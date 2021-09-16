Bandırmaspor evinde kayıp

Oyuna başladığı andan itibaren hâkimiyeti ele alan Bandırmaspor’dan taraftarlar haklı olarak her an gol bekliyorlardı.
Çünkü ilk 2 maçta lige galibiyetle başladıktan sonra art arda 2 maçta mağlup olmuşlar galibiyete hasret kalmışlardı. Ancak bu istek gerçekleşmeyince Eyüpspor mağlubiyeti soğuk duş etkisi yaptı.
Tecrübeli kaleci Gökhan, yüzde yüz bir golü kurtardıktan sonra yediği gol hiç yakışmadı.
Gol öncesi savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yaratan Eyüpspor 3 akını da ofsaytla kesildi ama 4. hücumda savunmanın arkasına sarkınca kalesinden uzakta duran kaleci Gökhan’ın büyük hatası sonucu Eyüpspor kolay bir gol kazandı.
Aferin Gökhan’a! Eyüpspor’a çok güzel bir gol hediye etti! Estancu tecrübesini konuşturdu.
ŞOKE OLDUK!
Taraftarlar gerçekten şoke olmuşlardı.
Evinde oynanan maçta mutlaka galibiyet bekleniyordu.
Bordo beyazlı takım ilk dakikalardan itibaren hücumu düşündü. İlk 10 dakika hep Eyüpspor yarı sahasındaydılar. Ama kritik dakikalarda paslar bir türlü yerini bulmuyordu.
Doğan Can müsait pozisyonda hemen ceza sahası biraz dışından ilk tehlikeli vuruşu 14. dakikada güzel bir vuruşla yaptı ama top direğin yanından dışarı çıktı. Daha sonra Bandırmaspor hücumları çoğaldı.
Seyrek akınlarda tehlikeli olmaya başladı.
Bandırmaspor biran önce gol atma isteğine rağmen hücumlardan boş dönüyordu. Eyüpspor 2 kanatta da sürekli boş adam bulundururken Bandırmaspor buna bir önlem almayı düşünmedi.
‘HEDİYE GOL’ ETKEN OLDU
Bu dakikadan sonra da Eyüpspor’un atakları biraz daha baskın hale geldi.
Doğan Can da 56. dakikada çok müsait pozisyonda topa iyi vuramayınca mutlak bir golden oldu. Böyle pozisyonlar her zaman ayağına gelmez onun için dikkat etmek lazım.
Dakikalar ilerledikçe Eyüpspor seyrek akınları tehlikeli olmaya başladı. Tecrübeli oyuncu Umut Bulut 67. dakikada oyuna girdikten sonra Eyüpspor biraz daha fazla bordo beyazlı takımın sahasında görülmeye başladı.
Bandırmaspor’un yediği 2. gol öncesi Gökay’ın ayağı kaydığı için düştü gibi gözüktü ama eğer VAR olsaydı yan hakemin gözü önünde Metekan’ın Gökay’ın ayağına bastığı açıkça görülecekti.
Son dakikalarda Bandırmaspor çok koşturmasına rağmen kaleci Gökhan’ın “hediye” golü mağlubiyeti getiren önemli bir etken oldu.
Bandırmaspor evinde kayıp
Oyuna başladığı andan itibaren hâkimiyeti ele alan Bandırmaspor’dan taraftarlar haklı olarak her an gol bekliyorlardı.
Çünkü ilk 2 maçta lige galibiyetle başladıktan sonra art arda 2 maçta mağlup olmuşlar galibiyete hasret kalmışlardı. Ancak bu istek gerçekleşmeyince Eyüpspor mağlubiyeti soğuk duş etkisi yaptı.
Tecrübeli kaleci Gökhan, yüzde yüz bir golü kurtardıktan sonra yediği gol hiç yakışmadı.
Gol öncesi savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yaratan Eyüpspor 3 akını da ofsaytla kesildi ama 4. hücumda savunmanın arkasına sarkınca kalesinden uzakta duran kaleci Gökhan’ın büyük hatası sonucu Eyüpspor kolay bir gol kazandı.
Aferin Gökhan’a! Eyüpspor’a çok güzel bir gol hediye etti! Estancu tecrübesini konuşturdu.
ŞOKE OLDUK!
Taraftarlar gerçekten şoke olmuşlardı.
Evinde oynanan maçta mutlaka galibiyet bekleniyordu.
Bordo beyazlı takım ilk dakikalardan itibaren hücumu düşündü. İlk 10 dakika hep Eyüpspor yarı sahasındaydılar. Ama kritik dakikalarda paslar bir türlü yerini bulmuyordu.
Doğan Can müsait pozisyonda hemen ceza sahası biraz dışından ilk tehlikeli vuruşu 14. dakikada güzel bir vuruşla yaptı ama top direğin yanından dışarı çıktı. Daha sonra Bandırmaspor hücumları çoğaldı.
Seyrek akınlarda tehlikeli olmaya başladı.
Bandırmaspor biran önce gol atma isteğine rağmen hücumlardan boş dönüyordu. Eyüpspor 2 kanatta da sürekli boş adam bulundururken Bandırmaspor buna bir önlem almayı düşünmedi.
‘HEDİYE GOL’ ETKEN OLDU
Bu dakikadan sonra da Eyüpspor’un atakları biraz daha baskın hale geldi.
Doğan Can da 56. dakikada çok müsait pozisyonda topa iyi vuramayınca mutlak bir golden oldu. Böyle pozisyonlar her zaman ayağına gelmez onun için dikkat etmek lazım.
Dakikalar ilerledikçe Eyüpspor seyrek akınları tehlikeli olmaya başladı. Tecrübeli oyuncu Umut Bulut 67. dakikada oyuna girdikten sonra Eyüpspor biraz daha fazla bordo beyazlı takımın sahasında görülmeye başladı.
Bandırmaspor’un yediği 2. gol öncesi Gökay’ın ayağı kaydığı için düştü gibi gözüktü ama eğer VAR olsaydı yan hakemin gözü önünde Metekan’ın Gökay’ın ayağına bastığı açıkça görülecekti.
Son dakikalarda Bandırmaspor çok koşturmasına rağmen kaleci Gökhan’ın “hediye” golü mağlubiyeti getiren önemli bir etken oldu.