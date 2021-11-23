3 altın puan

Şimdi de İnönü Caddesi Sunullah otobüs durağı ile Tekel durağının kaldırılmak istenmesi büyük tepkilere neden oldu.
Artık bu parlak fikir! kimden kaynaklandıysa…
Gerekçe nedir diye sorulursa; böylece İnönü Caddesi’ndeki sıkışık olan trafik rahatlayacakmış… Hâlbuki bu cadde tek yönlü olduğu için bazı saatler hariç öyle önemli bir sorun yaşanmıyor…
Konuyla ilgili çıkan haberlerden sonra özellikle sosyal medyada tepkilerini dile getirenler ‘Bu düzenleme vatandaşa eziyetten başka bir şey getirme’ diyerek tepki göstermekte bana göre haklıydı.
Halk otobüsleri ana durağına gitmenin pek kolay olmadığını görmek lazım. Oraya gitmek için araç trafiği çok yoğun olan Menderes Meydanı’na 4 ayrı istikametten gelen motorlu araçların arasından geçmek gerekecek.
*
Son 5 yılda hızlandırılmış ve elektrikli tren seferleri devam ediyordu. Tâ ki koronanın dünyayı esir aldığı güne kadar.
Günde karşılıklı 2 sefer yapan trenler hem ucuz hem emniyetli bir ulaşım aracıydı.
97 yıldan beri yapılan tren seferlerinin ilk istasyonu Bandırma Gar iken son istasyon da İzmir (Basmane) istasyonuydu. Bu iki istasyon arasında Susurluk, Balıkesir, Manisa ve Akhisar dahil tam 21 tren istasyonu mevcut.
Pandemi başladığı 2 yıl önce tüm ülkede tren seferleri, İDO gibi deniz yolları ve karayolu seferleri iptal edilmiş, yani bir başka deyişle “askıya” alınmıştı.
Ancak işler 2 yıl içinde değişti…
Korona günde hala 200-250 can almasına rağmen tedbirler gevşetildi. İDO denizyolları ve karayolu taşımacılığı yeniden başladı.
Gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, havuzlu yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, luna park vb…
Ve kilometrelerce sahil yolu böyle uzayıp gidiyor…
Kulaklarıma inanamadım “Tamamlandığında İstanbul Tekirdağ’a akın edecek” diye de ilanlar vardı… Mutlaka başka yerlerde de böylesine kilometrelerce uzayan yollar vardır…
Fakat, “Kilometrelerce sahil yolu” deyince bizim Bandırma’da “metrelerce” olan sahil yolumuz gözümün önüne geldi…
Yani, balıkhaneden başlayıp Livatya’ya kadar giden sahil yolu…
1500 metreye yakın bir sahil yolu; ama bu sahil yolun yarısı parke döşeli, yarısı toz- toprak içinde…
Yani aslında asıl parke döşeli sahil yolu bin metre bile değil; kalanı taa 2004 yılından beri toz-toprak içinde… Yazımı yazdığım sırada toz- toprak içindeydi dün yağmur yağdı “çamur” oldu..
Nerde Tekirdağ’daki gibi kilometrelerce sahil yolu, nerde bizim metrelerce sahil yolu…
Ancak son gelişmelere bakacak olursak en nihayet yerlerde sürünen tarihi ‘Pertevniyal Bandırma Hastanesi’nin ayağa kalkacağına inandım.
Büyük ihmal sonunda 11 yılda harabeye dönen tescilli hastane binasına sonunda ilk kazma vuruldu.
Hâlbuki yeni hastaneye taşınacağı için terk edilen hastaneye daha ilk günlerde sahip çıkılsaydı talan edilmez harabeye dönmezdi.
Sahip çıkacak kurum belliydi; Mal Müdürlüğü…
*
Ama işte ne yapılacağı konusunda bir türlü karar verilemeyince, gerekli koruma tedbirleri de ciddi olarak alınmayınca ne hale geldiği fotoğraftan da belli olmuyor mu?.
Maça daha ilk dakikalarda baskı yaparak oyuna başlayan Bandırmaspor ilk tehlikeli hücumdan boş dönünce hücumlarını çoğaltmaya kalkması olumluydu.
İki takım da hücumu düşünüyor, hızlı oyunlarıyla bir an önce gol atmak istiyordu.
Bandırmaspor hızlı oyunuyla sık sık gol pozisyonuna girince taraftarlar da coşuyor, takımlarını coşturuyordu.
Bu arada Pucka çok iyi getirip boş kaleye yuvarladığı topu Altınordu oyuncuları yerinde hareketle golü önlediler. Ardından Bandırmaspor çok iştahlı ve istekli oyunu maçı zevkli hale getiriyordu.
Seyircinin de yoğun desteği ile Bandırmaspor müsait pozisyonlara da giriyordu.
Manay’ın sert şutunu çok gol pozisyonlarını da başarıyla önleyen Ali Emre mutlak golü hatta birçok golü önledi diyebiliriz.
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İstasyon 17 Eylül Stadı’nın arka tarafına yapılacakmış… Bursalılara göz aydın diyebiliriz.
Bursaspor –Bandırma maçına gidip gelecekler için büyük kolaylık gibi geldi bana…
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Uzun bir süredir konuşulan Bandırma –Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demir yolu hattı en nihayet ciddi olarak gündeme geldi.
Bursa’dan Osmaneli’ne kadar olan kısmının 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma’ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak.
Çok güzel bir haber ama …
Konu demiryolu yolculuğu derken ey ahali; 2 yıldır Bandırma-İzmir tren yolculuğunun yapılmadığını biliyor muydunuz?
Karşılaşma ilk 10 dakika ortada geçti. Dakikalar iki takımın da birbirlerini kontrol etmesiyle geçiyordu. Konuk ekip Bandırmaspor’da diğer arkadaşlarına göre en fazla Landel çalışıyordu.
Hem defansa yardım ediyor hem hücumda etkili oluyordu. Nitekim 17dakika ceza sahasına girmeye çalışan Landel’e yapılan faul Bandırmaspor’un 1-0 öne geçmesine neden oldu.
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Frikiki kullanan Akabueza’nın birinci sınıf bir frikik golüne şahit olduk. Akabueza önündeki baraja rağmen topu ceza sahası dışından doksandan filelere gönderdi... 3. golün de sahibiydi. İlk gol sonrası Manisa Futbol Kulübü canlandı.
Ancak bu arada sık sık faullere sebep olunca Bandırmaspor oyuncuları kendilerini sık sık yerde bulmaya başladı.
Demek oluyor ki ev sahibi oyuncular sinirlenmeye başladı.
Manisa FK hücumlarını giderek çoğaltırken Bandırmaspor’un baskı yapmaması az kalsın bir gole neden oluyordu ama kaleci Gökhan harika kurtardı. Kaleci Gökhan bu maçta çok kritik gol pozisyonlarına geçit vermemesi takımın galibiyetinde önemli rol oynamasına neden oldu.
Çünkü ilk 2 maçta lige galibiyetle başladıktan sonra art arda 2 maçta mağlup olmuşlar galibiyete hasret kalmışlardı. Ancak bu istek gerçekleşmeyince Eyüpspor mağlubiyeti soğuk duş etkisi yaptı.
Tecrübeli kaleci Gökhan, yüzde yüz bir golü kurtardıktan sonra yediği gol hiç yakışmadı.
Gol öncesi savunmanın arkasına atılan toplarla tehlike yaratan Eyüpspor 3 akını da ofsaytla kesildi ama 4. hücumda savunmanın arkasına sarkınca kalesinden uzakta duran kaleci Gökhan’ın büyük hatası sonucu Eyüpspor kolay bir gol kazandı.
Aferin Gökhan’a! Eyüpspor’a çok güzel bir gol hediye etti! Estancu tecrübesini konuşturdu.
ŞOKE OLDUK!
Taraftarlar gerçekten şoke olmuşlardı.
Evinde oynanan maçta mutlaka galibiyet bekleniyordu.
Ama sıra beslenmeye gelince hayvanların etinden, sütünden, yumurtasından istifade etmeyi biliyorlar…
Daha o kadar faydalandıkları alanlar var ki saymakla bitmez.
Ama iş korumaya gelince sadece menfaati olan hayvanlar korunmaya alınıyor… Mesela flamingoymuş, kaplumbağa imiş gibi sıra onlara gelince, ‘bana ne ya! ne faydası var ki insanlara bu hayvanların’ diyorlar ve işte o güzel kuş, zarif kuş flamingo kuşların beslenme alanına balık çiftliği gibi, karides tesisi gibi tesisleri kurmaya çekinmiyorlar..
Çünkü sanıyorlar ki dünya sadece insanlar için var…
Hele o sevimli deniz kaplumbağaları…
HAYVANLARA ÖZGÜRLÜK
Antalya Belek sahilinde bir işletme sahibi plaj kumu üzerine ahşap kaplama ile yürüme bandı yapıyor. Sanıyor ki, dünya sadece insanlar için, tesisin önündeki kumsal sadece ona ait… Hâlbuki bölge deniz kaplumbağaların yaşam alanı…
“Bayram sonrası geldiğim Bandırma’da ise baktım; maskeler ya çene altında, ya kolunda, ya elinde, ya da hiç yok!
Denetimler ne oldu?
Cumhuriyet Meydanı’nda ise şenlik şenlik üzerine… Belediye “Yaz Şenlikleri” adı altında Cumhuriyet Meydanı “lepalep…”Onun için bayram sonrası inşallah yeniden kapanmayız… Bekleyip göreceğiz…” demiştim.
*
Evet, 9 gün süren Kurban Bayramı sona erdi ve gevşetilen önlemler kaldırılınca dediğim gibi, “bekledik ve gördük” ki vakalar yükselmeye başlamış, ölümler artmış…
Yaz tatili derken, bayram tatili derken aradan “sere serpe” bir ay geçiverdi.
Ve derken Balıkesir Valisi Hasan Şıldak beklenen ve ne söyleyeceğini tahmin ettiğim açıklamada bulundu.
Haziran 2015 yılında 24 yaşında üniversite öğrencisi Sedef Baysal’ın ölmesine bir havai fişek sebep olmuştu.
Bandırma’da Cumhuriyet Meydanı’ nındaki çınar ağaçlarını mesken tutan serçe kuşları nereye kaçacaklarını bilemezken bazıları duvarlara çarpıp telef oluyorlardı.
Sonunda Bandırma ve Erdek’te havai fişek atılması yasaklanmıştı.
Bizde yasakların maalesef 3 gün ömrü olduğu için havai fişek yasağı da öyle oldu…
İhlaller özellikle tatil beldesi Erdek’te daha çok görülüyor.
Sahildeki otel motel gibi yerlerde yapılan düğünlerde havai fişek atılmasına alıştık da mahalle içinde atılmasına hiç alışık değildik.
Erdek Sahil Mahallesi havuzlu villaların da bulunduğu modern villalarda ikamet edenler, kültürlü insanlar olarak görülüyordu sözde…
Tabii artan sayılar artan kazaları da beraberinde getirdi…
Gün geçmiyor ki yaralamalı veya maddi hasarlı trafik kazaları, hatta ölümlü kazalar olmasın.
Karada, denizde fark etmiyor…
Kazaların çoğu dikkatsiz araç kullanmaktan meydana geldiği, kazaların oluş biçimine bakarsanız hemen anlaşılıyor.
En son meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs, uçuruma kendi kendine yuvarlanmadı herhalde…
Yolun sağında park halinde duran TIR’a arkadan çarpmak da herhalde kendi kendine meydana gelmemişti.
Dikkat edilseydi acaba bu ölümlü kazalar meydana gelir miydi?
Heryıl giderek gelişen ve güzelleşen Erdek’te Büyükşehir yasasının çıkmasından sonra önce “duraklama” sonra “gerileme” devri başladı.
Mesela Erdek’e bağlı Ocaklar önce “köy” idi, sonra belde oldu ve ilçe olması beklenirken “köy” olmaya bile razıydılar ama “mahalle” oluverdi.
Özellikle belde olduğu zaman belediye eski başkanı mimar Hüseyin Durak Ocaklar’ı adeta uçurmuştu.
3 km’ye yakın sahil bandı, çay bahçeleri, futbol sahası ve sokaklarıyla adeta bir “devrim” geçirmişti.
Ocaklar’a 6 km., Narlı’ya 15 km., İlhan’a 19 km. uzaktaki Erdek’ten bir olay anında polis bekleniyor. Daha önce buralarda jandarma görev yapıyordu.
Erdek ilçe konumunda kaldı ama gelirler azalınca hizmetler durdu…
Büyükşehir Belediyesi AK Parti, Erdek Belediyesi CHP olunca yat limanı rafa kalktı, binbir emek ve masrafla yapılan Taş Restoran yerle bir edildi.
DOĞALGAZ GELİNCE
Onu da kapatacağız 50 gün sonra…
Bu takdirde Marmara Denizi kurtulacak mı?
Ancak,“Fabrikamız doğayı kirletmiyor” demek de doğru değil…
“Diğer sanayi tesisleri ne kadar kirletiyorsa az veya çok biz de kirletiyoruz “ denilse daha doğu söylenmiş olmaz mıydı?
Nitekim önceki gün Bandırma Petrol-iş Sendikası fabrika önünde yaptığı basın açıklamasının bir yerinde doğruyu belirtmiş.
*
Bandırma’ya 10 km. yakınında dünün ilçesi, bugünün mahallesi, birzamanlar üzüm bağları ve ipek böcekçiliyle ünlü Edincik mahallesinin merasına göz dikenler…
Hiç de az değil, tam 6 bin 320 dönüm olan meraya taş ocağı açmak için mera komisyonuna başvuru yapılmış. Hem de bunu yapanın CHP üyesi bir Bandırmalı bir iş insanı olduğu söyleniyor…
Hem de bu bereketli mera toprağında Kurtuluş Savaşı sırasında şehit düşen askerlerimizin mezarlarının olduğu iddiaları da yabana atılmasın. Aynı yerde Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri de olduğu için bölge SİT alanı içinde kalıyor demektir.
Şu anda bu bereketli toprakların sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi…
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise meranın kendilerine verilmesi için dava açmış.
Yani meraya taş ocağı açmak için müracaat eden Bandırmalı iş insanı demek istiyor ki, Edincik muhtarının verdiği bilgiye göre; 7 bin küçükbaş ile 1500 büyükbaş hayvanının otladığı meradan geçinen 500-1000 hane ne yaparsa yapsın!..
4 yıl önce ÇED toplantısı sonunda Bandırma’ya atık su biyolojik arıtma tesisi yapılması kabul edilmişti…
Yapım başlamış ama “kaplumbağa” hızıyla gidiyormuş…
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşmasıyla herhalde mesaj alınmıştır.
Bakan Kurum 21 maddeyle hangi önlemlerle deniz salyasının önünün alınabileceğini söyledi.
Ama bana göre çok geç…
Keşke bu önlemler en az 20 yıl önce alınabilseydi…
Evet; Haliç gerçekten iyi temizlenmişti… O berbat kokuyu hala unutamıyorum ama temizlerken nereye verilmişti o atıklar?
DENİZ YERİNE TARLAYA
Hele tam da kent merkezinde yıkılan Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu enkaz görüntüsünü gören yabancılar sanıyor ki bugün yıkıldı yarın yaparlar…
Aslında hiç de öyle değil.
Çocuk Sarayı ile Evyapan Ortaokulu yıkımı bir yılı geçti; yerine ne yapılacağı ve nezaman yapılacağı belli değil… Sadece Çocuk Sarayı 3 bin 200 metrekare, ortaokul ile birlikte 4 bin metrekare…
Sadece enkazın bir bölümünü kaldırdılar ama toprak yığınları hâlâ duruyor…
Yıkılıp enkazı kaldırıldıktan sonra başka var mı toprak yığınlı yerler?
Evet var!..
Şeker pancarı sadece şeker demek değil, ayni zamanda küspe ve melas demek, alkol demek kısaca Türk çiftçisinin gıdası demek…
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Özetle; şeker pancarının stratejik ürünler arasında yer aldığını, ondan şeker, küspe ve melas yanında hijyen maddesi alkol üretildiğini, dünyanın başına bela olan korona virüs sayesinde bilmeyenler de öğrenmiş oldu.
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Onun için pancar ekicisinin desteklenmesi çok önemli. Pancar ekimi genelde Bursa, Balıkesir ve Çanakkale’nin ilçelerinin verimli topraklarında yapılıyor. Bu yerler Bandırma, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Susurluk, Gönen ve Biga…
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Ama şeker pancarı değişik iklimlerde de yetişme özelliği nedeniyle Erzurum, Kars, Konya ile Trakya bölgesinde de üretimi yapılabiliyor…
Balıkhane 1965
Balıkhane 1980
Balıkhane 1990
Yani demek istiyorum ki 20 yıldan beri sahilin en güzel yerini işgal eden toptancı balık hali artık bu yerden kaldırılmalı.
3 altın puan
Yıllar sonra iki takım bir kez daha Bandırma’da çok güzel bir havada ve çok güzel bir sahada karşı karşıya geldi.
“Çok güzel bir saha”da deyince Bandırmaspor’un ilk oynadığı eski 17 Eylül Stadyumu’nun önce çamurlu sonra kömür tozlu sahası geldi gözümün önüne.
Son 30 yılın oyuncuları gerçekten çok şanslıydılar...
ÇOK DEĞERLİ 3 PUAN
Puan sıralamasında 5. sırada olan Bandırmaspor, 7. sırada olan güçlü rakibi Kocaelispor karşısında alacağı 3 puan bordo beyazlı ekibi birkaç sıra ileriye taşıyabilirdi. Nitekim Bandırmaspor rakibi karşısında topla daha fazla oynayan, tatlı sert ve etkili savunma, yerinde müdahaleler ve başarılı bir oyun sonunda çok değerli 3 altın puanın sahibi oldu.
Kocaelispor ise böylesine disiplinli bir takım karşısında fazla yapacağı bir şey yoktu.
KANATLARIN SAYESİNDE
Bandırmaspor oyuna kendinden emin başladı. 15. dakika Levent çok önemli pozisyonu harcamasa Bandırmaspor 15. dakikada 1-0 öne geçecekti.
Top daha çok Kocaeli sahasında oynanırken Doğan Can müthiş vurdu ama Kocaeli kalecisi de çok iyi idi...
Devre bitimine 15 dakika kala her iki ekip de gol olabilecek pozisyonlara girdikleri sırada Doğan Can inanılmaz bir fırsat kaçırdı. Levent’in asistini boş kale yerine yandan dışarı atınca saç baş yoldurdu. Ama hemen 1 dakika sonra Mehmet Özcan biraz önce Doğan Can’ın yapamadığını yaptı. Sağ kanattan çok hızlı gelişen Bandırmaspor hücumunda Keny’nin asistiyle önünde bulduğu topa çok düzgün vuran Mehmet Özcan takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Bu gol bordo beyazlı ekibin özellikle kanatlardan getirdikleri topu gol ile değerlendirmelerinin ne kadar isabetli olacağını gösteriyordu.
Daha önceki yazılarımda da belirtmiştim, kanatların kullanılması halinde Bandırmaspor’un hızlı oyuncularıyla daha başarılı olabiliyordu.
Oyuncular arasında yardımlaşma isabetliydi.
SAVUNMA DİKKATLİYDİ
İkinci yarı başlarında Kocaelispor’un kısa süren üstünlüğü altında geçerken Bandırmaspor kalesi bir ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol ki, gerçekten yan hakem çok dikkatliydi; birkaç tehlikeli pozisyon atlattı.
Ama Bandırmaspor savunması maç boyunca çok dikkatliydi.
Nitekim daha sonra toparlanan Bandırmaspor’un sağdan ve soldan getirdiği toplar çok tehlikeli oluyordu.
Landel her zamanki gibi hem savunmada hem hücumda etkili oyunu çok faydalı oluyordu. Doğan Can ise sık sık tehlikeli pozisyonlara girmesine rağmen hep boş geçti. Biraz daha dikkatli olsa...
Dakikalar ilerledikçe topla daha fazla oynayan Bandırmaspor oluyordu ama konuk ekibin az da olsa hücumları tehlikeli olmuyor değildi.
KENDİNDEN EMİNDİ
Bandırmaspor karşılaşmanın sonuna kadar bazı dakikalar hariç, kendinden emin, hemen hemen hiç falso yapmadan haftayı çok değerli 3 altın puanla kapatarak taraftarlarına güzel bir galibiyet hediye etmiş oldular.