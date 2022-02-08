En parlak galibiyet

Bandırma’da kent merkezi İnönü Caddesi’nde “tarihi ışıklı kavşak”ta yeni açılan ve trafik lambaları olmayan yaya geçidi nedeniyle sık sık meydana gelen trafik keşmekeşine son vermek için yapılan birkaç önlem sonrası araç ve yaya trafiği düzene girdi.

Son uygulama “Sevgi Yolu” trafik lambalı yaya yolu geçidiydi…

Perki, “Tarihi ışıklı kavşak” denince neden “tarihi” diyoruz…

Bandırma’da, Atatürk ve İnönü Caddeleri kavşağına ilk trafik lambaları 1954 yılında konuldu. Bırakın ilçeleri çoğu illerde bile bulunmayan trafik lambaları, 68 yıldan beri Bandırma’da bugünkü ışıklı kavşakta ayni yerde. Zaten bu çok önemli kavşak bu nedenle bugüne kadar “ışıklı kavşak” olarak bilinir.

Kent merkezinde ışıklı kavşaktan sonra trafik lambaları geçtiğimiz aylarda “Sevgi Yolu” yaya geçidine konuldu.

Ancak buradaki trafik lambalarının gelişi biraz sorunlu oldu.

Öncesinde Sevgi Yolu ile Atatürk Caddesi İş Bankası önüne kadar olan bölüm, eski belediye başkanı Dursun Mirza zamanında yeşil bitkilerle ortadan ikiye bölünerek gidiş- geliş yolu olarak ayrıldı. Geçit de kapatıldı.

Sonra gelen yani bugünkü belediye zamanında ise orta refüjdeki bitkiler Ş. Süleyman Bey Caddesi’nden karşı istikamete doğru yayalar için açıldı. Hâlbuki bu geçit ışıklı kavşağa çok yakındı ve araç trafiğini önemli oranda aksatıyordu.

Yoğun yaya geçişleri sırasında araç trafiği önemli oranda aksarken bu sırada ölümlü bir trafik kazası da yaşanmıştı. Ardından geçit kapatıldı iyi de oldu…