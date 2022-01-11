Görünmez kaza!

Bursa’nın denizden irtibatlı iskelesi Mudanya’nın Güzelyalı iskelesinden yapılan İstanbul’a olan feribot seferleri iptal edildiği için yeni yıldan itibaren yapılmayacağıyla ilgili haberleri görünce, “sanki biz de var mı?” diye kime sorsam, “Hayır, yok” dediler...

Ancak yeni bir kararla Mudanya-İstanbul (Yenikapı) hızlı feribot seferlerine devam kararı alındığı duyuruldu. Çok isabetli bir karar sonrası Mudanya feribotuna kavuştu.

Ya Bandırma..?

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Bandırma ticaret ve ekonomisinden övüne övüne bahsedilirken; İstanbul, İzmir Bursa ve Balıkesir gibi önemli kentlere kara yolu yanında, tren ve deniz yoluyla da kolay ulaşımın sağlandığından bahsederiz. Bandırma’yı tanıtım yazılarında da bu özellik belirtilir...

1 yıla yakın zamandan beri yapılmayan tren seferlerinin yeniden başlamasından sonra şimdi sıra geldi eylül ayından beri yapılmayan feribot seferlerine...

Yolcu talebinin çok olduğu yaz aylarında her gün yapılan İDO’nun feribot seferleri eylül ayından beri yapılmadığı için Bandırma’nın İstanbul ile olan deniz ulaşımı sadece 1 sefer “yapılabilen” deniz otobüsüne kaldı. Dikkat edilirse yapan değil “yapılabilen” dedim; çünkü feribot seferi olmadığı için mevcut seferleri yapan deniz otobüsünün sefer yapması rüzgâra bağlı; yani ama lodos, ama poyraz izin verirse... Bir yıl içinde defalarca seferlerin iptal edildiği düşünülürse siz yolcuların çektiği eziyeti düşünün.

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