Gemisi olmayan Bandırma

Lodos yağmuru altında ılık bir havada oynanan maçta Bandırmaspor ilk 15 dakikada sakin ve temkinliydi. Önceki maçlara göre oyunun başında hücumdan çok savunmada kalmayı tercih ediyordu ama Gençlerbirliği de boş durmuyor tehlikeli gol pozisyonlarıyla galibiyet sinyalleri veriyordu.

Maç uzun süre denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da gol pozisyonlarını cömertçe harcadılar ve sonunda “atamayana atarlar” gerçek oldu. Penaltı kaçtı, Keny 65. dakikada kaleci kaleden çok uzakta iken topu boş kale yerine dışarı gönderdi. 4 haftadan beri bileği bükülmeyen Bandırmaspor, Geneçlerbirliği karşısında alınan 2-1’lik mağlubiyetle 4 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Borda beyazlı takıma 1-0 mağlup iken penaltı kaçırmanın bedeli ağır oldu. Dahası var.

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2. penaltıyı 3 gün önce Urfaspor’a atılan 5 golün 4’ünü atan Manaj çok teknik bir vuruşla yapınca böylesine golcü bir oyuncuyu yani 3 gün önce 5 golün 4’ünü atan Manaj’ı oyunun bitimine 15 dakika kala Landel’in yerine oyuna alırken neden 75 dakika beklendi diye düşünmeden edemedim.

Kanatlardan 2 kez çok tehlikeli gelen Musa’nın, topu yandan dışarı göndermesi Bandırmaspor için gerçekten şans idi. Ev sahibi Bandırmaspor ise ilk tehlikeli hücumunu Doğan Can ve Bendtley ile yaptı .Yani özetle her iki takım da dikkatliydiler ve gol için fırsat kollarken karşılıklı gol kaçırma yarışına girmeleri maça renk kattı. Şans bir tarafa, konuk ekip iyi oyunuyla galibiyeti hak etti diyebilirim. Bandırmaspor da mağlubiyeti hak etti demek yanlış olur. Fırsatları değerlendiren Gençlerbirliği oldu. 4 haftadan beri mağlubiyet yüzü görmeyen Bandırmaspor’u çok iyi analiz etmişler. Süratli ve kaliteli oyuncularıyla sahadan 2-1 galibiyetle ayrılırken değerli bir galibiyet almış oldular.