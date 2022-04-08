Çıra gibi yandı ve yarım saatte küle döndü…
Bandırma’da günümüze sağlam olarak gelen nadir tarihi yapılardan birine daha aynen öyle oldu…
Çıra gibi yandı ve yarım saatte küle döndü…
*
Sahil Sokak’ta ayni sırada, tescilli 4 yapıdan biri olan ve restoran olarak kullanılan 8 nolu yapının yanındaki kapısı açık duran ve kullanılmayan 10 nolu yapı yıkılmaya yüz tutarken belediye tarafından 3 yıl önce alınan önlem sadece 2-3 tane bariyer koymak oldu.
Sahiplerini tespit edip korumaya zorlanabilinirdi… Bariyerlere rağmen kapısı açık eve kolayca giren sokak insanları sonunda yapacaklarını yaptı.
Daha önce kapısı açık, kullanılmayan bu evde 3 sokak köpeği kalıyordu. Keşke köpekler kalsaydı en azından ev korunmuş olurdu…
*
Hepimizin bildiği gibi sahipsiz ve önlem alınmayan yapılar her zaman evsizlerin sığındıkları yerler oluyor. Kütüphane arkasında Liman Sokak’ta da 1937 yapımı bir evin de şimdilik çatısı çökmüş, sonra akıbeti ne olacak belli değil… Yapılacak iş etkin önlem almak…
Çok mu zor?
*
İşte size; önlem alınmayınca ne oluyor acı bir örnek…
Tüm Bandırmalıların ve tüm yetkililerin başta mal sahibi Mal Müdürlüğü’nün de çok iyi bildiği gibi; 97 yıl önce yapılan tarihi “Pertevniyal Bandırma Hastanesi” de hastane yeni yerine taşındıktan 12 yıl içinde ilgisizlikten ve gerekli önlemler alınmadığı için bugün maalesef enkaz yığını halinde… Bandırma’nın simge yapıları ilgisizlik nedeniyle birer birer yok olurken, yıllar önce Bandırma’dan ayrılanlar daha sonra geldiklerinde “Burası Bandırma mı?” diye sormalarını yadırgamamak lazım…
*
Tescilli olsun olmasın bazı güzel yapılar yıkıldı “toprak” oldu, bazıları yıkıldı “beton” oldu…
Sosyal medyada Bandırma fotoğraflarını eski siyah beyaz kartpostallarda gören Bandırmalılar da “Bandırma kaybolmuş” demekte yerden göğe kadar haklı.
Kaybolan Bandırma
Çıra gibi yandı ve yarım saatte küle döndü…
Bandırma’da günümüze sağlam olarak gelen nadir tarihi yapılardan birine daha aynen öyle oldu…
Çıra gibi yandı ve yarım saatte küle döndü…
*
Sahil Sokak’ta ayni sırada, tescilli 4 yapıdan biri olan ve restoran olarak kullanılan 8 nolu yapının yanındaki kapısı açık duran ve kullanılmayan 10 nolu yapı yıkılmaya yüz tutarken belediye tarafından 3 yıl önce alınan önlem sadece 2-3 tane bariyer koymak oldu.
Sahiplerini tespit edip korumaya zorlanabilinirdi… Bariyerlere rağmen kapısı açık eve kolayca giren sokak insanları sonunda yapacaklarını yaptı.
Daha önce kapısı açık, kullanılmayan bu evde 3 sokak köpeği kalıyordu. Keşke köpekler kalsaydı en azından ev korunmuş olurdu…
*
Hepimizin bildiği gibi sahipsiz ve önlem alınmayan yapılar her zaman evsizlerin sığındıkları yerler oluyor. Kütüphane arkasında Liman Sokak’ta da 1937 yapımı bir evin de şimdilik çatısı çökmüş, sonra akıbeti ne olacak belli değil… Yapılacak iş etkin önlem almak…
Çok mu zor?
*
İşte size; önlem alınmayınca ne oluyor acı bir örnek…
Tüm Bandırmalıların ve tüm yetkililerin başta mal sahibi Mal Müdürlüğü’nün de çok iyi bildiği gibi; 97 yıl önce yapılan tarihi “Pertevniyal Bandırma Hastanesi” de hastane yeni yerine taşındıktan 12 yıl içinde ilgisizlikten ve gerekli önlemler alınmadığı için bugün maalesef enkaz yığını halinde… Bandırma’nın simge yapıları ilgisizlik nedeniyle birer birer yok olurken, yıllar önce Bandırma’dan ayrılanlar daha sonra geldiklerinde “Burası Bandırma mı?” diye sormalarını yadırgamamak lazım…
*
Tescilli olsun olmasın bazı güzel yapılar yıkıldı “toprak” oldu, bazıları yıkıldı “beton” oldu…
Sosyal medyada Bandırma fotoğraflarını eski siyah beyaz kartpostallarda gören Bandırmalılar da “Bandırma kaybolmuş” demekte yerden göğe kadar haklı.