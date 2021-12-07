Atamayana attılar

Yıllar sonra iki takım bir kez daha Bandırma’da çok güzel bir havada ve çok güzel bir sahada karşı karşıya geldi.

“Çok güzel bir saha”da deyince Bandırmaspor’un ilk oynadığı eski 17 Eylül Stadyumu’nun önce çamurlu sonra kömür tozlu sahası geldi gözümün önüne.

Son 30 yılın oyuncuları gerçekten çok şanslıydılar...

ÇOK DEĞERLİ 3 PUAN

Puan sıralamasında 5. sırada olan Bandırmaspor, 7. sırada olan güçlü rakibi Kocaelispor karşısında alacağı 3 puan bordo beyazlı ekibi birkaç sıra ileriye taşıyabilirdi. Nitekim Bandırmaspor rakibi karşısında topla daha fazla oynayan, tatlı sert ve etkili savunma, yerinde müdahaleler ve başarılı bir oyun sonunda çok değerli 3 altın puanın sahibi oldu.

Kocaelispor ise böylesine disiplinli bir takım karşısında fazla yapacağı bir şey yoktu.

KANATLARIN SAYESİNDE

Bandırmaspor oyuna kendinden emin başladı. 15. dakika Levent çok önemli pozisyonu harcamasa Bandırmaspor 15. dakikada 1-0 öne geçecekti.

