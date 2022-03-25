Kyzikos turizme açılmalı

Erdek’e 5 km. mesafedeki Kyzikos Antik Kent’de ilk kazılar Prf. Dr. Abdullah Yaylalı iye 1989 yılında başladı, 6 yıl kadar sürdü 2006 tarihine kadar kimse elini sürmedi.
8 yıl aradan sonra kazılar henüz başlamadan önce gittiğim antik kentte çöp yığınlarını görünce “Antik çöplük” haberini yapmıştım. Kazılar için gelen kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Koçhan (2006’da Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yardımcı Doçent Dr. idi) Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’dan çöp yığınlarının kaldırılması için yardım talep etmişti. Hatırladığıma göre Kyzikos’a her yıl büyük destek veren Başkan Sarı’nın belediye kamyonlarıyla 15 kamyona yakın çöp taşınmıştı.
Kazılar yeniden 2006 yılında başlamış oldu. Prof. Nurettin Koçhan ile Prof. Dr. Korkmaz Meral (2006’da Yrd. Doç. Dr.) yoğun sıcak altında öğrencileriyle 16 yıl çok emek verdi.
Avrupalı seyyahların ‘Dünyanın 8. harikası’ dedikleri 20 metre yüksekliğindeki sütunlarıyla Hadrianus Tapınağı’na ait 105x85 ebadıyla şimdiye kadar bulunan en büyük mermer çatı kiremidi, Roma döneminin en büyük sütun başı burada çıktı.
Tapınağın basamakları, frizler, Kyzikos paraları, sütun tamburları, aslan başlı su olukları ve içinde hediyeleriyle birlikte çok sayıda iskelet bulunan bir mermer lahit de bulunmuştu. Hadrian tapınağının genişliğinin 116 metre olduğu, tarihi mermer heykellerin yakıldıkları kireç kuyuları ilk kez bu kazılarda ortaya çıkmıştı.
Kazı giderek genişliyor. Efes’ten daha büyük olduğu belirtilen Kyzikos Antik Kent’inin varlığını vatandaşlar basında çıkan haberlerden öğreniyor. Ulaşılması çok kolay. Bandırma-Erdek karayolu üzerinde Düzler mevkiinde ana yola 20-25 metre kadar yakın.
TURİZME AÇILMALI
16 yıldan beri 1 ay gibi çok kısa sürede iğneyle kuyu kazar gibi 20-30 kadar işçi ve öğrenciyle yapılan kazılar bu hızla 100 yıl sürebileceği ifade ediliyor. Ancak bu yıl alınan bir kararla kazıların tüm yıl süreceğine karar verildiğine göre onca emek ve masraf yapılan Kyzikos mutlaka turizme açılmalıdır.
Kyzikos turizme açılmalı
Erdek’e 5 km. mesafedeki Kyzikos Antik Kent’de ilk kazılar Prf. Dr. Abdullah Yaylalı iye 1989 yılında başladı, 6 yıl kadar sürdü 2006 tarihine kadar kimse elini sürmedi.
8 yıl aradan sonra kazılar henüz başlamadan önce gittiğim antik kentte çöp yığınlarını görünce “Antik çöplük” haberini yapmıştım. Kazılar için gelen kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Koçhan (2006’da Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yardımcı Doçent Dr. idi) Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’dan çöp yığınlarının kaldırılması için yardım talep etmişti. Hatırladığıma göre Kyzikos’a her yıl büyük destek veren Başkan Sarı’nın belediye kamyonlarıyla 15 kamyona yakın çöp taşınmıştı.
Kazılar yeniden 2006 yılında başlamış oldu. Prof. Nurettin Koçhan ile Prof. Dr. Korkmaz Meral (2006’da Yrd. Doç. Dr.) yoğun sıcak altında öğrencileriyle 16 yıl çok emek verdi.
Avrupalı seyyahların ‘Dünyanın 8. harikası’ dedikleri 20 metre yüksekliğindeki sütunlarıyla Hadrianus Tapınağı’na ait 105x85 ebadıyla şimdiye kadar bulunan en büyük mermer çatı kiremidi, Roma döneminin en büyük sütun başı burada çıktı.
Tapınağın basamakları, frizler, Kyzikos paraları, sütun tamburları, aslan başlı su olukları ve içinde hediyeleriyle birlikte çok sayıda iskelet bulunan bir mermer lahit de bulunmuştu. Hadrian tapınağının genişliğinin 116 metre olduğu, tarihi mermer heykellerin yakıldıkları kireç kuyuları ilk kez bu kazılarda ortaya çıkmıştı.
Kazı giderek genişliyor. Efes’ten daha büyük olduğu belirtilen Kyzikos Antik Kent’inin varlığını vatandaşlar basında çıkan haberlerden öğreniyor. Ulaşılması çok kolay. Bandırma-Erdek karayolu üzerinde Düzler mevkiinde ana yola 20-25 metre kadar yakın.
TURİZME AÇILMALI
16 yıldan beri 1 ay gibi çok kısa sürede iğneyle kuyu kazar gibi 20-30 kadar işçi ve öğrenciyle yapılan kazılar bu hızla 100 yıl sürebileceği ifade ediliyor. Ancak bu yıl alınan bir kararla kazıların tüm yıl süreceğine karar verildiğine göre onca emek ve masraf yapılan Kyzikos mutlaka turizme açılmalıdır.