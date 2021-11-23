3 altın puan

Bandırma –Balıkesir-İzmir arasında ilk kömür yakıtla çalışan kara trenlerle, 1911 yılından itibaren yük, 1927 yılından beri de yapılan yolcu tren seferleri zaman içinde modernize edilerek daha sonra dizel yakıtla, son olarak da elektrik enerjisiyle yapılmaya başlandı. Önce 2006 tarihinde 6 Eylül Ekspresi, bir yıl sonra da 17 Eylül Ekspresi hızlandırılmış tren seferleri Bandırma’da yapılan törenle Bandırma-İzmir seferlerine başlamıştı.



Son 5 yılda hızlandırılmış ve elektrikli tren seferleri devam ediyordu. Tâ ki koronanın dünyayı esir aldığı güne kadar.

Günde karşılıklı 2 sefer yapan trenler hem ucuz hem emniyetli bir ulaşım aracıydı.

97 yıldan beri yapılan tren seferlerinin ilk istasyonu Bandırma Gar iken son istasyon da İzmir (Basmane) istasyonuydu. Bu iki istasyon arasında Susurluk, Balıkesir, Manisa ve Akhisar dahil tam 21 tren istasyonu mevcut.

Pandemi başladığı 2 yıl önce tüm ülkede tren seferleri, İDO gibi deniz yolları ve karayolu seferleri iptal edilmiş, yani bir başka deyişle “askıya” alınmıştı.

Ancak işler 2 yıl içinde değişti…

Korona günde hala 200-250 can almasına rağmen tedbirler gevşetildi. İDO denizyolları ve karayolu taşımacılığı yeniden başladı.

