duraklara benzemez.. Yani öyle sıradan bir durak değil.
Bandırma’nın neredeyse yarıdan fazla nüfusunun yer aldığı tam 8 mahallenin kent merkezindeki en önemli otobüs durağıdır burası.
Bu durak; 600 Evler, Hacıyusuf, Çınarlı, 100. Yıl, Günaydın, İhsaniye, Kayacık, Levent mahalleleri ile TOKİ evleri halkının en önemli ulaşım durağıdır.
Halk otobüsleri durağına geçmek için ise; Ordu, İnönü, Cumhuriyet ve M. Akif Ersoy caddelerinden gelen motorlu araçların arasından cambazlık yaparak geçmek gerekecek.
Yaya yoğunluğu çok artacak ve yayaların güvenliği ne olacak? Yaşlısı var, çocuklar var, elleri dolu insanlar var, özürlüsü var…
Hava şartlarını da unutmayalım…
*
Çok iyi araştırma ve gözlem yapılması gerekir.
Böyle konular için oturduğun yerden karar verilmez…
Eğer buna rağmen durak kaldırılırsa uygun yerlere mutlaka trafik lambalarının konulması gerekecek.
Bu durumda eminim çok daha başka sorunlar ortaya çıkacak…