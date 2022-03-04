Deprem kapıda gören var mı?

Katıldığı bir canlı yayında Prof. Dr. Naci Görür dediki, “deprem kapıda”‘ Hayır’ diyen var mı?
Naci Görür bunları söylerken Bandırma’daki toplantıda konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak da, Marmara Bölgesi’nin deprem riskinde olduğunu hatırlatarak bu gerçeğin devletin ve yöneticilerin görmezden gelip gerekli önlemlerini almadıklarını öne sürerek vatandaşları ve yetkilileri deprem konusunda tedbir almaya çağırdı.
Tedbir alan var mı?
Her gelen belediyenin ilk işlerinden birinin plan değişikliği yapıp kat adetlerini yukarıya doğru “tırmandırmak” oluyor.
*
Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy da ayni konuya dikkat çekiyor,” Bandırma ne yazık ki yatay değil dikey şehirleşen bir kent konumunda…” Yani demek istiyor ki…“Yukarısı boş ama deprem kapıda!”
Prof Görür, Gemlik depreminin ardından Marmara’nın güneyinin risk biriktirdiğini açıklarken bu kez tehlike altındaki yerleşimlerini de tek tek saydı…
Bu yerleşim alanlarından Bursa, Gemlik, Yalova ve Biga’nın yanında Bandırma da var… Bu yerlerin acele depreme hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Marmara fayının kırılması halinde minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğinden söz etti… Çok korkutacak bir rakam…
Bu tedbirlerin başında her halde yapılaşmaya dikkat etmek de geliyor…
*
Yıl 1986… Hacıyusuf Mahallesi’nin bahçeli 2-3 katlı evleri yıkılıp daracık sokaklarına 7-8 katlı apartmanlar yapıldı…
Birinci derece deprem kuşağındaki Bandırma’da daracık sokaklara yüksek katlı apartmanlar yapılmasın istedik. 4-5 adım genişliğindeki sokaklara, 3 katlı bir binanın plan değişikliği sonunda 8 kat olmasın istedik…
Hacıyusuf Mahallesi öyle çok apartmana boğuldu ki Bandırma’nın her tarafından görülen abide görünümündeki bugünkü Öğretmen Evi adeta yok oldu. Bandırma’nın hâkim rüzgârı poyrazın önü kesildi…
Yukarısını boş gören yapımcılar gözlerini 600 Evler Mahallesi ile Hacıyusuf’un 2-3 katlı bahçeli evlerine dikmişler… Villa tipi Bahçeli Evler ile 600 Evler Mahallesi’ndeki tamamı bahçeli 1-2 katlı binaları 5 kata çıkmaya başladı…
Konuyla ilgili konuşan her bilim adamı hep ayni tehlikeye dikkat çekiyor ama bir işe yarıyor mu?
Tespit edilen deprem toplanma merkezleri deprem sonrası gerekli olacak ama asıl deprem öncesi alınacak tedbirleri hayata geçirmek daha öncelikli olması gerekmiyor mu?
Deprem kapıda gören var mı?
Katıldığı bir canlı yayında Prof. Dr. Naci Görür dediki, “deprem kapıda”‘ Hayır’ diyen var mı?
Naci Görür bunları söylerken Bandırma’daki toplantıda konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak da, Marmara Bölgesi’nin deprem riskinde olduğunu hatırlatarak bu gerçeğin devletin ve yöneticilerin görmezden gelip gerekli önlemlerini almadıklarını öne sürerek vatandaşları ve yetkilileri deprem konusunda tedbir almaya çağırdı.
Tedbir alan var mı?
Her gelen belediyenin ilk işlerinden birinin plan değişikliği yapıp kat adetlerini yukarıya doğru “tırmandırmak” oluyor.
*
Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy da ayni konuya dikkat çekiyor,” Bandırma ne yazık ki yatay değil dikey şehirleşen bir kent konumunda…” Yani demek istiyor ki…“Yukarısı boş ama deprem kapıda!”
Prof Görür, Gemlik depreminin ardından Marmara’nın güneyinin risk biriktirdiğini açıklarken bu kez tehlike altındaki yerleşimlerini de tek tek saydı…
Bu yerleşim alanlarından Bursa, Gemlik, Yalova ve Biga’nın yanında Bandırma da var… Bu yerlerin acele depreme hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, Marmara fayının kırılması halinde minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceğinden söz etti… Çok korkutacak bir rakam…
Bu tedbirlerin başında her halde yapılaşmaya dikkat etmek de geliyor…
*
Yıl 1986… Hacıyusuf Mahallesi’nin bahçeli 2-3 katlı evleri yıkılıp daracık sokaklarına 7-8 katlı apartmanlar yapıldı…
Birinci derece deprem kuşağındaki Bandırma’da daracık sokaklara yüksek katlı apartmanlar yapılmasın istedik. 4-5 adım genişliğindeki sokaklara, 3 katlı bir binanın plan değişikliği sonunda 8 kat olmasın istedik…
Hacıyusuf Mahallesi öyle çok apartmana boğuldu ki Bandırma’nın her tarafından görülen abide görünümündeki bugünkü Öğretmen Evi adeta yok oldu. Bandırma’nın hâkim rüzgârı poyrazın önü kesildi…
Yukarısını boş gören yapımcılar gözlerini 600 Evler Mahallesi ile Hacıyusuf’un 2-3 katlı bahçeli evlerine dikmişler… Villa tipi Bahçeli Evler ile 600 Evler Mahallesi’ndeki tamamı bahçeli 1-2 katlı binaları 5 kata çıkmaya başladı…
Konuyla ilgili konuşan her bilim adamı hep ayni tehlikeye dikkat çekiyor ama bir işe yarıyor mu?
Tespit edilen deprem toplanma merkezleri deprem sonrası gerekli olacak ama asıl deprem öncesi alınacak tedbirleri hayata geçirmek daha öncelikli olması gerekmiyor mu?