Denizde pisi pisine ölüm

Heryıl giderek gelişen ve güzelleşen Erdek’te Büyükşehir yasasının çıkmasından sonra önce “duraklama” sonra “gerileme” devri başladı.
Mesela Erdek’e bağlı Ocaklar önce “köy” idi, sonra belde oldu ve ilçe olması beklenirken “köy” olmaya bile razıydılar ama “mahalle” oluverdi.
Özellikle belde olduğu zaman belediye eski başkanı mimar Hüseyin Durak Ocaklar’ı adeta uçurmuştu.
3 km’ye yakın sahil bandı, çay bahçeleri, futbol sahası ve sokaklarıyla adeta bir “devrim” geçirmişti.
Ocaklar’a 6 km., Narlı’ya 15 km., İlhan’a 19 km. uzaktaki Erdek’ten bir olay anında polis bekleniyor. Daha önce buralarda jandarma görev yapıyordu.
Erdek ilçe konumunda kaldı ama gelirler azalınca hizmetler durdu…
Büyükşehir Belediyesi AK Parti, Erdek Belediyesi CHP olunca yat limanı rafa kalktı, binbir emek ve masrafla yapılan Taş Restoran yerle bir edildi.
DOĞALGAZ GELİNCE
Onu da kapatacağız 50 gün sonra…
Bu takdirde Marmara Denizi kurtulacak mı?
Ancak,“Fabrikamız doğayı kirletmiyor” demek de doğru değil…
“Diğer sanayi tesisleri ne kadar kirletiyorsa az veya çok biz de kirletiyoruz “ denilse daha doğu söylenmiş olmaz mıydı?
Nitekim önceki gün Bandırma Petrol-iş Sendikası fabrika önünde yaptığı basın açıklamasının bir yerinde doğruyu belirtmiş.
*
Bandırma’ya 10 km. yakınında dünün ilçesi, bugünün mahallesi, birzamanlar üzüm bağları ve ipek böcekçiliyle ünlü Edincik mahallesinin merasına göz dikenler…
Hiç de az değil, tam 6 bin 320 dönüm olan meraya taş ocağı açmak için mera komisyonuna başvuru yapılmış. Hem de bunu yapanın CHP üyesi bir Bandırmalı bir iş insanı olduğu söyleniyor…
Hem de bu bereketli mera toprağında Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşen askerlerimizin mezarlarının olduğu iddiaları da yabana atılmasın. Aynı yerde Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri de olduğu için bölge SİT alanı içinde kalıyor demektir.
Şu anda bu bereketli toprakların sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi…
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise meranın kendilerine verilmesi için dava açmış.
Yani meraya taş ocağı açmak için müracaat eden Bandırmalı iş insanı demek istiyor ki, Edincik muhtarının verdiği bilgiye göre; 7 bin küçükbaş ile 1500 büyükbaş hayvanının otladığı meradan geçinen 500-1000 hane ne yaparsa yapsın!..
4 yıl önce ÇED toplantısı sonunda Bandırma’ya atık su biyolojik arıtma tesisi yapılması kabul edilmişti…
Yapım başlamış ama “kaplumbağa” hızıyla gidiyormuş…
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasıyla herhalde mesaj alınmıştır.
Bakan Kurum 21 maddeyle hangi önlemlerle deniz salyasının önünün alınabileceğini söyledi.
Ama bana göre çok geç…
Keşke bu önlemler en az 20 yıl önce alınabilseydi…
Evet; Haliç gerçekten iyi temizlenmişti… O berbat kokuyu hala unutamıyorum ama temizlerken nereye verilmişti o atıklar?
DENİZ YERİNE TARLAYA
Hele tam da kent merkezinde yıkılan Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu enkaz görüntüsünü gören yabancılar sanıyor ki bugün yıkıldı yarın yaparlar…
Aslında hiç de öyle değil.
Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu yıkımı bir yılı geçti; yerine ne yapılacağı ve nezaman yapılacağı belli değil… Sadece Çocuk Sarayı 3 bin 200 metrekare, ortaokul ile birlikte 4 bin metrekare…
Sadece enkazın bir bölümünü kaldırdılar ama toprak yığınları hâlâ duruyor…
Yıkılıp enkazı kaldırıldıktan sonra başka var mı toprak yığınlı yerler?
Evet var!..
Şeker pancarı sadece şeker demek değil, ayni zamanda küspe ve melas demek, alkol demek kısaca Türk çiftçisinin gıdası demek…
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Özetle; şeker pancarının stratejik ürünler arasında yer aldığını, ondan şeker, küspe ve melas yanında hijyen maddesi alkol üretildiğini, dünyanın başına bela olan korona virüs sayesinde bilmeyenler de öğrenmiş oldu.
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Onun için pancar ekicisinin desteklenmesi çok önemli. Pancar ekimi genelde Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ilçelerinin verimli topraklarında yapılıyor. Bu yerler Bandırma, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Susurluk, Gönen ve Biga…
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Ama şeker pancarı değişik iklimlerde de yetişme özelliği nedeniyle Erzurum, Kars, Konya ile Trakya bölgesinde de üretimi yapılabiliyor…
Balıkhane 1965
Balıkhane 1980
Balıkhane 1990
Yani demek istiyorum ki 20 yıldan beri sahilin en güzel yerini işgal eden toptancı balık hali artık bu yerden kaldırılmalı.
Poyraz olsun, lodos olsun, rüzgar ve akıntı nedeniyle Marmara’nın çoğu atığı Bandırma Körfezi’ne geliyor ve burada çöküyor.
Müsilaj, yani balıkçıların deniz salyası dedikleri, deniz üstünü kaplayan hatta dibe de çöken yapışkan sümüksü beyaz köpüklü bir madde… Deniz tuzlu da olsa kirliliği artık kaldıramadığı, bu yıl her zamankinden fazla görülmesinden belli oluyor. Müsilaj, deniz sıcaklığının yükselmesi ve artan sıcaklık nedeniyle bakterilerin çoğalması nedeniyle oluşuyor.
Balıkçıların kâbusu olup avlanmayı zorlaştırıyor, deniz canlılarını öldürüyor. Sadece deniz yüzeyinde değil denizin derinliklerinde de oluştuğu ve balık yumurtalarına büyük zarar verdiği bilim insanlarınca belirtiliyor.
*
Marmara Denizi küçük bir iç deniz demiştik.
Ancak Bandırma dâhil Marmara Bölgesi’inde bulunan hemen tüm şehir ve fabrikaların atıklarını arıtmadan denize verildiği bilinen bir gerçek.
Deniz üstünde yaygın bir şekilde bulunan denizanalarını çok gördüm, balık larvaları nedeniyle deniz sathının kırmızıya boyandığını da çok gördüm ama bu balıkçıların salya veya kay-kay dedikleri maddeyi geçen yıla kadar görmediğime göre konu gerçekten ciddi boyutlarda… Belki vardı da çok az olduğu için görmemiş olabilirim.
Konuyla ilgili bir de fotoğraf vardı.
Yıl; 1990-1998
Bandırma Ticaret Odası’nda görev aldığım yıllarda zeytinyağı konulu seminerlere gidiyor konuyla ilgili görüşlerimi açıklıyordum.
İlk olarak 1990 yılında İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği “Zeytin ve Zeytinyağı Semineri”ne katılmıştım.
Seminerdeki panelin ana konusu; zeytinyağı tüketimi ülkemizde neden çok az idi. Mesela Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi zeytin üreticisi ülkelerde kişi başı tüketim 14-15 kg. iken yine bir zeytin ülkesi olan ülkemizde sadece 1 kilo 500 gram idi. Uzun süren panelde yabancı katılımcılar olduğu gibi tanınmış zeytinyağı üreticileri de vardı ve zeytinyağın insan sağlığına faydaları uzun uzun anlatılmıştı.
NELER YAPILMALI?
Sonunda; böyle güzel bir gıda maddesi Türkiye’de neden çok az tüketiliyor diye soruluyordu.
Bu yıl galiba yenile yenile yenmeyi öğrenecek. Maç başlar başlamaz hızlı oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-14, ilk çeyreği de 21-14 önde bitirince tamam dedim; bu sefer olacak galiba diye düşünmeye başladım ama basketbol bu, öyle perşembenin gelişi çarşambadan belli olmadığı bir oyun.
Nitekim bir ara 12 sayı geriye düşen Banvit maçı son saniyede kazandı.
Konuk ekip Afyon Belediyespor özellikle kısa oyuncularıyla neticeye giden güçlü bir ekip. Nitekim karşılaşmanın en skorer oyuncuları da 20 sayı ile Tyrus Mc Gee, 18 sayı ile oynayan Frank Elegar idi. Bu iki oyuncu Banvit’e yetip artmıştı.
Üçüncü periyotta 12 sayı geriye düşen Banvit sık sık oyuncu değişikliğiyle direnmeye çalışıyordu.
Ümitler azalıyordu ama davullu taraftar grubu neticeye aldırmıyor, müthiş bir destek veriyordu.
Ne olduysa son periyodun son beş dakikasında oldu. Banvit önce farkı azaltmakla kalmadı bitime 45 saniye kala öne geçti: 69-68.
Ne oldu da böyle oldu derseniz; genç Şehmuz’un üçlükleri konuşmaya başladı.
Hani o, bu hat için çok yetersiz kalan ve seferleri sık sık iptal edilen deniz otobüslerine... Akaryakıt fiyatlarının yanında, haksız rekabete konu olan diğer bir taşımacılık şirketi Negmar Denizciliği de sebep gösterildi ama NEGMAR da, konunun İDO’nun iddia ettiği gibi olmadığını açıkladı.
İDO yayınladığı bildiriyle iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İç hatlar dedikleri, İstanbul Boğaziçi’nde çalışan deniz otobüsleri kastediliyor.
Aslında olan Bandırma’ya oldu.
Bilindiği gibi kısa bir süre önce de Bandırma-İstanbul arasında kış aylarında daha önce her gün bir sefer yapılan feribot seferlerini pazar hariç, iptal edildiği duyurulmuştu. Yerlerine bu hat için çok yetersiz olan ve sık sık yapılan iptaller nedeniyle yolculara adeta eziyet çektiren deniz otobüsleri konuldu. Şimdi buna göre artık haftada sadece bir gün feribot, diğer günler ise deniz otobüsü seferleri yapılıyor; o da fırtına demiyorum, rüzgar izin verirse...
Ve 2000’li teknoloji çağında Bandırma gemisiz kalıyor. Gel de şimdi haftada 3 gün çalışan kahraman gece gemilerimizle, 4 gün çalışan gündüz gemilerimizi arama. Bir yılda belki 1 gün iptal ya yaşanmıştır ya yaşanmamıştır.
Bandırma-İstanbul deniz ulaşımı hattı çok önemli bir güzergahtır. İstanbul’u Güney Marmara ve Ege’ye bağlayan çok önemli bir deniz yolu olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı?
Bandırma-İstanbul, Bandırma-Tekirdağ hattında sorunsuz çalışan RO-RO gemileri bu hattın ne kadar önemli olduğunun bir başka göstergesidir.
Bandırma Belediye Başkanlığı için AK Parti’nin aday ilan etmesi beklenen Aydın Özen’den sonra karşısına Bandırmalıların çok yakından tanıdığı bir isim çıktı. 2007 yılında Belediye Başkanı M. Cemal Öztaylan’ın milletvekili seçilmesi nedeniyle 2009 yılına kadar Bandırma Belediye Başkanı olarak görev yapan Eraydın şimdi “kaldığımız yerden devam” sloganıyla kolları sıvadı. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan da “Seni orada yalnız bırakmayacağız” diye açıktan destek veriyor; ama bir spor kulüp başkanının bir siyasi konuda bir kişiyi desteklemesi ne kadar doğru?
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AK Parti’de bir önemli aday adayı ismi de dikkat çekti. Şimdi mahalle olan, Avşa eski Belediye Başkanı Cevdet Çağlar Marmara İlçe Belediye Başkanlık görevi için aday adayı oldu. Çağlar, Avşa Belediye başkanlığı sırasında deniz suyunu içme suyuna dönüştüren çok önemli bir tesisi Avşa’ya kazandırmıştı. AK Parti Ankara merkezde de çok sevilen ve tutulan bir kişiliğe sahiptir. Ancak, Marmara’da süper işler yapan belediye başkanı Süleyman Aksoy’u aşabileceğini sanmıyorum.
AK Parti’de her yerde olduğu gibi Bandırma’da da aday adaylarında sessizlik sürüyor. Yoğun faaliyet için kesin olarak bir adayın ilan edilmesini beklediklerini sanıyorum.
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Ama CHP öyle değil. Önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın resmen aday ilan edildi. Hemen yoğun bir çalışma içine giren Ahmet Akın salı günü Bandırmadaydı. Otobüs ile büyük şehir turunda gövde gösterisi yapıldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda mitingde konuştu. Meydanda en dikkatimi çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Akın’ın resminin bulunduğu ve 2 kişinin taşıdığı bez afişlerin üstünde aday adayı Tolga Tosun’un da resminin bulunmasıydı. Başka afişlerde diğer aday adayı olan Dursun Mirza ve Metin Ok’un da resimleri vardı ama en çok resmi olan Tolga Tosun... Yani 4 aday adayı da demek istiyor ki, “Ben Ahmet Akın’ın yanındayım!” Ancak diğer aday adayı Ozan Onur’un böyle bir afişini göremedim. Sanki birilerine küsmüş gibi meydanın bir köşesinde tek başına otururken görenler şu anda belediye başkan yardımcısı görevinde bulunan Ozan Onur’un adaylık konusunda ümidi yok mu diye soruyor.
CHP’li Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın, AK Parti’ye 15 bin oy fark atacağız sözünden sonra, geçen gün AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı’nın da “Mirza rüya görmesin, CHP’ye seçimlerde 10 bin fark atan asıl biz olacağız” şeklinde cevap vermesi havayı iyice ısıttı. Ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bandırma Belediye Başkanlığı için beklenen AK Parti’nin ağır toplarından aday adayı Aydın Öztan başvurusunu yaptı.
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2014’deki son belediye seçimlerinde CHP’nin oyu 43 bin 012, AK Parti 32 bin 810, MHP ise 15 bin242... Yani CHP’nin oyları AK Parti’nin 11 bin önde... Ama derseniz köprünün altından çok su geçti diye; o başka..? Köprünün altından suyun nasıl geçtiğini örneklerle gösteriyor. Alp Bostancı açtı ağzını yumdu gözünü... Başkan Mirza 78 milyon su borcu olmayan bir belediye devralmış, yaklaşık 110 milyon civarında mülk satmış, 30-35 milyon civarı kredi ile para almış ama hala ortada para yok diyormuş... Başka? Başka, hem öyle sadece asfalt dökmekle, parke taşı döşemekle kurdele kesmekle belediyecilik hiç olmazmış...Sen şimdi 4.5 yıl elini hiçbirşeye sürmeyeceksin ama prim yapmak için Kaşif Acar Caddesi’ni süsleyip püsleyeceksin!...
Şimdi CHP aday adayları yönlerini Ankara’ya çevirdi ve randevuyu alan aday adayı soluğu Ankara’da genel başkanın yanında almaya başladı. Bu çalışmayı Belediye Başkanı Dursun Mirza yaklaşık 2 ay önce yapmıştı. Kalın bir icraat dosyasıyla Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Mirza tahminime göre bugüne kadar yaptığı işleri anlattıktan sonra ve yarım kalan bazı hizmetleri bitirmek için kendisine 1 devre daha şans tanınmasını istedi. Başkan Mirza sanki oradan “okey” almış gibi Bandırma’ya dönüşünde Cumhuriyet Meydanı’nda sanki “Aday” kendisiymiş gibi coşkulu bir miting gibi “miting” düzenledi. Yüzü bir başka gülüyordu, rahattı... Diğer aday adaylarından Tolga Tosun, sonra Ozan Onur ki, Ozan Onur şu anda belediye başkan yardımcısıdır, CHP Parti İlçe merkezinde tanıtım toplantısı yaparken kuyumcu Metin Ok da Cumhuriyet Meydanı’nda Dursun Mirza’ya nazire yapar gibi bir miting yaptı. Önceki yazılarımda bu 4 aday adayı için, bilmeyen de sanacak ki başka partilerin aday adayları, Belediye Başkanı Dursun Mirza da başka partinin aday adayı demiştim... Özellikle Tolga Tosun, Başkan Mirza’yı bir muhalefet adayı gibi eleştiriyordu ki, Tosun şu an CHP Belediye meclis üyesi... Aday adayları enerjilerini Bandırma’da boşuna harcarlarken Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’yla ilk Metin Ok, sonra Tolga Tosun Ankara’da görüştüler. Görevi sırasında büyük tecrübe edinen Başkan Yardımcısı Ozan Onur’un randevusu ise önümüzdeki hafta... Doğrusu da buydu zaten. Çünkü aday ismi Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki dudağı arasında...
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4 aday adayı Bandırma’da enerjilerini sarf etmek yerine adayı belirleyecek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu gidip kendilerini anlatması, hem de Ankara kulislerinde çalışma yapması daha doğru olanıydı. Sonra zaten sadece 1 aday belirleneceğine göre, aday olan kimse, Bandırma’da kolları sıvayarak istediği çalışmayı daha rahat yapabilir.
Onun için bir adayın bir an önce belirlenmesinde CHP Bandırma İlçe teşkilatı adına fayda olduğunu sanıyorum. Bilindiği gibi şimdilik 4 aday adayı belli: Dursun Mirza, Ozan Onur, Metin Ok ve Tolga Tosun. Şimdi hepsi de birbirinden değerli bu arkadaşlar ayni partinin başkan aday adayları. Ama bakıyorum Belediye Başkanı Dursun Mirza sanki başka bir partinin, mesela iktidar partisi AK Parti’nin Bandırma belediye başkanı veya aday adayı imiş gibi bazı CHP’li aday adayları eleştirilerde bulunuyor...
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Her aday adayın da teşkilatta taraftarları var. Bu taraftarlar şimdi tabanda bölünmüş durumdalar. Hem de hiçbirinin aday olma garantisi de yok.Mesela Tolga Tosun, şu anda CHP Belediye Meclis Üyesi ama “30 yıldır vaatler aynı” diyerek Başkan Mirza’yı eleştirmekten çekinmiyor. Bilmeyen de sanacak ki, Tolga Tosun muhalefet meclis üyesi, Dursun Mirza da iktidar partisinin belediye başkanı. Tolga Tosun’u desteklediklerini açıkça ifade eden CHP’nin ağır toplarından Ömer Lütfi Kayalar ile Dr. Selim Panç da Başkan Dursun Mirza’yı “tek adam” eleştirisinde bulunarak adeta topa tutuyorlar.
İşte böyle garip bir durum var ortada.
Sadece belediye başkan yardımcılığını başarıyla sürdüren Ozan Onur yanında kuyumcu Metin Ok, Başkan Mirza ile ilgili yorum yapmaktan özellikle kaçınıyorlar. Ama “Gelinim sana söylüyorum kızım sen anla” diyerek mesaj vermeyi de ihmal etmiyorlar. Mesela Metin Ok diyor ki, “Seçilmem halinde işime bugün nasıl geliyorsam belediyeye de yürüyerek geleceğim ki, halk başkanını sabah akşam yollarda görmeli; yani ulaşılır olmalı...”
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Bu da başka bir mesaj.
3 maçta deplasmanda 1, evimizde 2 mağlubiyetimiz var. Banvit geçen yıl da evinde Anadolu Efes’e yenildi ama 5-6 yıl geriye baktığımızda Banvit rakiplerine parkeyi dar ediyordu. Bu yıl çok genç bir takımımız var. En iyisini yapmaya çalıştıklarına eminim. Ancak tabi Anadolu Efes’in gücü malum. Tecrübeli ve oturmuş bir kadrosu var. Bunu Efes’in tecrübeli koçu Ergin Ataman da açık açık söyledi.
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“Kadro olarak bizim tecrübemizde değilsiniz” dedi. Bana göre Banvit daha iyisini yapabilirdi eğer panik yapılmasaydı. Genç ve heyecanlı oyuncularımız özellikle pota altında inanılmaz bir panik ve aceleci oyunlarıyla hem daha çabuk yoruluyorlar, hem ribaunt üstünlüğünü rakibine kaptırıyorlar. Biraz daha soğukkanlı olmakta fayda var. Başantrenör Ahmet Gürgen’in teşhisi ise kararlı değildik doğrultusunda görüşlerine katılıyorum. Mesela geçen Antep deplasmanında 4 sayı farkla (73-69) kaybetmesinin nedeni panik havası ve kararlı olunmamasıydı. Salı günü Banvit yine Avrupa yollarında. Letonya’da alınacak bir galibiyet Banvit’e büyük moral kaynağı olacak. Haydi Banvit ...
Asıl gerekçe yolcu azlığı olabilir ama geçen yıl da yolcu azlığı yok muydu? Asıl gerekçeyi öğrenebilir miyim diye 3 hafta önce İDO Medya Direktörü Cenk Erdem’e sormuştum. Pazartesiye kadar döneceğini söylemişti ama arayan soran olmadı. O zaman sosyal medyada değişik yorumlar yapılmaya başlandı. Neydi onlar... “Yolcu azlığı” veya “ Anormal yükselen dolar kuru” gibi veya bilmediğimiz bir konu... Ama Yalova’da hergün 8 kez feribot seferi var. Bizde ise günde bir feribot seferi, diğer günler deniz otobüsü seferleri... Konuyla ilgili her yazımda yazdığım gibi; deniz otobüsleri seferlerinin sert hava şartlarında sık sık iptaller yaşandığı için yolculara eziyete dönüşen büyük sıkıntılar yaşattığını belirtmiştim. Marmara’nın hava şartları malum... Deniz otobüslerinde haftanın bazen 3 gün süren iptal seferleri oldu. Yani özetle hemen her hafta mutlaka birkaç gün deniz otobüsü seferlerinde iptaller yaşandığına göre kış tarifesinde hiç olmazsa haftada en azından 3 gün de olsa mutlaka feribot seferlerinin yapılması gerekiyor.
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İDO kurulduğundan beri hiç bir yıl feribot seferleri haftada 1 sefere düşürülmemişti,ki araç sayısı hızla artıyor ,bu da günde en az 200 motorlu aracın karayoluna yönelmesi demektir. Sadece Bandırma’yı düşünmeyelim. Bandırma, İstanbul’u çevre ilçeleriyle birlikte Ege’yi hatta Akdeniz’i bağlayan çok önemli bir ulaşım güzergâhı konumundadır. 28 Eylül’de “İDO Sınıfta Kaldı” başlıklı yazımda; özellikle sivil toplum kuruluşları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yanında Bandırma Belediyesi’yle birlikte Bandırma, Gönen Erdek Ticaret Odaları da konuyla yakından ilgilenmeleri gerektiğine işaret etmiştim. Konuyla ilgili görüşlerini öğrendiğimiz Kaymakam Günhan Yazar seferlerin artırılması konusunda girişimlerin olduğunu söylemesi yanında Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın da Bandırma Belediyesi’nin, feribot alabileceğini söylemesi ümitleri artırdı.
Zaten başka de çare kalmadı. Çünkü son anda Ticaret Odası’ndan aldığım bilgiye göre gelişmeler olumsuz... İDO Bandırma Ticaret Odası’na verdiği cevabı yazısında özetle: “Artan yakıt maliyetleri, döviz kuru, enflasyon artışı gibi dış etkenler doğrultusunda filomuzda bulunan gemilerimiz optimum çalışmalarını göz önünde bulundurarak Sonbahar tarifemiz bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir” deniliyor. Ancak Yalova-İstanbul tarifesine bakacak olursak ki, günde her gün 8 kez feribot seferi var, bu gerekçelerin o hat için neden geçerli olmadığını anlamak zor...
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İDO özel bir şirket; şirketler için kâr amacı önde gelir ama yapılan işin bir “kamu hizmeti” olduğunu unutmamak lazım. Yaz aylarında olan 10-15 dolu dolu feribot seferleri kâr getirirken iyi de kâr olmayınca neden bazı gerekçeler sıralanıyor. Yolcu memnuniyetinden de bahsediliyor. Marmara Denizi’nin hava şartlarında yetersiz kalan deniz otobüsleri seferlerinde çok sık iptallerin yaşanması nedeniyle yolculuk eziyete dönüşünce yolcu memnuniyetinden bahsetmek mümkün mü?
Hiç seferler olmasa yolcu programını buna göre yapar ve özellikle yaya yolcular eziyet çekmez.
Zaman zaman feribotlar da; hani o okyanusu aşıp gelen ama Marmara’yı bazen aşamayan feribot seferlerinde de iptaller oluyor ama deniz otobüsleri gibi değil. Mesela biraz rüzgâr olsa deniz otobüsü iptal olurken feribotlar çalışıyor. Onun için o günkü yazımın ana konusu; ‘olmadık havalarda iptal olan deniz otobüsleri yerine yaz aylarında olduğu gibi feribot seferlerinin konulması gerekiyor’ idi. Hiç olmazsa sabah Bandırma-İstanbul arası saat 10.00 seferi kış ayları için haftada 1-2 kez feribot olarak düzenlene bilinir. Önceki yıl kış tarifelerinde Bandırma-İstanbul arası haftada her gün saat 18.30 seferi varken şimdi ne oldu da haftada sadece bir sefere düştü?
İPTALLER BIKTIRDI
Şimdi bugüne bakacak olursak biz böyle dememişiz, sabah saatlerinde de hiç olmazsa haftada 1-2 kez feribot seferi konulmasını beklerken Pazar saat 18.30 hariç tüm feribot seferleri sonbahar-kış tarifesinde yer almadı. Yani her yıl alıştığımız sonbahar-kış tarifesinde, her gün yapılan İstanbul-Bandırma sabah saat 07.00 feribot seferleri ile Bandırma-İstanbul saat 18.30 feribot seferleri iptal edilmiş oldu. Feribot seferi sadece haftanın bir günü yapılacak. Yıl sonuna kadar bütün seferler deniz otobüsü olarak yapılacak. Bu da demektir ki, deniz otobüsüyle gidecekler hep dua edecek, rüzgâr biraz fazla esmesin. İşte iptaller başladı bile...
Şimdi bu hafta hava muhalefeti nedeniyle saat 07.45 ve 13.30 seferi iptal edilen deniz otobüsü 4 günden beri iskelede yorgunluk çıkarıyor!... Geçen hafta da yine deniz otobüsü 2 gün iptal edilmişti. Önceki gün yani Salı günü yine iptal. Yalova-İstanbul tarifesine bakacak olursak; her gün 8 feribot seferi var. Hiç deniz otobüsü seferi yok. Neden? İşin içinde siyaset mi var, yolcu azlığı mı, kriz mi var? Adeta 40 yıl önceye döndük...
Ama hepsi de jilet olan efsane gemilerimiz; Kadeş, Tırhan, Etrüsk, Sus, Marakaz, Ayvalık, Gemlik, Bandırma ve Tekirdağ gemilerimiz... Geç ve güç gidiyorlardı ama hiçbir zaman günlerce iptal edildikleri olmadı.
BANDIRMA ÇOK ÖNEMLİ
Bandırma’yı Balıkesir’in bir iskelesi kabul edecek olursak; Balıkesir merkez, Susurluk, Ayvalık, Edremit, Gönen, Erdek; yetmedi başta İzmir olmak üzere Ege’nin önemli merkezleri, Çanakkale’nin Biga İlçesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerini de sayarsak Bandırma, İstanbul’a gidip gelecek yaya yolcular olsun motorlu araçlar için olsun çok önemli bir ulaşım merkezi konumundadır. Bunu herkes gibi İDO A.Ş. de biliyor.
Ziraat Bahçesi Bandırmalıların tatil günlerinde çoluk çocuk gidip piknik yaptıkları koşup oynadıkları bir yerdi. Çay bahçesi bile yoktu. Yıl 1979... Belediye Başkanı Niyazi Gürer bahçeyi hareketlendirmek ve yeşil alan içinde rahat çay içilecek bir yer kazandırmak için bir çay bahçesi kurdu. İçinde havuzu, ördekleriyle nezih bir çay bahçesi olmuştu. 3 yıl kadar çay bahçesini işleten müteşebbis Recep Durmaz, çay bahçesi yakınına bir restoran yapmak istediği zaman yakın çevresi olsun, tanıdık tanımadık olsun; restoran işletmenin zor olduğunu, şehire uzak olduğunu ve bu işten anlamadığı için başarısız olacağını iddia ederek kararından vazgeçirmek istediler.
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Durmaz kararlıydı. Bandırma’da şehir içinde, sessiz ve sakin bir yer olan Ziraat Bahçesi gibi çam ağaçları içinde yaz aylarında açık alanda yemek yenilecek bir yer yoktu. Gözünü karartan müteşebbis Durmaz, soyadı gibi gerçekten durmadı. Kısa zamanda çam ağaçları arasında kapalı ve açık alanı olan bir restoran kurdu. Merdivenleri yavaş yavaş çıkan Recep Durmaz’ın restoran işi tutmuştu. Bandırmalılar için değişik bir yer olan işletme kente uzak olmasına rağmen araçlarıyla gelenler olsun, toplu yemek verecek olan kuruluşların olsun tercih ettikleri bir işyeri olmuştu. Ve tam 35 yıl sürdü bu restoran işletmesi... Sonra köye dönme zamanı geldi. 35 yılın yorgunluğunu köyünde doğada çalışarak çıkarmak için köyüne geri döndü.
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Tabi burada yan gelip yatacak değildi. Hem çalışacak, hem üretecek ve kazanacaktı. Çok hırslı biriyim, girdiğim işi başarırım diyordu. Doğduğu köy, Yeni Ziraatli köyünde az sayıda meyve ağaçlarının bulunduğu bahçesinde üzüm bağı kurmak istedi. 40 yıl öncesine kadar Bandırma’ya 10 kilometre mesafedeki Edincik beldesi üzüm bağlarıyla ünlüydü. Ancak ardı ardına açılan tavukhaneler Edincik’te bağcılığın sonunu getirmişti. Bandırma ve çevresinde önemli bir üzüm bağı da yoktu. Onun için üzüm bağı kurmak diğer ürünlere göre avantajlı olabilirdi. İşe önce 7 dönüm bir bağ oluşturarak başladı.
Burada önce amatörce ama sonra 5 yıl içinde çok şey öğrenerek profesyonelce sürdürdü işini. Dile kolay hiç anlamadığı bir işe girmişti ve 3 dönüm 5 dönüm derken tam 40 dönümde, 5 bin omca (bağ kütüğü asma) bağda 5 cins üzüm yetiştirmeyi başardı. Azmin zaferiydi bu başarı... Yıllık üretimini de yaklaşık 100 tona çıkaran “üzüm ağası” Recep Durmaz’ın üzümleri meyvecilerde “Recebin üzümleri” diye satılıyor. Sahibine, köyüne, çalışanlarına ve piyasaya hatırı sayılır bir ekonomik katkı sağlandığını da unutmamak lazım.
Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın kazılarla başı dertte. Çoğu vatandaş kazılan yerlerin kapatılmasını çukuru açan firmanın değil, Bandırma Belediyesi’nin yapacağını sanarak; “nerde belediye!” diye sesleniyor, hem de yüksek sesle sesleniyor, Başkan Mirza da ne yapacağını şaşırıyor. Sık sık yaptığı açıklamalarda, belediyeye haber verilmeden “hoyratça” yapılan kazıları mesela son olarak Sunullah Mahallesi ve 600 Evler Mahallesi’nde yapılan kazıları TELEKOM’un yaptığını ama kapatmadığını vatandaşa şikâyet ediyor.
Aslında belediyenin haberi var ve alınan izinle yapılıyor bu işler ama izin alınan makam Bandırma Belediyesi değil Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Ancak açılan çukurları kapatmak da Bandırma Belediyesi’ne düşüyor. Bu şekilde “hoyratça” kazılarak açılan yerleri vatandaş mağdur olmasın diye Bandırma Belediyesi’nin Fen ekiplerince tamir edildiğini söyleyen Başkan Mirza aynı sokakların 2, hatta 3 kez açıldığını belirterek bir yerde “ yeter yahu!” demek mecburiyetinde kalıyor.
E, hakikaten yeter yahu!... Büyükşehir Belediyesi Bandırma’ya hizmet edecekse böyle hizmet olmaz... Açılması için izin veren Büyükşehir Belediyesi bu izni kapatması şartıyla ve Bandırma Belediyesi’nin de bilgisi dahilinde vermesi gerek mez mi?
Bir başka kazı da BASKİ’yi ilgilendiriyor. Tekel Sokak 2 ay önce BASKİ tarafından 2 yerde açıldı. Hala kapatılacak... Bandırma Fen Dairesi kazılan sokakları yenilemeye yetişemiyor. Hatta öyle “hoyratça “ açılıyor ki ayni yerler 2. kez de açılabiliyor. Bandırma’yı kazan kazana... Hangi sokağa hangi caddeye girseniz mutlaka kazılan ama geçen zamana rağmen hala kapatılmayan çukurları görürsünüz.. Bazı öyle yerler var ki, yine Telekom kazdığı Hal Caddesi’ndeki kaldırımın kapatılmadığını gören esnaf iş yeri önündeki açılan yeri kendi kapatmak mecburiyetinde kalıyor.
Tabi bir yerde Büyükşehir Yasası nedeniyle Bandırma Belediyesi’nin eli-kolu bazen işte böyle bağlı kalıyor. Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olsun olmasın kazı yapacak firma Bandırma Belediyesi’nden izin almadan rahatça istediği gibi kazıyor ve arkasına bakmadan çekip gidiyor.
Denizde pisi pisine ölüm
Son yıllarda karayollarında motorlu araç sayısı hızla artarken deniz yollarında da küçüklü büyüklü sürat morların sayıları da hızla artmaya başladı.
Tabii artan sayılar artan kazaları da beraberinde getirdi…
Gün geçmiyor ki yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazaları, hatta ölümlü kazalar olmasın.
Karada, denizde fark etmiyor…
Kazaların çoğu dikkatsiz araç kullanmaktan meydana geldiği, kazaların oluş biçimine bakarsanız hemen anlaşılıyor.
En son meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs, uçuruma kendi kendine yuvarlanmadı herhalde…
Yolun sağında park halinde duran TIR’a arkadan çarpmak da herhalde kendi kendine meydana gelmemişti.
Dikkat edilseydi acaba bu ölümlü kazalar meydana gelir miydi?
Hele kaldırımda yürüyenlerin üstüne çıkan ve ölüme sebep olan motorlu araçlara ne demeli?
Yolda gitmesi gereken aracın kaldırımda ne işi var?
Sırf dikkatsizlik nedeniyle “pisi pisi”ne ölen insanlar var…
Maddi hasar neyse de ölüm meydana gelince ölenleri kim geri getirecek?
DENİZDE ÖLÜM
Erdek’te geçen cumartesi günü denizde meydana gelen ve bir kişinin ölmesine sebep olan sürat motoru kazası ise “pes” dedirttirdi…”
“İnsaf yahu bu ne dikkatsizlik!”
Bir görgü şahidinin ifadesine göre; 1-2 dakika sonra ne olacağından habersiz arkadaşlarıyla denizde yüzen Elvan Fırat Taşdöğen‘in üzerinden sürat teknesi süratli bir şekilde geçti!
İnsaf yahu!.. Adama “gözün nereye bakıyordu ki, nerdeyse 30 metre önünde yüzen insanları görmedin mi” diye sorarlar…
Bilindiği gibi bariyerler, yüzme bilmeyenlerin bu noktadan öteye gitmemeleri için konulmuştur. Arkadaşlarıyla yüzen Elvan hanım yüzme biliyordu ki bariyerin birkaç metre daha önünde yüzüyordu… Her yerde de bariyer olmadığına göre?
Velev ki güvenlik bariyerleri dışında ama sahile nerdeyse 30 metre yakınında yüzüyorsunuz… Bu insanların üzerine sürat motorunu sürebilir misiniz?
Çok sayıda sürat teknesinin cirit attığı Erdek körfezinde deniz trafiğinin denetlendiğini de hiç görmedim.
46 yaşındaki Elvan Hanım göz göre göre, başka bir deyişle “pisi pisine” sorumsuz bir kişinin dikkatsizliği sonunda ölmemeliydi…
Ve sonuç: Dikkatsizliği nedeniyle ölüme neden olan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı… Kocası Aydın Bey kararı şöyle yorumladı.” Hukuka inanan, adalete inanan insanız. İçimizi acıtıyor bu kişinin serbest bırakılması”