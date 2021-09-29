Bandırmaspor’un galibiyetleri devam ediyor

İstasyon 17 Eylül Stadı’nın arka tarafına yapılacakmış… Bursalılara göz aydın diyebiliriz.
Bursaspor –Bandırma maçına gidip gelecekler için büyük kolaylık gibi geldi bana…
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Uzun bir süredir konuşulan Bandırma –Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir yolu hattı en nihayet ciddi olarak gündeme geldi.
Bursa’dan Osmaneli’ne kadar olan kısmının 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma’ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak.
Çok güzel bir haber ama …
Konu demiryolu yolculuğu derken ey ahali; 2 yıldır Bandırma-İzmir tren yolculuğunun yapılmadığını biliyor muydunuz?
Karşılaşma ilk 10 dakika ortada geçti. Dakikalar iki takımın da birbirlerini kontrol etmesiyle geçiyordu. Konuk ekip Bandırmaspor’da diğer arkadaşlarına göre en fazla Landel çalışıyordu.
Hem defansa yardım ediyor hem hücumda etkili oluyordu. Nitekim 17dakika ceza sahasına girmeye çalışan Landel’e yapılan faul Bandırmaspor’un 1-0 öne geçmesine neden oldu.
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Frikiki kullanan Akabueza’nın birinci sınıf bir frikik golüne şahit olduk. Akabueza önündeki baraja rağmen topu ceza sahası dışından doksandan filelere gönderdi... 3. golün de sahibiydi. İlk gol sonrası Manisa Futbol Kulübü canlandı.
Ancak bu arada sık sık faullere sebep olunca Bandırmaspor oyuncuları kendilerini sık sık yerde bulmaya başladı.
Demek oluyor ki ev sahibi oyuncular sinirlenmeye başladı.
Manisa FK hücumlarını giderek çoğaltırken Bandırmaspor’un baskı yapmaması az kalsın bir gole neden oluyordu ama kaleci Gökhan harika kurtardı. Kaleci Gökhan bu maçta çok kritik gol pozisyonlarına geçit vermemesi takımın galibiyetinde önemli rol oynamasına neden oldu.
Çünkü ilk 2 maçta lige galibiyetle başladıktan sonra art arda 2 maçta mağlup olmuşlar galibiyete hasret kalmışlardı. Ancak bu istek gerçekleşmeyince Eyüpspor mağlubiyeti soğuk duş etkisi yaptı.
Tecrübeli kaleci Gökhan, yüzde yüz bir golü kurtardıktan sonra yediği gol hiç yakışmadı.
Gol öncesi savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yaratan Eyüpspor 3 akını da ofsaytla kesildi ama 4. hücumda savunmanın arkasına sarkınca kalesinden uzakta duran kaleci Gökhan’ın büyük hatası sonucu Eyüpspor kolay bir gol kazandı.
Aferin Gökhan’a! Eyüpspor’a çok güzel bir gol hediye etti! Estancu tecrübesini konuşturdu.
ŞOKE OLDUK!
Taraftarlar gerçekten şoke olmuşlardı.
Evinde oynanan maçta mutlaka galibiyet bekleniyordu.
“Bayram sonrası geldiğim Bandırma’da ise baktım; maskeler ya çene altında, ya kolunda, ya elinde, ya da hiç yok!
Denetimler ne oldu?
Cumhuriyet Meydanı’nda ise şenlik şenlik üzerine… Belediye “Yaz Şenlikleri” adı altında Cumhuriyet Meydanı “lepalep…”Onun için bayram sonrası inşallah yeniden kapanmayız… Bekleyip göreceğiz…” demiştim.
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Evet, 9 gün süren Kurban Bayramı sona erdi ve gevşetilen önlemler kaldırılınca dediğim gibi, “bekledik ve gördük” ki vakalar yükselmeye başlamış, ölümler artmış…
Yaz tatili derken, bayram tatili derken aradan “sere serpe” bir ay geçiverdi.
Ve derken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak beklenen ve ne söyleyeceğini tahmin ettiğim açıklamada bulundu.
Haziran 2015 yılında 24 yaşında üniversite öğrencisi Sedef Baysal’ın ölmesine bir havai fişek sebep olmuştu.
Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’ nındaki çınar ağaçlarını mesken tutan serçe kuşları nereye kaçacaklarını bilemezken bazıları duvarlara çarpıp telef oluyorlardı.
Sonunda Bandırma ve Erdek’te havai fişek atılması yasaklanmıştı.
Bizde yasakların maalesef 3 gün ömrü olduğu için havai fişek yasağı da öyle oldu…
İhlaller özellikle tatil beldesi Erdek’te daha çok görülüyor.
Sahildeki otel motel gibi yerlerde yapılan düğünlerde havai fişek atılmasına alıştık da mahalle içinde atılmasına hiç alışık değildik.
Erdek Sahil Mahallesi havuzlu villaların da bulunduğu modern villalarda ikamet edenler, kültürlü insanlar olarak görülüyordu sözde…
Tabii artan sayılar artan kazaları da beraberinde getirdi…
Gün geçmiyor ki yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazaları, hatta ölümlü kazalar olmasın.
Karada, denizde fark etmiyor…
Kazaların çoğu dikkatsiz araç kullanmaktan meydana geldiği, kazaların oluş biçimine bakarsanız hemen anlaşılıyor.
En son meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs, uçuruma kendi kendine yuvarlanmadı herhalde…
Yolun sağında park halinde duran TIR’a arkadan çarpmak da herhalde kendi kendine meydana gelmemişti.
Dikkat edilseydi acaba bu ölümlü kazalar meydana gelir miydi?
Heryıl giderek gelişen ve güzelleşen Erdek’te Büyükşehir yasasının çıkmasından sonra önce “duraklama” sonra “gerileme” devri başladı.
Mesela Erdek’e bağlı Ocaklar önce “köy” idi, sonra belde oldu ve ilçe olması beklenirken “köy” olmaya bile razıydılar ama “mahalle” oluverdi.
Özellikle belde olduğu zaman belediye eski başkanı mimar Hüseyin Durak Ocaklar’ı adeta uçurmuştu.
3 km’ye yakın sahil bandı, çay bahçeleri, futbol sahası ve sokaklarıyla adeta bir “devrim” geçirmişti.
Ocaklar’a 6 km., Narlı’ya 15 km., İlhan’a 19 km. uzaktaki Erdek’ten bir olay anında polis bekleniyor. Daha önce buralarda jandarma görev yapıyordu.
Erdek ilçe konumunda kaldı ama gelirler azalınca hizmetler durdu…
Büyükşehir Belediyesi AK Parti, Erdek Belediyesi CHP olunca yat limanı rafa kalktı, binbir emek ve masrafla yapılan Taş Restoran yerle bir edildi.
DOĞALGAZ GELİNCE
Onu da kapatacağız 50 gün sonra…
Bu takdirde Marmara Denizi kurtulacak mı?
Ancak,“Fabrikamız doğayı kirletmiyor” demek de doğru değil…
“Diğer sanayi tesisleri ne kadar kirletiyorsa az veya çok biz de kirletiyoruz “ denilse daha doğu söylenmiş olmaz mıydı?
Nitekim önceki gün Bandırma Petrol-iş Sendikası fabrika önünde yaptığı basın açıklamasının bir yerinde doğruyu belirtmiş.
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Bandırma’ya 10 km. yakınında dünün ilçesi, bugünün mahallesi, birzamanlar üzüm bağları ve ipek böcekçiliyle ünlü Edincik mahallesinin merasına göz dikenler…
Hiç de az değil, tam 6 bin 320 dönüm olan meraya taş ocağı açmak için mera komisyonuna başvuru yapılmış. Hem de bunu yapanın CHP üyesi bir Bandırmalı bir iş insanı olduğu söyleniyor…
Hem de bu bereketli mera toprağında Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşen askerlerimizin mezarlarının olduğu iddiaları da yabana atılmasın. Aynı yerde Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri de olduğu için bölge SİT alanı içinde kalıyor demektir.
Şu anda bu bereketli toprakların sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi…
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise meranın kendilerine verilmesi için dava açmış.
Yani meraya taş ocağı açmak için müracaat eden Bandırmalı iş insanı demek istiyor ki, Edincik muhtarının verdiği bilgiye göre; 7 bin küçükbaş ile 1500 büyükbaş hayvanının otladığı meradan geçinen 500-1000 hane ne yaparsa yapsın!..
4 yıl önce ÇED toplantısı sonunda Bandırma’ya atık su biyolojik arıtma tesisi yapılması kabul edilmişti…
Yapım başlamış ama “kaplumbağa” hızıyla gidiyormuş…
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasıyla herhalde mesaj alınmıştır.
Bakan Kurum 21 maddeyle hangi önlemlerle deniz salyasının önünün alınabileceğini söyledi.
Ama bana göre çok geç…
Keşke bu önlemler en az 20 yıl önce alınabilseydi…
Evet; Haliç gerçekten iyi temizlenmişti… O berbat kokuyu hala unutamıyorum ama temizlerken nereye verilmişti o atıklar?
DENİZ YERİNE TARLAYA
Hele tam da kent merkezinde yıkılan Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu enkaz görüntüsünü gören yabancılar sanıyor ki bugün yıkıldı yarın yaparlar…
Aslında hiç de öyle değil.
Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu yıkımı bir yılı geçti; yerine ne yapılacağı ve nezaman yapılacağı belli değil… Sadece Çocuk Sarayı 3 bin 200 metrekare, ortaokul ile birlikte 4 bin metrekare…
Sadece enkazın bir bölümünü kaldırdılar ama toprak yığınları hâlâ duruyor…
Yıkılıp enkazı kaldırıldıktan sonra başka var mı toprak yığınlı yerler?
Evet var!..
Şeker pancarı sadece şeker demek değil, ayni zamanda küspe ve melas demek, alkol demek kısaca Türk çiftçisinin gıdası demek…
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Özetle; şeker pancarının stratejik ürünler arasında yer aldığını, ondan şeker, küspe ve melas yanında hijyen maddesi alkol üretildiğini, dünyanın başına bela olan korona virüs sayesinde bilmeyenler de öğrenmiş oldu.
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Onun için pancar ekicisinin desteklenmesi çok önemli. Pancar ekimi genelde Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ilçelerinin verimli topraklarında yapılıyor. Bu yerler Bandırma, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Susurluk, Gönen ve Biga…
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Ama şeker pancarı değişik iklimlerde de yetişme özelliği nedeniyle Erzurum, Kars, Konya ile Trakya bölgesinde de üretimi yapılabiliyor…
Balıkhane 1965
Balıkhane 1980
Balıkhane 1990
Yani demek istiyorum ki 20 yıldan beri sahilin en güzel yerini işgal eden toptancı balık hali artık bu yerden kaldırılmalı.
Poyraz olsun, lodos olsun, rüzgar ve akıntı nedeniyle Marmara’nın çoğu atığı Bandırma Körfezi’ne geliyor ve burada çöküyor.
Müsilaj, yani balıkçıların deniz salyası dedikleri, deniz üstünü kaplayan hatta dibe de çöken yapışkan sümüksü beyaz köpüklü bir madde… Deniz tuzlu da olsa kirliliği artık kaldıramadığı, bu yıl her zamankinden fazla görülmesinden belli oluyor. Müsilaj, deniz sıcaklığının yükselmesi ve artan sıcaklık nedeniyle bakterilerin çoğalması nedeniyle oluşuyor.
Balıkçıların kâbusu olup avlanmayı zorlaştırıyor, deniz canlılarını öldürüyor. Sadece deniz yüzeyinde değil denizin derinliklerinde de oluştuğu ve balık yumurtalarına büyük zarar verdiği bilim insanlarınca belirtiliyor.
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Marmara Denizi küçük bir iç deniz demiştik.
Ancak Bandırma dâhil Marmara Bölgesi’inde bulunan hemen tüm şehir ve fabrikaların atıklarını arıtmadan denize verildiği bilinen bir gerçek.
Deniz üstünde yaygın bir şekilde bulunan denizanalarını çok gördüm, balık larvaları nedeniyle deniz sathının kırmızıya boyandığını da çok gördüm ama bu balıkçıların salya veya kay-kay dedikleri maddeyi geçen yıla kadar görmediğime göre konu gerçekten ciddi boyutlarda… Belki vardı da çok az olduğu için görmemiş olabilirim.
Konuyla ilgili bir de fotoğraf vardı.
Yıl; 1990-1998
Bandırma Ticaret Odası’nda görev aldığım yıllarda zeytinyağı konulu seminerlere gidiyor konuyla ilgili görüşlerimi açıklıyordum.
İlk olarak 1990 yılında İstanbul Ticaret Odası’nın düzenlediği “Zeytin ve Zeytinyağı Semineri”ne katılmıştım.
Seminerdeki panelin ana konusu; zeytinyağı tüketimi ülkemizde neden çok az idi. Mesela Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi zeytin üreticisi ülkelerde kişi başı tüketim 14-15 kg. iken yine bir zeytin ülkesi olan ülkemizde sadece 1 kilo 500 gram idi. Uzun süren panelde yabancı katılımcılar olduğu gibi tanınmış zeytinyağı üreticileri de vardı ve zeytinyağın insan sağlığına faydaları uzun uzun anlatılmıştı.
NELER YAPILMALI?
Sonunda; böyle güzel bir gıda maddesi Türkiye’de neden çok az tüketiliyor diye soruluyordu.
Bu yıl galiba yenile yenile yenmeyi öğrenecek. Maç başlar başlamaz hızlı oyunuyla ilk 5 dakikayı 13-14, ilk çeyreği de 21-14 önde bitirince tamam dedim; bu sefer olacak galiba diye düşünmeye başladım ama basketbol bu, öyle perşembenin gelişi çarşambadan belli olmadığı bir oyun.
Nitekim bir ara 12 sayı geriye düşen Banvit maçı son saniyede kazandı.
Konuk ekip Afyon Belediyespor özellikle kısa oyuncularıyla neticeye giden güçlü bir ekip. Nitekim karşılaşmanın en skorer oyuncuları da 20 sayı ile Tyrus Mc Gee, 18 sayı ile oynayan Frank Elegar idi. Bu iki oyuncu Banvit’e yetip artmıştı.
Üçüncü periyotta 12 sayı geriye düşen Banvit sık sık oyuncu değişikliğiyle direnmeye çalışıyordu.
Ümitler azalıyordu ama davullu taraftar grubu neticeye aldırmıyor, müthiş bir destek veriyordu.
Ne olduysa son periyodun son beş dakikasında oldu. Banvit önce farkı azaltmakla kalmadı bitime 45 saniye kala öne geçti: 69-68.
Ne oldu da böyle oldu derseniz; genç Şehmuz’un üçlükleri konuşmaya başladı.
Hani o, bu hat için çok yetersiz kalan ve seferleri sık sık iptal edilen deniz otobüslerine... Akaryakıt fiyatlarının yanında, haksız rekabete konu olan diğer bir taşımacılık şirketi Negmar Denizciliği de sebep gösterildi ama NEGMAR da, konunun İDO’nun iddia ettiği gibi olmadığını açıkladı.
İDO yayınladığı bildiriyle iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. İç hatlar dedikleri, İstanbul Boğaziçi’nde çalışan deniz otobüsleri kastediliyor.
Aslında olan Bandırma’ya oldu.
Bilindiği gibi kısa bir süre önce de Bandırma-İstanbul arasında kış aylarında daha önce her gün bir sefer yapılan feribot seferlerini pazar hariç, iptal edildiği duyurulmuştu. Yerlerine bu hat için çok yetersiz olan ve sık sık yapılan iptaller nedeniyle yolculara adeta eziyet çektiren deniz otobüsleri konuldu. Şimdi buna göre artık haftada sadece bir gün feribot, diğer günler ise deniz otobüsü seferleri yapılıyor; o da fırtına demiyorum, rüzgar izin verirse...
Ve 2000’li teknoloji çağında Bandırma gemisiz kalıyor. Gel de şimdi haftada 3 gün çalışan kahraman gece gemilerimizle, 4 gün çalışan gündüz gemilerimizi arama. Bir yılda belki 1 gün iptal ya yaşanmıştır ya yaşanmamıştır.
Bandırma-İstanbul deniz ulaşımı hattı çok önemli bir güzergahtır. İstanbul’u Güney Marmara ve Ege’ye bağlayan çok önemli bir deniz yolu olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı?
Bandırma-İstanbul, Bandırma-Tekirdağ hattında sorunsuz çalışan RO-RO gemileri bu hattın ne kadar önemli olduğunun bir başka göstergesidir.
Bandırma Belediye Başkanlığı için AK Parti’nin aday ilan etmesi beklenen Aydın Özen’den sonra karşısına Bandırmalıların çok yakından tanıdığı bir isim çıktı. 2007 yılında Belediye Başkanı M. Cemal Öztaylan’ın milletvekili seçilmesi nedeniyle 2009 yılına kadar Bandırma Belediye Başkanı olarak görev yapan Eraydın şimdi “kaldığımız yerden devam” sloganıyla kolları sıvadı. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan da “Seni orada yalnız bırakmayacağız” diye açıktan destek veriyor; ama bir spor kulüp başkanının bir siyasi konuda bir kişiyi desteklemesi ne kadar doğru?
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AK Parti’de bir önemli aday adayı ismi de dikkat çekti. Şimdi mahalle olan, Avşa eski Belediye Başkanı Cevdet Çağlar Marmara İlçe Belediye Başkanlık görevi için aday adayı oldu. Çağlar, Avşa Belediye başkanlığı sırasında deniz suyunu içme suyuna dönüştüren çok önemli bir tesisi Avşa’ya kazandırmıştı. AK Parti Ankara merkezde de çok sevilen ve tutulan bir kişiliğe sahiptir. Ancak, Marmara’da süper işler yapan belediye başkanı Süleyman Aksoy’u aşabileceğini sanmıyorum.
AK Parti’de her yerde olduğu gibi Bandırma’da da aday adaylarında sessizlik sürüyor. Yoğun faaliyet için kesin olarak bir adayın ilan edilmesini beklediklerini sanıyorum.
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Ama CHP öyle değil. Önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın resmen aday ilan edildi. Hemen yoğun bir çalışma içine giren Ahmet Akın salı günü Bandırmadaydı. Otobüs ile büyük şehir turunda gövde gösterisi yapıldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı’nda mitingde konuştu. Meydanda en dikkatimi çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ahmet Akın’ın resminin bulunduğu ve 2 kişinin taşıdığı bez afişlerin üstünde aday adayı Tolga Tosun’un da resminin bulunmasıydı. Başka afişlerde diğer aday adayı olan Dursun Mirza ve Metin Ok’un da resimleri vardı ama en çok resmi olan Tolga Tosun... Yani 4 aday adayı da demek istiyor ki, “Ben Ahmet Akın’ın yanındayım!” Ancak diğer aday adayı Ozan Onur’un böyle bir afişini göremedim. Sanki birilerine küsmüş gibi meydanın bir köşesinde tek başına otururken görenler şu anda belediye başkan yardımcısı görevinde bulunan Ozan Onur’un adaylık konusunda ümidi yok mu diye soruyor.
CHP’li Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın, AK Parti’ye 15 bin oy fark atacağız sözünden sonra, geçen gün AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı’nın da “Mirza rüya görmesin, CHP’ye seçimlerde 10 bin fark atan asıl biz olacağız” şeklinde cevap vermesi havayı iyice ısıttı. Ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bandırma Belediye Başkanlığı için beklenen AK Parti’nin ağır toplarından aday adayı Aydın Öztan başvurusunu yaptı.
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2014’deki son belediye seçimlerinde CHP’nin oyu 43 bin 012, AK Parti 32 bin 810, MHP ise 15 bin242... Yani CHP’nin oyları AK Parti’nin 11 bin önde... Ama derseniz köprünün altından çok su geçti diye; o başka..? Köprünün altından suyun nasıl geçtiğini örneklerle gösteriyor. Alp Bostancı açtı ağzını yumdu gözünü... Başkan Mirza 78 milyon su borcu olmayan bir belediye devralmış, yaklaşık 110 milyon civarında mülk satmış, 30-35 milyon civarı kredi ile para almış ama hala ortada para yok diyormuş... Başka? Başka, hem öyle sadece asfalt dökmekle, parke taşı döşemekle kurdele kesmekle belediyecilik hiç olmazmış...Sen şimdi 4.5 yıl elini hiçbirşeye sürmeyeceksin ama prim yapmak için Kaşif Acar Caddesi’ni süsleyip püsleyeceksin!...
Şimdi CHP aday adayları yönlerini Ankara’ya çevirdi ve randevuyu alan aday adayı soluğu Ankara’da genel başkanın yanında almaya başladı. Bu çalışmayı Belediye Başkanı Dursun Mirza yaklaşık 2 ay önce yapmıştı. Kalın bir icraat dosyasıyla Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Mirza tahminime göre bugüne kadar yaptığı işleri anlattıktan sonra ve yarım kalan bazı hizmetleri bitirmek için kendisine 1 devre daha şans tanınmasını istedi. Başkan Mirza sanki oradan “okey” almış gibi Bandırma’ya dönüşünde Cumhuriyet Meydanı’nda sanki “Aday” kendisiymiş gibi coşkulu bir miting gibi “miting” düzenledi. Yüzü bir başka gülüyordu, rahattı... Diğer aday adaylarından Tolga Tosun, sonra Ozan Onur ki, Ozan Onur şu anda belediye başkan yardımcısıdır, CHP Parti İlçe merkezinde tanıtım toplantısı yaparken kuyumcu Metin Ok da Cumhuriyet Meydanı’nda Dursun Mirza’ya nazire yapar gibi bir miting yaptı. Önceki yazılarımda bu 4 aday adayı için, bilmeyen de sanacak ki başka partilerin aday adayları, Belediye Başkanı Dursun Mirza da başka partinin aday adayı demiştim... Özellikle Tolga Tosun, Başkan Mirza’yı bir muhalefet adayı gibi eleştiriyordu ki, Tosun şu an CHP Belediye meclis üyesi... Aday adayları enerjilerini Bandırma’da boşuna harcarlarken Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’yla ilk Metin Ok, sonra Tolga Tosun Ankara’da görüştüler. Görevi sırasında büyük tecrübe edinen Başkan Yardımcısı Ozan Onur’un randevusu ise önümüzdeki hafta... Doğrusu da buydu zaten. Çünkü aday ismi Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki dudağı arasında...
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4 aday adayı Bandırma’da enerjilerini sarf etmek yerine adayı belirleyecek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu gidip kendilerini anlatması, hem de Ankara kulislerinde çalışma yapması daha doğru olanıydı. Sonra zaten sadece 1 aday belirleneceğine göre, aday olan kimse, Bandırma’da kolları sıvayarak istediği çalışmayı daha rahat yapabilir.
Bandırmaspor’un galibiyetleri devam ediyor
LİGE 2 maç üst üste galibiyetle başladıktan sonra üst üste 3 mağlubiyet alan Bandırmaspor geçen hafta 3-’lik Manisa galibiyetiyle kendine gelince evinde oynadığı Altınordu maçından da 2-1 galip gelerek seriyi sürdürdü.
Maça daha ilk dakikalarda baskı yaparak oyuna başlayan Bandırmaspor ilk tehlikeli hücumdan boş dönünce hücumlarını çoğaltmaya kalkması olumluydu.
İki takım da hücumu düşünüyor, hızlı oyunlarıyla bir an önce gol atmak istiyordu.
Bandırmaspor hızlı oyunuyla sık sık gol pozisyonuna girince taraftarlar da coşuyor, takımlarını coşturuyordu.
Bu arada Pucka çok iyi getirip boş kaleye yuvarladığı topu Altınordu oyuncuları yerinde hareketle golü önlediler. Ardından Bandırmaspor çok iştahlı ve istekli oyunu maçı zevkli hale getiriyordu.
Seyircinin de yoğun desteği ile Bandırmaspor müsait pozisyonlara da giriyordu.
Manay’ın sert şutunu çok gol pozisyonlarını da başarıyla önleyen Ali Emre mutlak golü hatta birçok golü önledi diyebiliriz.
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Bandırmaspor özellikle 25. dakika ve sonrasında yakaladığı gol pozisyonlarını peynir-ekmek gibi harcamaya başladı.
Altınordu da az ama müsait gol pozisyonlarına girmesine rağmen bordo beyazlı ekip 30. dakikaya kadar oyun hızından hiç kaybetmedi ve gol pozisyonlarına girdiler derken işte Landel ‘ben buradayım’ dedi. Geçen hafta da takımının gollerini atan Landel 40. dakikada kalabalık içinde yakaladığı topu düzgün bir vuruşla kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü atmakta gecikmedi.
BANDIRMA İKİNCİ YARI GERİYE YASLANDI
İkinci yarıda genelde ilk yarının hızlı oyunu olmasa yine de çekişmeli ve genelde Altınordu’nun beraberlik golünü aramasıyla geçti.
Konuk ekibin yoğun baskısı nedeniyle bordo beyazlı ekip geriye yaslanmaya başladı.
Eylül sıcağında ikinci su molası verilmesi kaçınılmazdı. Su molasından sonra dakikalar ilerledikçe Altınordu’nun baskısı giderek artmaya başladı. Bunun sonucu istediği gole kavuşan İzmir ekibi beraberliği sağladı ama gününde olan Bandırmaspor’un Doğan Can ile attığı galibiyet golüne engel olamayınca sevinci 4 dakika sürdü. Bandırmaspor 2-1’lik galibiyetle haftayı kârlı kapatan takım oldu.