Bandırmaspor’un galibiyetleri devam ediyor

2019 Mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri yaklaştıkça siyasi hava da giderek ısınmaya başladı.

CHP’li Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın, AK Parti’ye 15 bin oy fark atacağız sözünden sonra, geçen gün AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı’nın da “Mirza rüya görmesin, CHP’ye seçimlerde 10 bin fark atan asıl biz olacağız” şeklinde cevap vermesi havayı iyice ısıttı. Ardından, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Bandırma Belediye Başkanlığı için beklenen AK Parti’nin ağır toplarından aday adayı Aydın Öztan başvurusunu yaptı.

*

2014’deki son belediye seçimlerinde CHP’nin oyu 43 bin 012, AK Parti 32 bin 810, MHP ise 15 bin242... Yani CHP’nin oyları AK Parti’nin 11 bin önde... Ama derseniz köprünün altından çok su geçti diye; o başka..? Köprünün altından suyun nasıl geçtiğini örneklerle gösteriyor. Alp Bostancı açtı ağzını yumdu gözünü... Başkan Mirza 78 milyon su borcu olmayan bir belediye devralmış, yaklaşık 110 milyon civarında mülk satmış, 30-35 milyon civarı kredi ile para almış ama hala ortada para yok diyormuş... Başka? Başka, hem öyle sadece asfalt dökmekle, parke taşı döşemekle kurdele kesmekle belediyecilik hiç olmazmış...Sen şimdi 4.5 yıl elini hiçbirşeye sürmeyeceksin ama prim yapmak için Kaşif Acar Caddesi’ni süsleyip püsleyeceksin!...

Şimdi CHP aday adayları yönlerini Ankara’ya çevirdi ve randevuyu alan aday adayı soluğu Ankara’da genel başkanın yanında almaya başladı. Bu çalışmayı Belediye Başkanı Dursun Mirza yaklaşık 2 ay önce yapmıştı. Kalın bir icraat dosyasıyla Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Mirza tahminime göre bugüne kadar yaptığı işleri anlattıktan sonra ve yarım kalan bazı hizmetleri bitirmek için kendisine 1 devre daha şans tanınmasını istedi. Başkan Mirza sanki oradan “okey” almış gibi Bandırma’ya dönüşünde Cumhuriyet Meydanı’nda sanki “Aday” kendisiymiş gibi coşkulu bir miting gibi “miting” düzenledi. Yüzü bir başka gülüyordu, rahattı... Diğer aday adaylarından Tolga Tosun, sonra Ozan Onur ki, Ozan Onur şu anda belediye başkan yardımcısıdır, CHP Parti İlçe merkezinde tanıtım toplantısı yaparken kuyumcu Metin Ok da Cumhuriyet Meydanı’nda Dursun Mirza’ya nazire yapar gibi bir miting yaptı. Önceki yazılarımda bu 4 aday adayı için, bilmeyen de sanacak ki başka partilerin aday adayları, Belediye Başkanı Dursun Mirza da başka partinin aday adayı demiştim... Özellikle Tolga Tosun, Başkan Mirza’yı bir muhalefet adayı gibi eleştiriyordu ki, Tosun şu an CHP Belediye meclis üyesi... Aday adayları enerjilerini Bandırma’da boşuna harcarlarken Genel Başkanları Kılıçdaroğlu’yla ilk Metin Ok, sonra Tolga Tosun Ankara’da görüştüler. Görevi sırasında büyük tecrübe edinen Başkan Yardımcısı Ozan Onur’un randevusu ise önümüzdeki hafta... Doğrusu da buydu zaten. Çünkü aday ismi Ankara’da Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki dudağı arasında...

*

4 aday adayı Bandırma’da enerjilerini sarf etmek yerine adayı belirleyecek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu gidip kendilerini anlatması, hem de Ankara kulislerinde çalışma yapması daha doğru olanıydı. Sonra zaten sadece 1 aday belirleneceğine göre, aday olan kimse, Bandırma’da kolları sıvayarak istediği çalışmayı daha rahat yapabilir.