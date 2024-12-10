'Zirve, ışık tuttu'

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Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü olan Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Diyarbakır’da gerçekleştirdiği ‘20. Yıl Zirvesi’ne yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade eden Hüseyin Kış, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KATILIM YÜKSEK OLDU

‘Küresel Riskler ve Yerel Çözümler’ ana temasıyla gerçekleştirilen zirveye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez’le birlikte iş dünyasının önde gelen temsilcileri, kamu ve yerel yönetim temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, düşünce liderleri, fikir insanları ve gazetecilerin katıldığını kaydeden Kış, “TÜRKONFED’in temellerinin atıldığı bir kent olan Diyarbakır’da gerçekleştirilen zirve hem bölgenin hem de ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişmelerine ışık tutan, çözüm önerileri sunan bir yapıyla gerçekleşti. Diyarbakır halkının misafirperverliğine ayrıca teşekkür ediyoruz” dedi.

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“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Zirve kapsamında özellikle Türkiye’nin yüzde 99’unu oluşturan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’in (KOBİ) finansmana erişiminde çektiği zorlukların dile getirildiğin ve bu yöndeki çözümün Türkiye ekonomisinin önünü açacağını belirten Hüseyin Kış, “Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir ve kalıcı bir iyileşme ve kalkınma için merkezi idare başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri ve iş dünyası üzerine düşen görevi yerine getirmek durumundadır” diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ



Zirvenin bölgeye sunduğu katkının önemsenmesi gerektiğine işaret eden Hüseyin Kış, etkinliğe ev sahipliği yapan Doğu ve Güneydoğu İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGUNSİFED) Başkanı Devrim Türk ve Yönetim Kurulu’na, zirveye katılan tüm federasyon ve dernek başkan ve yöneticilerine, Diyarbakır iş dünyasına ve bölge halkına teşekkür etti.

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Hüseyin Kış, TÜRKONFED zirvesinden çıkan sonuçların merkezi yönetim tarafından dikkatle irdelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.