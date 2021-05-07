Deniz bitti!

Dikkat; çünkü yeni yapıldı!...

Çorlu’da meydana gelen kaza bana; Bandırma-İzmir arasındaki demiryolunda 3 yıldan beri yapılan yenileme çalışmalarını akla getirdi. Çünkü 115 yıllık Bandırma-İzmir demiryolu hattında da tıpkı kazanın meydana geldiği yüz yıllık İstanbul-Edirne demiryolu hattı gibi yenileme çalışmaları yapılıyor. Ne gariptir ki yüz yıllık demiryollarında belki ne yağmurlar yağdı ne seller aktı, ne karlar yağdı ama böyle üzücü bir facia yaşanmadı. Tüm hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Benim gibi çok kişi de, demiryolunu en emniyetli yol bilir... Demek ki yenilenmeden önce çok iyi denetimler yapılıyormuş. Müteahhitler işlerinin çabuk bitmesi için bazı konularda boş verebilirler; geçecek başka bir geçit bırakmadan bir hemzemin geçidi kapatarak bir ulaşım yolunu saatlerce kapatabilirler!... Nitekim aynen öyle oldu 10 gün önceydi...

BANDIRMA’DA NE OLDU

İzmir- Bandırma arası demiryolu hattı da tıpkı Edirne-Sirkeci hattında olduğu gibi yenilendi. Bu yenileme sırasında bir haber için kırsal Kuşcenneti Mahallesi’ne gittiğim sırada hemzemin geçidin müteahhit tarafından kapatıldığını gördüm. Başka alternatif yol da yapılmayınca ne köyden dışarıya, ne de köye gitmek mümkün olmadı. Bu tam bir sorumsuzluk ve laubalilik örneğiydi.

Mahallenin dışarısıyla irtibatının kesilmesi öyle 5-10 veya en çok 30 dakika değil saatler sürdü. Bu iş için kaymakamlığın veya jandarmanın bilgisi ve izni var mıydı? Sanmıyorum... Çünkü başka bir alternatif geçit yapılmadan hemzemin geçidi ulaşıma kapatmak mümkün değildi. Ben mecburen işimi göremeden geri döndüm. Çalışanların bir bölümü bir kamyonun gölgesinde çaylarını yudumlarken o sırada bebeğiyle gelen bir aile sıcak güneş altında 2 kilometre ötedeki köye gitmek için yaya yola koyuldu. Milli Parka gelenler geri döndüler eziyetten kurtuldular ama köy sakinleri sıcak altında saatlerce yolun açılmasını beklediler. En yakın Bandırma 17 kilometre; o sırada mahallede bir yangın veya acil bir hastalık veya hayati bir başla konu olsa itfaiye veya ambulanslar nereden geçecekler, diye sorduğum ekibin kâhyası bana 1 kilometre ötede bir yol gösterdi ancak oraya da gittik orası da kapalıydı. Sanki köyde “karantina” vardı!

AMAN DİKKAT!

İşte demiryolu müteahhidinin yaptığı işler demek ki hep böyle oluyormuş. Onun için İzmir-Balıkesir-Bandırma demiryolu hattı da 110 yıllık bir hat. Fransızlar yapmış. Bu hat da yenilendi. Yenilendi ama acaba eskisi gibi sağlam yapıldı mı? Bu hat üzerinde de köprü ve menfezler var. Bugüne kadar en küçük bir kazaya rastlamadık. Sadece 2 yıl önce Aksakal yakınlarında hat yenilenmesi sırasında müteahhidin vinci devrilmişti ve tren içindeki yolcularla saatlerce yolun açılmasını beklemişlerdi. Yani demem o ki, müteahhit tarafından yenilenen Bandırma- Balıkesir-İzmir tren yolu menfez ve köprü gibi kritik noktalar çok iyi kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yetmez, yol güzergâhı eskiden olduğu gibi yol bekçilerince kontrol edilmeli. Bugün sağlam görülen bir su geçidi yoğun yağışlardan sonra bir bakmışsınız dolgu maddesini almış götürmüş...

