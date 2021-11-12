Otobüs durağı

Önceki gün bir televizyon kanalında Tekirdağ ile ilgili tanıtım yapılırken sunucu, sahil yoluyla ilgili “kilometrelerce sahil yolu…” diye bahsetti…

Gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, havuzlu yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, luna park vb…

Ve kilometrelerce sahil yolu böyle uzayıp gidiyor…

Kulaklarıma inanamadım “Tamamlandığında İstanbul Tekirdağ’a akın edecek” diye de ilanlar vardı… Mutlaka başka yerlerde de böylesine kilometrelerce uzayan yollar vardır…

Fakat, “Kilometrelerce sahil yolu” deyince bizim Bandırma’da “metrelerce” olan sahil yolumuz gözümün önüne geldi…

Yani, balıkhaneden başlayıp Livatya’ya kadar giden sahil yolu…

1500 metreye yakın bir sahil yolu; ama bu sahil yolun yarısı parke döşeli, yarısı toz- toprak içinde…

Yani aslında asıl parke döşeli sahil yolu bin metre bile değil; kalanı taa 2004 yılından beri toz-toprak içinde… Yazımı yazdığım sırada toz- toprak içindeydi dün yağmur yağdı “çamur” oldu..

Nerde Tekirdağ’daki gibi kilometrelerce sahil yolu, nerde bizim metrelerce sahil yolu…